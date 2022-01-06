Нардеп "ЕС" Сюмар о событиях в Казахстане: Мы снова оказались перед угрозой возвращения Украины в российскую зону влияния при молчаливом согласии Запада
Украина в 2014 году была в шаге от того, что сейчас происходит в Казахстане - если бы Янукович не сбежал и пересидел где-нибудь на Востоке, мы вполне могли бы иметь вторжение российской армии и то же самое на улицах Киева.
Об этом заявила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, комментируя ситуацию в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.
"Шокирующие кадры из Казахстана и выводы для Украины… Мы были в шаге от этого в 2014 году. Если бы Янукович не сбежал и пересидел где-то на Востоке, мы вполне могли бы иметь вторжение росармии и то же самое на улицах Киева… За 8 лет, эта угроза некуда не исчезла. И нужно это осознавать", - отметила политик.
"Россия жестко, армией и пулями очерчивает "свои территории". Азербайджан и Армения с российским контролем над Карабахом. Беларусь со съехавшим с катушек "бацькой". Расстрелянный и зачищенный Казахстан с путинской марионеткой во главе… При полном молчании Запада", - добавила она.
"У вас есть вопросы, кто следующий в этой очереди? Очевидно, что Украина, которая так им нужна для возобновления своей "неоимперии". В этой новой империи Путина не может быть какой-либо сменности лидеров – здесь они вечны. Здесь нет демократических выборов, а есть "электронные" со 100% гарантированными результатами. Здесь нет свободы слова и СМИ, или даже их плюрализма, а есть только государственные холдинги. Здесь зачищают оппозицию и плюют на права человека. И это только "цветочки". Российская империя способна на "больше". И мы это хорошо помним по истории 20-го века, с Голодомором, коллективизацией, Красным террором", - отметила Сюмар.
"Все это я к тому, что через восемь лет, как и в 2013-м, мы снова оказались перед угрозой оказаться в этой путинской "неоимперии". И так же, как тогда, судьбу Украины решают без нас, ставя нас перед выбором: принимать автономию Донбасса и "вшивать" всех пророссийских боевиков в политическое тело Украины, или - вот вам "картинка из будущего", с улиц Казахстана. И все будет быстро. Оба эти сценария об одном и том же - о возвращении Украины в российскую зону влияния при молчаливом согласии Запада. И снова вера в одно - в Бога и в самих себя. Не власть, но в народ. И в свою армию, ставшую лучшей инвестицией страны в шанс на другое, лучшее и мирное будущее", - резюмировала нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Ну разве что ты мерзкое, злобное животное, обожравшееся шЫколадом... Так это и так все знают....
Чомусь саме наші громадяни, як навіжені, надрочували на Білорусь - «східноєвропейську Швейцарію», трохи менше на «стабільний і успішний Казахстан» чи «багату рф».
Було дуже важко переконувати окремих віруючих, що увесь цей «успіх» і «стабільність» результат лише і виключно стабільної роботи пострадянського телевізора. Який в цих країнах з «дєдушкі лєніна» просто переключився на вилізування всіляких локальних єлбаси.
Але зараз ми бачимо - нічого там не вийшло.
Ніякого там багатства і успіхів насправді немає. А лише бідні, голодні і загнані під шконку ментовською дубиною люди. Які зараз і виходять, тому що їм вже просто нема чого втрачати.
Саме так виглядають сьогодні «багаті і щасливі» поціновувачі стабільності.
І незалежно від того, хто там переможе чи ні - мені байдуже. Це ж тільки початок, і хто б там сьогодні не «всидів» - завтра буде валятись в калюжі власного лайна і крові.
Лопаються ці воровські бантустани, як повітряні кульки, і далі буде тільки цікавіше.
Але я дуже тішусь, що мій народ все це бачить і вимиває потихеньку зі своїх забитих інформаційним гівном голів ці міфи.
Не міняється демократія на хлібушок і навпаки.
Не буває успішних автократів на пострадянському просторі.
І чим більше ви залижете чергову владну дупу, тим складніше потім буде вибратись всім із цієї ями. Тим більше ментовських машин треба буде спалити потім, щоб отримати свій «хлібушок».
https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3038264369755806/ Останній Капіталіст: Казахстанські еліти покидають країну. У Москву звісно. А ви куди думали? Казки про західну орієнтованість начиталися?
Еліти, які розстрілювали і вбивали. Катували і зачищали політичне поле. На постсовітських теренах тікають лише в Москву.
Загалом у казахів дуже складна ситуація. Опозиційні еліти зачищені. Провідників мало. Культури політичної альтернативної мало. Небезпек багато.
Але хто може їх звинуватити у тому, що вони одного дня перестали це все терпіти?
Хіба можна старше покоління. Яке віддало посткомуністам владу. А молодь - ні.
Побажаємо їм удачі. Їх чекає багато складнощів. Але коли справжня свобода виборювалась інакше?