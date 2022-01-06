Нардеп "Голоса" Бобровская: бывшему "слуге" Шевченко неймется увидеть Украину под полной оккупацией

Российские войска, обратиться к которым через ОДКБ бывший "слуга народа" Евгений Шевченко советует Зеленскому в случае беспорядков, уже восемь лет убивают украинцев.

Об этом пишет в фейсбук народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом она отреагировала на пост Шевченко, в котором он советует Зеленскому обратиться в случае протестов "за помощью" к ОДКБ, приводя в качестве примера Казахстан.

"Евгений, это именно ваше ОДКБ (читай, российские войска) уже 8 лет очень эффективно убивают украинцев. Недалеко от вашего родного округа, в пгт Кушугум похоронены 118 украинских бойцов, погибших в Иловайском котле, организованном регулярными частями российской армии", - Бобровская.

"Но, очевидно, Шевченко неймется увидеть Украину под полной оккупацией", - добавила она.

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Нардеп напомнила, что Шевченко - фигурант расследования за государственную измену. "Что ж, надеюсь производство по статье 111, которое по нему уже осуществляется, будет доведено до конца. И этот любитель русского мира надолго присядет", - отметила она.