ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы"
В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны по оказанию помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.
"В обращении говорится, что эта ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы", - отметили в ОДКБ.
Казахстанской стороной проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение глав государств - членов ОДКБ о предоставлении военной помощи Республике Казахстан.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране.
Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.
Позже стало известно, что пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан.
Пожалуйста, подождите...
сенатор, ты же столько раз обещал , что только у азербайджана турция будет газ покупать.
разберись , пожалуйста.
Ну тут они правы.
Как раз сейчас и происходит вторгнення бандформировань из за кордону для подавления казахов.
3 января "ядерные державы" вместе с кацапами подписали какую-то мукулатуру
и плюс минус тогда же началась движуха в Казахстане.
У Петрограді, де помер Кобзар і де потім народився Путін - українська самостійницька молодь багато років цілком серйозно і системно готувала збройне повстання.
Головним драйвером задуму виступала створена у 1900 році в Харкові Революційна українська партія (РУП). Першим програмним документом якої була брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського. https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
Старый анекдот - кто это сидит в углу? Это неуловимый *****. А что его поймать ни кто не может? Да нет, он на хер ни кому не нужен.
Мне было все равно, я не коммунист.
Когда они пришли за эсэрами,
Мне было все равно, я не эсэр.
Когда они пришли за профсоюзами,
Я не протестовал, ведь я не профсоюзный деятель
Когда они пришли за евреями,
Я молчал, я ведь не еврей.
А когда они пришли за мной,
Не было никого чтобы защитить меня.
Ніяких сповіщень та відео і фотодокументів від прикордонної служби Казахстану не було.
дурно пахнущему событию (военное вмешательство во внутренние дела другого государства, что противоречит ихней 5 ст. Устава невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов) придали вид "пристойности".Оно иначе не могло быть, ведь ОДКБ согласно заявленых целей создавалось для защиты членов в случае нападения другим государством
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!