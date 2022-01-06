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Казахстан (778) протест (5834) убийство (6357)

13 правоохранителей погибли в Алматы, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой, - госТВ Казахстана

13 правоохранителей погибли в Алматы, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой, - госТВ Казахстана

Тело сотрудника правоохранительных органов обнаружено в Алматы с отсеченной головой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".

Ранее сообщалось, что тело одного из силовиков обнаружено с отсеченной головой. Сообщалось о 12 погибших.

"13 правоохранителей погибли, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой", - сообщил диктор "Хабар 24".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждем ввод российских сил": экс-"слуга народа" Шевченко прилетел в Казахстан

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Топ комментарии
+53
щось мені підсказує, що голови відрізали мижебратья для виправдання вводу військ. зараз ще підуть розмови про вакхабітів..
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06.01.2022 13:02
+37
Казахи не будут панькаться с беркутовцами как украинцы. Из-за етого армия и мусора и даже омон переходят на сторону народа. Знают что им еще там жить. Поетому диктатор и попросил ***** завести в Казахстан своих убийц, которым нечего терять.
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06.01.2022 12:59
+28
русские ваньки готовьтесь
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06.01.2022 12:58
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Это рашкованские ГРУшники сделали. Чтобы навязать ввод своих говно-войск в Казахстан.
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06.01.2022 13:21 Ответить
Тобто, ти вважаєш, що після вбивств мирних демонстрантів ніхто не хоче силовичкам бошки відрізати?
Тому у нас знову всякі татарови і т.п., що в 2014 лише 26 ментів вбили, а треба було 2600, щоб знали, як проти народу йти за владних дегенератів
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06.01.2022 13:24 Ответить
Схід справа тонка. Але казахи своїм не відсікають голови. Тільки чужим. Або це справа рук чужих.
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06.01.2022 14:30 Ответить
Схиляюсь до вашої версії
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06.01.2022 14:35 Ответить
Дечому українцям треба вчитися у казахів.
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06.01.2022 13:24 Ответить
100%. Може і білоруси зрозуміють що не капці треба знімати на лавочці а бошки мусорам
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06.01.2022 13:25 Ответить
Здаватись?
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06.01.2022 15:11 Ответить
менты, не идите против народа, не выполняйте преступные приказы упырей при власти..
менты, вы присягали народу а не упырям..
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06.01.2022 13:27 Ответить
А когда кацапским баранам бошки отделять будут?
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06.01.2022 13:30 Ответить
Народ диковатый. Один знакомый побывал в какой-то местности, рассказывал дерутся только с ножами.
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06.01.2022 13:42 Ответить
мальчика ОМОНОВЦА прибили гвоздями к забору
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06.01.2022 13:46 Ответить
5- ти летнего.
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06.01.2022 14:01 Ответить
... в тельняшичке и беретике?
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06.01.2022 14:51 Ответить
В бронежилетике и шлемике
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06.01.2022 14:56 Ответить
Один і той же сценарій для усіх бувших радянських держав! Кацапи усюди насеруть!!!🤬розділяй і володарюй🤬
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06.01.2022 13:50 Ответить
А распятый мальчик в трусиках где?
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06.01.2022 14:02 Ответить
Пока что в юрте. Но скоро его привяжут к бронеишаку.
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06.01.2022 14:05 Ответить
Цього разу мабуть буде дівчинка ... Для "різноманітності".
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06.01.2022 14:11 Ответить
Почерк російського спец.назу.... пам'ятаємо ....
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06.01.2022 14:20 Ответить
Силовики самі відсікли голови своїм колегам, щоб пояснити хоч якось свою жорстокість. ГАНЬБА вбивцям своїх !
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06.01.2022 14:28 Ответить
Тупой вопрос.... Почему начиная с Майдана силовики всегда указывают точную цифру своих, а протестующих всегда размазано - "несколько, возможно....несколько десятков". 18 ментов, дайте цифру сколько с другой стороны.... Или будет " не красиво" ?
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06.01.2022 14:29 Ответить
Треба казахам росіянам відрізати голови.... Тоді переможе Казахстан
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06.01.2022 14:38 Ответить
почерк титушек - так было в Киеве в 2013, так было в Крыму и на Донбассе в 2014
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06.01.2022 14:49 Ответить
Рюский сабака, кто же еще! Дочего достали всю планету, скоты.
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06.01.2022 16:01 Ответить
Отрезанные головы, а рядом с ними - визитка Яроша!
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06.01.2022 16:17 Ответить
Тут все таки визитка Хутина
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06.01.2022 18:14 Ответить
А что они хотели? Это вам не белорусские цветочки. Принимайте ОДКБ. Пусть почувствуют.
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06.01.2022 16:23 Ответить
Oпришки від ваньки грозного
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09.01.2022 14:08 Ответить
почерк "вагнеров"
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09.01.2022 14:12 Ответить
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