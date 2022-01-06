В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом согласно разрешенным в Украине схемам.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени можно пользоваться своим предыдущим сертификатом.

Получить бустерную дозу можно в любом пункте или в центре вакцинации от COVID-19.

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