Для стабильности в Европе нужен "требовательный диалог" с Россией, - глава МИД Франции Ле Дриан
Ведение требовательного диалога с Россией на основе коллективных интересов безопасности стран ЕС является важным условием для укрепления стратегической стабильности в Европе.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава французского МИД сообщил, что обсуждал с коллегами из Германии, Италии и Польши, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем текущую напряженность в отношениях с Россией и украинский вопрос.
"Я подчеркнул важность тесной координации между странами ЕС накануне дискуссий, запланированных с Россией в разных форматах на следующей неделе, а также неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которую я проведу в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза. В связи с этим я обратил особое внимание на обязанность стран ЕС активно участвовать путем конкретных предложений в подготовке и проведении этих дискуссий с Россией, которые затрагивают их собственные интересы безопасности. Ведение требовательного диалога с Россией, базирующегося на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, является полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе", - заявил глава французской дипломатии.
По его словам, он напомнил своим собеседникам то, что уже было сказано главами государств и правительств ЕС на Европейском совете в декабре 2021 года: любая военная агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами. "По этому вопросу мы поддерживаем тесную координацию между странами ЕС и в рамках трансатлантических отношений", – добавил Ле Дриан.
Кроме того, подчеркнул министр, Франция продолжает прилагать усилия в рамках Нормандского формата по деэскалации напряженности вблизи границ Украины, а также реализации Минских соглашений, которые остаются единственной согласованной основой разрешения кризиса.
"Франция и Германия мобилизуют все свои усилия и будут продолжать совместную работу для достижения этой цели в ближайшие дни и недели", - подытожил глава МИД Франции.
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и все из-за таких придурков , как немецкие и французские политики
Господа пид@р@сы, на Ваших глазах готовится расправа над протестующими против диктатуры с помощью иностранной военной силы.
Это Вы считаете нормально, все ОК?!
Лицеміри нещасні й імпотенти тупі.
ГДЕ выполнение гарантий относительно Украины? Где помощь?
У англичан фантомные боли после ампутированых территорий. А ангичане были и есть МУДАЧЬЕ голимое. брехунцы.
А помните фильм дюнкерк? это когда гаранты КИНУЛИ Польшу и драпанули. Вот. гомачье голимое твоя англия.
Лаваля - взагалом : стратили .
Але страва їх життя , так би мовити життєва "філософія" продовжується й квітне як мейнстрім французької діпломатії на протязі майже усіх останніх 80 років .
Й саме про це була фабула фільма "Ля Професіональ" з ********* в головній ролі .
Бо прототайпом чорношкірого презідента став ніхто іншій як диктатор й майбутній імператор ЦАР -- Жан Бокассо .
На момент написання романа й сценарія фільма вже ходили чутки про гастрономічні уподобання Бокассо , але головний шканділь вже після фільму трапився . Але вже тоді знали , що Бокассо масовий вбивця . Знали й цілувався уряд республіки ...
Саме з Франції повернувся до Ірану Хомені . Саме Франція надвала притулок Самосі й Батісті . Саме у ві ,Франції жили майже не ховаючись багато військових нацистких злочинців .
Тільки ізоляції! А потім утілізація!
Бажаєте дочекатись «наведення порядку» у Франції, як зараз у Казахстані?