Взгляды США и Германии на поставки Украине оружия отличаются, – глава МИД ФРГ Бербок

США и Германия стоят на стороне Украины перед лицом угрозы для нее со стороны России, но их взгляды на вопросы помощи Киеву оружием расходятся.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас другая позиция относительно поставки оружия Украине", - сказала Бербок.

В то же время она напомнила, что с 2014 года Германия помогла построить в Украине военный госпиталь и предоставляла медтехнику и материалы, а многие раненые украинские военные лечатся в госпиталях Бундесвера.

Говоря о возможных санкциях, Бербок сказала, что, учитывая ситуацию на украинско-российской границе, четко было отмечено, что дальнейшая военная эскалация и нарушение суверенитета Украины повлечет за собой "огромные экономические последствия и коснется также финансового сектора".

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Политик заверила, что трансатлантические партнеры тесно координируют позиции по этому вопросу. Она упомянула в этом контексте совместную немецко-американскую декларацию (от июля 2021 года), в которой оба государства отметили, что должны быть эффективные средства ответа, если Россия использует энергию в качестве оружия. Новое федеральное правительство полностью согласно с этим, и это записано в его коалиционном соглашении, сказала министр. Прямого ответа на то, будет ли проект остановлен в случае агрессии, политик, которая до вступления в должность открыто критиковала "Северный поток 2", не дала.

Бербок отметила, что "деструктивные действия России будут иметь высокую цену, новая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, российское правительство должно осознавать это".

Она подчеркнула, что единственная возможность выхода из спирали эскалации – диалог, альтернативы которому нет. В ФРГ, заявила Бербок, делают все возможное для предупреждения новой агрессии и нового нарушения международного права, и фактически встала на защиту планов канцлера Олафа Шольца вступить в прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным как можно скорее. "В Берлине рады, что Россия согласилась начать диалог", – добавила глава МИД.

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