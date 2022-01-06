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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ (776) смертность (268) коронавирус (17040)

У "Омикрона" более легкие симптомы и более низкие показатели смертности, чем у других штаммов коронавируса, - ВОЗ

У

Ученые находят все больше доказательств, что новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет более легкие симптомы и более низкую смертность по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что "Омикрон" заражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию", - подчеркнул представитель ВОЗ Абди Махамуд.

Отмечается, что, несмотря на то, что количество новых случаев "Омикрона" в мире растет, показатели госпитализации и смертности ниже, чем во время предыдущих волн пандемии.

В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время наблюдается разрыв между количеством случаев COVID-19 и смертей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, - глава ВОЗ Гебрейесус

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Топ комментарии
+11
большинство зараженных омикроном вакцинированные .
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06.01.2022 04:03
+8
Та да - біжи біжи швидше та ще вколись, та ще напийся тієї вакцини і на голову собі вилий - щоб ти точно не захворів... ідіот фуле наука ж лять.
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06.01.2022 10:52
+7
И что?А сколько умирает от обычной простуды?Ах да,простуды с появлением ковида нет.
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06.01.2022 07:29
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06.01.2022 02:06 Ответить
вакцинация сработала.
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06.01.2022 03:40 Ответить
большинство зараженных омикроном вакцинированные .
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06.01.2022 04:03 Ответить
потому, что большинство вообще вакцинированные.
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06.01.2022 20:41 Ответить
https://nationalfile.com/96-germans-omicron-fully-vaccinated-28-triple-vaxxed-4-unvaxxed-government-says/ https://nationalfile.com/96-germans-omicron-fully-vaccinated-28-triple-vaxxed-4-unvaxxed-government-says/

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06.01.2022 04:04 Ответить
nationalfile еще та инфопомойка, достаточно побродить по их топовым материалам.
Ах, да, английский ...
Подобное к подобному.
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06.01.2022 07:21 Ответить
кому доверяете ? Доктору Малоуну , профессионалу в области мРНА технологии и серьзному профессионалу в области прививок ? Или СНН или Рейтерс сидящим на зарплате у Файзера ?
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06.01.2022 18:59 Ответить
Конечно вакцинация,зря,что ли сколько оленей прокололи?
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06.01.2022 06:21 Ответить
точно. зря что-ли рептилоиды столько антивакцинаторов-оленей прокололи.
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06.01.2022 20:42 Ответить
Ви б "борцям" переслали заяву, бо цю всю істерію вже неможливо витримувати.
Щодня нові "директиви", заборони, "заходи", навіть тих, хто весь час слухняно мовчав - прориває.

Сьогодні з кількох сторін критика пішла, відкрито кажуть, що "борці", як курки без голови, бігають і не знають, що робити. А головний санітарний лікарчук робить conflicting proposals.

Проте головне завдання - боротьба з "ізгоями" і завтра ще одне чучало (міністЕр "охорони здоров'я") буде оголошувати чергові заборони для них. То люди питають: а коли воно оголосить про заходи щодо покращення власне системи охорони здоров'я.

А головний прикол: скасували тестики плр, бо їх нема. "Доборолися". "Все під контролем" (с).
Людина не може тепер прийти в центр тестування і його здати, щоб, наприклад, підтвердити чи анулювати позитивний результатик експрес-тестику.

Їх робитимуть тільки стареньким людям в резиденціях, ув'язненим, індіанцям на півночі, в шпиталях. Хіба що в приватній лабораторії, але це коштує 200 баксів.

Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. Вуаля.
Ну, побачимо, які циферки малюватимуть.
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06.01.2022 05:04 Ответить
Два моменти.

Схоже ніхто з тих, хто замутив дійство не збирається визнавати помилки (?) та давати команди виконавцям припиняти цей маскарад. Тупити будуть до кінця.

Ви абсолютно вірно підмітили, що ніхто не збирається покращувати систему охорони здоров'я, а "чудо-вакцини" це єдине чим цю систему збираються "підсилювати".
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06.01.2022 08:17 Ответить
Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною

Аот пі..єть нє нада !!!!!
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06.01.2022 10:23 Ответить
Коротше, сезонна нежить.
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06.01.2022 05:35 Ответить
Ага, от которой общая смертность подскакивает от десяиткой процентов до нескольких раз (данные ЮАР).
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2396746417123331&set=pcb.2396748617123111
Главное, коротше ...
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06.01.2022 07:23 Ответить
И что?А сколько умирает от обычной простуды?Ах да,простуды с появлением ковида нет.
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06.01.2022 07:29 Ответить
Пики избыточной смертности совпадают с волнами COVID. Структура смертности от различных причин известна (нет смертности "от простуды", есть "заболевания органов дыхания"). Кто ищет тот найдет. Дискутировать с плоскоземельщиками бесполезно.
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06.01.2022 08:17 Ответить
Твої пікі так, співпадають, бо навіть швидку не дозвешся з інших причин.
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06.01.2022 09:21 Ответить
тим більше немає змісту дискутувати з "ольгінськими" негідниками-антивакцинаторами
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06.01.2022 10:21 Ответить
Не пишіть по-московські «більш легкі», бо це ознака ідіотизму. Омікрон проявляється черезлегші симптоми.
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06.01.2022 07:31 Ответить
Омікрон проявляється більшою кількістю сопель, аніж його попередник. То є надія, що в травні майже зовсім згине!
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06.01.2022 08:00 Ответить
Надіємося, що ця зараз нарешті зникне з лиця планети...
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06.01.2022 07:50 Ответить
Исчезнуть не исчезнет, к сожалению. Все равно нужно вакцинироваться. И новыми вакцинами заточенными под омикрон и от гриппа и от чего угодно. Только разница между вакцинированным и нет не будет уже такой явной. Антиваксы могут ликовать, их "природного" иммунитета должно хватать в большинстве случаев. Ну, а людям доверяющим науке перестраховаться вакциной не составит труда. В общем все довольны.
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06.01.2022 09:14 Ответить
Було, що наука радила лікувати електрострумом, і навіть цьому кретинизму люди вірили, а щодо вони "були довольні", ніхто не скаже.
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06.01.2022 09:25 Ответить
НАШ НАУКОВЕЦЬ Красноголовець пропонував лікувати короновіруси лазером )))
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06.01.2022 10:20 Ответить
а он німці ще лікували струмом та лоботомію робили, може теж варто спробувати?
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06.01.2022 10:54 Ответить
Спасьонниє про це не знають.
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06.01.2022 12:52 Ответить
Ви пропонуєте позакривати мед. кабінети, де лікують електрофорезом або електроміостимуляцією?
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06.01.2022 11:15 Ответить
Та да - біжи біжи швидше та ще вколись, та ще напийся тієї вакцини і на голову собі вилий - щоб ти точно не захворів... ідіот фуле наука ж лять.
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06.01.2022 10:52 Ответить
Обязательно вакцинируюсь, и вам советую. Но можете подорожником попробовать попользоваться, или в церковь сходить, наука же пустышка, лять
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12.01.2022 14:04 Ответить
Вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу "омікрон" має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами COVID-19
це відразу сказали медики з південної Африки..

АЛЕ бл,,ді з ВОЗ ЗРОБИЛИ ВИГЛЯД,ЩО НЕ ЧУЛИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ...

---------------------------------------------

ТРЕБА завжди розділяти..

політику ВОЗ і китайської маріонетки Гебрейесуса і ситуацію з вакцинацією...
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06.01.2022 10:19 Ответить
"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что "Омикрон" заражает верхнюю часть тела..." - мозги мабуть?
Уже чомусь дуже хочеться дати в рило ляшкам ВОзам та МОЗам
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06.01.2022 10:49 Ответить
Не знают как вылезти из этой афёры.
Никак им не вылезти.
Международный трибунал их ждёт.
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06.01.2022 11:18 Ответить
Не хочуть вилізати, бо це нікому не вигідно, крім простого народу.
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06.01.2022 11:40 Ответить
Есть очень мощные силы которые хотят эту банду скрутить в бараний рог.
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06.01.2022 12:18 Ответить
Симптомы Омикрона ещё более слабые, но колоться надо в 2 раза больше.
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06.01.2022 11:56 Ответить
это всё межгалактическая фарммафия рептилоидов.
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06.01.2022 20:49 Ответить
 
 