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Евросоюз не будет вводить превентивные санкции против России: наша главная задача - предотвратить войну, - Боррель

Евросоюз не будет вводить превентивные санкции против России: наша главная задача - предотвратить войну, - Боррель

Европейский Союз не будет вводить превентивные санкции против России.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"На всякий случай? На всякий случай, нет", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения превентивных санкций для избежания новой большой войны.

Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".

Боррель не готов публично обсуждать детали санкций, которые ЕС может ввести в ответ на вероятную военную операцию России против Украины, а также кого конкретно они затронут. Он считает, что такое обсуждение не будет способствовать снижению напряженности.

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"Наша главная задача сейчас – предотвратить войну", – сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС полагает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.

"Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – подчеркнул Боррель.

Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно "заплатит высокую цену в случае агрессии". При этом, сказал Боррель, ЕС ясно проговаривал, что "платить высокую цену" придется не отдельным фигурантам санкций, а всей России в целом.

Верховный представитель ЕС счел нужным напомнить, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц.

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Топ комментарии
+15
Які санкції, ви що, в Євпропі головне права гоміків, трасексуалів і тварин! Європейські топ-чиновники це зборище хворих на голову п"дарів. Коли Путін проковтне Україну то візметься за них вже по повній, от тільки захищати їх вже буде нікому!
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06.01.2022 17:20
+14
тоді бери плакатик - Ми за мир! і на україно-кацапський кордон .
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06.01.2022 17:15
+14
т.е
бандиту позволили убивать
других,
чтоб не оказаться убитыми
самим.
о, как это гуманно и современно.
прям...по-европейски
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06.01.2022 17:17
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Що поробиш,якщо в голові Борделя суцльний Борель
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06.01.2022 23:11 Ответить
Продажная и гнилая верхушка Европы! Когда дети ублюдков у вам живут и учатся, это нормально. А в остальном озабоченность... Гнилая, ****, однако.
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07.01.2022 00:07 Ответить
Зрадники!
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07.01.2022 00:52 Ответить

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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07.01.2022 04:04 Ответить
Питання до Євросоюзу: скільки ще має загинути українців і росіян, щоб Велика війна не розпочалася ?
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09.01.2022 13:26 Ответить
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