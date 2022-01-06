Если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами", - Блинкен

США уже несколько недель очень интенсивно работают с союзниками и партнерами, в том числе G7, НАТО, ЕС над разработкой санкций для противодействия РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая находится с визитом в Вашингтоне.

"Я не собираюсь объявлять их публично. Но могу сказать вам с уверенностью, что уже проделана огромная работа. Есть очень сильная координация и сотрудничество", - сказал Блинкен.

По его словам, если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами, в том числе такими, которые не использовались в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам".

"НАТО не вторгалось в Украину. НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это сделала именно Россия. За последние два десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны и вмешивалась в дела других государств, использовала химическое оружие для покушений на противников правительства, причем на чужой территории, нарушала принципы международного контроля над вооружениями", - подчеркнул госсекретарь США.

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