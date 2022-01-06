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Для стабильности в Европе нужен "требовательный диалог" с Россией, - глава МИД Франции Ле Дриан

Для стабильности в Европе нужен

Ведение требовательного диалога с Россией на основе коллективных интересов безопасности стран ЕС является важным условием для укрепления стратегической стабильности в Европе.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава французского МИД сообщил, что обсуждал с коллегами из Германии, Италии и Польши, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем текущую напряженность в отношениях с Россией и украинский вопрос.

"Я подчеркнул важность тесной координации между странами ЕС накануне дискуссий, запланированных с Россией в разных форматах на следующей неделе, а также неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которую я проведу в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза. В связи с этим я обратил особое внимание на обязанность стран ЕС активно участвовать путем конкретных предложений в подготовке и проведении этих дискуссий с Россией, которые затрагивают их собственные интересы безопасности. Ведение требовательного диалога с Россией, базирующегося на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, является полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе", - заявил глава французской дипломатии.

По его словам, он напомнил своим собеседникам то, что уже было сказано главами государств и правительств ЕС на Европейском совете в декабре 2021 года: любая военная агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами. "По этому вопросу мы поддерживаем тесную координацию между странами ЕС и в рамках трансатлантических отношений", – добавил Ле Дриан.

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Кроме того, подчеркнул министр, Франция продолжает прилагать усилия в рамках Нормандского формата по деэскалации напряженности вблизи границ Украины, а также реализации Минских соглашений, которые остаются единственной согласованной основой разрешения кризиса.

"Франция и Германия мобилизуют все свои усилия и будут продолжать совместную работу для достижения этой цели в ближайшие дни и недели", - подытожил глава МИД Франции.

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Топ комментарии
+22
Придурок. Сейчас весь мир увидит кровавый диалог раши в Казахстане .
и все из-за таких придурков , как немецкие и французские политики
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06.01.2022 00:24
+16
Меня удивляет отсутствие реакции лидеров западного мира на готовящуюся карательную операцию ОДКБ против казахского народа.
Господа пид@р@сы, на Ваших глазах готовится расправа над протестующими против диктатуры с помощью иностранной военной силы.
Это Вы считаете нормально, все ОК?!
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06.01.2022 00:27
+7
Тонкий мерзавец, "требовательный диалог" это когда от других членов ЕС будут требовать уступок России в интересах Франции и Германии?
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06.01.2022 00:28
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Правила форума Совет форумчан
Придурок. Сейчас весь мир увидит кровавый диалог раши в Казахстане .
и все из-за таких придурков , как немецкие и французские политики
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06.01.2022 00:24 Ответить
вообще то там сейчас идёт монолог параши.
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06.01.2022 00:26 Ответить
А хутин введи ? Это диалог
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06.01.2022 00:28 Ответить
) ну тогда да.
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06.01.2022 00:29 Ответить
😀
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06.01.2022 00:30 Ответить
Меня удивляет отсутствие реакции лидеров западного мира на готовящуюся карательную операцию ОДКБ против казахского народа.
Господа пид@р@сы, на Ваших глазах готовится расправа над протестующими против диктатуры с помощью иностранной военной силы.
Это Вы считаете нормально, все ОК?!
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06.01.2022 00:27 Ответить
мир спит. поутру они проснутся. пока будет не смыта кровь с улиц, проулков и площадей, ничего миру показано не будет. интернет отключен. снятое ночью скинуть в сеть нет возможности. когда включат интернет, тогда может обеспокоятся ещё раз от нелегально скинутого.
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06.01.2022 00:33 Ответить
Европа сгнила и уже давно. Импотенция «западных политиков» налицо, кроме «обеспокоенности» и «взволнованности» они ни на что не способны.
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06.01.2022 00:52 Ответить
Господа підраси ніяк невиберуть колір труселів для гейпараду стурбованостей
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06.01.2022 11:11 Ответить
Вних шизоїдний комплекс думки побігли в різнихнапрямкахй кінцівки конвульсіно сіпаються!
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06.01.2022 11:14 Ответить
Ніякої поваги до гспод підорасів,це невикликає...
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06.01.2022 11:15 Ответить
"вимогливий діалог", - какой замечательный эфемизм. Только настоящий наследник Фуше и Тайлерана мог такое выдумать. "Merde!", - как говорил Камброн.
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06.01.2022 00:28 Ответить
Тонкий мерзавец, "требовательный диалог" это когда от других членов ЕС будут требовать уступок России в интересах Франции и Германии?
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06.01.2022 00:28 Ответить
нихт. диалог это када кацапы будут требовать чтоб они нагнулись
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06.01.2022 00:38 Ответить
Отчего же "будут"?
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06.01.2022 01:03 Ответить
Цікаво які суми і посади вони будуть требувати під час трєбоватєльного діалога))
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06.01.2022 01:02 Ответить
ще один Даладьє
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06.01.2022 00:34 Ответить
Жабоїди і Німчура живуть в паралельних реальностях)
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06.01.2022 00:34 Ответить
Твоя семья знает, что ты дурачок?
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06.01.2022 00:35 Ответить
Профукали гітлера колись, а зараз знову ублажають звіра.
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06.01.2022 00:37 Ответить
Ну какая Украина, Казахстан или демократия? Скоро эти соплежуи попросят ОДКБ проредить антивакцинаторов в Европе. У "людей" другие задачи.
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06.01.2022 00:41 Ответить
вы знаете кого нибуть из евросоюзовский вымагателей ??? а вот Жуйло - вымагатель. и он постоянно что-то требует и действует по отношению к окружающим странам и народам как вымагатель. А вы видели чтобы мойщик автомобиля на автомойке вымагал большую оплату своего труда у автовладельца ???? евросоюзовские - засранцы. коллективный запад - западня народов Евросоюза. . . и это не соединенные штаты с единым мозговым центром - армией - полицией - единой политикой. .
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06.01.2022 00:47 Ответить
У вас в слове ***** опечатка
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06.01.2022 02:14 Ответить
комсомолка Меркель - здирник! То для неї ліс - кругляк вирубуй, то під дулами автоматів голосуй по-штайнмайєру
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06.01.2022 04:51 Ответить
Значить, з агресором-терористом-окупантом і взагалі світовим пугалом (тобто загрозою) - "діалог" (с), а жменьці нещеплених експериментальним препаратом - війна, так ?

Лицеміри нещасні й імпотенти тупі.
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06.01.2022 00:51 Ответить
вот потому то Великобритания и сбежала из Евросоюза, что больше не могла терпеть эту вонь и импотентность политического бомонда Европы.
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06.01.2022 00:58 Ответить
какая там британия? велико? это гомики-балаболы.
ГДЕ выполнение гарантий относительно Украины? Где помощь?
У англичан фантомные боли после ампутированых территорий. А ангичане были и есть МУДАЧЬЕ голимое. брехунцы.
А помните фильм дюнкерк? это когда гаранты КИНУЛИ Польшу и драпанули. Вот. гомачье голимое твоя англия.
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06.01.2022 11:03 Ответить
Европейських лицемірних г"ндонів просто потрібно жорстко п"здити по мордам!
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06.01.2022 01:12 Ответить
Русские фашисты уже этим заняты, и в будущем намерены заняться гораздо ретивей.
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06.01.2022 01:20 Ответить
вони справді вірять, шо пуцька злякається вимогливого "но-но-но"???
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06.01.2022 01:44 Ответить
ВИМОГЛИВИЙ !?) ЭТО В КАКОМ ЗАКОНЕ И ПОЛОЖЕНИИ ЗНАЧИТЬСЯ !?)
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06.01.2022 01:44 Ответить
ТЕ КТО ГОВОРЯТ НЕ ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬ ГОСДОЛЖНОСТИ !!!
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06.01.2022 01:46 Ответить
Ква-ква..........лягушатники всегда были путинскими подстилками
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06.01.2022 04:33 Ответить
Им просто легко рассуждать ,когда между московской Ордой и Францией имеется буферная зона. когда гитлеровцы были рядом ,они по другому пели.
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06.01.2022 10:00 Ответить
Петена засудили на довічне ,
Лаваля - взагалом : стратили .

Але страва їх життя , так би мовити життєва "філософія" продовжується й квітне як мейнстрім французької діпломатії на протязі майже усіх останніх 80 років .

Й саме про це була фабула фільма "Ля Професіональ" з ********* в головній ролі .
Бо прототайпом чорношкірого презідента став ніхто іншій як диктатор й майбутній імператор ЦАР -- Жан Бокассо .
На момент написання романа й сценарія фільма вже ходили чутки про гастрономічні уподобання Бокассо , але головний шканділь вже після фільму трапився . Але вже тоді знали , що Бокассо масовий вбивця . Знали й цілувався уряд республіки ...
Саме з Франції повернувся до Ірану Хомені . Саме Франція надвала притулок Самосі й Батісті . Саме у ві ,Франції жили майже не ховаючись багато військових нацистких злочинців .
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06.01.2022 05:33 Ответить
Бо французи безпринципні лихварі і баригі.
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06.01.2022 11:22 Ответить
глида плюгава...
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06.01.2022 07:12 Ответить
дурачок. они уже казахстан аннексируют!
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06.01.2022 09:55 Ответить
У европейских бюрократов талант говорить много ниочем.
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06.01.2022 10:24 Ответить
Для стабільності у Європі треба знищити вигрібну яму-404, а з ****** домовлятися на який кілок його садити, загострений або закруглений - є і такі "гуманні", що би нутрощі не поранити...
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06.01.2022 10:57 Ответить
Діалог з божевільними?!
Тільки ізоляції! А потім утілізація!
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06.01.2022 11:19 Ответить
Який пля діалог з фєдєрастами???

Бажаєте дочекатись «наведення порядку» у Франції, як зараз у Казахстані?
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06.01.2022 11:49 Ответить
Для стабильности в Европе нужно только экономически уничтожить Россию, ещё надежнее всем миром уничтожить физически. Россия это стремительно прогрессирующая раковая опухоль. Европе нужно перестать думать о бабках и заигрывать - дальше будет хуже. Путлера как и Гитлера остановить может только коалиция и совместное выступление против рашизма
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06.01.2022 13:46 Ответить
 
 