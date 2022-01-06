Если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами", - Блинкен
США уже несколько недель очень интенсивно работают с союзниками и партнерами, в том числе G7, НАТО, ЕС над разработкой санкций для противодействия РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая находится с визитом в Вашингтоне.
"Я не собираюсь объявлять их публично. Но могу сказать вам с уверенностью, что уже проделана огромная работа. Есть очень сильная координация и сотрудничество", - сказал Блинкен.
По его словам, если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами, в том числе такими, которые не использовались в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам".
"НАТО не вторгалось в Украину. НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это сделала именно Россия. За последние два десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны и вмешивалась в дела других государств, использовала химическое оружие для покушений на противников правительства, причем на чужой территории, нарушала принципы международного контроля над вооружениями", - подчеркнул госсекретарь США.
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чот напомнило
Альо ! Іди новини почитай, діяч.
"дуже сильними економічними заходами",
Не знадобилося?
А васька слушает да ест... G7, НАТО, ЕС - озабоченньіе імпотенти 6 лядь, всьо санкциї вони разробляють, поки кацапи україньців, казахів, грузинів вбивають
Санкции это хорошо, но их следует озвучить как минимум, часть можно не говорить (сюрприз).
НО !!! США должны были СРАЗУ помочь ВСЕМ Украине - танками, самолетам, оружием, медикаментами и т.д. тоесть обеспечить ВСЕМ необходимым для защиты. Этого НЕ было.
Гомики с Европы ударно строят ******** (сименс), торгуют, покупают то же газ.
А термины "очень сильные" - оценочные. Очень большие деньги для нищего это 100 баксов.
Ситуация в мире будет ухудшаться. Любой туземный вождь прочтет и поймет, что "гарантии" США (гомиков 2 с англии) и "помощь" ЕС - пустой звук. Балаболы они.
Тому же ссср США отправлял тысячи и тысячи кораблей со ВСЕМ необходимым во время 2 мировой. Между тем ссср был СОЮЗНИКОМ гитлера, ссср был окупантом (далеко не первый раз).
ссср состоянием на 1941 УЖЕ был окупантом Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Фактически США ссср не должны были помогать. ссср УЖЕ умертвлял людей десятками миллионов самыми бесчеловечными способами - пытки, холод, голод. Не щадили НИКОГО. Умирали в муках даже грудные дети. Это ссср, всеми "любимы". Больше того ссср РАССТРЕЛИВАЛ семьи (включая детей) "изменников родине". НО, несмотря на все это США помогал ссср.
А что же сейчас? Украине наобещали с вагон и тележку, но помощи по сути нет. США еще как-то пытаются. ну а гомики с англии сразу организовуют "как бы с...ться" да побыстрее в Польшу. Дюнкер2 в действии. Помощи от "великой" англии НЕТ. Это гомики в паричках да лосинках с напомажеными губками. вот так и живем. ГАРАНТИИ пустой звук. А где-то потом будут удивляться - чего это разные страны штампуют ядерное оружие? Ведь остановить запуск самой ракеты можно, только вот взрыв остановить будет невозможно. 1000 чернобылей аукнуться везде. И это лишь одна страна из сотен.
Дешевле, лучше и спокойнее РЕАЛЬНО помочь Украине. В конце концов завалить вована могут. Остальным депутанам госдуры тот же крым нахрен не упал, даунбас тем более, а сирию они даже на карте не найдут.