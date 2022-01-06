Захват контроля РФ над Казахстаном станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории России", - американский стратегический центр RAND
Для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов.
Об этом в Telegram сообщает Azerbaijani Armed Forces, передает Цензор.НЕТ.
"В 2020 году американский стратегический центр RAND подготовил для властей США возможные сценарии действий России в ближайшие два года. Этот документ активно использовался для разработки политики США "по сдерживанию России". Так вот, на одном из первых мест – сценарий по захвату Россией контроля над Казахстаном, который, по мнению авторов доклада, станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории РФ", - говорится в сообщении.
Эксперты подсчитали, что для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов. Также указывается конкретное количество военной техники, которое должно быть переброшено из России в Казахстан.
Пожалуйста, подождите...
У бубочки наверно аж слюнки текут...
І то не в Бубочки. То в Оленки. Особисто я підозрюю, що тут діло не обійшлось без знавця дешевих точок - пана Тіщенко.
Замороженавідморожена скумбія, що розмовляє - то і є Евглена Зелена чи Єлена Зєліна. І вона поки що у Бубочки (якщо якась Мєндєль чи ще якась корабельна сосна її не випхала.)
Бо якби сталося щось серйозне, про це пишуть відразу і з посиланням на джерело, а не тягнуть Сірка за хвоста.
Нормально - відмовити у меддопомозі тому що людина в тій лікарні працює? Нормально - місити лікарів інфекційної ковд-лікарні ногами... особливо якщо це роблять працівники органів охорони правопорядку? Но то таке... про то ти в новинах навряд чи прочтеш...
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373101-u-mikolaevi-zvilnili-direktorku-likarni-navkolo-akoi-rozgorivsa-skandal.html Депутати Миколаївської обласної ради достроково розірвали контракт з директором обласного Центру лікування інфекційних хвороб Світланою Федоровою. Відповідне рішення прийняте під час сесії обласної ради 21 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
В тому-то й прикол що звільнили її незаконно.
І ти на поставлені питання не відповів - ти вважаєш озвучені факти нормальними?
Против агрессии России - официально.
Весь мир это подтвердит.
Есть откровенная агрессия российских военных - других сценариев нет.
Українська армія спочатку 2014-го була дуже нейтральною і почала стріляти по ворогу лише після обстріла Градами під Волновахою.
Якщо армія Казахстану перейде на бік народу, то Мацква отримає по хлебалу.
Вот і нєту Вожаков..', В.Висоцький
Якщо ще й підключиться мусульманський чинник, який набирає силу у Сер.Азіх, то мінімум 200 тис.кацапів потрібно....
Ключевое здесь "тупости". Т.к. это действительно тупо самим жить в говне и силой удерживать других. Такая политика работает только в краткосрочной перспективе. Да, совку удалось просуществовать 70лет. Но это только благодаря победе во ВМВ, она сильно зацементировала некоторые трещины, и это хватило на многие годы. А сейчас нету такого "цемента". "Силовики"-это говно, а не цемент. Их чуть "подмочить" и они утекут. А за счет интернета, все процессы развивается куда стремительней. Всё это очень краткосрочно ("победы" пуйла т.н.)- он конкретно подставляет Россию под удар кувалдой между глаз.
Может там опечатка и речь шла о 100 000 солдат и 13 000 самолето-вылетов?
Если говорите «Б», то не плохо бы сначала сказать «А».
Там зараз більш важливо, як відреагують на введення іноземних каральних військ різні групи силовиків.
Інспірований росіею бунт за "путівки на курорт" та "антивакцінацію" в Казахстані переросте в "широкий фронт опору"?!
Та тю на вас....
Все це путіним зроблено шо б на 10 січня балакати з сплячим Байденом вже маючи на обох руках "распальцовку крутого гопаря"!
Шкода наївних покалічених і загиблих казахів які повелись на цю буцім-то "революцію"...
Казахстан:1. место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи).
2. место по асбесту.3. место по хрому .4. место по титану ,8. место по углю.
10. место по золоту.12. место по нефти .