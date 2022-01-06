В ходе протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, - Минздрав республики
В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.
По ее словам, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.
Также пострадали 10 медработников.
"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - отметила Гиният.
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Будет как в Беларуси Задавят по любому
2 полка вдв , полк вдв из Беларуси - 2 полка Ереванских евреев -
и Казахстанские вдв быстро решат эту проблему.
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Не надо было голых солдат протестующим (или террористам),
Как карта ляжет -Армии Казахстана
водить по морозу .
Китай заинтересован.
https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
обратиться за помощью к Китаю.
Поэтому ему нет смысла вмешиваться в эти разборки соросят по
дележу национального богатства других стран ,
согласно концепции " Мирового Правительства ".