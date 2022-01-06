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взятка (6038) Нацполиция (16189) Харьковщина (5576)

Полицейский задержан в Харьковской области на взятке 5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области на взятке задержан заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции одного из районных управлений ГУНП в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейский задержан в Харьковской области на взятке 5 тыс. долл., - Нацполиция 01

"Установлено, что житель Харьковской области вместе со своими вещами случайно взял пакет своего знакомого, в котором лежали деньги. Обнаружив "находку", он сразу связался с владельцем свертка, чтобы вернуть чужое. Однако хозяин об отсутствии денег уже сообщил полиции, поэтому предложил сначала пообщаться со стражами порядка.

В ходе разговора 32-летний чиновник полиции сообщил, что по факту кражи начато уголовное производство и "закрыть вопрос" можно только при условии предоставления ему 5000 долларов США "откупных", - говорится в сообщении.

Полицейский задержан в Харьковской области на взятке 5 тыс. долл., - Нацполиция 02

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Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского на получении им второй части взятки – 3000 долларов.

Взяточнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Топ комментарии
+2
на столе у него тоже табличка "ВЗЯТОК НЕ БЕРЕМ"???
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06.01.2022 09:57
+1
сразу раз...и моя 6 летняя пенсия.....а самое смешное он выкрутится и на этом всё....((
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06.01.2022 09:51
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НУ ТАК ВЫПЛАТИЛИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ И СОКРАТИЛИ ШТАТ !)
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06.01.2022 01:42 Ответить
это не взятка, это он зп получил за неделю
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06.01.2022 03:09 Ответить
хотя, если заместитель начальника, то скорее за день
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06.01.2022 03:10 Ответить
на столе у него тоже табличка "ВЗЯТОК НЕ БЕРЕМ"???
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06.01.2022 09:57 Ответить
У нас традиция такая посыпаки, кто копейками, кто гривнами, кто долларами и евро.
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06.01.2022 10:05 Ответить
Кгда ворует буба криворогий и его хозяин Беня миллиардами, то им ничего не будет. А когда ментозавра поймали с 5 килобаксов, то он получит реальный срок. А надо чтобы все воры сидели, и вороватые ментозавры и всякие там бубы и Бени.
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06.01.2022 07:37 Ответить
Новина надана від агенства ОБС (одна баба сказала). "Мешканець Харківщини разом зі своїми речами випадково взяв пакет свого знайомого, в якому лежали грош". А далі читачі повинні здогадатись на свій розсуд: де лежали пакети, хто їх володарі, чому в пакеті була велика сума грошей (бо вимагати 5 "шматків" баксів за 100 гривень ніхто не буде) і т. д.
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06.01.2022 08:09 Ответить
сразу раз...и моя 6 летняя пенсия.....а самое смешное он выкрутится и на этом всё....((
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06.01.2022 09:51 Ответить
Вот столько нужно платить (
5 тыс. долл) полицейским, учителя при Зеленском уже получают 4000 долл и уже не бастуют
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06.01.2022 09:55 Ответить
ну вот скажите мне, какую нужно з/п полицаю, что бы он не брал взятки? требуют повышения, за что вам повышать то? ту не повышать нужно , а шщкуру живьем сдирать и обтягивать стулья где силит пятая точка полицая!
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06.01.2022 10:02 Ответить
 
 