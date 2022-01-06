Иран категорически не хочет обсуждать возмещение за сбитый самолет МАУ, - заявление Международной группы

Канада, Швеция, Украина и Великобритания будут пытаться привлечь Иран к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Иран категорически выступил против любых переговоров о выплате репараций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Министры из Канады, Швеции, Украины, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии напомнили, что постоянно призывали Иран к добросовестным переговорам, направленным на выполнение им международно-правовых обязательств по полному возмещению за сбитие самолета МАУ.

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"Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательства по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ, в котором говорилось, что Иран не видит нужды вести переговоры с Международной группой. Несмотря на то, что он изначально согласился сотрудничать с Международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран в настоящее время изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, которые связаны с нашим коллективным требованием о возмещении убытков за сбитие PS752", - говорится в заявлении.

В связи с этим сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии.

"Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с международной группой и не возмещая вреда за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв. Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - отмечается в заявлении.

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"Мы выражаем единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, которые привели к незаконному сбитию рейса PS752, и сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.