За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Авдеевки российские войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Шумов оккупанты обстреливали позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Катериновки наемники РФ вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Майорска враг совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили войска РФ прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра 6 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
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Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
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