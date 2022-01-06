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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом согласно разрешенным в Украине схемам.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени можно пользоваться своим предыдущим сертификатом.

Получить бустерную дозу можно в любом пункте или в центре вакцинации от COVID-19.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: все области остаются в "желтой" зоне, в двух - уровень заболеваемости ниже эпидпорога, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+8
Взагалі то я був за вакцинацію. Але бачу зловживання ДОВІРОЮ людей наростає. Я за життя пару раз вжив антибіотики. Чув, що людина звикає до них. Тому потрібно з кожним разом використовувати більш потужні. Тому борсався і лікуюсь без них. Але ..... тут просто жах. Кожні пів року щось нове. Це, щоб людина звикла до ліків? А не до здорового спосібу життя.
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06.01.2022 14:25
+7
Всем радостным идиотам - вы уже бустероманы и теперь постоянно будете на игле😁.
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06.01.2022 14:34
+7
Ви дуже близькі до істини:
чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
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06.01.2022 14:35
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Ох, ура, ну наконецто! А когда можно будет пятую, ну как у турков хотябы:
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06.01.2022 14:14 Ответить
да походи ты. тут даже половину взрослого населения не смогли первой дозой осчастливить.
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06.01.2022 14:16 Ответить
хто мав бажання той зробив..
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06.01.2022 15:23 Ответить
А кто не хочет тот и десятой колоться не будет
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06.01.2022 16:43 Ответить
Класно, наступного тижня піду вколю бустерну дозу, бо 9 лютого буде пів року як я останній раз вакцинувався. Треба поновити антитіла.
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06.01.2022 14:17 Ответить
А Вы понимаете, что процесс выработки антител достаточно сложный и неоднозначный для организма и далеко не ясно , как очередной укол скажется на иммунной системе?
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06.01.2022 14:55 Ответить
Сказали колоть значит колоть. Думать будем потом.
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06.01.2022 15:05 Ответить
Я довіряю медикам і ВООЗ.
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06.01.2022 15:47 Ответить
ВОЗ финансируют фармокомпании.А теперь догадайся с первого раза,в чьих интересах ВОЗ постоянно кипишует по поводу барановируса и предлагает колоться?
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06.01.2022 17:47 Ответить
звичайно-звичайно. коліться і не думайте. все правильно ви робите. молодці. і пам'ятайте, все, що кажуть ті, котрі зараз при владі - завжди правда і вони кожну хвилину свого життя думають про ваш добробут і здоров'я. вірте їм.
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06.01.2022 18:28 Ответить
Не пытайтесь взывать к здравому смыслу. Это или проплаченный тролль или глубоко верующий в вакцины человек. И втом и в другом случае Ваш труд будет бессмысленным. Хочет колоться - пусть идет и колется. Может и мою дозу забрать. Ну чтобы наверняка.
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06.01.2022 17:22 Ответить
Я все понимаю, но они ограничивают не вакцинированных в правах, без всяких оснований из-за безумцев у власти
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06.01.2022 17:36 Ответить
А вот это и есть повод задуматься к чему вся эта компания и весь этот шабаш. По факту что имеем из известного на сегодня. Попунктово:
1. Вакцина не защищает от заражения вирусом.
2. Вакцина в случае заражения не защищает от заболевания.
3. Вакцина не гарантирует что в случае заболевания человек не перенесет тяжело болезнь.
4. Вакцина якобы!!! гарантирует что человек в ходе течения болезни не умрет (но это не точно т.к. статистики по вакцинированным относительно заболеваемости, течения болезни и смертности в Украине нет от слова совсем). Т.е. есть отдельные высказывания заинтересованных в процессе вакцинации людей и все. Можно ли им верить? Вопрос естественно риторический.
Исходя из вышеизложенного возникает вопрос - почему такой прессинг в отношении вакцинации когда на каждом углу каждая провластная голова вещает, что вакцинация якобы добровольная. Для чего реально эта вакцинация проводится думаю узнаем в ближайшее время. Долго ждать полагаю не придется. Ну а вакцинироваться или нет каждый решает сам.
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06.01.2022 21:11 Ответить
Всегда так было. Не вакцинированных детей не принимают ни в школу, ни в садик.
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07.01.2022 09:21 Ответить
Дивись, не підсядь на голку... Це не знущання, це дружня порада...
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06.01.2022 15:31 Ответить
Взагалі то я був за вакцинацію. Але бачу зловживання ДОВІРОЮ людей наростає. Я за життя пару раз вжив антибіотики. Чув, що людина звикає до них. Тому потрібно з кожним разом використовувати більш потужні. Тому борсався і лікуюсь без них. Але ..... тут просто жах. Кожні пів року щось нове. Це, щоб людина звикла до ліків? А не до здорового спосібу життя.
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06.01.2022 14:25 Ответить
Ви дуже близькі до істини:
чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
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06.01.2022 14:35 Ответить
Ну добре що хоть не істина...
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06.01.2022 14:41 Ответить
В вакцинах нет имунитета. В вакцинах ослабенный/мёртвый вирус или его часть, реакция на который организм вырабатывает антитела, и при заболевании вирусом организм начинает боротьсяс с ним сразу, не теряя время на выработку антител. Нет никакого искусственного и естественного имунитета. Он один - естественный.
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06.01.2022 15:10 Ответить
людям треба пояснювати це,а то "темний ліс",самоосвітою ніхто не займається і взагалі мало читають)
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06.01.2022 15:22 Ответить
Аби,оянювати,тре мати Що...
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06.01.2022 15:25 Ответить
Оно то так.Только зачем переболевшему колоть этот шмурдяк?И есть очень маленький нюанс,при новой мутации,привитый организм ничего сразу не начнет вырабатывать.Да и привитых косят те мутации,от которых прививки и не в легкой форме.Как такое получается?
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06.01.2022 15:36 Ответить
У переболевшего после вакцины через 2 или 3 недели (помню) количество антител увеличивается вдвое. Это оправдано. У меня брат работает врачом в Днепре, он противник вакцинации, но в его больницу на стационар не поступило ни одного тяжёлого вакцинированного больного, все вакцинированные болеют в лёгкой форме дома.
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06.01.2022 15:49 Ответить
Нет в Пфайзере к примеру никакого ослабленного вируса. Там дело еще хуже обстоит. Это новая технология. Там, условно говоря, на генетическом уровне заставляют иммунитет человека реагировать на вакцину как на вирус. Короче идет прямое вмешательство в сам имунный механизм.
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06.01.2022 17:25 Ответить
Я ж написал "ослабенный/мёртвый вирус или ЕГО ЧАСТЬ". В Пфайзере как раз находится часть вируса - его РНК. Имунитет человека реагирует на белок. который выделяет вирус для приникновения в клетку, и его РНК или ДНК (в случае с данным вирусом РНК). На каком генетическом уровне? На данный момент учёные хотят научится воздействовать на организм хотя бы на клеточном уровне, а Вы тут про генетический рассказываете.
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07.01.2022 09:15 Ответить
В таком случае любопытно узнать, а что именно Вы считаете генетическим уровнем? РНК и ДНК это не генетический уровень? Тогда что есть генетический уровень. Я в этом деле нуб хотел бы от Вас узнать. Возможно я ошибаюсь.
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07.01.2022 16:56 Ответить
Генетиченский уровень - это взаимодействие генов и их изменения. РНК и Днк - это не генетический уровень. Про генетический уровень заговорили Вы.
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10.01.2022 09:48 Ответить
Можливо ви не в курсі - живете в оренбурзі чи твері, або в вонючому совку, але наприклад для грипу кожного року нове щеплення робили, из-за того, що грип дуже швидко мутує.
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06.01.2022 14:42 Ответить
Шмурдяком не проверенным, без ответственности.
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06.01.2022 15:08 Ответить
виходить, що ти бухати кожень день не боїшся, а ліків боїшся?
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06.01.2022 14:56 Ответить
Що тобі заважає ширятись щоденно? Задля кращого імунітету?
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06.01.2022 21:50 Ответить
Начинаете понимать,уже хорошо!
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06.01.2022 16:45 Ответить
Ну нарешті!!!28грудн минуло пів року.
Пора бустеризуватися!!!!
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06.01.2022 14:28 Ответить
Судячи з вашого ніку - ви або давно на отруті сидите або просто троль
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06.01.2022 14:37 Ответить
Это моз сидит на тяжелом
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06.01.2022 15:39 Ответить
путлер хйло !
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06.01.2022 14:32 Ответить
Ви не знаєте як пишеться *****? Чи соромитесь?
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06.01.2022 14:38 Ответить
ви знаєте де живе Гіві ?
да знаю (с)
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06.01.2022 15:13 Ответить
Всем радостным идиотам - вы уже бустероманы и теперь постоянно будете на игле😁.
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06.01.2022 14:34 Ответить
Дурнику, чого ти радіеш? До тебе ж в хату полізут коли на наступну дозу не буде вистачати.
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06.01.2022 14:39 Ответить
Ця посилена доза точно допоможе. Ну може ще пару разів ширнуть на халяву, а потім "давай баблішко".
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06.01.2022 14:42 Ответить
Не переймайся, для розумово відсталих вона буде безкоштовною, зараз їм навіть по 1000 грн дають.
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06.01.2022 14:44 Ответить
Кімнаний експерт з усіх питань, шукач картки поляка, і житомирський професійний уклоніст, який ховається під поганялом Орест, продовжує боротьбу з Україною.
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10.01.2022 11:02 Ответить
Угомонись, белоцерковский даун!
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10.01.2022 15:20 Ответить
О, заслужений уклоніст пожалували.
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10.01.2022 15:26 Ответить
счастье то какое....
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06.01.2022 14:55 Ответить
"Для всiх оciб, вiд усiх вiрусiв, вопше"
Чем больше проколов тем больше вирусов.
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06.01.2022 15:03 Ответить
о боги! нарeштi iм дiйшло!
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06.01.2022 15:28 Ответить
Бл-ский цирк планируют завершить летом. И до этого надо успеть как можно больше генного шмурдяка вколоть, а то протухнет.
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06.01.2022 15:50 Ответить
Давно пора, а то населення за цей новорічний тиждень геть страх втратило. По трц, кафешках, кіношках ходять без масок, коди ніхто не вимагає. Ще тиждень -другий і геть забудуть, що у нас жахлива пандемія і ніхто не знає звідки прилетить новий смертельний штам. Крім того, знайомі з Польші дзвонили і розказували, що у них бустеризація йде повним ходом і вакцинованим рахується тільки особа з 3 уколами, а решта- антивакцинатори.
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06.01.2022 16:03 Ответить
 
 