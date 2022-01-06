У "Омикрона" более легкие симптомы и более низкие показатели смертности, чем у других штаммов коронавируса, - ВОЗ

Ученые находят все больше доказательств, что новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет более легкие симптомы и более низкую смертность по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что "Омикрон" заражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию", - подчеркнул представитель ВОЗ Абди Махамуд.

Отмечается, что, несмотря на то, что количество новых случаев "Омикрона" в мире растет, показатели госпитализации и смертности ниже, чем во время предыдущих волн пандемии.

В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время наблюдается разрыв между количеством случаев COVID-19 и смертей.

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