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Казахстан (778) МИД (6803) протест (5834) Николенко Олег (301) Алматы (22)

Группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы из-за приостановки работы аэропорта, - МИД

Группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы из-за приостановки работы аэропорта, - МИД

Группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за приостановки работы аэропорта, что вызвано усложнением ситуации в Казахстане, связанной с протестами в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В Министерстве внимательно следят за развитием событий в Казахстане, а Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.

"Сейчас ключевой приоритет - их безопасность. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по номеру телефона: +7 705 755 66 10 или на электронную почту: [email protected]", - сказал Николенко.

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По его словам, ситуация усложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета.

"Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы. Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - добавил спикер МИД.

В то же время по информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. В связи с этим, сегодня планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана. Призываем наших граждан избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь. Хочу всех успокоить: украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы", - сообщил Николенко.

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Топ комментарии
+7
Мне ничего. А вот из одной семьи мужика увела и оставела ребенка без отца, а еще ради нее за наш с тобой счот отправляли целый летак у катманду шоб забрать эту несчастную девушку. Так что точно хорошего ничего она не сделала
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06.01.2022 11:05
+5
Она тоже там? С хахалем новым наверное чалится Хотя в их семье нормальная токо собачька
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06.01.2022 11:00
+2
Ну ничего, щас Бубочка пошлет за ними персональный самолет
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06.01.2022 10:58
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Ну ничего, щас Бубочка пошлет за ними персональный самолет
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06.01.2022 10:58 Ответить
Она тоже там? С хахалем новым наверное чалится Хотя в их семье нормальная токо собачька
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06.01.2022 11:00 Ответить
А шо вона тобі поганого зробила?
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06.01.2022 11:04 Ответить
Мне ничего. А вот из одной семьи мужика увела и оставела ребенка без отца, а еще ради нее за наш с тобой счот отправляли целый летак у катманду шоб забрать эту несчастную девушку. Так что точно хорошего ничего она не сделала
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06.01.2022 11:05 Ответить
А чого ти переймаєшься за чужу родину???? Та й мені не жалко що за нею літак літав, оскільки вона громадянка України така як я і ти і Держава має про неї тбати. Чи було б краще щоб ті гроши вкрали...
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06.01.2022 11:10 Ответить
не флуди... Зорян и Шкиряк уже выгуливал свою шмару за госсчет в Индии, лежа на чиле на взлетке все рейсы за нашим путешествующем наридом (типа дамы с собачкой или выводками *мусульманок* с украинскими паспортами в Афгане) были оплачены из госбюджета (60 лямов) плюс, я уверен, что *путешественники* и сами платили за возможность попасть домой...
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06.01.2022 11:24 Ответить
Шановний, тобто Ви вважаєте що Держава не повинна допомагати своїм громадянам, які перебувають у небезпеці за кордоном? І навіть якщо допомогли одному українцю за 60 млн. це гірше ніж ці 60 млн просто вкрали?!
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06.01.2022 11:29 Ответить
я вважаю що всі ці рейси були комерційними окрім рейсів USA UIR NAVY. всі до одного НАШІ рейси.... і чому я як платник податків маю субсидувати евакуацію виводків моджахедок с украінськими паспортами та заробітчанки с песиком? хто їм заважав в спокійному темпі за свій рахунок вилетіти на Батьківщину?
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06.01.2022 11:46 Ответить
Тому що за ці рейси платив не тільки ти, ті як ти кажешь виводки, маючи український паспорт, теж за них платили.... Для мене гірше що для тебе громадяни України вороги і ти на них ллєш своє лайно.
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06.01.2022 11:54 Ответить
І я так не зрозумів в чому винна ця дівчина....
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06.01.2022 11:31 Ответить
Она - красивая. Но не с ним. Бесится чувак.
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06.01.2022 12:01 Ответить
Перший раз чую щоб чоловік засуджував жінку за те що вона "из одной семьи мужика увела"
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06.01.2022 12:05 Ответить
Русо туристо. Облико морале. Многим очень нравится искать соринку в глазу другого.
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06.01.2022 12:28 Ответить
скорее всего не выпустят пока не позачищают все електронные носители, видеодоказательства зверств режима могут попасть в руки свободных медиа.
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06.01.2022 11:01 Ответить
сегодня проблема тамошних украинцев не знающих казахского - случайно попасть под раздачу вместо парашно-бульбашных "освободителей". с ними они на одно лицо. а резать теперь там казахи, по старту, парашников будут не спрашивая паспортов. они уже враги на века. остальные "миротворцы", как армяне, с другими типами фейсов. с вырезкой этих проблем будет меньше. тамошним украинцам, сейчас просто обязательно розмовляти українською, а не на языке общего с казахами врага.
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06.01.2022 11:10 Ответить
Зебил прокукарекал:

"Украина должна возобновить прямой импорт газа из России, поскольку страна не может обойтись без российского газа. Об этом заявил в четверг депутат Верховной рады, член президентской фракции партии «Слуга народа» и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

«Я глубоко убежден, что нам нужно создать рабочую группу, определить площадку с российским «Газпромом» и закупать у «Газпрома» газ напрямую по открытому контракту, по понятной цене, а не покупать в Словакии и швейцарских офшорах с накрутками», - сказал он в эфире телеканала «Наш».
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06.01.2022 11:25 Ответить
Главное , чтобьі не взяли заложников . Сейчас российская гєбня будет мастерить "украинский след" , 100%. Нужно бьістрее вьівозить людей !
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06.01.2022 11:54 Ответить
Там в аэропорту брукивки часом нет ?
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06.01.2022 12:03 Ответить
 
 