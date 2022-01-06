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Бывший "слуга" Шевченко: когда Стерненко с Бутусовым начнут очередной Майдан, Зеленский мог бы обратиться в ОДКБ

Бывший

Народный депутат Евгений Шевченко, исключенный из рядов "Слуги народа", рассуждает о возможности президента Владимира Зеленского обратиться за помощью в ОДКБ в случае протестов.

Об этом он пишет в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда Стерненко вместе с Порошенко и всякими там Бутусовыми и Агметовыми (так у автора. - Ред.) замутят очередной майдан с целью госпереворота и свержения действующего Президента Украины Владимира Зеленского, у последнего будет опция обратится в ОДКБ за помощью. Как свидетельствует практика, очень эффективно", - написал он.

Уже первый комментатор напомнил Шевченко, что Украина не участник ОДКБ, следовательно, такое обращение невозможно.

Также смотрите: Лукашенко протестующим в Казахстане: "Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными". ВИДЕО

ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Позже стало известно, что пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан. Россия отправила в Казахстан своих десантников в качестве "миротворцев".

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Топ комментарии
+118
Почему ета мразь на свободе? Здесь явная измена Родины госчиновником.
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06.01.2022 18:47
+75
Мечта ватников. Проснулся, а на улицах кацапские танки. И ваньки, ваньки.
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06.01.2022 18:46
+62
Какое СБУ , там друган Зеленского , который собирается обращаться в ОДКБ! Вы что , до сих пор не поняли , что власть в Украине захвачена подху*ленком!?
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06.01.2022 18:48
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наверно главное уже сейчас запоминать предателей Родины, и если русские фашисты двинуться в Украину-немедленное уничтожение без суда и следствия!
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07.01.2022 14:52 Ответить
Скорее всего так и будет,в случае агрессии паРаши ,нужно под шумок избавиться от пророссийской рыгоАнальной шушеры и Гундяевских сектантов в наших лаврах
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08.01.2022 13:38 Ответить
Зеленский такий самий як і його депутати
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07.01.2022 14:58 Ответить
Война 8 год..... А такие уроды ходят на свободе....
Всё что надо знать об реальном отношении к войне нашего правительства и презика.
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07.01.2022 15:25 Ответить
Щоб ні в кого не залишалися жодних сумнівів! Клоуни і їхні повелителі якраз уже працюють у цьому напрямку!
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07.01.2022 15:34 Ответить
Напомните этому придурку про судьбу Бузины...
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07.01.2022 16:21 Ответить
він по своїй лисій пелькі ще получє, це Шуфрич №2
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07.01.2022 16:26 Ответить
А чого суку не ловлять і досі?
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07.01.2022 16:45 Ответить
Как вы думаете, зачем Зеленский продал свой особняк под Киевом и стал жить на госдаче? Ответ очевиден- готов к побегу! Его здесь ничего не держит! Вся недвижимость и финансы за границей, а его беспредел в "управлении"страной- тому доказательства! Плевать он хотел на вас, 73 % умалишенных! Он использовал вас и выкинул , сами знаете куда! А вы, некоторые, до сих пор вкушаете его брехливые и сладкие речи! Вы кто, 73%?!
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07.01.2022 16:53 Ответить
От то то і воно! Не даром мудрі люди вже давно сказали що не такі страшні москальські воші як українські гниди!!!
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07.01.2022 17:29 Ответить
чому цей ***** ще жевий ?кому цей ***** вигiднний?
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07.01.2022 17:51 Ответить
глав зелупе 95 квартал и кремлескому )(уйлу.
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07.01.2022 18:19 Ответить
Сколько еще всякой мрази в нашей стране,эта мразь шевченко ,позоритфамилиюнастоящего Шевченко,думает если кого усадили в кресло президента значит тот может в стране воротить все что ему вздумается
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07.01.2022 17:53 Ответить
ЯК ТАКИХ ПІДАРІВ ЗЕМЛЯ УКРАЇНСЬКА НОСИТЬ?
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07.01.2022 17:57 Ответить
це жертва невдалого аборту....кізяк зловонний
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07.01.2022 20:17 Ответить
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