РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11487 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 764 42
россия (92999) США (24813) Евросоюз (16683) Блинкен (927)

Если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами", - Блинкен

Если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят

США уже несколько недель очень интенсивно работают с союзниками и партнерами, в том числе G7, НАТО, ЕС над разработкой санкций для противодействия РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая находится с визитом в Вашингтоне.

"Я не собираюсь объявлять их публично. Но могу сказать вам с уверенностью, что уже проделана огромная работа. Есть очень сильная координация и сотрудничество", - сказал Блинкен.

По его словам, если РФ снова прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами, в том числе такими, которые не использовались в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам".

"НАТО не вторгалось в Украину. НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это сделала именно Россия. За последние два десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны и вмешивалась в дела других государств, использовала химическое оружие для покушений на противников правительства, причем на чужой территории, нарушала принципы международного контроля над вооружениями", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину, – Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Бербок

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
до сраки це все. РуССкие фашисты пришли в Казахский дом и прямо сейчас убивать Казахов,на глазах у всего мира ну и где все эти Блинкины?
показать весь комментарий
06.01.2022 09:50
+20
Прокидайтесь, поки ви шмарки жуєте, москалі вже в Казахстан зайшли.
показать весь комментарий
06.01.2022 09:49
+15
ми вже почули сильну позицію фрау Фонбон - зброї не дамо!
показать весь комментарий
06.01.2022 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокидайтесь, поки ви шмарки жуєте, москалі вже в Казахстан зайшли.
показать весь комментарий
06.01.2022 09:49 Ответить
до сраки це все. РуССкие фашисты пришли в Казахский дом и прямо сейчас убивать Казахов,на глазах у всего мира ну и где все эти Блинкины?
показать весь комментарий
06.01.2022 09:50 Ответить
Це Блінкіни 30 років обирали у Казахстані ЦЮ владу?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:20 Ответить
ми вже почули сильну позицію фрау Фонбон - зброї не дамо!
показать весь комментарий
06.01.2022 09:51 Ответить
Коли захід заявить, що відкриває свої ринки для всієї української продукції без квот та пошлін?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:36 Ответить
ніколи !
показать весь комментарий
06.01.2022 10:38 Ответить
Коли не дають сброю, тоді народ котрий себе захищає палицями, візьме сам. Но тоді, він направить її на всі напрямки.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:13 Ответить
їй в Берліні пофіг , головне щоб потоки газ качали .
показать весь комментарий
06.01.2022 13:29 Ответить
Ну все. Тепер вже точно війна.карт бланш захід дав. Заборонять експорт жувачок у відповідь
показать весь комментарий
06.01.2022 09:51 Ответить
"Я не збираюся оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця", - сказав Блінчік

чот напомнило

показать весь комментарий
06.01.2022 09:51 Ответить
Авторитет колективного заходу і його надійність як сили підтримки перетворюється на анекдот
показать весь комментарий
06.01.2022 09:52 Ответить
А ці тріпають язиками, і не втомлюються.
Альо ! Іди новини почитай, діяч.
показать весь комментарий
06.01.2022 09:52 Ответить
Може краще озброїти Україну,щоб
"дуже сильними економічними заходами",

Не знадобилося?
показать весь комментарий
06.01.2022 09:55 Ответить
Хай свої ринки відкриють для української продукції, а то знову річні квоти на мед закінчаться на прикінці січня.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:38 Ответить
достали уже своими пугаловками, капец!
показать весь комментарий
06.01.2022 09:57 Ответить
"кришна, кришна, харэ кришна,....."
показать весь комментарий
06.01.2022 09:57 Ответить
чето движуха в Казахстане началась по времени прям аккурат после сборища "ядерных государств" и "гарантий безопасности". народу бы оружие раздали что ли.
показать весь комментарий
06.01.2022 09:58 Ответить
Главное не надорвитесь от обещаний!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:07 Ответить
да мы в курсе ваших очень сильных мер - обеспокоенность, озабоченность, и т.п. сильнейшие меры...
показать весь комментарий
06.01.2022 10:13 Ответить
Эти импотенты всё с кацапами хотелками меряются!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:14 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2022 10:16 Ответить
Зе пи...ть - не мешки грузить. Позор в 35 минут нудьги для детсада.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2022 10:18 Ответить
Неужели откажутся от матрёшек, самоваров и балалаек?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:22 Ответить
"...G7, НАТО, ЕС над разработкой санкций для противодействия РФ."
А васька слушает да ест... G7, НАТО, ЕС - озабоченньіе імпотенти 6 лядь, всьо санкциї вони разробляють, поки кацапи україньців, казахів, грузинів вбивають
показать весь комментарий
06.01.2022 10:27 Ответить
Чому ми не в НАТО?
показать весь комментарий
06.01.2022 10:46 Ответить
Нікчемні Гниди Обіцяютьперестати гладитипо довбешці... Тварюки
показать весь комментарий
06.01.2022 10:32 Ответить
Ну, шо? Готуймося до вторгнення! Ці західні слимаки прекрасно розуміють, що ***** насрати на будь-які санкції! Вони вже все підрахували і їм вигідно щоб ***** застрягло в Україні щоб були підстави ввести ембарого на його вуглеводні... Але нам від цього не легше!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:43 Ответить
Ви, озабоченні наші, хоч раз висуніть голову із піску і дайте гідну реальну відповідь агресору. Менше озобочності, заяв більше дій реальних больових для терориста#1.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:49 Ответить
Все больше США и Эвропа напоминают импотентов, при этом 1 из них ГЕЙ (толеранто ага).
Санкции это хорошо, но их следует озвучить как минимум, часть можно не говорить (сюрприз).
НО !!! США должны были СРАЗУ помочь ВСЕМ Украине - танками, самолетам, оружием, медикаментами и т.д. тоесть обеспечить ВСЕМ необходимым для защиты. Этого НЕ было.
Гомики с Европы ударно строят ******** (сименс), торгуют, покупают то же газ.
А термины "очень сильные" - оценочные. Очень большие деньги для нищего это 100 баксов.
Ситуация в мире будет ухудшаться. Любой туземный вождь прочтет и поймет, что "гарантии" США (гомиков 2 с англии) и "помощь" ЕС - пустой звук. Балаболы они.
Тому же ссср США отправлял тысячи и тысячи кораблей со ВСЕМ необходимым во время 2 мировой. Между тем ссср был СОЮЗНИКОМ гитлера, ссср был окупантом (далеко не первый раз).
ссср состоянием на 1941 УЖЕ был окупантом Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Фактически США ссср не должны были помогать. ссср УЖЕ умертвлял людей десятками миллионов самыми бесчеловечными способами - пытки, холод, голод. Не щадили НИКОГО. Умирали в муках даже грудные дети. Это ссср, всеми "любимы". Больше того ссср РАССТРЕЛИВАЛ семьи (включая детей) "изменников родине". НО, несмотря на все это США помогал ссср.
А что же сейчас? Украине наобещали с вагон и тележку, но помощи по сути нет. США еще как-то пытаются. ну а гомики с англии сразу организовуют "как бы с...ться" да побыстрее в Польшу. Дюнкер2 в действии. Помощи от "великой" англии НЕТ. Это гомики в паричках да лосинках с напомажеными губками. вот так и живем. ГАРАНТИИ пустой звук. А где-то потом будут удивляться - чего это разные страны штампуют ядерное оружие? Ведь остановить запуск самой ракеты можно, только вот взрыв остановить будет невозможно. 1000 чернобылей аукнуться везде. И это лишь одна страна из сотен.
Дешевле, лучше и спокойнее РЕАЛЬНО помочь Украине. В конце концов завалить вована могут. Остальным депутанам госдуры тот же крым нахрен не упал, даунбас тем более, а сирию они даже на карте не найдут.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:49 Ответить
Пошли в ЖЖЖ с вашей озабоченностью. Можете ж арестовать активы кремлевской мафии по глобусу и ввести полное эмбарго ***** - так какого ХХХ не делаете??? - Деньги не пахнут, понятно...
показать весь комментарий
06.01.2022 10:52 Ответить
С каждым разом убеждаешься, что наши т.н. Партнеры в любой момент кинут нас, как уже делали не раз. Договорняки уже согласованы без нас. Одними санкциями демократию не построишь. Тем более, что Северный поток они и не собираются обкладывать санкциями. Все это трескатня, вранье и трусость. По Казахстану видно, что диктатуру и силу, уничтожение людей никому из этих "миротворцев" не под силу прекратить.Они на все плевать хотели. Главное трындеть об этом все время и создавать видимость...
показать весь комментарий
06.01.2022 10:54 Ответить
а не пора вже пояснити українцям, що як Європа, так і США, разом з НАТО, кинули, в повному смислі цього слова, Україну і її народ на призволяще, в догоду Путлеру.
показать весь комментарий
06.01.2022 10:59 Ответить
Ці події в Казахстані можливо відтермінують на деякий час рашистське вторгнення в Україну. Але після придушення повстання в Казахстані ординці підуть у наступ. Треба створювати міжнародну антипутінську коаліцію бо діла не буде
показать весь комментарий
06.01.2022 10:59 Ответить
Ты рассказывал нам сказки, только мы не верили тебе....
показать весь комментарий
06.01.2022 11:02 Ответить
Пока гребаный зажравшийся запад в роскоши нудил свою озабоченность, Гитлер захватил пол земного шара, уничтожил миллионы Украинцев, Ромов, Евреев и т.д. Не хочу разжевывать что делает сейчас современная Европа и Запад, но точно могу сказать, когда начнут массово уничтожать Украинцев кацапье, то целая армия беженцев не просто пойдет на Европу, но еще и будут за свои семьи убивать европейцев - этого добивается Путин. Восемь лет украинцы отдают жизни за Европу и НАТО, а они спокойно не высовывая своижопы из комфорта смотрят как Россия уничтожает за них нацию в 45 миллионов. В результате получат оккупацию и смерть от России и месть от Украины. Украинцы начнут воевать с рашистами и мстить европе с америкосами. "...Получат и войну и позор..." (В.Черчель)
показать весь комментарий
06.01.2022 11:07 Ответить
Это как? Мы очень озабочены.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:09 Ответить
А сильную озабоченность зажал?
показать весь комментарий
06.01.2022 11:20 Ответить
хватит трындеть. Вам давно уже никто не верит. Вместо того. чтобы остановить и не допустить вторжения, восьмой год кормите обещаниями. Где помощь оружием? Ее нет.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:52 Ответить
у сша 1001 китайское предупреждение росии
показать весь комментарий
06.01.2022 13:27 Ответить
выразят очень сильную озабоченность?
показать весь комментарий
06.01.2022 14:44 Ответить
 
 