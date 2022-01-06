У "Омикрона" более легкие симптомы и более низкие показатели смертности, чем у других штаммов коронавируса, - ВОЗ
Ученые находят все больше доказательств, что новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет более легкие симптомы и более низкую смертность по сравнению с другими вариантами COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что "Омикрон" заражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию", - подчеркнул представитель ВОЗ Абди Махамуд.
Отмечается, что, несмотря на то, что количество новых случаев "Омикрона" в мире растет, показатели госпитализации и смертности ниже, чем во время предыдущих волн пандемии.
В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время наблюдается разрыв между количеством случаев COVID-19 и смертей.
Пожалуйста, подождите...
Ах, да, английский ...
Подобное к подобному.
Щодня нові "директиви", заборони, "заходи", навіть тих, хто весь час слухняно мовчав - прориває.
Сьогодні з кількох сторін критика пішла, відкрито кажуть, що "борці", як курки без голови, бігають і не знають, що робити. А головний санітарний лікарчук робить conflicting proposals.
Проте головне завдання - боротьба з "ізгоями" і завтра ще одне чучало (міністЕр "охорони здоров'я") буде оголошувати чергові заборони для них. То люди питають: а коли воно оголосить про заходи щодо покращення власне системи охорони здоров'я.
А головний прикол: скасували тестики плр, бо їх нема. "Доборолися". "Все під контролем" (с).
Людина не може тепер прийти в центр тестування і його здати, щоб, наприклад, підтвердити чи анулювати позитивний результатик експрес-тестику.
Їх робитимуть тільки стареньким людям в резиденціях, ув'язненим, індіанцям на півночі, в шпиталях. Хіба що в приватній лабораторії, але це коштує 200 баксів.
Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. Вуаля.
Ну, побачимо, які циферки малюватимуть.
Схоже ніхто з тих, хто замутив дійство не збирається визнавати помилки (?) та давати команди виконавцям припиняти цей маскарад. Тупити будуть до кінця.
Ви абсолютно вірно підмітили, що ніхто не збирається покращувати систему охорони здоров'я, а "чудо-вакцини" це єдине чим цю систему збираються "підсилювати".
Аот пі..єть нє нада !!!!!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2396746417123331&set=pcb.2396748617123111
Главное, коротше ...
це відразу сказали медики з південної Африки..
АЛЕ бл,,ді з ВОЗ ЗРОБИЛИ ВИГЛЯД,ЩО НЕ ЧУЛИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ...
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ТРЕБА завжди розділяти..
політику ВОЗ і китайської маріонетки Гебрейесуса і ситуацію з вакцинацією...
Уже чомусь дуже хочеться дати в рило ляшкам ВОзам та МОЗам
Никак им не вылезти.
Международный трибунал их ждёт.