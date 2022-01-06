Суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала", - заявление "ЕС"
В партии "Европейская Солидарность" заявили, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко – "незаконное, неправосудное, написанное под диктовку Зеленского".
Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"В условиях неимоверного роста внешней угрозы, российского вторжения в Казахстан, невиданной концентрации войск агрессора на границах Украины власти вместо того, чтобы консолидировать украинское общество для противостояния Путину, разжигают внутреннее противостояние. Тем самым – опрометчиво и безответственно ослабляют фронт противодействия российской агрессии.
Зеленский, как и другие автократы, ошибается, считая, что арестом активов и счетов он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции – не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже доказано событиями из новейшей украинской истории – начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства.
Очевидно, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко, вынесенное зеленой нечистью под Сочельник 6 января – незаконное, неправосудное, написанное под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом. Власти пытаются построить в Украине авторитаризм вроде режима Лукашенко в Беларуси, Путина в России и недоброй памяти режима Януковича в Украине.
Показательно, что незаконное решение об аресте имущества Порошенко вынесла судья Бортницкая с явным конфликтом интересов, потому что одиозный заместитель главы Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации. И, очевидно, не расставшись с этой ролью, по сей день руководит ее деятельностью.
Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы и счета "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве.
"Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, так жаждущий только "теплой информационной ванны". Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко.
Но это не мешает Офису президента накладывать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны.
Украина – не Россия. Украина – не Беларусь. Украина – не Казахстан. И Украина – не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский.
Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они – придет время – отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру.
Порошенко – сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется в Украину.
Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине.
Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.
Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность.
Украина победит! Главные победы – впереди", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Господа квадратночелюстные и с берегов матушки реки, не ищите Джавгета у сухого ручья - его там нет !
Ничего, это просто тренировка и сплачивание редких рядов - впереди криминал по байденах и старшему и младшему, а то затосковали члены по роялю и есть одна в Маресьевых мечта - не утратить конечности организмов.
Меня больше волнует то, чтобы ЗЕ после всего не отскочил по-легкому. Его конец должен быть настолько кровавым и ужасным, чтобы каждый следующий през помнил и содрогался от этого.
Хотя бы раз в нашей истории это обязательно должно произойти, чтобы больше к этому ни у кого не было желания возвращаться.
ЗЕ для этой роли подходит идеально - маленький, тщедушный, подленький, мерзкий во всех отношениях наркоман.
тобі гроші платить, бо він вже сходив по-великому, як і все в нього таке ж. А якщо ти безкоштовно його захищаєш, цю мерзоту, яка розвалює Україну, то схиблене зелене створіння. Такими тампами тебе і в дурку скоро не візьмуть, бо надто буйний станеш.
порушення конституції та законів по другому не називаються
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1479153438822969346 58 мин
Так ,ИМЕННО ради ЭТОГО,ВСЁ ЭТО и затевалось.кАналы...ТВ.Всё вернём,но кАналы оставим.Как у вас всё просто,до банального."Верным" путем идетё,товагищи-путенским.Ходорковкий тут есть,он подтвердит.И пут этот в бездну.Тут вам не Россия.Остальные олигархи ж ,чистенькие,аки стекло.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 3 ч. ·
Науковим керівником судді Бортницької, яка наклала арешт на майно Порошенка, був одіозний Олег Татаров.
Тобто заступник Голови ОПУ.
Кому ще не зрозуміло звідки ноги ростуть?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 6 ч. ·
Зелені покидьки замість державних справ наклали арешт на майно Порошенко.
Щойно Печерський суд Києва арештував все майно Порошенка в рамках так званої «підозри».
Подання Генпрокуратури також підписане сьогодні. І от, вуаля, блискавично винесено рішення.
За зовсім не дивним «збігом» обставин сталось це після зустрічі двох давні бізнес-партнерів у Буковелі: Зеленського та Коломойського.
Тобто замість адекватної політики на захист країни - зелені просто добивають залишки правової держави.
А ось на фото праведні труди спражнього «лідера». Поки його псевдокоманда виконує незаконні вказівки по знищенню опозиції, Володимир Олесандрович відривається на курорті.
Що ж, погана новина для зелених: брехнею та злочинами світ пройдеш, а назад не повернешся.
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та його хазяєва тупі сцикуни
посіяв вітер-пожне лихо!!!
Спасти Порошенко могут только Украинцы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Суд в Киеве, а основные активы в Панаме!
а целенаправленно и преступно содействуя российской агрессии.
Россия нам нужна, а о крови забудут.
Миллиардер https://nv.ua/tags/ihor-kolomojskij.html Игорь Коломойский дал интервью американскому изданиюhttps://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times , в котором озвучил новую порцию шокирующих заявлений о своем видении будущего Украины.
Да и для тебя он разве кто-то важный, может ты его выбирал для выражения твоих интересов?
Или, простите, вам понятие ВЫБОРЫ незнакомо?
А судьи яйцами трясут..."©
Везёт Пороху. Удобно ж было целых 5 лет, когда карманные судьи сидели в кармане Пороха. И зачем было что-то менять, когда была полная уверенность, что будет ещё 5 лет. А оно взяло и не сложилось: у судей нос по ветру - перелезли скотопотамы в ЗЕлин карман.
Хотя, вся эта канитель с Порохом больше смахивает на тщетную потугу ЗЕлёносопельного БлаЗЕня отвлечь лохмандеев от пустого холодильника. А Порох попробует подрастить свой рейтинг, типа, "страстотерпца (среди меня не получится).