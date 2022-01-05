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Казахские силовики проводят зачистку Алматы с применением оружия на поражение, - Бутусов. ФОТО

Президент Казахстана Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Подразделения казахских силовиков производят зачистку с применением оружия на поражение.

Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Казахские силовики проводят зачистку Алматы с применением оружия на поражение, - Бутусов 01

"Президент Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Власти бросили силовиков в ночную атаку на самый большой город Казахстана. Судя по видео и фото, подразделения казахских силовиков проводят зачистку с применением оружия на поражение. Многие видео фиксируют стрельбу очередями из автоматического оружия в городе", – написал журналист.

Бутусов отмечает, что появилась информация о более чем десятках убитых протестующих.

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"По официальным данным, ответным огнем за день убиты 8 силовиков. Сообщается, что двое казахских силовиков убиты во время проведения "антитеррористической операции" в аэропорту Алматы", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+70
Надеюсь, этого выродка поймают и на кол посадят.
Хочется верить, что армия перейдет на сторону людей: и тогда этих «борцов с террористами» начнут убивать как бешеных собак!
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05.01.2022 22:54
+68
В любом случае русским уже не будет жизни в Казахстане.
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05.01.2022 22:55
+60
)(уйло подогнал два самолета "вагнеровцев""
Думаю среди них есть и те которых Ермак с Нелохом слил..
Теперь людей убивают
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05.01.2022 22:53
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Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
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06.01.2022 08:11 Ответить
все ранения в голову и в сердце - это высокопрофессиональные снайперы

то же что было на Майдане
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07.01.2022 10:54 Ответить
вот это русским счастье - где еще можно поиграть в "освободителей" и "миротворцев", как где какой конфликт, так туда рвется кровавая кацапская гэбня, захлебываясь от предвкушения..., а на родине их подбадривают - давайте, мальчики..., тьфу, срана гнилых моральных выродков с упырем во главе...
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06.01.2022 09:55 Ответить
У Казахстані українців багато. Мовчати - значить зрадити їх. Сором бере за владу. ...йло - агресор. І треба піднімати Європу та світ з Києва. Бо казахам слово не дадуть. Їх вже "мочать".
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06.01.2022 10:34 Ответить
РФ закупает уран у Украины и Казахстана. Казахстан имеет одни из крупнейших запасов урана в мире. Цена на уран, на мировом рынке уже выросла на 8%.

Это Украина может покупать топливные вставки для АЭС у Вестингауз, а РФ нет!

На западе Казахстана большие месторождения нефти и газа, которыми владеет клан Назарбаева. Кроме того, именно через эти районы проходит газопровод из Туркменистана, через Узбекистан, через Казахстан и на РФ. А вот собственно те объемы газа, что РФ закупает в Туркменистане, это почти те же объемы, что Газпром продает в ЕС...!!!

В Казахстане много инвесторов из США, из Саудовской Аравии, Турции, Китая...

Не забываем, что как раз на базе союза РФ с Назарбаевым Путин восстанавливает СССР-2. Это Беларусь присоединилась позднее...

Самые массовые беспорядки в Алма-Аты - крупнейшем городе страны, в котором много безработной молодёжи, которая как раз и начала громить всё подряд. В городе уже разграблены все магазины продажи огнестрельного оружия и оно на руках...
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06.01.2022 11:37 Ответить
Так что Казахстан имеет все возможности стать для РФ тем айсбергом, на который налетел Титаник.

Всё будет решаться в ближайшие дни.
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06.01.2022 11:38 Ответить
без организации денег и техники ничего не будет
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06.01.2022 18:16 Ответить
Я на кофейной гуще не гадаю. Потому и предлагаю всем подождать несколько дней, следя за событиями.
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06.01.2022 18:26 Ответить
любишь вонючую горную обезъяну йосю?
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07.01.2022 10:51 Ответить
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