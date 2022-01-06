Эпидзонирование Украины: все области остаются в "желтой" зоне, в двух - уровень заболеваемости ниже эпидпорога, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 января, во всех регионах установлен "желтый" уровень эпидопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 6 января 2022 года во всех регионах Украины установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Уровень заболеваемости по стране составляет 155 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости составляет 383 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране. После столицы самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 244 на 100 тыс. населения, а также в Черкасской – 219 на 100 тыс. населения.

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Вместе с тем, в Днепропетровской и Херсонской областях уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 64 и 61 на 100 тыс. населения соответственно.

Уровень госпитализаций по стране, по состоянию на 5 января, составляет 22,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом составляет 21,8% при определенном показателе в 65%. В целом эти показатели не превышены ни в одном регионе.