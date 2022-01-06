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Казахстан (778) россия (92999)

Захват контроля РФ над Казахстаном станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории России", - американский стратегический центр RAND

Захват контроля РФ над Казахстаном станет

Для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов.

Об этом в Telegram сообщает Azerbaijani Armed Forces, передает Цензор.НЕТ.

"В 2020 году американский стратегический центр RAND подготовил для властей США возможные сценарии действий России в ближайшие два года. Этот документ активно использовался для разработки политики США "по сдерживанию России". Так вот, на одном из первых мест – сценарий по захвату Россией контроля над Казахстаном, который, по мнению авторов доклада, станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории РФ", - говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов. Также указывается конкретное количество военной техники, которое должно быть переброшено из России в Казахстан.

Также читайте: "Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину", - российский пропагандист

Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 01
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 02
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 03
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 04
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 05
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 06

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Топ комментарии
+45
13 тис. солдатів для полнага кантроля

Я вот охреневаю с этих экспертов. может не 13 тысяч, а все таки 130 тысяч, територия Казахстана не маленькая, попробуй поди проконтролируй там всё
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06.01.2022 11:27
+24
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06.01.2022 11:46
+23
Карательную операцию российских фашистов запомнят даже внуки казахов, и пусть молятся те этнические кацапы, которые остаются жить на территории Казахстана, теперь против них будут настроены все казахи и будут их щемить во всю катуху! А Токаев войдет в историю как падаль и мразь, которая пригласила войска оккупантов против собственного народа!
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06.01.2022 11:42
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Страница 3 из 3
какое замечательное ОДКБ. Клуб диктаторов-****** ставящих себе памятники при жизни и кацапия с ядерной дубинкой, как гарант их неприкасаемости.
У бубочки наверно аж слюнки текут...
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06.01.2022 11:57 Ответить
Не ровняйте. В то время, как у казахов сжиженный газ дорогой, у Бубочки скумрия дешевая. Правда, только у него самого, зато говорящая!
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06.01.2022 12:14 Ответить
Дорогий, Антипе, це - дивлячись з чим порівнювати. Давай-но з нашими цінами))
І то не в Бубочки. То в Оленки. Особисто я підозрюю, що тут діло не обійшлось без знавця дешевих точок - пана Тіщенко.
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06.01.2022 12:42 Ответить
Заморожена відморожена скумбія, що розмовляє - то і є Евглена Зелена чи Єлена Зєліна. І вона поки що у Бубочки (якщо якась Мєндєль чи ще якась корабельна сосна її не випхала.)
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06.01.2022 12:51 Ответить
Слухай... а ти в курсі, що коється в Миколаїві, у лікарні інфекційній, що пані Федорова керує?
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06.01.2022 12:54 Ответить
Пропало три вафельних рушника, пацієнти на другому поверсі ссуть мимо унітаза, а медсестра Галя зітхає по санітару Петру.
Бо якби сталося щось серйозне, про це пишуть відразу і з посиланням на джерело, а не тягнуть Сірка за хвоста.
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06.01.2022 13:45 Ответить
Та у джерелах всьо файно... а от люди з лікарні кажуть інше.
Нормально - відмовити у меддопомозі тому що людина в тій лікарні працює? Нормально - місити лікарів інфекційної ковд-лікарні ногами... особливо якщо це роблять працівники органів охорони правопорядку? Но то таке... про то ти в новинах навряд чи прочтеш...
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06.01.2022 14:54 Ответить
А те, що з 21 грудня Федорова там вже не працює ті люди забули повідомити?
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373101-u-mikolaevi-zvilnili-direktorku-likarni-navkolo-akoi-rozgorivsa-skandal.html Депутати Миколаївської обласної ради достроково розірвали контракт з директором обласного Центру лікування інфекційних хвороб Світланою Федоровою. Відповідне рішення прийняте під час сесії обласної ради 21 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
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06.01.2022 15:06 Ответить
А ти можеш надати результати відповідного конкурсу на основі якого було її звільнено, а призначено іншу особу? За участю працівників самої лікарні - як то законом передбачено))
В тому-то й прикол що звільнили її незаконно.
І ти на поставлені питання не відповів - ти вважаєш озвучені факти нормальними?
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06.01.2022 15:11 Ответить
В тому-то і прикол, що твої інсайдери про це не знали. Бо ти мені сьогодні писав " у лікарні інфекційній, що пані Федорова керує?" Це ставить під великий сумеів достовірність інформації, яку вони тобі надали. Якщо та інфа правда - то це не нормально.
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06.01.2022 15:19 Ответить
Таки да,Мендель имеет больше шансов посмоктать обрезанный болтик у Зелупы,просто Лена не кошерная
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08.01.2022 13:44 Ответить
таке відбувається у державі, коли при владі опиняються йаники-луки-толкаєви... та номінанти (поки що, та майже - вже) на зрадників типа зєль безродних, жадібних, сцикливих але й мстивих та дріб"язкових..
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06.01.2022 12:00 Ответить
Народная власть должна обратиться за помощью к братскому Китаю.
Против агрессии России - официально.
Весь мир это подтвердит.
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06.01.2022 12:06 Ответить
Надо пользоваться тем, что у кремля там нет "ополченцев", "казаков" и прочего "народа", который надо "защитить".
Есть откровенная агрессия российских военных - других сценариев нет.
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06.01.2022 12:08 Ответить
А чого, ви пане впрягаєтесь за китайських комуняк, вони зробили для мілліонів казах і уйгурів цифровий концтабір.
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06.01.2022 12:20 Ответить
В Казахстане живет 26% русских из них 24% абсолютно русскоговорящих соскрепноц челюстью,не позволяющей говорить на каком- либо ином языке.Так что Кремлю вполне есть кого защищать.и потом откусить от Казахстана эту скрепночелюстную область.
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06.01.2022 14:32 Ответить
Когда гробы росийских дурачков, воевавших за миллиарды и деток проживающих в Монте Карло и Ницце Назарбаева и Токаева, пойдут в назад в рашку, может тогда кацапы хоть немного задумаются а стоит ли оно того?
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06.01.2022 12:09 Ответить
задумываться - не в традициях расиянского народа..
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06.01.2022 12:59 Ответить
Ісламська Ума світу треба допомогти братам Казахстану! Кожний вбитий кацап і маоісти - це блага справа во Славу Аллаху! Інш Ала!
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06.01.2022 12:09 Ответить
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06.01.2022 12:10 Ответить
Смотрю чешское ТВ, а там говорят, что кацапы посылают 4 тыс. карателей в Казахстан.
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06.01.2022 12:17 Ответить
Зараз питання у тому, на чій бок стане армія Казахстану, яка має 100 000 бійців.
Українська армія спочатку 2014-го була дуже нейтральною і почала стріляти по ворогу лише після обстріла Градами під Волновахою.

Якщо армія Казахстану перейде на бік народу, то Мацква отримає по хлебалу.
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06.01.2022 12:21 Ответить
На митингующей площади установили юрту с триколором. Раша разжигает костер в Казахстане и приходит миротворцем. Украина это уже проходила в 2014 году. https://www.youtube.com/watch?v=MLyaMj1W7QY&ab_
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06.01.2022 12:23 Ответить
Не зовсім ясно що мається на увазі під тектонічним зсувом, означає це що рашка зав'язне у степах Казахстану та розвалиться, чи натхненна поверненням у свою орбіту впливу Казахстану прийметься кошмарити й на інших теренах постсовку, в тому числі в Україні
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06.01.2022 12:25 Ответить
Друге.
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06.01.2022 13:19 Ответить
треба ввести лукашеску разом з малолітнім синком Колєю які будуть озброєні автоматами і заженуть казахів назад в ярмо.....
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06.01.2022 12:28 Ответить
Завоняло маскальской свинятиной в Казахстане !
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06.01.2022 12:28 Ответить
'Настощіх буйних мало,
Вот і нєту Вожаков..', В.Висоцький
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06.01.2022 12:32 Ответить
Санкции надо вводить против РФ!!!
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06.01.2022 12:34 Ответить
13К дійсно замало, на такі гігантські території.... Тим більше, чисто візуально, легко відрізнити казаха від русского солдата, в разі партизанської війни.....
Якщо ще й підключиться мусульманський чинник, який набирає силу у Сер.Азіх, то мінімум 200 тис.кацапів потрібно....
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06.01.2022 12:34 Ответить
Очевидно, что это искренние, народное восстание против диктатуры. И даже если сейчас его с помощью ОДКБ(объединение диктаторов и кровавых беспредельщиков) удастся подавить, народ хорошо запомнит кто это сделал. Кремль получает ещё одну страну с млн. русофобов, с чем я их и поздравляю. Всё это им аукнется в подходящее время. Так что, это не конец- это только один из этапов, который необходим и сыграет свою решающую роль во времена, когда россии придётся платить по счетам. "Жизнь это супермаркет, бери что хочешь- но касса впереди".
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06.01.2022 12:36 Ответить
Казахи хорошо помнят как большевики вырезали 30 % их народа, и что ? Да они будут помнить и теперешние события и прийдут добивать Рашу когда наступит время, а сейчас часть вырежут, часть эмигрирует- остальные притихнут , как беларусы. У казахов большая территория, но небольшая численность населения - пока не сдохнет Раша у них( как и у белорусов) нет шансов. То , что они выступили - это уже подвиг, но таким образом, к сожалению, они стали фактически рабами Раши. Назарбаев, хоть как то , пытался лавировать в политике , сейчас будет чистое рабство...
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06.01.2022 13:30 Ответить
Не уверен. Сейчас другое время. Интернет(скорость и передача информации) делает своё дело. Буквально все, обо всём, знают в считанные часы. Молодежь, выросшая в наше время, совершенно другая ментально- более свободная и бесконтрольная. С помощью того же интернета, они видят, что может быть по-другому, что в западных странах можно менять президентов, президенты не рисуют себе 80%, есть политическая борьба, а если президенты проигрывают, то они спокойно уходят и читают лекции в университетах, или пишут книги, или возглавляют благотворительные фонды. Они всё это и видят и хотят также. Поэтому, что у белорусов, что у казахов- есть все шансы. Сейчас это только один из витков, дальше по другому с учетом этого опыта. Как минимум, следующий казахский Майдан, будет уже политический с определением курса и за выход из ОДКБ и прочих союзов с РФ. Это дело времени. Да и этот, сегодняшний этап революции, ещё незакончен. Но уже результат есть- теперь протест из бытового превращается в политический. А это уже формирование лидеров и вообще другое кино.
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06.01.2022 13:49 Ответить
Менталитет россиян, имперскость на генном уровне, миллионы ОМОН и НАЦГВАРДИИ хорошо закормленные и попробовавшие крови- сильнее интернета. Большинство т н русских писателей отмечали, что нет ничего в мире , что могло бы сравниться в жестокости, тупости , грязи , лени желании жить в гавне и быть рабами. Пока есть русские( как они себя называют - нет такой национальности) и Россия мир в опасности , они будут животными всегда и кто в таежном союзе безнадежно попали, их не отпустят в цивилизацию..
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06.01.2022 14:19 Ответить
Как это не отпустят? Украина там была и вырвалась, хоть и оставила у них в руках часть своей плоти.
Ключевое здесь "тупости". Т.к. это действительно тупо самим жить в говне и силой удерживать других. Такая политика работает только в краткосрочной перспективе. Да, совку удалось просуществовать 70лет. Но это только благодаря победе во ВМВ, она сильно зацементировала некоторые трещины, и это хватило на многие годы. А сейчас нету такого "цемента". "Силовики"-это говно, а не цемент. Их чуть "подмочить" и они утекут. А за счет интернета, все процессы развивается куда стремительней. Всё это очень краткосрочно ("победы" пуйла т.н.)- он конкретно подставляет Россию под удар кувалдой между глаз.
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06.01.2022 14:33 Ответить
Не разделяю вашего оптимизма , но очень хочу в это верить. В Белоруссии 9 млн населения, процентов 30 - пятая колонна плюс силовики , которые забрызганы кровью, кроме этого там 30 лет не было оппозиции- кто выступит против России( окажет ей сопротивление)? В Казахстане ещё хуже - желающих перемен и помнящих о геноциде, но их ещё меньше- нужно, что бы процентов 50 были готовы умереть. Очень хочу, что бы и у белорусов и у казахов получилось .....
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06.01.2022 14:52 Ответить
13 тісяч там только за водкой в очередях стоять будут....
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06.01.2022 12:41 Ответить
13 тысяч солдат для контроля государства, размеры которого превышают Ирак, Иран, Афганистан и Пакистан вместе взятые?
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06.01.2022 12:47 Ответить
PS
Может там опечатка и речь шла о 100 000 солдат и 13 000 самолето-вылетов?
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06.01.2022 12:53 Ответить
13 тыс + армия Казахстана, которая "за стабильность". Население сосредоточено в десятке городов. Зачем военным контролирровать пастбища и пустыни,территория которых 2/3 страны. Разве что Байконур в полу -пустыне.
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06.01.2022 14:38 Ответить
Они порой такую чушь несут. Один диванный Мыкола понимает в совке больше чем двадцать западных псевдоэкспертов.
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06.01.2022 12:51 Ответить
А как насчет узурпации власти в стране диктатором?
Если говорите «Б», то не плохо бы сначала сказать «А».
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06.01.2022 12:55 Ответить
Единственным источником власти в государстве, являются граждане этого государства, а не зажравшиеся диктаторы.
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06.01.2022 13:12 Ответить
Брешеш. Комуністи ніколи не були народовольцями, та й створені вони були не ними. Невже не соромно самому так висувати на люди своє невігластво?
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06.01.2022 13:16 Ответить
Просто за часи своєї влади комуністи безсовісно на словах привласнили усі народовольчі рухи усіх часів. Всі вони видавались за "прєдтєчі коммунісічєского двіжєнія". А ті, що відверто були ворожими до червоних узурпаторів, обізвали "імпєріалістічєскімі пріхвостнямі", наприклад як тих же есерів. Червоні починаються не у Біблії, вони фактично починаються у Германському генштабі.
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06.01.2022 15:09 Ответить
Все в Киеве так и начиналось - студенты протестовали, а на них бросили беркутню и она пустила в ход дубинки. На Майдане уже тысячи мирно протестующих и опять на них бросили беркутню, но уже с автоматами, и беркутня стала безнаказанно расстреливать безоружных, и только тогда бойцы Правого сектора стали отстреливать этих собак, и те после первых же выстрелов бежали, поджав хвосты. Мирные протесты в посткоммунистических странах всегда власть заливала кровью протестующих.
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06.01.2022 16:52 Ответить
У вас явно советские познания в истории.
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06.01.2022 14:20 Ответить
Право на восстание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F политической философии , право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE права и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свободы от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 узурпаторов . Относится к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE естественным правам , то есть не требует подтверждения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 нормами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE позитивного права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1] .
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06.01.2022 14:21 Ответить
Путлер и современная Раша - правоприемник как раз большевиков, а не Александра. Именно люди, которые служили в ЧК расстреляли семью Николая Второго.
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06.01.2022 15:34 Ответить
Нет таких преступлений, которые бы не оправдали коммуняки на пути к своим целям.
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06.01.2022 16:20 Ответить
Усе просто. Побут формує свідомість. Ви намагаєтесь усвідомити щось далеке від вас з позицій вашого власного побуту, та й ще по уривковим невідомо звідки з 'явившимися краплями "новин". Тільки з часом зможемо щось узнати стосовно того що там дійсно коїться.
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06.01.2022 13:13 Ответить
Ну тоді хай буде по вашому , і Американське свято 4 Липня -не день незалежності ,а день терориста _)))
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06.01.2022 14:00 Ответить
Нах... твої дурні думки. Пуйло, Лука, Токаев - виродки і кати свого населення.
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06.01.2022 19:13 Ответить
дешевле для кацакефалов оказалось захватить весь Казахстан , чем платить за Байконур .
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06.01.2022 12:59 Ответить
Протести в Казахстані були спричинені владою і вона ж спровокувала насильство. Події в Білорусі повторилися. Переважна відповідальність лежить на Токаєві, а не на Назарбаєві. Дезінформаційна кампанія Кремля в гіршому вигляді і навіть просунутий Цензор плутається.
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06.01.2022 13:05 Ответить
Справа навіть не в тому що, всі хлібні місця були зайняті сім'єю Назарбаєва. Між "новою" елітою та старою сім'єю могли виникнути тріння. Але, різницею в двох купах лайна можуть цікавитися тільки мухи. Народу від того не легше і ніхто явно не очікував на такий поворот.
Там зараз більш важливо, як відреагують на введення іноземних каральних військ різні групи силовиків.
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06.01.2022 14:18 Ответить
Хоть для пидоРоссии нет никаких проблем насытить Казахстан ни пушечным мясом, ни техникой, ни оружием, ни ГСМ, все же, думаю, легкой прогулкой эта "миротворческая" миссия для орков не будет. И с хлебом-солью их встречать может только казахский Президент да бывший "слуга УРОДА" Шевченко, который, как кусок говна прилипает то к заднице лукашенки, то *****, а теперь вот токаева. Думаю, мародеры-это рашистские провокаторы, которые ускорили приход оккупантов в Казахстан.
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06.01.2022 13:26 Ответить
В зв'язку з тим, що в головному каральні війська введені в Казахстан будуть складатися з росіян, білорусів та вірмен існує вірогідність набуття політичним конфліктом релігійного забарвлення.
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06.01.2022 14:13 Ответить
Казахов жаль конечно. Но если казлороги увязнут там по самое небалуйся (а это единственное что они умеют делать просто прекрасно), то нам это будет только в плюс. Там еще браться китайсы озаботятся. Не с трибуны конечно. Про себя, но по настоящему а не для галочки как евролибералы.
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06.01.2022 14:23 Ответить
Врядчи московити будуть претендувати на китайські підприємства, а до казахів китайці і так добрими не були. Казахстан для Китаю є колонією де, вони виключно викачували богатства. Ставлення китайців до казахів не краще ніж у московитів.
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06.01.2022 14:30 Ответить
Наразі для України відкривається коротке вікно можливостей. За умови, якщо казахи зможуть сформувати широкий фронт опору. Агресивні дії проти ОРДЛО поставлять кремлядь на розтяжку між Україною та Казахстаном. Корисно може бути для обох країн це, як Другий фронт, який примусить розпорошувати сили агресора.
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06.01.2022 14:34 Ответить
Нажаль казахи не зможуть спричинити відчутний опір. Зараз це бунт, стихійний протест проти .. ?- а тут навідь у різних регіонів чи міст Казахстану значна різниця. Треба час для організаціїю супротиву, появи координаційного центру, обЇєднавчих цілей. А доки тамбудуть партизанити малими групами і між ділом грабувати.
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06.01.2022 14:46 Ответить
Йоу... Який же ви кумедний!
Інспірований росіею бунт за "путівки на курорт" та "антивакцінацію" в Казахстані переросте в "широкий фронт опору"?!
Та тю на вас....
Все це путіним зроблено шо б на 10 січня балакати з сплячим Байденом вже маючи на обох руках "распальцовку крутого гопаря"!
Шкода наївних покалічених і загиблих казахів які повелись на цю буцім-то "революцію"...
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06.01.2022 16:07 Ответить
Когда же США «сдвинутся» уже в какую небуть сторону, кроме озабочености?
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06.01.2022 16:05 Ответить
Рейган последний Президент США,который имел яйца.
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06.01.2022 18:18 Ответить
Кто это все сдаст просто так....?
Казахстан:1. место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи).
2. место по асбесту.3. место по хрому .4. место по титану ,8. место по углю.
10. место по золоту.12. место по нефти .
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08.01.2022 14:17 Ответить
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