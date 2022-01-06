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Казахстан (778) протест (5834)

В ходе протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, - Минздрав республики

В ходе протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, - Минздрав республики

В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.

По ее словам, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.

Также пострадали 10 медработников.

"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - отметила Гиният.

Также читайте: ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы"

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Топ комментарии
+22
Вот и казахи свою Небесную сотню получили. Вечная память. Герої не вмирають!
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06.01.2022 10:19
+9
Гарна новина і погана. Гарна: мордодор ще з однією колишньою "глечики побив" навічно зі своїм втручанням. ...йло вагався довго: втручатись, як "зелені колоради" чи перевдягтись під спецназ казахів. Зрозуміло, що навчити своїх "вЄжлівіх" казахській мові не вдасться, та й грати в мовчанку вони не будуть - треба ж поМАТЮКАТИСЬ. Тому зупинився на "колорадах", незважаючи на попередні заяви про невтручання. ПОГАНА: перевірка взаємодопомоги різних диктатур відбулась, кров'ю невинних тепер вони всі пов'язані, тому будуть зубами гризти землю, а своє вже без боротьби не віддадуть.
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06.01.2022 10:08
+7
Фіг його знає як буде, якщо організуються то буде бойня з обох боків, якщо ні то з одного. Але там за два дня більше поранених ніж за 2 роки у сябрів.
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06.01.2022 10:19
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Гарна новина і погана. Гарна: мордодор ще з однією колишньою "глечики побив" навічно зі своїм втручанням. ...йло вагався довго: втручатись, як "зелені колоради" чи перевдягтись під спецназ казахів. Зрозуміло, що навчити своїх "вЄжлівіх" казахській мові не вдасться, та й грати в мовчанку вони не будуть - треба ж поМАТЮКАТИСЬ. Тому зупинився на "колорадах", незважаючи на попередні заяви про невтручання. ПОГАНА: перевірка взаємодопомоги різних диктатур відбулась, кров'ю невинних тепер вони всі пов'язані, тому будуть зубами гризти землю, а своє вже без боротьби не віддадуть.
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06.01.2022 10:08 Ответить
интересно сколько из них силовиков
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06.01.2022 10:09 Ответить
А інтерфакс передрукував з Хабар-24, так що Цензор став казахським сайтом, логіка шапки-ушанки.
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06.01.2022 10:18 Ответить
Без зовнішньої допомоги казахам, вони довго не протримаються.
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06.01.2022 10:14 Ответить
В Казахстані багато військових і поліцейських стали на сторону народу, але і іхні ''керовніки'' хочуть здихати від старості на держпосадах...
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06.01.2022 10:27 Ответить
а всі державні клєрки не віддали владу народу, а стали цей народ вбивати, щоб тільки залишитися ними керувати і грабувати. Навіть на допомогу покликали мокшів, які точно вже звідти так просто не підуть. Така вона "народна" влада.
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06.01.2022 10:57 Ответить
если встанет весь казахстан, у русни не хватит самолетов
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06.01.2022 10:33 Ответить
Будет как в Беларуси Задавят по любому
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06.01.2022 10:17 Ответить
Фіг його знає як буде, якщо організуються то буде бойня з обох боків, якщо ні то з одного. Але там за два дня більше поранених ніж за 2 роки у сябрів.
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06.01.2022 10:19 Ответить
и трупов тоже!
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06.01.2022 10:42 Ответить
Никакой бойни не будет ..
2 полка вдв , полк вдв из Беларуси - 2 полка Ереванских евреев -
и Казахстанские вдв быстро решат эту проблему.
****
Не надо было голых солдат протестующим (или террористам),
Как карта ляжет -Армии Казахстана
водить по морозу .
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06.01.2022 12:25 Ответить
Вот и казахи свою Небесную сотню получили. Вечная память. Герої не вмирають!
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06.01.2022 10:19 Ответить
Казахстанцам нужно начитать вырезать свинособак на севере страны, пока они не начали бегать по улицам с аквафрешами
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06.01.2022 10:26 Ответить
Казахи долго молчали.
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06.01.2022 10:27 Ответить
Міжнародне,дебіле ********,нездатне захищати світовий лад від державного криміналу Всі,існуючі механізми,стада-Нікчемні,недієві,й неварті Увагищ
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06.01.2022 10:38 Ответить
Грабить народ это законно, а протестовать и сопротивляться грабежу это незаконно.
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06.01.2022 10:41 Ответить
А законы кто писал, вот тех они и защищают...
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06.01.2022 11:45 Ответить
не "пострадали", а убило и ранили люди, стоящие у власти....
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06.01.2022 10:46 Ответить
Властям Казахии -веры нет.Как там поживает бюст Назарбаева в Каменске?Нужно на камеру..Должны сами украинские казахи..
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06.01.2022 11:09 Ответить
это значит.что более 500 уже в пакетах
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06.01.2022 11:48 Ответить
Надо оформить свои органы народной власти и просить помощи Китай.
Китай заинтересован.
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06.01.2022 11:55 Ответить
Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
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06.01.2022 12:04 Ответить
Чем больше погибших казахов, тем более веский повод
обратиться за помощью к Китаю.
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06.01.2022 12:48 Ответить
Китай и так имеет нефте и газопроводы из Казахстана.

Поэтому ему нет смысла вмешиваться в эти разборки соросят по
дележу национального богатства других стран ,
согласно концепции " Мирового Правительства ".
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06.01.2022 13:08 Ответить
 
 