В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом согласно разрешенным в Украине схемам.
После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени можно пользоваться своим предыдущим сертификатом.
Получить бустерную дозу можно в любом пункте или в центре вакцинации от COVID-19.
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1. Вакцина не защищает от заражения вирусом.
2. Вакцина в случае заражения не защищает от заболевания.
3. Вакцина не гарантирует что в случае заболевания человек не перенесет тяжело болезнь.
4. Вакцина якобы!!! гарантирует что человек в ходе течения болезни не умрет (но это не точно т.к. статистики по вакцинированным относительно заболеваемости, течения болезни и смертности в Украине нет от слова совсем). Т.е. есть отдельные высказывания заинтересованных в процессе вакцинации людей и все. Можно ли им верить? Вопрос естественно риторический.
Исходя из вышеизложенного возникает вопрос - почему такой прессинг в отношении вакцинации когда на каждом углу каждая провластная голова вещает, что вакцинация якобы добровольная. Для чего реально эта вакцинация проводится думаю узнаем в ближайшее время. Долго ждать полагаю не придется. Ну а вакцинироваться или нет каждый решает сам.
чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
Пора бустеризуватися!!!!
да знаю (с)
Чем больше проколов тем больше вирусов.