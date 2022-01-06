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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1706) Иран (1735) компенсации (475) МИД (6805)

Иран категорически не хочет обсуждать возмещение за сбитый самолет МАУ, - заявление Международной группы

Иран категорически не хочет обсуждать возмещение за сбитый самолет МАУ, - заявление Международной группы

Канада, Швеция, Украина и Великобритания будут пытаться привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Иран категорически выступил против любых переговоров о выплате репараций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Министры из Канады, Швеции, Украины, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии напомнили, что постоянно призывали Иран к добросовестным переговорам, направленным на выполнение им международно-правовых обязательств по полному возмещению за сбитие самолета МАУ.

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"Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательства по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ, в котором говорилось, что Иран не видит нужды вести переговоры с Международной группой. Несмотря на то, что он изначально согласился сотрудничать с Международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран в настоящее время изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, которые связаны с нашим коллективным требованием о возмещении убытков за сбитие PS752", - говорится в заявлении.

В связи с этим сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии.

"Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с международной группой и не возмещая вреда за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв. Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - отмечается в заявлении.

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"Мы выражаем единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, которые привели к незаконному сбитию рейса PS752, и сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

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Топ комментарии
+25
так заарештуйте майно Ірану ! злочин вже доказаний .
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06.01.2022 16:21
+18
Це ще одна ''пєрємога" політика світового рівня Володьки Оманського... Хто буде рахуватись з "командою клоунів"?
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06.01.2022 16:22
+13
Найвеличнішого лідора недипломатично послали вдаль
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06.01.2022 16:21
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Ну и правильно.
Парашники самолёт сбили, шо б Зелю припугнуть и в Москву на патрушевском самолёте свозить, а Ирану мазу тянуть... -- как Украине, кадысь, за израильский рейс.
В Иране дурных нэма. ...в Омане тоже, кстати...*)
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06.01.2022 16:19 Ответить
не "возили " "стрелка" там , в Омане , и была ...
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06.01.2022 16:42 Ответить
мау коломойскому принадлежит
видать много хочет а дураков нет
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06.01.2022 16:54 Ответить
В Украине, легче перечислить, что Коломойскому не пренадлежит...*)
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06.01.2022 16:57 Ответить
так заарештуйте майно Ірану ! злочин вже доказаний .
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06.01.2022 16:21 Ответить
Это как? Они уже давно под максимальными санкциями с отключением СВИФТа.
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06.01.2022 19:18 Ответить
в них літаки є ? кораблі ? нерухомість за межами країни ?
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06.01.2022 19:30 Ответить
Почитайте про Иран в разных источниках. Вопрос: если Иран был под мировыми санкциями, то что там делал ваш самолёт регулярного авиа сообщения?
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06.01.2022 20:00 Ответить
кацап , літак перевозив пасажирів ! що є заборона літати в Іран ? краще поясни що робить кацапська зброя на території підсанкційної країни ? вам скоро за МН-17 рахунок прийде .
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06.01.2022 20:11 Ответить
хохли на мацві вулиці метуть ! я українець! відчуєш різницю ! агресор це твоя лаптева федерація , яка напала на Грузію ,Україну і готує терористів які вбивають людей по всьому ! саме з кацапської зброї збито МН-17 і літак МАУ . а суд вже визначив хто збив ,скоро оголосять вирок тож готуй бабло . на басманий суд сподіваєшся ? не вийде!
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06.01.2022 20:46 Ответить
Ты первый меня оскорбил, я ответил.
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06.01.2022 20:53 Ответить
А по сути, ты ведь так ничего не сказал? Что делал ваш самолёт в стране, на которую наложены санкции??? Правильно - деньги не пахнут. Бизнес, только бизнес...
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06.01.2022 20:56 Ответить
мене ображає тільки твій прапорець армії А.А. Власова , а мій дід Сталінград захищав ! прочитай в вікіпедії , що потрапляє під санкції . я допоможу,продаж зброї . заборони літати пасажирським літакам немає.
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06.01.2022 21:07 Ответить
А что касается МН-17, я только за справедливый суд.
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06.01.2022 20:32 Ответить
Ладно, пока меня не забанили на Цензоре, выскажусь. Во-первых, у вас был нормальный президент, с точки зрения развития вашего общества и сближения с западной цивилизацией. Но вы его похерили. Почему? Не знаю, но думаю, что в виду своего цивилизационного уровня на данный момент развития...То есть, никакой последовательности в вашем стремлении к интеграции с
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06.01.2022 20:49 Ответить
Уже збаанили? Я не закончил: с ЕС.
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06.01.2022 20:50 Ответить
веди себе чемно не забанять . особисто я вважаю що за 5 років він зробив мало для країни . а 73 % розраховували на халяву , ось і маємо .
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06.01.2022 21:19 Ответить
Найвеличнішого лідора недипломатично послали вдаль
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06.01.2022 16:21 Ответить
Не несите бред . . .
А Канаду, Швецию и Великобританию, чьи граждане тоже погибли, тоже послали потому, что там проблемы с "великими лидерами" ? Думаете, тот же Борис Джонсон не имеет технической возможности ответить Ирану силовым путём ?
Иран просто (как и россия, Сирия, Венесуэла, Беларусь, КНДР и так далее) - страна-бандит. И эти страны-бандиты сбились в стайку, причём некоторые члены стайки имеют ядерные бомбы, а некоторые - очень хотят получить ЯО. Чтобы их ушатать, нужны будут усилия всего мирового сообщества. Причём аккуратные, чтобы не сорваться в ядерную войну.
Их ушатают, будьте уверены, но это будет стоить больших усилий, денег и времени. А также крови.
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06.01.2022 17:53 Ответить
..ожидал подобной "лекции", но это не преуменьшает "заслуг" лидора и его этнической банды, теперь уже в полный рост, укуреной, вылезшей из-за своей пятой колонны, за которой они какое-то время безнаказанно резвились..
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06.01.2022 18:05 Ответить
https://aif.ru/incidents/iran_nachal_vyplatu_kompensaciy_rodstvennikam_zhertv_sbitogo_boeing_737
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06.01.2022 19:12 Ответить
Це ще одна ''пєрємога" політика світового рівня Володьки Оманського... Хто буде рахуватись з "командою клоунів"?
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06.01.2022 16:22 Ответить
А санкції гдьЄ?
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06.01.2022 16:25 Ответить
потужна перемога мзс та зовнішньої політики- я, президент; я, президент; я, президент; я, президент; я, президент;
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06.01.2022 16:30 Ответить
я есть Грут ! я есть Грут ! я есть Грут !
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06.01.2022 16:40 Ответить
Это акт Государственного терроризма!
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06.01.2022 16:33 Ответить
Ну так инициировать их вырос из ИКАО.
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06.01.2022 16:40 Ответить
Націю треба виховувати, Армію робити, Зброю кувати. Власними силами і для себе. І не чекати "компенсацій", "співчуття","допомоги", подачок, балакати, щоб побалакати. Всім на нас н а с р а т и.
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06.01.2022 16:41 Ответить
Уже начало доходить....за 8 лет.....Но ещё медленно.
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06.01.2022 16:42 Ответить
от тих украдених понад 180 000 000 000 що виведені , та ще більше , що тут е в активах...., - на все це би і вистачило - але ...
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06.01.2022 16:46 Ответить
а як же те, що канадським громадянам ( спадкоемцям загиблих) вже почали виплачувати - і так , по- серйозному ...
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06.01.2022 16:44 Ответить
Україна-не Канада.
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06.01.2022 16:59 Ответить
то хто нам "дохтор"...
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06.01.2022 18:53 Ответить
...
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06.01.2022 18:57 Ответить
нам "дохтур" 73% із ЗЕ
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06.01.2022 20:28 Ответить
уже прогрес - вірний діагноз це 50 % успіху у "лікуванні"... але чи на всі 100 % е вірним у тому що написали ))
....ранішше більше 75% від тих73% були "прихильники " Пороха ....- щось пішло не так ...
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06.01.2022 20:35 Ответить
Перемога зеленої дипломатії
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06.01.2022 16:46 Ответить
А в чем проблема, решение международного суда и принудительно взыскание с экспортных нефтяных доходов - Иран не С. Корея, есть что конфисковать на указанную судом сумму.
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06.01.2022 16:46 Ответить
У Ирана нефть и всё остальное, цивилизованные страны уже не покупает. Это запрещено. Это та-же С.Корея насколько я знаю.
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06.01.2022 17:03 Ответить
Вот и что с такими тварями наглыми делать? Никто не знает. Уже и санкциями обложили всю страну и прочие. А толку нет, только наглеют ещё больше.
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06.01.2022 16:47 Ответить
Якби у України був президент як провідник зовнішньої політики все було б інакше.А тут єдине рішення існує для МЗС це розірвати дипломатичні відносини з цією ворожою країною!
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06.01.2022 16:50 Ответить
я б тому буковельному шибздику ще й підсрачників надавав
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06.01.2022 17:07 Ответить
Значит надо закрыть воздушное сообщение с Ираном,всем странам.Посмотрим как они взвоют.
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06.01.2022 17:08 Ответить
Иран выполнял приказ Московии, оператором зенитных ракет были россияне. Украина по информации Ирана тоже входит в Россию. Зеля заранее знал, что самолёт собьют. Вот они и намекают: " Неужели вы там в Московии сами не можете разобраться?"
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06.01.2022 17:31 Ответить
так, саме так, це була демонстрація і в цього літака були всім відомі глядачі на землі, для них і була ця вистава
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06.01.2022 18:23 Ответить
Полковник Мухомор Каддаффи оказался порядочнее всех Крыс...да,я это я сбил самолет над Локкерби 21 декабря 1988 года в Шотландии и заплачу все расходы родственникам погибших...
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06.01.2022 17:34 Ответить
Бо у нас президент Янелох.
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06.01.2022 17:40 Ответить
Две ракеты запущенные с разных точек ПВО Ирана с разницей 5 секунд говорят о том что хотели сбить другой самолет...
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06.01.2022 17:47 Ответить
иранцы прекрасно понимают, что перед ними - некомпетентные идиоты, которым можно сбить самолет и посылать потом накер по поводу компенсаций. кулебовский МИД - шарага, работающая на внутреннего потребителя
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06.01.2022 18:25 Ответить
Арестовывать их имущество по всему миру так же как и кацапское
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06.01.2022 19:43 Ответить
Аятоллы доиграются до того, что кроме ареста имущества по миру от них потребуют выдать этих ракетчиков и привяжут к этому санкции. Какие-то отмороженные мазохисты
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07.01.2022 11:32 Ответить
 
 