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Новости Правосудие
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Зеленский (19029) Порошенко (19478) суд (24817) юстиция (758) арест имущества (296) Головань Игорь (110)

"Абсолютный беспредел", - адвокат Порошенко о решении Печерского суда касательно ареста имущества

Абсолютным беспределом и политическим преследованием назвал адвокат пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань решение Печерского суда об аресте имущества.

"Идет политическое преследование Петра Порошенко. Офис Президента в шоке – недавние рейтинги показали, что их будущее не очень веселое. И мы видим обострение. Они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко", – отмечает адвокат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы видели, как зачитывали решение, и знаем, что, скорее всего, была передана флешка. Написать такой перечень за то короткое время, которое было, вряд ли возможно. Мы понимаем, и именно поэтому мы дважды заявляли отводы судьи", – подчеркнул Головань.

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"Мы увидели из тех материалов, которые были показаны, как Генеральный прокурор Венедиктова выскочила в отпуск на один-единственный день, чтобы кто-то за нее подписал так называемое "подозрение", – отметил адвокат и добавил, что никаких доказательств вручения "подозрения" Порошенко прокуроры не предоставили.

"Мы видим абсолютный беспредел, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно – помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", – говорит Головань.

Он отметил, что власть педалировала рассмотрение в Печерском суде в канун большого религиозного праздника неслучайно: "Они хотят делать свои черные дела перед Рождеством, чтобы люди на это обращали меньше внимания. То есть они все это пытаются сделать совершенно незаконно еще и так воровато", – возмутился адвокат.

Головань сообщил, что сторона Порошенко будет подавать апелляцию, а также обращаться в ЕСПЧ. Адвокат предупредил участников этого судилища, которое происходит по указанию Зеленского, что их ожидает ответственность перед законом.

"Мы видим, что подали поддельные документы. Тот, кто их принес сюда, совершил уголовное правонарушение. Тот, кто это принял, тоже совершил правонарушение. Соответственно, мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности и перед международным сообществом. Мы знаем, что Портнов уже под санкциями", – напомнил Головань.

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"Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека по этому поводу", – отметил Головань.

Адвокат также подчеркнул предвзятость судьи Бортницкой, которая откровенно спешила и подыгрывала прокурорам. "Предвзятость была абсолютно прозрачна и очевидна. То есть человек бежал бегом, чтобы удовлетворить все прихоти. Я не думаю, что прихоти прокуроров – это прихоти Офиса Президента и лично президента. Это мое убеждение", – резюмирует Игорь Головань.

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Топ комментарии
+40
Беня Глав-зебилу новый прогон в Буковеле прислал... Сдается мне со следующим НГ будет новый президент поздравлять.
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06.01.2022 15:17
+37
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06.01.2022 15:17
+29
Ти краще дивись за своїми кишенями - по них уже Беня своєю мохнатою лапою шарить.
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06.01.2022 15:20
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Бичік,та кому потрібен твій сивочолий? Спитай шофера,який йоо віз від вручення підозри,за що "гетьман" так -"Бістрей,бістрей,** твою мать"...
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06.01.2022 18:07 Ответить
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06.01.2022 18:06 Ответить
на крайняк спрячется в рашкованском посольстве.
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06.01.2022 21:49 Ответить
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06.01.2022 18:08 Ответить
Коломойский под санкциями, Портнов под санкциями - так и Зеленский там окажется
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06.01.2022 18:22 Ответить
Ага, окажется под личными санкциями Петра Алексеича
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06.01.2022 20:30 Ответить
За зелёного дрыща шакальё вой подняло.Ни сегодня завтра за дрыща ни один и слова не вякнет.Ситуация быстро может измениться
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06.01.2022 18:59 Ответить
Психолог Далай Ламы


@DarkSoulsFan12

·
https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1479077163152334851 4 год



Откыл твиттер. Русские людоеды в Казахстане, свинособачьи провластные тг каналы, обещающие что Украина следующая, арест счетов и активов Пороха, Зеленский, бухающий водяру с Ермаком из графина с губами уточкой. Ничего не хочется. Ни сарказма, ни аналитики. Ожидание кабздеца.
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06.01.2022 19:26 Ответить
так,погане передчуття,все йде до логічного та прогнозованого ...
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06.01.2022 19:44 Ответить
ГЛАВНОЕ НАТРЕНИРОВАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, ЧТОБЫ У НИХ ВСЁ ЗАБРАЛИ ДАЖЕ ЗАГРАНИЦЕЙ !!!
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06.01.2022 19:29 Ответить
А ось і а суддя, яку готував Татаров
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06.01.2022 19:30 Ответить
Ой-вей!!! І яких реформ нам не вистачало??!! Жери тепер, "сліпотрастовий реформатор".
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06.01.2022 19:34 Ответить
...вот и чудненько, меньше нужно было трындеть....
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06.01.2022 20:08 Ответить
как запел.. а когда с гройсманом ****** творил.. думал НЕУБИЕННЫЙ
Посиди сбежавший полудурок.. гавкаем с гейропы
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06.01.2022 20:13 Ответить
зебил, чмо пархатое, ждем твоих скорых похорон!
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06.01.2022 20:23 Ответить
Зе і По - двоє жадібних совкових рагулів. Розірвіть рейтинг один одного, щоб на наступних виборах вас вже не було. І боєк з мураєвими і медведчуками з собою заберіть
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06.01.2022 20:29 Ответить
Зебіл, відразу летиш в спам. Тільки не ображайся, святвечір все таки.
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06.01.2022 20:31 Ответить
Та йди на *** разом зі своїм зеленським, підсос барижний
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06.01.2022 21:10 Ответить
Зебіле, не можна так у святий вечір до людей звертатись, тебе Бог накаже.
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06.01.2022 21:26 Ответить
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06.01.2022 20:54 Ответить
Свято наближається, казаха респект.
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06.01.2022 22:50 Ответить
А чего боится Порошенко? Всего пару допросов и все!Ведь Порошенко ни в чем не виноват!!!Правда же???
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06.01.2022 23:15 Ответить
ТАК СКРЫТЫЙ ПЕЩЕРСКИЙ СУД !!! ДИКАРИ !!! А КОЛОНИЗАТОРЫ ДИКАРЕЙ МАССОВО УБИВАЛИ, УБИВАЮТ И УБИВАТЬ БУДУТ !!!
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07.01.2022 02:51 Ответить
3елкнський гарант нинішнього бе33аконня в украіні
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07.01.2022 07:31 Ответить
скоти під святий вечір роблять чорні справи яе беріі і кагановичі а покидьки депутати дають огидні коментарі цині3м і наглість 3е влади 3ашкалюе
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07.01.2022 07:42 Ответить
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