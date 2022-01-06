Компания из окружения Коломойского в 2021 году получила из бюджета 7,9 млрд грн

Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета 7,9 млрд грн.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Только в декабре компания из окружения Коломойского получила из бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала Spending.gov.ua.

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Напомним, в 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в 4 раза благодаря госфинансированию

ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик.