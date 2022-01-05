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Рынок российских акций упал после обращения президента Казахстана Токаева за помощью к ОДКБ

Рынок российских акций упал после обращения президента Казахстана Токаева за помощью к ОДКБ

Рынок акций в РФ рухнул под влиянием информации о ситуации в Казахстане.

По итогам основных торгов цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 3,9%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Акции крупнейших российских кампаний отреагировали на обращение Токаева за помощью к ОДКБ снижением: "Газпром" потерял 4,18% стоимости акции, Сбербанк – 4,4%, "Яндекс" – 3,57%, "Роснефть" – 3,75%, ВТБ – 3,97%", - сообщило издание Коммерсантъ.

Читайте также: Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью
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Топ комментарии
+44
До чого тут Ощадбанк? Виправляйте на Сбербанк
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05.01.2022 23:15
+42
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05.01.2022 23:17
+27
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05.01.2022 23:37
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До чого тут Ощадбанк? Виправляйте на Сбербанк
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05.01.2022 23:15 Ответить
я аж испугался)
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05.01.2022 23:43 Ответить
зате ціни на нафту і на газ виростуть, якщо росія буде у війні.

росіянам це вигідно.
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05.01.2022 23:16 Ответить
Россия не сумела увеличить объем добычи нефти в декабре, несмотря на щедрую квоту, полученную на предыдущем заседании ОПЕК+. Аналитики считают, что страна исчерпала свой потенциал
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05.01.2022 23:27 Ответить
да они скоро начнут ее импортировать)
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06.01.2022 01:33 Ответить
Более того Блинкин летал как фанера через Атлантику 3 раза на переговоры ОАЭ - на что пресуха сказала что обговаривают поставки нефти....можно сделать предположение что хотят заткнуть дырку из-за освободившихся рынков(европы\америки?).....а кто этот игрок нефтяного рынка что в скорости может потерять свои квоты?....либо рашка либо страны средней азиии(или все вместе?)....В общем когда чиновники такого уровня начинают гореть в работе - это настораживает....
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06.01.2022 05:09 Ответить
РФ, це не Саудовська Аравія, яка може перекривати свердловини, як ми з вами перекриваємо воду у крані.
А родовища дійсно майже вичерпали доступні зараз запаси.
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06.01.2022 11:50 Ответить
Байден закрив сланцевий добуток, який був активен при Трампі.
Путін підняв ціну на газ в ЄС.
Байден дозволив добувати сланцевий газ і вже 15 газовозів прибули до ЄЕ, тому ціна на газ там впала вдвічі.

По факту РФ по такій високій ціні газ зараз не продає, бо в неї довгострокови контракти з фіксованою ціною. РФ не закачала газ ні у наши, ні у куплені у Меркель газосховища, а на РФ зараз зима і вони невзмозі збільшити добичу газа і його продаж.

Таким чином дурість Путіна дає можливость заробити на дорогому газу США, змінила позицію Байдена по сланцевому газу, зменьшила відсоток кацапського газу на ринке ЄС
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06.01.2022 11:48 Ответить
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05.01.2022 23:17 Ответить
спитав Пєтров у Баширова
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05.01.2022 23:19 Ответить
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05.01.2022 23:22 Ответить
Він і в 14-му падав... А пройшло 8 років - і війна йде, півн. потік добудовано, газ по 2000 баксів...
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05.01.2022 23:17 Ответить
И ГасПром з трильона долярів на гівно зійшов... 😂
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06.01.2022 01:59 Ответить
а кто виноват... им сами же и виновны вы верите в Казахстан на голом месте.... они просто понимают что Орать про закордон абстрактно можно...без конкретики..так можно вйти на саму Россию... но сами ведь понимают -что США, Европа и Украина вообще никак и нигде к Казахстану... а бросить перчатку в лицо Турции слабо как то....и можно из Крыма улететь за полчаса.. Китаю так это за полдня половину страны утерять... также ссыкотно...А закордон это гебня фсб Рашки тут и к гадалке не ходи.... я помню переодические типа идиотские выбросы от Госдумы или Совета Федерации что север Казахстана мы Россия подарили Казахстану он вообще то российский и там русские типа живут... а началось все на севере и резко сплыло на крайнем Юге- Алмата...
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06.01.2022 11:13 Ответить
У вас нефть упала ?
как в Ощадбанке ,перед развалом ..
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05.01.2022 23:18 Ответить
"...вартості акції, Ощадбанк - 4,4%, Джерело:
Цензор, Ощадбанк немає на рахє, є Сбербанк. Ви не бідна організація: придбайте нормальну програму інтелектуального машинного перекладу, або найміть кількох успішних студентів з філфаку
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05.01.2022 23:19 Ответить
Ты понимаешь, что просишь мега-гига журналиста, поделится баблом, заработанным на хайпе, с двумя успешными студентами? Самому не смешно?
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05.01.2022 23:31 Ответить
Так им уже подсказывали что ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ.
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05.01.2022 23:34 Ответить
Ощадбанк 4.4
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05.01.2022 23:20 Ответить
Не нойте здесь бл. Не долг тот час когда при гамне зелёном Ощадбанк станет Сбербанком. Уберите эти линии разграничения в своих головах ослячие писюнисты рояльные.
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05.01.2022 23:26 Ответить
Хоп хэй лала Лэй, доллар 76 рублей!
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05.01.2022 23:26 Ответить
и ето ещё они поутру не проснулись. после ночи кровавых парашных ножей в казахстане.
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05.01.2022 23:34 Ответить
увы, но гривна тоже пойдет вверх.
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05.01.2022 23:37 Ответить
Чому? Ми вже кілька років не прив'язані до ******.
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06.01.2022 01:28 Ответить
лол и никогда не были - что вы несёте? - гривна пойдёт вверх потому что всё равно большая доля торговли у нас с ними...это удорожание Экспорта и импорта....но так как часть эта с 2014 года сильно урезана - то и колебания будут меньшими чем раньше...+ инфляция + новые налоги + ФОПы будут компенсировать покупки аппаратов за счёт клиентов....+подоражание Воды и электричества с 1 января....будет жостка....

Спасибо Зелёные - накерувалысь....а это ещё в 2024 надо гасить Гривневые облигации которые Гончаренко на выпускал по огромным процентам....ох будет как...
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06.01.2022 05:17 Ответить
Сп2 всеравно продолжат.
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05.01.2022 23:27 Ответить
ну і нехай шурує в пекло нахір!
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05.01.2022 23:30 Ответить









Globusnews


@globusnewsorg

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https://twitter.com/globusnewsorg/status/1478840773546491910 2 мин



МОЛНИЯ: Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности в экстренном порядкепринял решение направить т.н. "миротворческие силы" ОДКБ в Республику Казахстан с целью стабилизации обстановки в этой стране, заявил Никол Пашинян.
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05.01.2022 23:31 Ответить
І що ари в казахстан поїдуть ? А як Карабах, Алієв нападе
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05.01.2022 23:40 Ответить
На росію вся надія
Але Росія обдурить та зрадить - Пашинян збожеволів після Карабаху

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05.01.2022 23:47 Ответить
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05.01.2022 23:37 Ответить
Фашистська Росія несе втрати . Шикарно .
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05.01.2022 23:41 Ответить
"Акції найбільших російських кампаній відреагували на звернення Токаєва за допомогою до ОДКБ зниженням: "......Газпром" втратив 4,18% вартості акції, Ощадбанк - 4,4%, ......."

Я трошки вибачаюсь...! але... Шозанафуй ОЩАДБАНК НАРАСЄЄ, ДОРОГА РЕДАКЦІЯ??!!!

В вас там залівная риба розтанула і ви ухи переїли??!
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05.01.2022 23:46 Ответить
"ОЩАДБАНК"???!!!

БУТУСОВ, зараза, або редактора новини нам на наочне поріцаніє і звільнення, або і ти з ним пішов нахій!

Не вірю я в випадкові ТАКІ помилки на ТАКОМУ ресурсі!
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05.01.2022 23:49 Ответить
скрытая антиреклама Ощадбанка
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06.01.2022 00:13 Ответить
Скрытая реклама СберБанка....
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06.01.2022 05:20 Ответить
Цей Токаєв як наш януковощ, теж у путлера допомоги попросив, падлюка!!! Скрізь куди приходить Росія- там тільки кров, занепад, повне лайно. Казахстан, захищайся від Росії.
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05.01.2022 23:56 Ответить
Скоро пуйлу будет не до Украины
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06.01.2022 00:56 Ответить
"Акції найбільших російських кАмпаній відреагували на звернення Токаєва"

На Сбербанк исправили, но...

Кампанія, -ї, ор. -єю. Військовий похід, війна; суспільно-політичні або громадські заходи: виборча кампанія, посівна кампанія, розпочати кампанію.
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06.01.2022 01:08 Ответить
На украинском рынке акций не сказываются никакие события в мире, потому что этого рынка просто нет.
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06.01.2022 02:33 Ответить
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06.01.2022 02:37 Ответить
Теперь мы вместе, брат!
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06.01.2022 02:58 Ответить
витёк другана во флигеле поселит, вдвоём им будет веселей
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06.01.2022 10:29 Ответить
Путин введет войска - задушат РФ, не введет - потеряют Казахстан. Цугцванг. Но выход есть и даже победный - это вернуть Украине ее территории и тогда РФ примут в состав Запада для усиления против Китая. РФ не может думать здесь и сейчас, а работает по долгосрочной идиотской политики. России предлагают победу - вступив в Запад, а РФ такая тупая, что все ровно хочет проиграть. Как они понять не могут, что у Запада вычислительные аналитические технологии такого уровня, что они с РФ играются, как с приматами. Все алгоритмы ходов известны за годы до событий. Им вариант дают правильный ибо он устраивает и Запад, а они все ровно хотят проиграть по полной.
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06.01.2022 03:03 Ответить
 
 