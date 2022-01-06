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Новости
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5 канал (12879) Зеленский (19029) Порошенко (19478) СМИ (3761) арест имущества (296) Прямой канал (56) Татаров Олег (366)

Суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала", - заявление "ЕС"

Суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы и счета

В партии "Европейская Солидарность" заявили, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко – "незаконное, неправосудное, написанное под диктовку Зеленского".

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях неимоверного роста внешней угрозы, российского вторжения в Казахстан, невиданной концентрации войск агрессора на границах Украины власти вместо того, чтобы консолидировать украинское общество для противостояния Путину, разжигают внутреннее противостояние. Тем самым – опрометчиво и безответственно ослабляют фронт противодействия российской агрессии.

Зеленский, как и другие автократы, ошибается, считая, что арестом активов и счетов он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции – не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже доказано событиями из новейшей украинской истории – начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства.

Также читайте: "Абсолютный беспредел", - адвокат Порошенко о решении Печерского суда касательно ареста имущества

Очевидно, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко, вынесенное зеленой нечистью под Сочельник 6 января – незаконное, неправосудное, написанное под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом. Власти пытаются построить в Украине авторитаризм вроде режима Лукашенко в Беларуси, Путина в России и недоброй памяти режима Януковича в Украине.

Показательно, что незаконное решение об аресте имущества Порошенко вынесла судья Бортницкая с явным конфликтом интересов, потому что одиозный заместитель главы Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации. И, очевидно, не расставшись с этой ролью, по сей день руководит ее деятельностью.

Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы и счета "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве.

"Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, так жаждущий только "теплой информационной ванны". Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко.

Но это не мешает Офису президента накладывать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны.

Украина – не Россия. Украина – не Беларусь. Украина – не Казахстан. И Украина – не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский.

Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они – придет время – отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру.

Также читайте: Печерский суд арестовал имущество Порошенко

Порошенко – сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется в Украину.

Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине.

Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.

Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность.

Украина победит! Главные победы – впереди", - говорится в заявлении.

Читайте: 17 января я вернусь в Киев, - Порошенко

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Топ комментарии
+62
Це суддя Печерського райсуду - Віта Бортницька й саме вона сьогодні наклала арешт на все майно експрезидента Петра Порошенка. Однак ми згадаємо інше рішення судді Бортницької:
Віта Бортницька - суддя Майдану, у листопаді 2013 року вона кинула за ґрати двох активістів.

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06.01.2022 18:43
+59
Насправді це крок до захоплення влади Коломойським і Зеленським, бо вони розуміють, що підуть під суд/сядуть, як тільки Зеленський перестане бути президентом.
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06.01.2022 18:49
+51
Т.е. ручная шавка Портнова.
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06.01.2022 18:46
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Страница 3 из 3
Джамал, то що, вийдеш Майдан розстрілювати?- Врахуй, я добре шмаляю. А розтяжки- то в мене взагалі хоббі.
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06.01.2022 20:33 Ответить
Засциш...
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06.01.2022 20:38 Ответить
Вот потому и засциш)
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06.01.2022 20:58 Ответить
Звичайно ні. Ти Янукович.
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06.01.2022 21:11 Ответить
Газ дорожчатиме, дядьку. А як дрова не привезуть?
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06.01.2022 21:30 Ответить
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06.01.2022 20:28 Ответить
Схоже на те, що заради каналів це і було реалізовано.
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06.01.2022 20:20 Ответить
помните фильм "Вий", особенно сцену, когда орава рыцарей "тьмы" выводила на авансцену самого Вия и открывала ему глаз.Так и сдесь - выводят таки Игоря Валерьевича на передовую, и бабушка украинской коррупции в роли панночки тоже в этом атракционе. "Нам удалось, нам удалось" А Витя Ростовский уже нервничает, бабки взяли и нехилые а тут 13 лет, чертова дюжина, однако, Эти "знаменитые юристы" попали в свой же капкан. В феврале 2020 года пользуясь принтером установили, что обратится в Большую Палату с жалобой на приговор можно только по решению кассационного суда. А они не продавили такого решения, потому что "гранаты не той системы"
Господа квадратночелюстные и с берегов матушки реки, не ищите Джавгета у сухого ручья - его там нет !

Ничего, это просто тренировка и сплачивание редких рядов - впереди криминал по байденах и старшему и младшему, а то затосковали члены по роялю и есть одна в Маресьевых мечта - не утратить конечности организмов.
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06.01.2022 20:23 Ответить
зачем приписывать зеленскому такие глубоко продуманные шаги..., не смотря ни на что, лично Порошенко ничего зеленскому не сделал, а вот хозяину зеленского сделал - забрал любимую кормушку и немного хлопнул по рукам, а этот человек мстительный и подлый, ничего не прощает и не забывает, при этом очень неплохой шахматист..., вот он и разыгрывает сейчас партию, но чужими руками..., а зеля что..., просто чурбачок, из которого сделали послушного буратино....
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06.01.2022 20:24 Ответить
Чурбачок-зепісюн, але які іскри ненависті вилітали в нього з очей вже в перший день інавгурації... А які слова промовляв він про порноактрису і "...я ваш вирок"!
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07.01.2022 05:12 Ответить
розбігайтесь. хлопці...навіть за комєнти вам обломиться
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06.01.2022 20:25 Ответить
Судя по всему слуги народа -слуги не украинского народа, а слуги еврейского народа, или россйского.
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06.01.2022 20:26 Ответить
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06.01.2022 20:27 Ответить
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06.01.2022 20:32 Ответить
У наступному житті.
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06.01.2022 22:52 Ответить
Это вряд ли...Думаю в этом году
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06.01.2022 22:56 Ответить
Как же несправедливо - у Украины - страны Майданов и украинского народа, который борется за свою свободу и само свое существование, верховный главнокомандующий - мстительное, воровистое, хамовитое наркоманское ничтожество, которое очень боится Путина, Кадырова и своего давнего хозяина Беню.
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07.01.2022 01:15 Ответить
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07.01.2022 01:50 Ответить
и заглянуть ему куда-то хотело
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07.01.2022 02:26 Ответить
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає разом з суддями.
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06.01.2022 20:37 Ответить
Зелёные мрази вернули времена овоща, ну ничего..
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06.01.2022 20:40 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме.
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06.01.2022 20:41 Ответить
Правильно! Я теж за те, щоб Зеленського за грати посадили!
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06.01.2022 21:02 Ответить
Ось що заважає клоуну і його куратору Бені безперешкодно грабувати краіну ,вони думають що прийшли назавжди,а заважає звичайно інша думка на теле каналах.
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06.01.2022 20:49 Ответить
Вітя Овощ тако думав що прийшов назавжди.
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06.01.2022 23:54 Ответить
Личто я не переживаю ни за Пороха, ни за его активы. ЗЕ этим перформансом добьется только обратного результата - Пороха канонизируют, а рейтинг ЗЕ уйдет под землю.

Меня больше волнует то, чтобы ЗЕ после всего не отскочил по-легкому. Его конец должен быть настолько кровавым и ужасным, чтобы каждый следующий през помнил и содрогался от этого.
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06.01.2022 20:56 Ответить
Фінал у Зеленського повинен бути не"кривавим",а справедливим - суд, вирок, нари. А , головне, щоб не зробили з нього цапа- відбувайла за всіх : Коломойського, Єрамака, Портнова, Демченка та решти цієї братії. Догралися ми в демократію підчас війни.
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07.01.2022 00:07 Ответить
Да нет. Финал какраз должен быть максимально жестоким и противоестественным до содрогания.

Хотя бы раз в нашей истории это обязательно должно произойти, чтобы больше к этому ни у кого не было желания возвращаться.

ЗЕ для этой роли подходит идеально - маленький, тщедушный, подленький, мерзкий во всех отношениях наркоман.
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07.01.2022 00:11 Ответить
Желание такое есть у всех нормальных людей. Но это не нормально. Поэтому должно быть все по закону, а на зоне ему предоставить в качестве выбора наркоты - коаксил. Вот тогда он и устроит сам себе ужасный конец. Мир не принимает расправу, мы будет выглядеть дикарями. И мир от нас отвернуться, как от прокаженных. Только законный суд, как бы не хотелось другого.
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07.01.2022 10:39 Ответить
дійсно, треба закрити Прямий, п'ятий і ахмет-канали, не можна їм паплюжити владу... коли йде війна
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07.01.2022 08:10 Ответить
Котяра на букву б, іди лижи сраку своєму господарю, який
тобі гроші платить, бо він вже сходив по-великому, як і все в нього таке ж. А якщо ти безкоштовно його захищаєш, цю мерзоту, яка розвалює Україну, то схиблене зелене створіння. Такими тампами тебе і в дурку скоро не візьмуть, бо надто буйний станеш.
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07.01.2022 11:04 Ответить
честно как бы кому не нравился Порошенко но так открыто идти по бес пределу эта власть сама себя поставила вне закона своими действиями
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06.01.2022 21:00 Ответить
це є ні що інше, як державний переворот.
порушення конституції та законів по другому не називаються
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06.01.2022 21:05 Ответить
эту СУЧКУ надо вести,а то она свалит,а сидеть ей долго
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06.01.2022 21:40 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1479153438822969346 58 мин



Так ,ИМЕННО ради ЭТОГО,ВСЁ ЭТО и затевалось.кАналы...ТВ.Всё вернём,но кАналы оставим.Как у вас всё просто,до банального."Верным" путем идетё,товагищи-путенским.Ходорковкий тут есть,он подтвердит.И пут этот в бездну.Тут вам не Россия.Остальные олигархи ж ,чистенькие,аки стекло.
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06.01.2022 21:09 Ответить
Зима. Понятно когда скользит человек, группа. Но тут целая Страна скользит на обочину. Или куда хуже, по пятам Афганистана. Жалко.
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06.01.2022 21:19 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUDctwfwdrR6aNSwyNdze7f57dAnFrSXSAd9YgSrKZG0HwSHcbMHAhvWxgAMySLXOg5Saz4gvCBuZgu6jmR1-Yk-yiALuBjay03EW_GtWe5GrnXzdoJ5g1yMoAxRVKJGCk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 3 ч. ·








Науковим керівником судді Бортницької, яка наклала арешт на майно Порошенка, був одіозний Олег Татаров.
Тобто заступник Голови ОПУ.
Кому ще не зрозуміло звідки ноги ростуть?
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06.01.2022 21:21 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUoyhzOtk2YpBy-CLUVQlA1sU00wl5eYDj5WBOU_IQCrt-LErnXQs2IuuGdLAGP9YDmSV70XoqYlDUp20sMcuVsRZJDX7nKkUdrcmrJ9qncg0JCnHvLB3wmpJ7FPp9_4_g&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій обновил статус.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 6 ч. ·



Зелені покидьки замість державних справ наклали арешт на майно Порошенко.

Щойно Печерський суд Києва арештував все майно Порошенка в рамках так званої «підозри».
Подання Генпрокуратури також підписане сьогодні. І от, вуаля, блискавично винесено рішення.

За зовсім не дивним «збігом» обставин сталось це після зустрічі двох давні бізнес-партнерів у Буковелі: Зеленського та Коломойського.

Тобто замість адекватної політики на захист країни - зелені просто добивають залишки правової держави.

А ось на фото праведні труди спражнього «лідера». Поки його псевдокоманда виконує незаконні вказівки по знищенню опозиції, Володимир Олесандрович відривається на курорті.

Що ж, погана новина для зелених: брехнею та злочинами світ пройдеш, а назад не повернешся.

Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUoyhzOtk2YpBy-CLUVQlA1sU00wl5eYDj5WBOU_IQCrt-LErnXQs2IuuGdLAGP9YDmSV70XoqYlDUp20sMcuVsRZJDX7nKkUdrcmrJ9qncg0JCnHvLB3wmpJ7FPp9_4_g&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
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06.01.2022 21:22 Ответить
ця маріонетка зенелох
та його хазяєва тупі сцикуни
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06.01.2022 22:36 Ответить
Та ні. Вони ведуть країну до дефолту і продажі росії. Боюсь, що ми, народ, виявимось сцикунами.
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07.01.2022 05:30 Ответить
Зеленая плесень разрастается... Спасибо "мудрому нАріду". Враги Украины побеждают.
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06.01.2022 22:42 Ответить
Тупість та ницість українських політиків веде до того що українська держава буде злита в московський унітаз разом з зе-ботами та порохоботами з вірогідністю 90%.
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06.01.2022 22:52 Ответить
Не будив би чотириразовий лихо, поки воно спало тихо!!,
посіяв вітер-пожне лихо!!!
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06.01.2022 22:59 Ответить
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06.01.2022 23:00 Ответить
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06.01.2022 23:01 Ответить
здається бубочка перетворюється на такого собі Пісюніста, прагне мати в себе мундир Фуйла
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06.01.2022 23:51 Ответить
Украину может спасти только Порошенко и его команда!!!

Спасти Порошенко могут только Украинцы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.01.2022 00:04 Ответить
Спасти порошенко могут только холуи!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.01.2022 07:54 Ответить
А Каналы Ахметова???
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07.01.2022 00:07 Ответить
Нужно все новостные каналы закрыть ибо они действуют против Украины и расшатывают страну из стороны в сторону. Новости должны быть, как раньше - 15-30 минут по обычным каналам - это будет информирование. А круглые сутки каналы новостные - это уже психологические операции олигархов против Украинского населения. Закрыть их все!!!
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07.01.2022 00:11 Ответить
после того как бубочка послала Байдена на *уй с САП прокурором до конца года, оно доигралось окончательно
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07.01.2022 02:29 Ответить
Порошенко обвиняют а том, что он что-то там с Медведчуком мутил. А почему же имущество самого Медведчука не арестовали, включая 1+1, которым Медведчук владеет вместе с Коломойским?
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07.01.2022 02:39 Ответить
Каналы закрыли, порохоботы в ладоши хлопали, пришла ваша очередь, чего возмущаетесь. Надо было раньше возмущаться, хоть не закрыли и за то скажите благодарим.
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07.01.2022 10:29 Ответить
1+1 не закрыли, он медведчуку принадлежит
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07.01.2022 10:32 Ответить
не могу точно утверждать, говорили вроде Игорьку. Но это не так важно.
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07.01.2022 11:02 Ответить
Здається, що ваван не відає, що творить. А мав би, як-не-як юридичний закінчив(тобто, чекав, допоки батяня принесе диплом, поки пісюном вишивав). Рано чи пізно, а відповідати прийдеться і тоді згадає-не рий яму другому, бо сам у неї влетиш...
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07.01.2022 06:45 Ответить
ЦН бурлит! Все грудями на защиту алигарха Порошенка! В общем, вставай страна агромная!
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07.01.2022 07:31 Ответить
пнх чмо...
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07.01.2022 08:37 Ответить
Тю, дурне, та ще й не наше! А я надіюсь, що Петро з"явиться в Украіні значно раніше запланованого ним 17 січня, що б розібратися з тим, що тут твориться! Сивочолий гетьман, герой Іловайська, людина, яка взяла Слов" янськ - оплот сепаратизму, точніше "обміняла" його на якийсь Донецьк. тільки так і повинна поступати!
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07.01.2022 09:37 Ответить
Какое горе! Все, что нажито непосильным трудом… три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…
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07.01.2022 07:51 Ответить
У Печерского суда руки коротки.
Суд в Киеве, а основные активы в Панаме!
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07.01.2022 08:26 Ответить
Альфред Соломонович, скажите - почему считается что евреи умные? Глядя на вас и криворогого вовочку создается обратное впечатление
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08.01.2022 11:41 Ответить
Насколько умный человек, не отличающий еврея от немца?
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08.01.2022 12:27 Ответить
НЕ "опрометчиво и безответственно ослабляют фронт противодействия российской агрессии"

а целенаправленно и преступно содействуя российской агрессии.
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07.01.2022 08:36 Ответить
Шевченко про одкб не просто так озвучил.

Россия нам нужна, а о крови забудут.

Миллиардер https://nv.ua/tags/ihor-kolomojskij.html Игорь Коломойский дал интервью американскому изданиюhttps://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times , в котором озвучил новую порцию шокирующих заявлений о своем видении будущего Украины.
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07.01.2022 08:47 Ответить
Тараканище получается послал дедушку Джо. С этими Сап, Порошенко, Беней. Четко вырисовывается другой вектор. Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн в ходе переговоров в Москве подтвердили приверженность Берлина и Парижа минским соглашениям, назвав их безальтернативным способом урегулировании ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
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07.01.2022 08:53 Ответить
Ваш Порошенко-кацапська підстилка, і нема чого його тут захищати! Він друг Медведчука, кума путіна і всі, хто його тут підтримує - кацапські шпигуни!
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07.01.2022 09:25 Ответить
Кто такой для нас "Козак", кацап?
Да и для тебя он разве кто-то важный, может ты его выбирал для выражения твоих интересов?
Или, простите, вам понятие ВЫБОРЫ незнакомо?

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07.01.2022 09:26 Ответить
Козак для нас это формат и встречался он с теми представителями, кто был за столом переговоров. На украинских ресурсах не сильно афишируется встреча без Украины в Москве. Как бы не одонозначно относились к Порошенко, но при нем такого бы ее было
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07.01.2022 10:55 Ответить


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07.01.2022 09:19 Ответить
это фото после того как он тебя на бутыку насадил?
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08.01.2022 11:43 Ответить
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
Везёт Пороху. Удобно ж было целых 5 лет, когда карманные судьи сидели в кармане Пороха. И зачем было что-то менять, когда была полная уверенность, что будет ещё 5 лет. А оно взяло и не сложилось: у судей нос по ветру - перелезли скотопотамы в ЗЕлин карман.
Хотя, вся эта канитель с Порохом больше смахивает на тщетную потугу ЗЕлёносопельного БлаЗЕня отвлечь лохмандеев от пустого холодильника. А Порох попробует подрастить свой рейтинг, типа, "страстотерпца (среди меня не получится).
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07.01.2022 09:57 Ответить
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО! Джерело:
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07.01.2022 10:46 Ответить
Какое имеет отншение арест активов к обвинениям?)
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07.01.2022 11:04 Ответить
Прибрати з ефіру прямий і 5й канали- ось їхня мета
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07.01.2022 11:09 Ответить
Зачем садить Петра , или ему подобных олигархов? Пусть гуляют! Это хлопотно очень! Вдруг народными героями и страдальцами за народ станут? А вот арестовать, с будущей перспективой конфискации движимое и недвижимое имущество, активы, пассивы, вклады, сбережения и хрен еще знает что, только миллиардеру известно - это серьезно!
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07.01.2022 11:24 Ответить
зеля обосрался что рейтинг у Пороха стал быстро расти, а его падать.. значит надо диктатурой его подавить, гандьба!
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07.01.2022 12:50 Ответить
А что может сделать законно Зеленский? Ведь законы писаны не для него, и он на них плевал с высокой колокольни. Он сам себе "закон".
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09.01.2022 15:02 Ответить
Просрав петя владу тепер пожинає плоди .друзі помогли
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09.01.2022 17:24 Ответить
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