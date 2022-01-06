13 правоохранителей погибли в Алматы, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой, - госТВ Казахстана
Тело сотрудника правоохранительных органов обнаружено в Алматы с отсеченной головой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".
Ранее сообщалось, что тело одного из силовиков обнаружено с отсеченной головой. Сообщалось о 12 погибших.
"13 правоохранителей погибли, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой", - сообщил диктор "Хабар 24".
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Тому у нас знову всякі татарови і т.п., що в 2014 лише 26 ментів вбили, а треба було 2600, щоб знали, як проти народу йти за владних дегенератів
менты, вы присягали народу а не упырям..