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В Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия Украины, - росСМИ
В Москве началась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Встреча проходит без участия главы ОП Андрея Ермака
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Издание отмечает, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры по "внутриукраинскому урегулированию" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.
В то же время, во встрече не участвует глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Напомним, ранее глава Офиса Президента Ермак провел консультации с советниками канцлера Германии и президента Франции перед их визитом в Москву.
Топ комментарии
+46 Ksenia VB
показать весь комментарий06.01.2022 15:26
+31 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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+20 Alex Alex 3b1a281f
показать весь комментарий06.01.2022 15:28
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Пожалуйста, подождите...
Я би воліла щоб нашу державу представляв справжній українець, а не якесь квартальне чмо з сумнівною репутацією без будь-яких законних повноважень.
-- А где Ленин?
-- А Ленин в Польше.
слезь с бутылки и попробуй хоть что то внятное изрыгнуть...
Может агент Зеленский по приказу из Москвы готовит вариант Беларуси и Казахстана?
"Началась переброска российских десантников в Казахстан - официальное решение секретариата ОДКБ. Депутат "Единой России" заявил про референдум в Казахстане о вхождении в состав РФ."
1. МЗС на доручення Президента Володимира Зеленського створило першу за 30 років незалежності цілісну Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Стратегія вперше структурувала українську зовнішню політику, вивела її на новий рівень, зробила її проактивною. Шо?
Позбираася Срань...
Вот и думайте --за кого нас держат в ЕС и в мире
Всеобчій одабрямс нас-беспрєдльщікав'
На,як,ще звершеня євробидлота пдштовхне людожеів???
-Почему «четверка», их же трое?
-Потому что шестёрка осталась в Киеве
Ох, и смех и грех короче, дорогая редакция...
Ни Ермак должен был ехать в Москву, а Украина не должна была допустить обсуждения её внутренних вопросов без своего участия, да еще тем более в Москве.
И тебя за компанию.
А,вєвролядейневиникає бажаня скуштувати українського багнета
Втюхать ОРДЛО з танками-градами-кацапами-сепарами-тунеятцями-годувальниками в тiло України ... I назвуть це млять - "переможним" Мiнськом"....
пздц ...кінцева... приїхали.. чи ще ні !?!?