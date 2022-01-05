Денежные средства "АрселорМиттал", на которые наложен арест, являются вещественными доказательствами, - Генпрокуратура
По ходатайству прокурора ОГП наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграмм пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также по выплате заработной платы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках этого уголовного производства финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы.
В сообщении сказано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и в пределах уголовного производства, что Офис генерального прокурора всегда последовательно отстаивает интересы инвесторов, однако, прежде всего защищает закон.
Пожалуйста, подождите...
їм юлія володимирівна стільки зробила всього, репутації частково позбулась, в тюрмі її гнобили за це, но, вєроятно, виявились невдячними....
тож, начувайтесь тепер
відповідь - пролізе...бо коли отут, перед собою зробиш дугу із 40 см, то пролізе не тільки котик...
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так і з судами: вони рішають конкретно оце питання, повзане отут, навіть коли вони міжнародні, а компанія - світова
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.😡
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха,
які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію.
Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с). 😃
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.😏
С чем останется Украина?
С властью идиотов и продажной обслугой?
має бути у компаній стосунок з державою тіпа рускких роснєфть, русал, газпром...і таке чекає на основні галузі україни руда, металургія, сільське господарство, енергетика...і ніяких олігархів, відповідно, ніяких офшорів, весь капітал працює на україну
Спасибо мудрому нариту за клоуна президента. Теперь страна превратилась в один большой цирк.
Денежные средства - "вещественные доказательства"?! Венедиктова фильм "Зеленый фургон пересмотрела?