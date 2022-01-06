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НАТО (8634) Эстония (1353) Евросоюз (16684) Каллас Кая (110)

После Крыма и Донбасса в НАТО перестали недооценивать Россию: сейчас все действительно обеспокоены, - премьер Эстонии Каллас

После Крыма и Донбасса в НАТО перестали недооценивать Россию: сейчас все действительно обеспокоены, - премьер Эстонии Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в НАТО и Евросоюзе перестали недооценивать Россию.

Об этом она заявила в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они (НАТО и ЕС. – Ред.) недооценивали эту ситуацию, в том числе и в случае Донбасса. Но сейчас такой недооценки нет, и все на самом деле обеспокоены", – сказала премьер.

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Каллас сообщила, что Альянс "постоянно хотел проводить заседания Совета НАТО-Россия, но Москва от этого отказывалась. Однако теперь эти переговоры пройдут".

"Делая шаг навстречу диктатору, неразумно надеяться, что он отступит хоть на шаг, такую возможность давать нельзя", – подчеркнула Каллас.

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Топ комментарии
+23
О, это в корне меняет дело!
По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
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06.01.2022 13:32
+18
Ну не все . Немцев беспокоит только газовая труба .
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06.01.2022 13:30
+15
Его в Гаагу пока садить , как бешеного пса
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06.01.2022 13:31
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Ну не все . Немцев беспокоит только газовая труба .
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06.01.2022 13:30 Ответить
Его в Гаагу пока садить , как бешеного пса
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06.01.2022 13:31 Ответить
скажених тварин зазвичай просто відстрілюють, а тушку спалюють.
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06.01.2022 13:36 Ответить
Цю потрібно розчинити у кислоті,разом з усім виводком.
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06.01.2022 14:05 Ответить
Да не надо так жестоко , можно просто вместо другого вовки в мавзолей положить , кацапы любят тупы целовать , НО только что бы до 1 числа уже там был.
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06.01.2022 14:09 Ответить
І щоб став ідолом, ганімьім мученікам? Ні-і, тільки позбавлення волі! В клєтку - акі пса!!! Щоб друґим неповадна бьіла!
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06.01.2022 15:01 Ответить
Для цього треба розчавити парашу. Спочатку економічно, а потім фізично. Але не бачу поки черги бажаючих це зробити.
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06.01.2022 15:23 Ответить
О, это в корне меняет дело!
По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
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06.01.2022 13:32 Ответить
Так.
Тогда были наивные, как пианерка, до "дефлорации", а сейчас обеспокоены, как беременная первокурсница...
И это 2 большие разницы...
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06.01.2022 13:41 Ответить
Та з приставкою глубочайшей...
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06.01.2022 13:49 Ответить
Просто наростять виробництво памперсів
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06.01.2022 13:55 Ответить
Обеспокоенная Европа и США.
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06.01.2022 13:34 Ответить
ну ,мудрый нарид же не беспокоится...ему вон все запад не такой...
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06.01.2022 14:07 Ответить
мудрому нариду какая разница есть ли угроза от эрэфии или нет ,сдадут ли Украину зеля с ерёмой или нет .
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06.01.2022 15:07 Ответить
В том то и дело что только стурбованi. Пока весь мир стурбованый, ***** уже напал на все постсоветские страны которые не успели войти в НАТО
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06.01.2022 13:40 Ответить
Эти дебилы очнутся, только когда ***** совок реанимирует, и будут скулить - а кто же это сделал?
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06.01.2022 15:52 Ответить
Цікаво чи хтось ще в світі в серйоз сприймає Захід? Бо щось мені здається ,що гарячі хлопці з Африки і Азії дивляться на Європу, як на кабанчика який вже виріс і зажирів і його пора того, як кота Мурзіка у Подеревлянського
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06.01.2022 13:41 Ответить
так ты следующая после Украины, дура
а потом поляндия.
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06.01.2022 13:48 Ответить
Здатність стурбовуватись така Цінність
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06.01.2022 13:50 Ответить
особенно если она европейского качества
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06.01.2022 15:10 Ответить
Міністерство оборони України запропонувало витрачати гроші на дорогі вафельні рушники, коли у списку закупівлі не вистачає бронежилетів для оснащення чинної кількості військ та резервів, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.



Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який тільки подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.

У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд.
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06.01.2022 13:52 Ответить
ну. кого выбрал мудрий нарид уставший от войны перед телевизором по которому идёт Слуга народа и Сваты.Выбрал нарид-население клоуна -нарика-уклониста,получай армия полотенца и каблуки вместо оружия. Пока рак на горе жареный не свистнет и в дупу не клюнет,нарид и не почухается.
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06.01.2022 15:14 Ответить
Щоб щось корисне? А вони стурбовані,що сеча підтікає???
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06.01.2022 13:52 Ответить
роССия сродни гиене...в открытую нападает только на слабого противника. да и то старается это сделать из подтишка.
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06.01.2022 13:54 Ответить
это правда для всех времён и народов! пусть запомнят с кем имеют дело
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06.01.2022 15:16 Ответить
іпать вас і вашу стурбованість-зажерливі тварюки-
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06.01.2022 13:55 Ответить
Испугались? Вот не примите Украину в НАТО, она тоже станет - россией. Так что быстрее думайте.
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06.01.2022 13:57 Ответить
Действительно обеспокоены??😮 Ну это реально сурово. Трепещи кацапня.)
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06.01.2022 13:58 Ответить
швидко зореєнтувалися.
не пройшло і 8 років
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06.01.2022 14:04 Ответить
Головне шо б орiентацiю не змiнили.
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06.01.2022 14:09 Ответить
почему безоглядная? они оглядываются(я не про страны Балтии) как бы чего не вышло,не дразни гопника,а то в морду даст.Вот и гуляет гопник по сириям и другим чужим землям,а сегодня и в Казахстане он= миротворец=
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06.01.2022 15:20 Ответить
Могут свои обеспокоенности , себе оставить , а нам 100-150, F-15 по нью Ленг Лизу и все будет нормалек. После того как сами кацапам наваляем , можем и им безопасность гарантировать , мы не НАТО пол года сопли жевать не будем , и мнение немчуры , жабоедов , мадьяр и т д , нам по хер.
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06.01.2022 14:14 Ответить
раньше была глубокая обеспокоенность, а сейчас уже действительная обеспокоенность ... черт возьми, так ведь это же все меняет !!! когда московская орда в 1940 г. оккупировала Эстонию, то все вокруг тоже были уссаться какими глубоко обеспокоенными...
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06.01.2022 14:27 Ответить
Они за себя обеспокоились! Им на Украину глубоко "фиолетово". Они наконец поняли, что у путлера нет тормозов и он может действовать нагло потому, что не ожидает серьезной ответки от НАТО даже занимаясь беспределом на его границе.
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06.01.2022 14:29 Ответить
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06.01.2022 14:32 Ответить
Сильно обеспокоены? Или так, слегка? Это очень очень важно!
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06.01.2022 14:40 Ответить
занепокоєння у квадраті
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06.01.2022 15:15 Ответить
Засуньте свою стурбованість фрау ріббентроп в дупу, туди і макрона
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06.01.2022 15:22 Ответить
Читать противно об их "обеспокоенности". Вместо того чтобы задушить экономически сРашку, и дать Украине вооружение, они все беспокоятся и беспокоятся, беспокоятся и беспокоятся, беспокоятся и беспокоятся. Тошнит от вашего вранья и бездействия. Жлобские лицемеры.
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06.01.2022 16:19 Ответить
Мавзолейное гофно ШИЗОФРЕНИЧЕСКОЕ надо было вычислить еще 7 ноября 1917 года...............
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06.01.2022 18:42 Ответить
Азербайджан давно понял цену западной обеспокоенности. Наша элитка до последнего будет искать мир в очке Путина под одобрительное мычание еврокомиссаров.
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06.01.2022 20:34 Ответить
 
 