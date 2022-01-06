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Казахстан (778) ОДКБ (131)

ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы"

ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны по оказанию помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

"В обращении говорится, что эта ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы", - отметили в ОДКБ.

Казахстанской стороной проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение глав государств - членов ОДКБ о предоставлении военной помощи Республике Казахстан.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране.

Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Позже стало известно, что пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан.

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Топ комментарии
+62
"Забавно", когда собственное население начинают называть иностранными террористами, попутно зазывая в страну иностранные войска просто для того, чтобы "свое" теплое кресло не освобождать.
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06.01.2022 09:37
+57
Опять Америка виновата,что Назарбаев,путинская портянка проворовался😁😁😁
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06.01.2022 09:32
+40
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUOVCW29zvPZwsuU0D3J-WUqTw-******************************************************************************************************-cwf9TGl9PVKFWYHH0DT_txTqVYXnFN1bQb149aXff_A&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

Російські, білоруські та вірменські «миротворці» таки висадились/висаджуються в Казахстані.

Протягом ночі в Алмати тривала «антитерористтчна операція». Є велика кількість відео та фото як людей просто розстрілювали на вулицях.
Вбитих скоріше за все сотні.

Росія та казахська влада роблять те саме що в Білорусі тільки більших масштабах.

Різниця з Білоруссю полягає в територіальному розташуванні та незацікавленості Європи.
Як бачимо майже всі мовчать і не реагують. Навіть стурбованості ми не чуємо.

Влада України також мовчить хоч мала б щось сказати.
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06.01.2022 09:32
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Страница 2 из 2
Бандформування з-закордону? З ким кордон -З РФ, Китаєм, Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизстаном- Тобто з країнами ОДКБ, які і ввели війска для придушення діяльності тих самих "закордонних формувань" -російських "титушок"-провокаторів мародерів.
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06.01.2022 10:03 Ответить
Не , кацапы хитро-сделано сказали, мол, бандформирования подготовленные з закордону, тобто,все казахи готовились дистанционно по тырнету , не покидая страну.
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06.01.2022 10:18 Ответить
Под вторжением , судя по всему, следует понимать кацапскую мыслю - захват госучреждений и лавок назарбаевского коррумпированного бизнеса.
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06.01.2022 10:22 Ответить
Получается , согласно кацапской логики , бандформированиями извне являются сами кацапы, только что вторгнувшиеся в Казахстан, под личиной ихтамнетная помощь трудящимся Казахстана и их семьям.
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06.01.2022 10:24 Ответить
https://youtu.be/lkE8fBQYjX0 ...Казастан не Швабростан...
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06.01.2022 10:05 Ответить
там опять турки с Газпромом какой-то контракт заключили на 5,75 млрд. кубов в год.
сенатор, ты же столько раз обещал , что только у азербайджана турция будет газ покупать.
разберись , пожалуйста.
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06.01.2022 10:09 Ответить
Виталий Портников мне давно все объяснил...не Парься...
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06.01.2022 10:14 Ответить
Визитку Яроша ще не знайшли?
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06.01.2022 10:08 Ответить
Вот вам и ответ что дерьмак будет делать в случае чего.
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06.01.2022 10:08 Ответить
ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

Ну тут они правы.
Как раз сейчас и происходит вторгнення бандформировань из за кордону для подавления казахов.
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06.01.2022 10:09 Ответить
Через що і "соромязливо" замовчують із-за чийого кордону.
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06.01.2022 13:43 Ответить
"Вмешательство извне" - это народное недовольство граждан Казахстана. Вот их и будут убивать путинские "миротворцы".





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06.01.2022 10:10 Ответить
21 декабря Хйло хочет "гарантии безопасности"
3 января "ядерные державы" вместе с кацапами подписали какую-то мукулатуру
и плюс минус тогда же началась движуха в Казахстане.
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06.01.2022 10:12 Ответить
В феврале 2021 года Казахстан перешел на латиницу,с той поры Жиринжопский предлагал Путлеру захватить Казахстана...Удобный момент наступил...
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06.01.2022 10:12 Ответить
То есть, когда армян ******* в Карабахе, это не было вмешательством со стороны, потому что азербайджанцы дали бы по сосалу, а как народ дубинить, так это они запросто под статью об "иноагентах" или еще каких-то американцах подвели. Даже янык не счел логичным в первые дни протестов приглашать на украинскую землю иностранных "миротворцев", а казахский олень вырыл себе яму с самого начала
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06.01.2022 10:15 Ответить
Путлер звонил Эрдогану 2 января...
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06.01.2022 10:18 Ответить
Как начали в Москве врать про "иностранньіх террористов" во время 1-й чеченской войньі , так до сих пор остановиться не могут. Мифьі про "бельіе колготки" и т.п. байда от тупьіх замполитов.
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06.01.2022 10:20 Ответить
А не подготовлены ли эти формирования с помощью.....России? Как раз и обращение к кстати. А инвестиции в Казахстан некто Россия сделала менше всех .... и Назарбаев создал страну, которой никогда не было.....
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06.01.2022 10:24 Ответить
У Казахстані українців багато. Мовчати - значить зрадити їх. Сором бере за владу. ...йло - агресор. І треба піднімати Європу та світ з Києва. Бо казахам слово не дадуть. Їх вже "мочать".
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06.01.2022 10:24 Ответить
В Казахстані 2,1% українців
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06.01.2022 10:32 Ответить
Да,да опять негры на бтр,и поляки обязательно. Басурин со спутника дыныровского лично видал,а еще апельсины наколотые и "живая" вода...
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06.01.2022 10:31 Ответить
Щось там всі ''бандформування'' казахи і їх мільйони...
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06.01.2022 10:31 Ответить
Лютнева революція у Пітері почалась з голодних бунтів жінок. А не з політичних міркувань .... бідних жінок. "От искри возгорится пламя". Ось як це називається !!
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06.01.2022 10:40 Ответить
Лютнева революція 1917 року в Російській імперії розпочалась у традиційні шевченківські дні 24-25 лютого. За ******** календарем - це 9-10 березня. У день, коли по всьому світу українці правили панахиди за Шевченком, цар Микола ІІ дізнався: у столиці імперії почалась революція.

У Петрограді, де помер Кобзар і де потім народився Путін - українська самостійницька молодь багато років цілком серйозно і системно готувала збройне повстання.

Головним драйвером задуму виступала створена у 1900 році в Харкові Революційна українська партія (РУП). Першим програмним документом якої була брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського. https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
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06.01.2022 10:51 Ответить
"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ.

Старый анекдот - кто это сидит в углу? Это неуловимый *****. А что его поймать ни кто не может? Да нет, он на хер ни кому не нужен.
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06.01.2022 10:41 Ответить
У казахов следующий шанс нормализовать политическую систему будет снова лет через 30, если сейчас не свалят диктатора и не восстановят честные выборы.
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06.01.2022 10:48 Ответить
Отрываться надо нам быстрей от этого гимна но с нашим гимном можнно только утонуть!!
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06.01.2022 10:53 Ответить
Казахів вбивали, росіяни, білоруси, вірмени вбивали а в світі мовчали, мовчали, мовчали..... Та просніться, довбані зажравшившийся люмпен, підтримайте хоть заявами казахський люд.
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06.01.2022 10:56 Ответить
Ігарь Валєріч ще не оприділився... а 95-кагал з єрмаками ще не отримав вказівок...з Оману....
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06.01.2022 11:42 Ответить
Когда они пришли за коммунистами,
Мне было все равно, я не коммунист.
Когда они пришли за эсэрами,
Мне было все равно, я не эсэр.
Когда они пришли за профсоюзами,
Я не протестовал, ведь я не профсоюзный деятель
Когда они пришли за евреями,
Я молчал, я ведь не еврей.
А когда они пришли за мной,
Не было никого чтобы защитить меня.
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06.01.2022 19:31 Ответить
В ОДКБ брешуть, як сивий Лавров. "Вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону" - це можна сказати про штурм польського кордону з боку Білорусі. І там є купа відео і фотодокументів.
Ніяких сповіщень та відео і фотодокументів від прикордонної служби Казахстану не було.
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06.01.2022 11:05 Ответить
У нас таких «иностранных террористов» в лугандоне немеряно. Я даже готов сказать кто их вооружает и подготавливает. Это раша, во всей своей красе. Г
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06.01.2022 11:13 Ответить
"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ. Джерело:

дурно пахнущему событию (военное вмешательство во внутренние дела другого государства, что противоречит ихней 5 ст. Устава невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов) придали вид "пристойности".Оно иначе не могло быть, ведь ОДКБ согласно заявленых целей создавалось для защиты членов в случае нападения другим государством
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06.01.2022 11:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.01.2022 11:37 Ответить
"Вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону" происходило в Чечне, Молдове, Грузии, Украине, и все время они лезли из Масквабада
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06.01.2022 12:05 Ответить
А "вторгнення" произошло от куда . Из РФ, Узбекистана, Кыргыстана, Туркменистана или может из Китая. Больше не с кем Казахстан не граничит.
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06.01.2022 12:27 Ответить
Бурятские бандформирования вторглись из-за границы, у нас тоже так было.
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06.01.2022 13:01 Ответить
Ясно . Казахи вторглись в Казахстан , а російсько-фашистські загарбники хочуть звільнити Казахстан від казахів , тому вбивають мирних людей на вулицях казахських міст .Це точно не окупація ?
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06.01.2022 13:16 Ответить
По такій логіці , Гітлер освобождав Совок від підготовлених банд , які в 1917 р. здійснили державний переворот , мародьорили , грабували , вбивали та влаштовували катування та голодомори мирному населенню . На руках комуністів , кров десятків мільйонів невинних жертв , а Гітлер просто рятував конституційний лад царської Московії та мирне населення від червоного терору комуністичних банд .
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06.01.2022 13:23 Ответить
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