В Украине за сутки от COVID-19 умерли 187 человек, зафиксированы 6632 новых случая, 9121 человек выздоровел

По состоянию на утро 6 января в Украине зафиксированы 6632 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди инфицированных за прошедшие сутки 240 детей и 182 медработника.

За прошедшие сутки госпитализированы 2028 человек. Также зафиксированы 187 летальных случаев.

В то же время 9121 человек выздоровел.

За все время пандемии в Украине:

- заболели – 3 689 291 человек;

- выздоровели – 3 500 914 человек;

- летальных случаев – 96 896;

- проведено ПЦР-тестирований – 16 898 750.

104 844 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

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