Захват контроля РФ над Казахстаном станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории России", - американский стратегический центр RAND

Для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов.

Об этом в Telegram сообщает Azerbaijani Armed Forces, передает Цензор.НЕТ.

"В 2020 году американский стратегический центр RAND подготовил для властей США возможные сценарии действий России в ближайшие два года. Этот документ активно использовался для разработки политики США "по сдерживанию России". Так вот, на одном из первых мест – сценарий по захвату Россией контроля над Казахстаном, который, по мнению авторов доклада, станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории РФ", - говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов. Также указывается конкретное количество военной техники, которое должно быть переброшено из России в Казахстан.

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