Заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане – часть стандартной российской методички по дезинформации, - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала стандартной российской дезинформацией заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане.
Об этом Псаки заявила во время брифинга 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ошибочны и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы", - сказала она.
Представительница Белого дома подчеркнула, что США призывают власти в Казахстане проявлять сдержанность, а протестующих – выражать свои требования мирно.
Топ комментарии
+39 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий05.01.2022 22:19
+23 Михаил Батькович 2510fbed
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+13 olele
показать весь комментарий05.01.2022 22:21
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Пожалуйста, подождите...
До речи, Казахстан відмовився від своєї ядерної зброї, як і Україна і Беларусь.
А ми бачили у неділю заяву п'яти держав ядерного клубу про недопущення Гонки озброєння та розповсюдження ядерної зброї.
Білому дому та Конгресу пора приймати міри та створювати Антіпутінську коаліцію. Реальну.
їх будуть різати навіть зелені...
"Один из членов ОДКБ - Киргизия - уже выразил готовность при необходимости оказать властям Казахстана «всемерную поддержку». В Бишкеке подчеркнули, что происходящие в республике «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения." (С)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Казахстан от Кустаная до Усть-Каменогорска-" временно"
Потом " референдум" и часть Казахстана станет --российской.
Выдадут паспорта и будут " защищать" пророссийское население.
А так їх запрошує лігитимний Президент, який до речи вже звільнив Назарбаєва, та Кабмін.
Кажуть про мінімум 300 поранених.
Показують велику кількість озброєних сіловиків.
как "они там все имбанулись".
Про кількість жертв серед повстанців даних немає.
Мобільний зв'язок вимикнут. Інтернет вимикнут.
Бажаю успіху народу Казахстану.