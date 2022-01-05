Рынок российских акций упал после обращения президента Казахстана Токаева за помощью к ОДКБ
Рынок акций в РФ рухнул под влиянием информации о ситуации в Казахстане.
По итогам основных торгов цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 3,9%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Акции крупнейших российских кампаний отреагировали на обращение Токаева за помощью к ОДКБ снижением: "Газпром" потерял 4,18% стоимости акции, Сбербанк – 4,4%, "Яндекс" – 3,57%, "Роснефть" – 3,75%, ВТБ – 3,97%", - сообщило издание Коммерсантъ.
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Пожалуйста, подождите...
росіянам це вигідно.
А родовища дійсно майже вичерпали доступні зараз запаси.
Путін підняв ціну на газ в ЄС.
Байден дозволив добувати сланцевий газ і вже 15 газовозів прибули до ЄЕ, тому ціна на газ там впала вдвічі.
По факту РФ по такій високій ціні газ зараз не продає, бо в неї довгострокови контракти з фіксованою ціною. РФ не закачала газ ні у наши, ні у куплені у Меркель газосховища, а на РФ зараз зима і вони невзмозі збільшити добичу газа і його продаж.
Таким чином дурість Путіна дає можливость заробити на дорогому газу США, змінила позицію Байдена по сланцевому газу, зменьшила відсоток кацапського газу на ринке ЄС
как в Ощадбанке ,перед развалом ..
Цензор, Ощадбанк немає на рахє, є Сбербанк. Ви не бідна організація: придбайте нормальну програму інтелектуального машинного перекладу, або найміть кількох успішних студентів з філфаку
Спасибо Зелёные - накерувалысь....а это ещё в 2024 надо гасить Гривневые облигации которые Гончаренко на выпускал по огромным процентам....ох будет как...
Globusnews
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МОЛНИЯ: Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности в экстренном порядкепринял решение направить т.н. "миротворческие силы" ОДКБ в Республику Казахстан с целью стабилизации обстановки в этой стране, заявил Никол Пашинян.
Але Росія обдурить та зрадить - Пашинян збожеволів після Карабаху
Я трошки вибачаюсь...! але... Шозанафуй ОЩАДБАНК НАРАСЄЄ, ДОРОГА РЕДАКЦІЯ??!!!
В вас там залівная риба розтанула і ви ухи переїли??!
БУТУСОВ, зараза, або редактора новини нам на наочне поріцаніє і звільнення, або і ти з ним пішов нахій!
Не вірю я в випадкові ТАКІ помилки на ТАКОМУ ресурсі!
На Сбербанк исправили, но...
Кампанія, -ї, ор. -єю. Військовий похід, війна; суспільно-політичні або громадські заходи: виборча кампанія, посівна кампанія, розпочати кампанію.