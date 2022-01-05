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Германия (6726) оружие (10028) Анналена Бербок (314)

Взгляды США и Германии на поставки Украине оружия отличаются, – глава МИД ФРГ Бербок

Взгляды США и Германии на поставки Украине оружия отличаются, – глава МИД ФРГ Бербок

США и Германия стоят на стороне Украины перед лицом угрозы для нее со стороны России, но их взгляды на вопросы помощи Киеву оружием расходятся.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас другая позиция относительно поставки оружия Украине", - сказала Бербок.

В то же время она напомнила, что с 2014 года Германия помогла построить в Украине военный госпиталь и предоставляла медтехнику и материалы, а многие раненые украинские военные лечатся в госпиталях Бундесвера.

Говоря о возможных санкциях, Бербок сказала, что, учитывая ситуацию на украинско-российской границе, четко было отмечено, что дальнейшая военная эскалация и нарушение суверенитета Украины повлечет за собой "огромные экономические последствия и коснется также финансового сектора".

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Политик заверила, что трансатлантические партнеры тесно координируют позиции по этому вопросу. Она упомянула в этом контексте совместную немецко-американскую декларацию (от июля 2021 года), в которой оба государства отметили, что должны быть эффективные средства ответа, если Россия использует энергию в качестве оружия. Новое федеральное правительство полностью согласно с этим, и это записано в его коалиционном соглашении, сказала министр. Прямого ответа на то, будет ли проект остановлен в случае агрессии, политик, которая до вступления в должность открыто критиковала "Северный поток 2", не дала.

Бербок отметила, что "деструктивные действия России будут иметь высокую цену, новая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, российское правительство должно осознавать это".

Она подчеркнула, что единственная возможность выхода из спирали эскалации – диалог, альтернативы которому нет. В ФРГ, заявила Бербок, делают все возможное для предупреждения новой агрессии и нового нарушения международного права, и фактически встала на защиту планов канцлера Олафа Шольца вступить в прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным как можно скорее. "В Берлине рады, что Россия согласилась начать диалог", – добавила глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, у нас есть своя армия, которая стоит и будет стоять на передовой, - Стефанишина
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Топ комментарии
+19
Не будемо робити вигляд, шо здивовані!

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05.01.2022 22:51
+16
ничего не делать и изображать озабоченность - вот позиция коррумпированной немчуры..
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05.01.2022 22:46
+15
Німеччина продовжує залишатися агентом Кремля. Боягузлива, зрадлива політика Західної Європи , особливо Німеччини, і призвела до агресії ерефії проти Грузії, а потім України. Ваша нерішучість, беззубість, зрадливість, постійне плазування перед терористом #1 тільки розпалює його апетити. Європо, де ваші демократичні принципи!?
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05.01.2022 22:48
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Правила форума Совет форумчан
Може досить балакати, зброю давайте бо буле пізно!
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05.01.2022 22:38 Ответить
Кому?95 кварталу?
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05.01.2022 22:40 Ответить
їм хріна в сраку!
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05.01.2022 22:47 Ответить
По ГДР скучают
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05.01.2022 22:39 Ответить
Німці 100%-ві інфанти.
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05.01.2022 22:41 Ответить
немцы не будут иметь дел с этим правительством.
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05.01.2022 22:51 Ответить
Німцям потрібен газ, ось і все. А свою продукцію женуть до Россії ---
турбіни , машини, єлектроніку для авіаціі та інше. Україна їм не
важливий торговельний партнер.
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05.01.2022 22:43 Ответить
ничего не делать и изображать озабоченность - вот позиция коррумпированной немчуры..
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05.01.2022 22:46 Ответить
дегенерати, як забираетесь сьогоденну проблему вирішувати? ГА?? Коли будуть "страшні та непосильні" санкції за Донбас та Крим?
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05.01.2022 22:46 Ответить
Эта "зеленая" Аналена, получив реальную власть, оказалась в вопросах войны с россией на Донбассе гораздо хуже Мааса! Троекратно хуже! И ждать от неё чего-то позитивного - верх наивности!
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05.01.2022 22:48 Ответить
ее и зеленых фсбшная агентура еще во время выборов валила. нарыли компромат. баба симпотичная.
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05.01.2022 23:21 Ответить
Німеччина продовжує залишатися агентом Кремля. Боягузлива, зрадлива політика Західної Європи , особливо Німеччини, і призвела до агресії ерефії проти Грузії, а потім України. Ваша нерішучість, беззубість, зрадливість, постійне плазування перед терористом #1 тільки розпалює його апетити. Європо, де ваші демократичні принципи!?
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05.01.2022 22:48 Ответить
Подлая, аморальная дрянь!
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05.01.2022 22:50 Ответить
Засрашка напала на Украину,но мы помогать Украине не будем а только языком телипать. Вот такие наши,бюргерские взгляды.
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05.01.2022 22:50 Ответить
Не будемо робити вигляд, шо здивовані!

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05.01.2022 22:51 Ответить
теперь наоборот в фате германия .и это меркель её на локти поставила .
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06.01.2022 08:09 Ответить
це хто донька комсомолки Меркель ? я ще раз повторю Україна увійде в НАТО коли вийдуть німці і мадяри .
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05.01.2022 22:55 Ответить
Как быстро Зеленые переобулись на лету получив власть! Ещё летом они говорили, что оружие надо дать.

А всё потому, что Германией управляет дружок Шредера - слуга пуйла
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05.01.2022 22:55 Ответить
продажні фріци збудували рашистам центр бойової підготовки біля містечка Муліно в Нижньогородській області,де натаскали рашистів для окупації українського Криму,а Україні пропонують військові шпиталі для поранених захисників України
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05.01.2022 22:58 Ответить
не передохло штази
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05.01.2022 23:07 Ответить
Глава МИД ФРГ Бербок самая про-украинская из всех немецких топ-политиков, так что она делает что может, потому что немецким гражданам Украина и нафиг не сдалась - у Украины нет ничего нужного Германии, чтобы за нее стоило бороться, тогда как в России есть и не мало. Кроме того немцы в глубине души сами считают, что кто говорит по-русски и есть русский и относятся с пониманием к претензиям *****. В Германии нет понятия национальность, только гражданство и язык, им сложно понять, что такое русскоговорящий украинец.
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05.01.2022 23:12 Ответить
Вы за всех немцев говорите?

Если Бундес выбрал такой цинично-прагматичный путь, тогда не хрен строить из себя целочку и прикидываться страной с демократическими ценностями и первенством закона. Не хрен учить тогда других законопослушанию и поучать на тему коррупции. Так и скажите тогда - паРаша нам платит и мы им помогаем, а Украина нам не интересна.

Только тогда гансы должны иметь в виду, что орки из Газпромии и до них в конечном итоге доберутся. Только тогда и Бундесу никто не поможет...
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05.01.2022 23:25 Ответить
Я гражданин Германии и вижу все это изнутри, уже 20 лет тут живу. В Германии миллионы русских немцев, которые почти поголовно влюблены в ***** и ведут пропаганду среди своего немецкого окружения. Тоже самое можно сказать и про миллионы немецких турков - они симпатизируют *****, его борьбе против США, которых они считают корнем всех мировых бед, потому у них Украина жертва США, которые ее втянули в противостояние с Россией, за которой правда. Вот такая добровольная пропаганда идет на уровне простых людей. А теперь добавим к этому, что немцев интересует прежде всего сколько придется им платить за свет и газ, а газеты пишут, что русские хотят дать газ через Северный Поток и сбить цену, но из-за Украины этого не происходит. И как вы думаете, что после всего этого думает простой бюргер? Он думает, да отдайте эту мятежную территорию (Украину) русским и фиг с ней, а нам цены на газ ниже и рост экономики от снятия санкций. Топ-политики конечно так не могут говорить, им надо делать вид, что их беспокоит справедливость и мировой порядок, но и настроения избирателей учитывать надо, тут ведь в самом деле демократия и могут не избрать. Другое дело мы все знаем, что народ может ошибаться, ведь выбрали большинством не только Зеленского, но и Гитлера в 30-х, и сейчас народ такой же недальновидный...
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05.01.2022 23:56 Ответить
Точная характеристика ситуации.
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06.01.2022 00:32 Ответить
пока сша и германия сиськи мнут, россия уже во всю воюет в казахстане.
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05.01.2022 23:19 Ответить
Ага, паРашу финансировать в течение последних десятилетий - это нормально. Оплачивать все их войны. Поставлять турбины в Крым и лимузины кацапским мажорам. А Украине оружие - ни-ни. Мразь, других слов в отношение этих Jerries просто нету.
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05.01.2022 23:22 Ответить
Тем более,что компоненты оружия ФРГ поставляет на рэфию.
Как товары двойного назначения.
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06.01.2022 00:59 Ответить
Ми вкурсі про ваші погляди
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05.01.2022 23:26 Ответить
Знали бы в США, какие пенсии гаспром "дерехтарам" даёт, за особые заслуги перед ******...
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05.01.2022 23:32 Ответить
немецкие суки !

"Сталина на вас нет !"
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05.01.2022 23:49 Ответить
Ооо! Так! Гумана ФРН будує госпіталя та лікує залишившихся ще живими українців після того як вони виконали роль мішеней для тренуваня військових рф.
Бо ми їм навіть рогатки не продамо,щоб боронь боже,вони не поранили росеян!
От то цікава позиція.
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06.01.2022 00:56 Ответить
коли смазлива жінка виступає з політичними заявами у мене складається враження що їхні чоловіки у цей час на риболовлі чи у пабі пиво жеруть. . . Смазливе обличче політика як додатковий бонус або як посилювач її заяв не спрацьовує і навпаки викликає зневагу до заявниці.
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06.01.2022 00:59 Ответить
Або тупа курка, або лицемірна, корумпована курва.
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06.01.2022 01:19 Ответить
Ми будемо вдячні адміністрації Шольца, якщо вони хоча б зараз будуть дотримуватися санкцій, які самі ж запровадили. Крім того треба звертати увагу на інших потерпілих окрім України і Грузії.
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06.01.2022 01:51 Ответить
Уклончивая позиция немчуры приведет мир к 3 мировой войне, напомню, что две другие войны они уже "подарили" миру. ", меркель и саркози (пишу эти и другие, проклятые фамилии с маленькой буквы, из-за презрения к ним) на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки путину и дали старт вначале роSSийско-грузинской, в том же 2008 году (путин долго ждать себя в это раз не заставил), а потом уже и роSSко-украинской войнам. Бывшая красная комсомолка из ГДР (хотя почему бывшая, в это деле бывших не бывает, как говорит все тот же путин) меркель и вся проклятая немчура не давала и не дает Украине защищаться, от путинских убийц, блокирую поставки от НАТО, не только оборонительное вооружение, но и санитарное оборудование(!), при этом щедро спонсирую войны путина против Грузии и Украины!, через СП2 и прочие "экономические" проекты, а сейчас еще и принуждают Украину к капитуляции перед путиным, к фактической ликвидации Украины (Минские соглашения, формула штайнмайера, переговоры с марионетками кремля, особый статус Донбасса). На Западе, включая США, политики, -исключительно трусливые и ничтожные "чемберлены", все помнят, чем закончился "мир", который он (чемберлен) подписал с Гитлером, и который он с пафосом и торжественно провозгласил по прилету в Великобританию. В этот раз будет так же. Сотрясение воздуха: "всякого рода призывы", "озабоченность", "обещания невиданных "санкций", переговоры и даже капитуляция, не остановит путина, как в своё время они не остановили Гитлера, хочу всех успокоить: роSSийско-украинская война уже идет и путин начнет новое полномасштабное наступление на Украину, несмотря на то, что сейчас говорят недалекие "украинские" чиновники. Но, если Украина выберет путь не чемберлена, а Черчеля, то она победит! Только сопротивление, только сила и мощь, без малейших уступок, "не пяди священной украинской земли роSSийскому врагу", остановят сошедшего с ума питерского гопника и его людоедскую армию!
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06.01.2022 04:46 Ответить
Ну да, в случае широкомасштабного нападения на Раши на Украину, они очередную партию турбин в оккупированный Россией Крым отправят с надписью "Ай-яй-яй!"
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06.01.2022 08:07 Ответить
Отличие взглядов в том,что Германия охотно вооружает рашку(поставляя движки , например, для любой военной техники до сих пор) и упаси бог продать что-то такое Украине. Кроме того,разваливает успешно Евросоюз, наплевав на его идейную основу и способствовали бегству из него Великобритании.(и подталкивают других)
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06.01.2022 09:03 Ответить
Она предлагает медикаментами отстреливаться от лаптеногих недофашиков? История европейцев ничему не учит, блд! Гитлера уже умиротворяли в Мюнхене...
Не пойму - почему немцы так дрочат на безумного бугкерного репоеда, окончательно выжившего из ума?
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06.01.2022 09:11 Ответить
США хотят видеть сильную, вооруженную "до зубов" армию на границе с рашкой.
Немцы не хотят видеть армию сильнее немецкой с неадекватной властью и непредсказуемым будущим.
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06.01.2022 09:17 Ответить
 
 