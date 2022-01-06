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Стефанчук во второй раз заболел COVID-19: "Год начался с новых хлопот"
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом.
Об этом спикер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура. В который раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции".
И конечно – вакцинация! Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь", - говорится в сообщении
Стефанчук попросил тех, с кем контактировал, сдать тест.
Заметим, Стефанчук уже болел коронавирусом. В ноябре 2020 года он первый раз заразился COVID-19.
Топ комментарии
+18 Лилия Стацкая
показать весь комментарий06.01.2022 14:35
+14 Роман Кокоровець
показать весь комментарий06.01.2022 14:55
+8 Одержимый
показать весь комментарий06.01.2022 15:06
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Пожалуйста, подождите...
оно просто как и Венедиктова прячется от выполнения своих обязанностей...
Что?!!
Ну и? Нахрена она такая красивая?
хвороба буде протікати легше, без ускладнень Джерело:
Чота слабо верится
Over the whole period (1 January to 31 October 2021), the age-adjusted risk of deaths involving COVID-19 was 96% lower in people who had received a second dose at least 21 days ago compared with unvaccinated people.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1januaryand31october2021
За период с 11 октября по 7 ноября 2021 года в Соединённом Королевстве в связи с коронавирусом умерло в общей сложности 4'135 человек и из них 3'284 были вакцинированы дважды (т.е. 79,4%).
И тут еще один момент - в Великобритании практически поголовно население привили их собственной прививкой Astrazeneca, это векторная прививка, типа кацапского Спутника, так вот они от новых штаммов Дельта и Амикрон совсем не эффективны, в отличии от мРНА прививок - Pfizer/Biontech и Moderna.
Потому приводить в пример именно Великобританию - манипуляция. Давайте приводите в пример Германию или еще лучше Израиль.
"41% скончавшихся от коронавируса с 1 августа не были привиты ни одной дозой вакцины - и это при том, что их доля в населении составляет всего 12%. "
Это значит, что хоть не привитых вообще ничем в 10 раз меньше привитых, но при этом их среди умерших почти столько же, т.е. смертность среди не привитых раз так в 8 выше.
Среди привитых смертность наблюдается среди людей со слабой иммунной системой (старики, раковые больные, больные СПИДом, и т.д.), что это значит - у этих людей вырабатывается очень слабый иммунитет в ответ на прививку, и его не хватает для борьбы с болезнью, но эти же люди без прививки 100% точно умерли бы, так что попытавшись себя спасти привившись они точно не ошиблись.
Прививка не панацея (это не лекарство и не готовый иммунитет в пробирке), но средство значительно повышающее шансы на выживание, позволяя выработать иммунитет без риска. При заболевании тоже выработается иммунитет, вот только это сопряженно с высоким риском смерти или хронического ухудшения здоровья.
Что касается ревакцинации (бустерной дозы), то в чем проблема - переносится легко (один день ноет место укола), уколоться - пару минут и живи себе дальше.
Я и жена привиты 3 х Biontech(Pfizer), и ребенок (11 лет) привит 2 х Biontech(Pfizer). Никаких проблем и главное минимум ограничений в нынешней ситуации.
И ребёнка то зачем прививать? Дети как переносили так и переносят легко. К тому же омикрон не опаснее обычной простуды.
Жить вообще вредно, если что.
Принимая любое лекарство или медицинскую помощи всегда рискуешь, но этот риск на порядок ниже риска при не лечении, потому с развитием медицины и фармацевтики продолжительность жизни растет. Всегда есть исключения - те кому то медицина укоротила век, но если мы все массово откажемся от страшной медицины, то в среднем будем умирать намного раньше.
а) Eugen уже бы был три раза проколот
б) проколотым высочайше дозволили бы ходить без масок в любом направлении
в) статистика по умершим в Польще/Чехии/Германии кардинально отличалась бы от нашей.
Но нет.
Такшта засуньте свои 99% сами знаете куда.
Население Германии в 2 раза больше населения Украины, т.е. при одинаковом уровне смертности в Германии должно было бы быть в 2 раза больше смертей, чем в Украине. Но это не так, а значит в Украине от Ковида умирает примерно почти в два раз больше людей на единицу населения.
Просто вводишь в гугле "ковид статистика мир" и смотришь инфу.
Приведу цифры на 6 января : Украина - 211 летальных исходов, Германия - 263 летальных исхода.
Вакцинация (полная) на 4 января : Украина - 31.7%, Германия - 71.6%.
Еще надо учесть что в Германии подавляющее большинство привито самыми эффективными прививками (Pfizer/Biontech и Moderna), а в Украине многие привиты китайской и индийской прививкой - их эффективность изначально была на много ниже, а против Амикрона вообще нулевая защита.
Как видно разница в смертности коррелируется с уровнем вакцинации.
Но можешь не напрягаться и не прививаться, меньше дураков будет, естественный отбор еще никто не отменял...
Хорошо, на сейчас зафиксируем, что всё, кроме файзера и модерны фуфломицин. Я запомнил.
Колитесь наздоровье. Хоть каждую неделю - мутации же и всё такое. Ваша жизнь и вам решать, что с ней делать. (с)
В любом случае не понимаю в чем проблема, миллиарды уже привились и все норм, чего бояться? Хуже то не будет, а если что, то хоть не помрешь, да и жить в ковидном мире легче привитым, меньше ограничений.
Единственный минус прививки, это боль в месте укола 1 день, иногда небольшая температура тоже 1 день.
ЗЫ: насчёт "хуже не будет" - зебил, да?
Читал, что вроде к концу года будет прорывная прививка от японцев, от всех штаммов и пожизненная. В этом году начнут тестирование. Когда подтвердит свою эффективность и будет допущена, но сделаю и ее.
Закругляемся. Когда подтвердит - сделают все.
Почему не болеют по два раза корью ?
Удивительный барановирус. Всё у него вопреки основам биологии.
А грипом болеют по несколько раз.
И что с того?
З.Ы. "для тех, кто не учил в школе биологию, химию и физику, весь мир полон сказочных чудес" (С)
с..балось падло потому что оно по закону должно опротестовать незаконное преследование народного депутата.
Эта гнида там же где и Венедиктова.
теперь это существо будет откашивать вакцинацию, а другие пусть колятся шмурдяком..
вообще эта власть в Украине - позор для Украины и народа..
У АМКР - фігня, у Пороха - фігня, а це заклопотане! Потвори, *****!
Там полный комплект всего...начиная с ожирения...ан нет...жив сволочь...
Организм ведь постоянно контактирует с вирусами, которые вокруг нас. Разница только в том, что у нормального человека иммунная защита когда нужно, включается, и выключается,когда угроза миновала, что бы включиться снова при необходимости. А привитые теперь без дозы перебороть инфекцию не в состоянии. Вот и придумывают, что бы не усомнились в бесполезности вакцинации, то бустеры, то дополнительные, то новые вирусы...