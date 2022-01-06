В ходе протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, - Минздрав республики

В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.

По ее словам, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.

Также пострадали 10 медработников.

"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - отметила Гиният.

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