Казахские силовики проводят зачистку Алматы с применением оружия на поражение, - Бутусов. ФОТО
Президент Казахстана Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Подразделения казахских силовиков производят зачистку с применением оружия на поражение.
Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Власти бросили силовиков в ночную атаку на самый большой город Казахстана. Судя по видео и фото, подразделения казахских силовиков проводят зачистку с применением оружия на поражение. Многие видео фиксируют стрельбу очередями из автоматического оружия в городе", – написал журналист.
Бутусов отмечает, что появилась информация о более чем десятках убитых протестующих.
"По официальным данным, ответным огнем за день убиты 8 силовиков. Сообщается, что двое казахских силовиков убиты во время проведения "антитеррористической операции" в аэропорту Алматы", - говорится в сообщении.
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17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
то же что было на Майдане
Это Украина может покупать топливные вставки для АЭС у Вестингауз, а РФ нет!
На западе Казахстана большие месторождения нефти и газа, которыми владеет клан Назарбаева. Кроме того, именно через эти районы проходит газопровод из Туркменистана, через Узбекистан, через Казахстан и на РФ. А вот собственно те объемы газа, что РФ закупает в Туркменистане, это почти те же объемы, что Газпром продает в ЕС...!!!
В Казахстане много инвесторов из США, из Саудовской Аравии, Турции, Китая...
Не забываем, что как раз на базе союза РФ с Назарбаевым Путин восстанавливает СССР-2. Это Беларусь присоединилась позднее...
Самые массовые беспорядки в Алма-Аты - крупнейшем городе страны, в котором много безработной молодёжи, которая как раз и начала громить всё подряд. В городе уже разграблены все магазины продажи огнестрельного оружия и оно на руках...
Всё будет решаться в ближайшие дни.