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ГПУ (9470) Арселор (60) Венедиктова (726)

Денежные средства "АрселорМиттал", на которые наложен арест, являются вещественными доказательствами, - Генпрокуратура

Денежные средства

По ходатайству прокурора ОГП наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграмм пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также по выплате заработной платы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках этого уголовного производства финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы.

Читайте также: В АрселорМиттал Кривой Рог заявили о блокировке всех счетов компании по инициативе Генпрокуратуры

В сообщении сказано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и в пределах уголовного производства, что Офис генерального прокурора всегда последовательно отстаивает интересы инвесторов, однако, прежде всего защищает закон.
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Топ комментарии
+20
Тут прослідковується рейдерський почерк бородатої бабусі Зеленського. Щось, мені здається, що найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal просто так не здасться, і міжнародні суди врешті-решт накладуть на державу Україна такі штрафи, що мало не буде. І буде віддавати не Бородата бабуся, і не Зеленський, а ми із вами і вашими дітьми
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05.01.2022 23:42
+11
Коломойський почав дерибан по-чорному. В
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05.01.2022 23:50
+10
Инвест-няни они кому мать родная, а кому и злая мачеха.
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05.01.2022 23:42
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05.01.2022 23:29 Ответить
у рибаків забрали карачунське водосховище, інше південне водосховище теж під контролем...а без води і з заарештованими коштами арселор з мітталом разом збиратимуть бебехи та й подадуться восвояси....
їм юлія володимирівна стільки зробила всього, репутації частково позбулась, в тюрмі її гнобили за це, но, вєроятно, виявились невдячними....
тож, начувайтесь тепер
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06.01.2022 07:25 Ответить
Туповатий глав.бух як на таку контору, або мало платили. На курси його в 95квартал до шифера, там навчать як правильно десятками років бути збитковим, заробити на офшори і вілли, а головне "не бить никому должним"
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05.01.2022 23:33 Ответить
Интересно посмотреть на холокост в исполнении индусов. Фильм получится яркий.
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05.01.2022 23:33 Ответить
Инвест-няни они кому мать родная, а кому и злая мачеха.
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05.01.2022 23:42 Ответить
Тут прослідковується рейдерський почерк бородатої бабусі Зеленського. Щось, мені здається, що найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal просто так не здасться, і міжнародні суди врешті-решт накладуть на державу Україна такі штрафи, що мало не буде. І буде віддавати не Бородата бабуся, і не Зеленський, а ми із вами і вашими дітьми
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05.01.2022 23:42 Ответить
колись була дитяча загадка: коли всю землю по екватору, а це 40000 км, внатяжку обтягнути мотузком... потім збільшити довжину на 40см і відтягнути вгору, то чи пролізе під нею котик?...
відповідь - пролізе...бо коли отут, перед собою зробиш дугу із 40 см, то пролізе не тільки котик...
----------------
так і з судами: вони рішають конкретно оце питання, повзане отут, навіть коли вони міжнародні, а компанія - світова
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06.01.2022 07:40 Ответить
Скумбриевич рулит ...
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05.01.2022 23:48 Ответить
Коломойський почав дерибан по-чорному. В
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05.01.2022 23:50 Ответить
знаете ли вы что "речові докази" нельзя никоим образом вернуть законному владельцу
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05.01.2022 23:51 Ответить
я читала,що вони завжди *********
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06.01.2022 00:02 Ответить
Так же как невозможно фарш провернуть назад или достать живого кошерного поца из крематория Но это детали....
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06.01.2022 00:05 Ответить
Інвестори стоять в черзі
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05.01.2022 23:53 Ответить
Беня рулить і це видно по тому , як Зеоманський поводиться останнім часом 😠
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.😡
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха,
які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію.
Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с). 😃
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.😏
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06.01.2022 00:12 Ответить
Да, бенедиктова еще тот генпрокурор, Югик нервно курит в сторонке
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06.01.2022 00:19 Ответить
Да, исходя из этого примера, видно, что гн.прокурве высшее юридическое образование вообще не нужно. Принципиально.
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06.01.2022 07:42 Ответить
И эти в конце концов уйдут.
С чем останется Украина?
С властью идиотов и продажной обслугой?
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06.01.2022 03:59 Ответить
найдіть в ютуб інтерв,ю взяте сонею кошкуною у ігора валерійовича в нетанії, аккурат перед виборами 19 року...там він малює перспективу...
має бути у компаній стосунок з державою тіпа рускких роснєфть, русал, газпром...і таке чекає на основні галузі україни руда, металургія, сільське господарство, енергетика...і ніяких олігархів, відповідно, ніяких офшорів, весь капітал працює на україну
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06.01.2022 07:50 Ответить
оборотные деньги предприятия - это вещественные улики?!!! Каких вам еще не хватает инвестиционных нянь?!
Спасибо мудрому нариту за клоуна президента. Теперь страна превратилась в один большой цирк.
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06.01.2022 06:03 Ответить
Беня диктует Венедиктова пишет,а Зеленский ?А Зеленский в Буковеле пытался встать на лыжи...
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06.01.2022 06:07 Ответить
Не сомневаюсь - криворогий нароТ поддержит и ЗЕлупу, и Беню, и Бенядиктову ... У них до сих пор чесотка не прошла от того, что комбинат был отобран у жида Пинчука и рыжего татарчука Ахметки и продан "какому-то индусу" Митталу. Свой жид и татарин для этого быдла лучше, чем "какой-то индус".
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06.01.2022 07:48 Ответить
Мало урода лаптеногого гетманцева, так и прокуратура принялась добивать экономику! Кто следующий? Отдел "К", которого судя по предвыборным зеленым мантрам быть не должно?

Денежные средства - "вещественные доказательства"?! Венедиктова фильм "Зеленый фургон пересмотрела?
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06.01.2022 09:20 Ответить
В Гаазі вже є позов від власника Житомирської кондитерської на сто млн. бакінських.
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06.01.2022 11:47 Ответить
Сделали так, что бы нельзя было бы ни сырье закупить, ни зарплату рабочим выплатить. Просто диву даешся, как примитивно и тупо разрушают наибольший меткомбинат в Украине. То ли еще будет...
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06.01.2022 22:20 Ответить
 
 