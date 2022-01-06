После Крыма и Донбасса в НАТО перестали недооценивать Россию: сейчас все действительно обеспокоены, - премьер Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в НАТО и Евросоюзе перестали недооценивать Россию.
Об этом она заявила в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они (НАТО и ЕС. – Ред.) недооценивали эту ситуацию, в том числе и в случае Донбасса. Но сейчас такой недооценки нет, и все на самом деле обеспокоены", – сказала премьер.
Каллас сообщила, что Альянс "постоянно хотел проводить заседания Совета НАТО-Россия, но Москва от этого отказывалась. Однако теперь эти переговоры пройдут".
"Делая шаг навстречу диктатору, неразумно надеяться, что он отступит хоть на шаг, такую возможность давать нельзя", – подчеркнула Каллас.
Пожалуйста, подождите...
По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
Тогда были наивные, как пианерка, до "дефлорации", а сейчас обеспокоены, как беременная первокурсница...
И это 2 большие разницы...
а потом поляндия.
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.
Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який тільки подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.
У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд.
не пройшло і 8 років