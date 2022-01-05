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Казахстан (778) США (24813) Псаки (168)

Заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане – часть стандартной российской методички по дезинформации, - Белый дом

Заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане – часть стандартной российской методички по дезинформации, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала стандартной российской дезинформацией заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане.

Об этом Псаки заявила во время брифинга 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ошибочны и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы", - сказала она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США призывают власти в Казахстане проявлять сдержанность, а протестующих – выражать свои требования мирно.

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Топ комментарии
+39
Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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05.01.2022 22:19
+23
А методичка кацапская не меняется.
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05.01.2022 22:18
+13
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05.01.2022 22:21
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А методичка кацапская не меняется.
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05.01.2022 22:18 Ответить
А вона не може помінятись. У кацапні віками народ нічого не вирішував, тільки сцарі. Їм навіть у голову прийти не може, що народ сам, без чийогось наказу, може щось зробити, тому скрізь, де народ береться за щось важке, вони реально бачать чиюсь "руку".
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05.01.2022 22:30 Ответить
Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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05.01.2022 22:19 Ответить
ВілікійРУсскійНарод
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05.01.2022 22:24 Ответить
) а если палки нема ?
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05.01.2022 22:27 Ответить
Ножем можна
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05.01.2022 22:32 Ответить
)
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05.01.2022 22:39 Ответить
С носака подойдет...
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06.01.2022 11:03 Ответить
Може не чули, але Путін провів сьогодні нараду, на прохання Президента Казахстану, про введення військ РФ у Казахстан, а у століці почалась антитеррористична операція.

До речи, Казахстан відмовився від своєї ядерної зброї, як і Україна і Беларусь.

А ми бачили у неділю заяву п'яти держав ядерного клубу про недопущення Гонки озброєння та розповсюдження ядерної зброї.

Білому дому та Конгресу пора приймати міри та створювати Антіпутінську коаліцію. Реальну.
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05.01.2022 22:35 Ответить
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05.01.2022 22:21 Ответить
Довольно пакостный фильм. Короче, Алла, я в бар!
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05.01.2022 22:32 Ответить
Гротеск називається...
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05.01.2022 22:36 Ответить
Дряблая жопа Мерил Стрип это гротеск?Тогда шутка про пердящего Стинга это английский юмор. PS всьо, что ни делает Нетфликс это ба-рах-ло!
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05.01.2022 22:46 Ответить
Разведка параши показала свою некомпетентность,США готовит боевиков пачками,причем разных национальностей.Разведка сраши разоблачает только уже подготовленный боевой гарнизон
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05.01.2022 22:23 Ответить
ты глянь там,в подмосковье...может 45 полк уже на половину америкой подготовлен?
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05.01.2022 22:46 Ответить
We are not there!!!!
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05.01.2022 22:23 Ответить
Ну наконец Штаты на официальном уровне признали , что кацапы трендят как дышат. Там если кто и замутил беспорядки , то это Китай.
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05.01.2022 22:23 Ответить
На держави Середньої Азії хочуть впливати і РФ, і Китай, і Турція...
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05.01.2022 22:37 Ответить
Призрак Обами, досі бродить навколо Расєї.)))
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05.01.2022 22:24 Ответить
обама чмо. Рейган - молодца.
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05.01.2022 22:29 Ответить
Скрізь у орди винні американці, змініть платівку, примітивні уроди.
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05.01.2022 22:24 Ответить
одкб одобрила ввод войск в Казахстан. Будут заходить русня и их холопы белорашкинцы.
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05.01.2022 22:25 Ответить
буде різня з обох сторін....
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05.01.2022 22:29 Ответить
уже пошла резня
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05.01.2022 22:33 Ответить
таке саме буде в Україні як кацапи попруть...
їх будуть різати навіть зелені...
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05.01.2022 22:41 Ответить
будут выходить бочками.
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05.01.2022 22:31 Ответить
Пусть заходят , но думают , как будут вьіходить . Скорее всего , хотя бьі часть казахской армии вьіступит на стороне народа . Будет интересно , если собьют Ил-76 с десантурой .
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05.01.2022 22:31 Ответить
киргизы тоже подсуетились
"Один из членов ОДКБ - Киргизия - уже выразил готовность при необходимости оказать властям Казахстана «всемерную поддержку». В Бишкеке подчеркнули, что происходящие в республике «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения." (С)
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05.01.2022 22:31 Ответить
Кыргызы и Казахи родственники, язык почти один, обычаи, одежда - все почти одинаковое. Не будут Кыргызы в Казахов стрелять, шо бы там не мычало их ************ руководство.
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05.01.2022 22:36 Ответить
Час на атаку!
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05.01.2022 22:32 Ответить
Странно, я думал найдут визитку Яроша, хотя все ещё возможно😁😁
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05.01.2022 22:28 Ответить
Неужто Великому Китаю всё равно?
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05.01.2022 22:28 Ответить
я тоже удивляюсь его равнодушию.
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05.01.2022 22:32 Ответить
дебилы будет им там басмачи и рузге трупики кроме того граница длинная
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05.01.2022 22:30 Ответить
Тюю ,у них лично Байден все подъезды на моцковии обосцал а вы им про дезинформацию ,там дегенерация рулит ...
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05.01.2022 22:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.01.2022 22:31 Ответить
там щас зачистка города пошла ночью валят с калашей все подряд ..Завтра мы увиди кровавый Казахстан ..Смотрите у белорусов прошло дубинкой .Тут будут убивать пачками я уверен ..
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05.01.2022 22:31 Ответить
пока у ребилов есть бк так что мало не покажется не рузге не их братишкам да и в степи казахской на блокпостах сидеть -то ещё ваняткам удовольствие будет
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05.01.2022 22:35 Ответить
Північний Казахстан, це дуже, дуже холодно )))
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05.01.2022 22:40 Ответить
в казахів є трохи часу озброїтись . але все залежить від казахської армії буде бити окупантів чи брататись ?
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05.01.2022 22:37 Ответить
50на 50 утром видно будет
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05.01.2022 22:39 Ответить
Азат Казакстан аман болсын!
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05.01.2022 22:33 Ответить
күрес және жең!
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05.01.2022 22:36 Ответить
А може взамін цій дезінформації за ніч оголосити Україну і Грузію членами НАТО? Ось це була б адекватна відповідь й смачних плювок в писок міжнародному терористу - путіну!
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05.01.2022 22:36 Ответить
хочеш щоб Меркель кіндратій схопив ?
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05.01.2022 22:39 Ответить
вам ее жаль??
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05.01.2022 23:08 Ответить
так , в неї тільки життя починається на пенсію газпромівську перейшла ! то ходила весь час в обносках .
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05.01.2022 23:15 Ответить
Россия введёт десант в столицу и Алма-Ата , а войска займут северный
Казахстан от Кустаная до Усть-Каменогорска-" временно"
Потом " референдум" и часть Казахстана станет --российской.
Выдадут паспорта и будут " защищать" пророссийское население.
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05.01.2022 22:36 Ответить
Ввести десант можно, но его посчитают и покрошат.
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05.01.2022 22:41 Ответить
Це як що армія перейшла на сторону народу.
А так їх запрошує лігитимний Президент, який до речи вже звільнив Назарбаєва, та Кабмін.
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05.01.2022 22:48 Ответить
пішли у відставку і зараз вони тимчасово виконуючі обовязки. нічого не змінилося. ніхто нікуди не пішов з посади. . .
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06.01.2022 00:32 Ответить
Ну так завжди, до ізбрання, або призначення нового уряду. Це тільки у Великобританії офіційно існує теньовиий кабинет оппозіціїї Її Великості королеви, який миттево приймає владу, у разі відставки діючого уряду.
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06.01.2022 00:37 Ответить
як це не цинічно та егоїстично, але хай краще там ув'язнуть
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05.01.2022 22:55 Ответить
Зараз показали десятки вбитих кулями демонстрантів (((
Кажуть про мінімум 300 поранених.
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05.01.2022 23:02 Ответить
звісно це погано...
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05.01.2022 23:08 Ответить
Аеропорт столиці уже під владою.

Показують велику кількість озброєних сіловиків.
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05.01.2022 23:03 Ответить
значить влада буде бодатися до кінця
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05.01.2022 23:10 Ответить
Як що армія не підтримує народне повстання, або хочаб не викаже нейтралитет, як у нас у 2014-му, то у народу немає шансів на перемогу - так каже Історія.
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05.01.2022 23:22 Ответить
Завтра Псаки объявит что обнаружен российский след.
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05.01.2022 22:36 Ответить
Судячи з розвитку дій, кацапи самі проспали ці події.
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05.01.2022 22:43 Ответить
занадто захопились Україною, а тут такий нежданчік.
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05.01.2022 22:47 Ответить
але рашисти точно причетні до встановлення диктатури бульбен-фюрера в Білорусії
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05.01.2022 22:36 Ответить
Если Псаки сказала слово "безумных", то на обычном языке это
как "они там все имбанулись".
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05.01.2022 22:38 Ответить
А что, манька захерова уже успела набросить на вентилятор? Блин,кацапскую оперативность да на благое дело..))
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05.01.2022 22:42 Ответить
Під час спецоперації в аеропорту Алмати загинуло двоє військових.
Про кількість жертв серед повстанців даних немає.
Мобільний зв'язок вимикнут. Інтернет вимикнут.

Бажаю успіху народу Казахстану.
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05.01.2022 22:42 Ответить
Фуйло, а фы дакажите, эта фсё фотамонташь! ДАКАЗАТЛЬСФА КДЕ??? Дебилы бл#ядь...

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05.01.2022 22:45 Ответить
Ех, зараз би ще повстання в Дагестані, Чечні та Татарстані...
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05.01.2022 22:46 Ответить
...Америка пообіцяла довірливим казахам прийняти їх у Євросоюз...
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05.01.2022 22:51 Ответить
Протестувальникам треба спілкуватись виключно казахською щоб вчасно виявляти засланців Путіна.Зараз завезуть якутів і бурятів без паспортів.Докажи потім що ти не *******************.
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05.01.2022 22:54 Ответить
Свободу можно завоевать только с оружием в руках! Смерть диктаторам!!!
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05.01.2022 22:54 Ответить
зеленскій - скажи про свою стурбованість !!! хоч щось прокукарекай - вова !!!
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06.01.2022 00:35 Ответить
 
 