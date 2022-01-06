В Украине за сутки от COVID-19 умерли 187 человек, зафиксированы 6632 новых случая, 9121 человек выздоровел
По состоянию на утро 6 января в Украине зафиксированы 6632 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Среди инфицированных за прошедшие сутки 240 детей и 182 медработника.
За прошедшие сутки госпитализированы 2028 человек. Также зафиксированы 187 летальных случаев.
В то же время 9121 человек выздоровел.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 689 291 человек;
- выздоровели – 3 500 914 человек;
- летальных случаев – 96 896;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 898 750.
104 844 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.
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Ну что, в принципе старт можно считать запущен, к 20м числам ждем цифры от 10000 ( а там сколько намалюют) и после 20х разноцветные области.
Идем на поправку?
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 689 291 особа;
- одужало - 3 500 914 осіб;
- летальних випадків - 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 898 750. Джерело:
Весь час, это уже как два года,если что.
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