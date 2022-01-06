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ВР (27373) Нацполиция (16193) заработная плата (2355)

В Раде собираются привязать зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ. ДОКУМЕНТ

В Раде собираются привязать зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ. ДОКУМЕНТ

Группа из более 30 депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 6506-1 о привязке зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам (сейчас около 21 тыс. грн).

Соответствующий законопроект опубликован на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, парламентарии предлагают установить заработную плату полицейских по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ.

"Должностный оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских", - отмечается в законопроекте.

"Полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах: при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет – 5 процентов, от двух до четырех лет – 10 процентов, от четырех до семи лет – 15 процентов, от семи до десяти лет – 20 процентов, от десяти до тринадцати лет – 25 процентов, от тринадцати до шестнадцати лет – 30 процентов, от шестнадцати до девятнадцати лет – 35 процентов, от девятнадцати до двадцати двух лет – 40 процентов, от двадцати двух до двадцати пяти лет – 45 процентов, свыше двадцати пяти лет – 50 процентов должностного оклада", – предлагают установить нардепы.

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В Раде собираются привязать зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ 01

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Топ комментарии
+19
Нищий мусор обходится дороже, чем бедный солдат.
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06.01.2022 16:37
+16
Интересно девки пляшут. Пенсионерам можно жить и на один а то и меньше прожиточных минимумов а мусорам аж десять. У мусоров рот в десять раз шире? Ипочему ето вдруг так резко занялись ублажением мусоров на фоне казахских протестов? Думаете мусора вас спасут от народа? Мусора как предатели работают когда все в шоколаде а как запахнет жаренным разбегутся или перейдут на сторону врага.
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06.01.2022 16:46
+13
Зарплата контрактника в ВСУ 10 штук , а мусора 20 . Или что то не так в этой стране , которая к тому же воюет ,или пора уже вешать Осла и его бениных слуг.
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06.01.2022 17:02
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конец эпохи бедности )
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06.01.2022 18:43 Ответить
Су....мусарні тістечка .а військовим?
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06.01.2022 21:34 Ответить
Боюсь, що після такої новини скумбрія почне дорожчати. Прогнозую десь 10-12 гривень кіло.
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07.01.2022 00:48 Ответить
Клас, у лейтенанта зсу у якого за спиною відповідальність за техніку на декілька мільйонів, який вимушений частину ЗП витрачати на змінні матеріали бо їх не додають на складах має зарплату 13,5 тис у воюючій країні. Сраному рядовому який б'є ті пріуси як горішки на тобі 21 тис. Це перемога!!
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07.01.2022 09:14 Ответить
То заохочення до розгону майбутніх протестів
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07.01.2022 11:56 Ответить
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