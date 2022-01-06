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обстрел (25755) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Авдеевки российские войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Шумов оккупанты обстреливали позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки наемники РФ вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Майорска враг совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили войска РФ прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра 6 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также читайте: Военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, – Боррель

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Россия не вьіполняет Минские соглашения и решение парижского саммита в Нормандском формате в части прекращения огня , обмена пленньіми и открьітия КПВВ на линии соприкосновения . Как всегда !
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06.01.2022 08:18 Ответить
Гавнокомандующий ***** дал приказ, во время визита Борреля не стрелять, вот и была тишина, обманчивая тишина. Только, если обстрелы можно на время прекратить, имитируя перемирие, то последствия предыдущих атак ликвидировать невозможно. Если Боррель нормальный Чел, он должен был понять суть происходящего и в последствии донесет это до членов своей организации. Хотя в целом, это ничего не изменит, т.к. ***** все их решения пох.
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06.01.2022 08:22 Ответить
я чёт никак не могу понять:Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет. Источник: либо пишут что ,,нарушений и обстрелов вообще НЕТ от слова совсем!!"но откуда тогда берётся вот это:Сегодня, 6 января, в городе Новомосковск Днепропетровской области состоялась церемония прощания со Станиславом Андреевичем Богуславским, 23.01.1998 года рождения, Источник: либо это:Сегодня, 6 января, в городе Коростень Житомирской области состоялась церемония прощания с Игорем Олеговичем Тычиной, 2001 года рождения, Источник:
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06.01.2022 15:38 Ответить
Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...

Проси у Бога - ворога спинить!
Щоб Він гармати замовчати змусив,
Щоб воїни відчули хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.
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06.01.2022 18:10 Ответить
НАМ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВО ВСЁМ МИРЕ !!! ВПЛОТЬ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ НАШИХ ВРАГОВ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА !!!
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06.01.2022 19:26 Ответить
 
 