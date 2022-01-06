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Казахстан (778) россия (92999) Сюмар (420)

Нардеп "ЕС" Сюмар о событиях в Казахстане: Мы снова оказались перед угрозой возвращения Украины в российскую зону влияния при молчаливом согласии Запада

Украина в 2014 году была в шаге от того, что сейчас происходит в Казахстане - если бы Янукович не сбежал и пересидел где-нибудь на Востоке, мы вполне могли бы иметь вторжение российской армии и то же самое на улицах Киева.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, комментируя ситуацию в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.

"Шокирующие кадры из Казахстана и выводы для Украины… Мы были в шаге от этого в 2014 году. Если бы Янукович не сбежал и пересидел где-то на Востоке, мы вполне могли бы иметь вторжение росармии и то же самое на улицах Киева… За 8 лет, эта угроза некуда не исчезла. И нужно это осознавать", - отметила политик.

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"Россия жестко, армией и пулями очерчивает "свои территории". Азербайджан и Армения с российским контролем над Карабахом. Беларусь со съехавшим с катушек "бацькой". Расстрелянный и зачищенный Казахстан с путинской марионеткой во главе… При полном молчании Запада", - добавила она.

"У вас есть вопросы, кто следующий в этой очереди? Очевидно, что Украина, которая так им нужна для возобновления своей "неоимперии". В этой новой империи Путина не может быть какой-либо сменности лидеров – здесь они вечны. Здесь нет демократических выборов, а есть "электронные" со 100% гарантированными результатами. Здесь нет свободы слова и СМИ, или даже их плюрализма, а есть только государственные холдинги. Здесь зачищают оппозицию и плюют на права человека. И это только "цветочки". Российская империя способна на "больше". И мы это хорошо помним по истории 20-го века, с Голодомором, коллективизацией, Красным террором", - отметила Сюмар.

"Все это я к тому, что через восемь лет, как и в 2013-м, мы снова оказались перед угрозой оказаться в этой путинской "неоимперии". И так же, как тогда, судьбу Украины решают без нас, ставя нас перед выбором: принимать автономию Донбасса и "вшивать" всех пророссийских боевиков в политическое тело Украины, или - вот вам "картинка из будущего", с улиц Казахстана. И все будет быстро. Оба эти сценария об одном и том же - о возвращении Украины в российскую зону влияния при молчаливом согласии Запада. И снова вера в одно - в Бога и в самих себя. Не власть, но в народ. И в свою армию, ставшую лучшей инвестицией страны в шанс на другое, лучшее и мирное будущее", - резюмировала нардеп.

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Топ комментарии
+33
если бы не твоя зеленая марионетка, вместо настоящего президента, то не было бы сейчас такого движа московской орды возле наших границ. а так кремлядь видит, что страна фактически без адекватного главнокомандующего и понимает, что как раз их шанс. Все это благодаря вам, тупоголовое зебильное стадо... выбрали воюющей стране по приколу ничтожество, а разгребать и вырыгивать будет опять кто-то вместо вас.
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06.01.2022 12:04
+24
Олег Леусенко@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1478976426921627648 3 ч



Т. Чорновіл:
Янукович хоча б міг визначати причино-наслідкові зв'язки і не вживав наркотиків.
Із Зеленським все набагато гірше.
У Зеленського готовність дати силовикам злочинний наказ більша.
Але готовність виконання цього наказу силовиками набагато менша, ніж за часів Януковича.
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06.01.2022 11:57
+18
сдача идет по все фронтам, только зебилам по г+г это не показывают.
все законы - калька с рашкованских. уже и симки вдруг оказалось нужно регистрировать. и политические преследования оппозиции. и избирательное правосудие, и цензура сми, и пропаганда по телеканалам. и про язык уже забыли. и депутаты провластной партии "встречают" оккупантов в Астане.
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06.01.2022 12:15
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Зеленожопые радуются победе *****, шоб вы повыздыхали, твари моршавые со своим скумбриевичаем и другими прихвостнями *****. Лижи очку *****, утырок, не отвлекайся, ты здесь на хер со своим кремлевским мнением никому не нужен, дерьмо.
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06.01.2022 13:01 Ответить
Нечего ответить...
Ну разве что ты мерзкое, злобное животное, обожравшееся шЫколадом... Так это и так все знают....
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06.01.2022 13:36 Ответить
Я хоть шоколадом, а ты зеленым ********** дерьмом обожравшийся.
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06.01.2022 16:23 Ответить
Ылита! Упаси Боже от такой ылиты!
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06.01.2022 17:20 Ответить
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06.01.2022 12:45 Ответить
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06.01.2022 12:46 Ответить
просто идут и расстреливают ... назначили собственный народ террористами , позвали ***** и понеслась ...
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06.01.2022 12:47 Ответить
Не нужно валить все в кучу, причем Украина к Казахстану?
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06.01.2022 12:55 Ответить
Казахская оппозиция заявила, что не собирается вести диалог с бывшими властями страны и с властями-посредниками с других стран.. Их цель полное свержение режима. Четко! Ясно! Понятно ! ...но где сцена, музыка...
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06.01.2022 13:03 Ответить
https://www.facebook.com/100002541169041/posts/4689725011122158/ Sergii Iesipov: Мало що мене вибішувало так, як вибішували оці от міфи і легенди про щасливі авторитарні пострадянські бантустани.

Чомусь саме наші громадяни, як навіжені, надрочували на Білорусь - «східноєвропейську Швейцарію», трохи менше на «стабільний і успішний Казахстан» чи «багату рф».

Було дуже важко переконувати окремих віруючих, що увесь цей «успіх» і «стабільність» результат лише і виключно стабільної роботи пострадянського телевізора. Який в цих країнах з «дєдушкі лєніна» просто переключився на вилізування всіляких локальних єлбаси.

Але зараз ми бачимо - нічого там не вийшло.

Ніякого там багатства і успіхів насправді немає. А лише бідні, голодні і загнані під шконку ментовською дубиною люди. Які зараз і виходять, тому що їм вже просто нема чого втрачати.

Саме так виглядають сьогодні «багаті і щасливі» поціновувачі стабільності.

І незалежно від того, хто там переможе чи ні - мені байдуже. Це ж тільки початок, і хто б там сьогодні не «всидів» - завтра буде валятись в калюжі власного лайна і крові.

Лопаються ці воровські бантустани, як повітряні кульки, і далі буде тільки цікавіше.

Але я дуже тішусь, що мій народ все це бачить і вимиває потихеньку зі своїх забитих інформаційним гівном голів ці міфи.

Не міняється демократія на хлібушок і навпаки.

Не буває успішних автократів на пострадянському просторі.

І чим більше ви залижете чергову владну дупу, тим складніше потім буде вибратись всім із цієї ями. Тим більше ментовських машин треба буде спалити потім, щоб отримати свій «хлібушок».

https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3038264369755806/ Останній Капіталіст: Казахстанські еліти покидають країну. У Москву звісно. А ви куди думали? Казки про західну орієнтованість начиталися?

Еліти, які розстрілювали і вбивали. Катували і зачищали політичне поле. На постсовітських теренах тікають лише в Москву.

Загалом у казахів дуже складна ситуація. Опозиційні еліти зачищені. Провідників мало. Культури політичної альтернативної мало. Небезпек багато.

Але хто може їх звинуватити у тому, що вони одного дня перестали це все терпіти?

Хіба можна старше покоління. Яке віддало посткомуністам владу. А молодь - ні.

Побажаємо їм удачі. Їх чекає багато складнощів. Але коли справжня свобода виборювалась інакше?
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06.01.2022 13:07 Ответить
Вот не было, не было и опять....

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06.01.2022 13:09 Ответить
Сейчас подключится накиевский хряк и будет рассказывать, как он любит украинский народ и Украину, что не стал ждать Гражданской войны, а просто сбежал от беды подальше.
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06.01.2022 13:12 Ответить
Треба терміново давити 5 колону.Так, у нас є наша армія,яка не зрадить і буде захищати країну як зможе,але і є величезна армія сепарів і колаборантів всередині країни,яка встромить ножа в спину при першій нагоді.На неї і буде спиратись головний орк мордору.Чому це не робиться?Питання риторичне.Тому,що влада кишить кацапськими і прокацапськими гробаками!
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06.01.2022 13:25 Ответить
Надо то оно надо , вот только вопрос как это сделать , когда возглавляет эту 5-ю колону президент Украины и его шайка тупых клептоманов.
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06.01.2022 13:37 Ответить
У нормальних країнах є справжня сильна опозиція,яка має високий рівень довіри народу,реагує на подібні виклики і може організувати тиск на владу,який заставить її виконувати волю того ж самого народу.У нас т.з. "опозиція"-це або опзж (партія регіонів),яка чомусь існує в Україні (треба спитати у Порошенка чому) ,або власне партія самого Порошенка,яка тільки бла-бла-бла на ток шоу власних олігархічних каналів. Основне їхнє завдання- підняти власний рейтинг в черзі т.з. "претендентів" на владне корито.Так що,дійсно, боротися з 5 колоною нікому.
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06.01.2022 15:06 Ответить
Сюмар видимо рядом с зебилами сидит , по тому от них слабоумием заразилась , пусть пересядет , сразу перестанет подобный маразм озвучивать.
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06.01.2022 13:36 Ответить
істерики Вікторії зайві. казахам удачі.... нам своє робити.
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06.01.2022 15:34 Ответить
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