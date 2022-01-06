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Порошенко (19478) ГБР (2816) Головань Игорь (110)

В ГБР знают, что визиты Порошенко в Стамбул и Варшаву были запланированы заранее, - адвокат Головань

В ГБР знают, что визиты Порошенко в Стамбул и Варшаву были запланированы заранее, - адвокат Головань

Сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует только о том, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

Об этом пишет в фейсбук адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ.

"В очередном анонимном тексте кто-то в ГБР делает удивительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. ... Но если уже признали факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенжеров, пусть уже опубликуют записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Петра Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками", – написал он.

Головань считает, что заместитель председателя ОП Татаров, судья Бортницкая, прокуроры и следователи ГБР выполняют капризы Зеленского, организуя политическое преследование Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР

"Зеленский, он, конечно, Президент Украины, но это временно. А вот Акт Магнитского - на годы и десятилетия", - резюмировал он.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований заявило, что Петр Порошенко якобы не планировал заранее поездку за границу.

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Топ комментарии
+54
Конечно, знают. Просто заявлениe было для зескота, а это тупое быдло и не такое схавает.
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06.01.2022 22:16
+45
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06.01.2022 22:23
+44
Дбр це портновська контора. Шиють справи.
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06.01.2022 22:15
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Страница 3 из 3
Помню мы тогда ещё газ поставляли на Донецкие предприятия, все официально, они долго ещё оставались на Украинской регистрации, налоги платили, торговля международная шла . А потом когда устроили «блокаду», все прекратилось, и все перерегистрировалось на кацапию, а по большей части закрылось. Так работали тысячи Украинских юр. лиц, оно ведь не сразу кирдыкнулось. Что они Пороху хотят предьявить вообще не понимаю, он то там причём
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06.01.2022 23:57 Ответить
В ходе расследования стало известно, когда куплены билеты. Не пойму, сейчас билеты покупать противозаконно?
Порошенко лично в очереди в кассу за ними стоял?
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06.01.2022 23:48 Ответить
Это для быдлосрани, лохторату интересны подробности, кто где сморкнулся..
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07.01.2022 00:02 Ответить
Вот по-этому его и не посадят, идет само-пиар и власть нынешняя( пока еще) его и не посадит и пэця это прекрасно понимает Идет клоунада для лохов - один вроде как борется с коррупцией, а другой как бы страдалец за Украину!!! Тимошенко, будущий президент страны, быстро эту клоунаду посадит на Зону!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.01.2022 09:11 Ответить
Суть не в білеті , а в назначених зустрічах.)..
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08.01.2022 01:47 Ответить
По Закону если во всём признается то срок будет меньше
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06.01.2022 23:54 Ответить
меньше, чем ничего? зебильная математика?
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06.01.2022 23:56 Ответить
У зебилов и евреев(99% голосов за зеленского) с математикой все ещё хуже чем со способностью отличить саксофон от золотого писуара.
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07.01.2022 00:01 Ответить
А смысл зеле признаваться? Все равно захолокостят. Евреи рождены для этого
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06.01.2022 23:59 Ответить
дуня, тебе в рашку со своим антисемитизмом. клоун тело без роду и племени.
евреи - лев ребет, зисельс, ройтбурд. и пользы от них стране больше чем от таких как ты
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07.01.2022 06:30 Ответить
Вчера 60 вагонов угля завезли с кацапии на ТЭЦ в Луганской области, вах вах вах, что будет!
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07.01.2022 00:04 Ответить
Точніше угольок завезли вчора із Ростова в Луганськ , але потерпіллєр не знає , так як воно весь час під кайфом ( коксом)😡
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07.01.2022 00:15 Ответить
Луганская ТЭЦ, основной производитель тепла в области, входит в ДЭТЕК Рината Ахметова, расположена в г. Счастье. А вы о чем?
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07.01.2022 08:00 Ответить
Очень надеюсь, что на Западе Порох успешно порешал все дела и скоро это ******* усмирят уважаемые люди.

Но выходить тысячами людей на его встречу в аэропорт и на каждый суд - обязательно! Как это было раньше!!!

******* увидит какая огромная поддержка у Порошенко и обосрется. Конечно, это его будет бесить еще больше, но у Украины другого пути нет. Вернее есть, но, возможно, не сейчас.
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07.01.2022 00:09 Ответить
Згоден з вами +++😊
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07.01.2022 00:18 Ответить
воно "не відіт как растут его дети..." .

.
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07.01.2022 00:20 Ответить
Какие мерзкие рожи!!!
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07.01.2022 00:25 Ответить
.
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07.01.2022 00:30 Ответить
В Израиле,Франции и многих странах мира президенты сидят в тюрьме. Так что ничего страшного
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07.01.2022 00:40 Ответить
Согласен с вами, зеля должен сидеть.
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07.01.2022 01:17 Ответить
вот, клоун и посидит за все.
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07.01.2022 06:31 Ответить
Да, но и правосудие там сразу и с доказательной базой все впорядке. Давайте открыто, вы же понимаете если бы на Порошенко реально было хоть что то его давно бы Коломойский с помощью своего пса закрыл, но нет это шоу они делают для народа, а народ любит хлеб 🍞 и зрелища - цирк ....
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07.01.2022 07:03 Ответить
Еще ***** должно сидеть в тюрьме , но недолго, до момента казни...
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07.01.2022 09:29 Ответить
Зебилы, похоже оставят только один выход для страны, это путь Пиночета!
Он так хотел стадион, вот и нужно будет собрать стадион зебильного кодла, с его опой , с его продажными министрами,судьями,ментами,гбр,гпу, моносбродом, опзж, мураевыми, мертвечуками, портняшками,лещами,гордонами, мосейчучками, беней и пр. сволочью---очистить страну и через какое-то время вернуться к демократии без кацапозеленорылых!
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07.01.2022 00:55 Ответить
Главное ВЕРНУТЬСЯ! А то почти все привыкают ! Пиночет говорил надо 20 лет! Ушел он через 16 лет.

Пиночет заявил: «Из всех наших врагов главным и наиболее опасным является коммунистическая партия . Мы должны разрушить её сейчас, пока она реорганизуется по всей стране. Если нам это не удастся, она рано или поздно уничтожит нас»

Можно просто в его словах заменить "коммунистическая партия " на "пророссийские силы" и все остальное будет правильно!
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07.01.2022 03:11 Ответить
Не надо заменять его слова, прорашистские силы и есть на 90% краснозадые ,остальные 10 - неофашисты
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07.01.2022 09:36 Ответить
Не только прокацапские, огромный бич ---это беспринципные популисты!
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08.01.2022 01:00 Ответить
Я бы добавил - олигархи! К сожалению наши олигархи не чувствуют ответственность за Украину , они мать родную готовы за бабло продать , или вообще являются российскими агентами , а олигархи потому , что Путин денег не жалеет для ослабления Украины!Но в итоге мы все равно приходим к тому что они пророссийские.Популизм - это лишь метод получения власти! Наш народ привык к ШАРЕ! За 70 лет совок приучил людей , что государство забирает у тебя плоды твоего труда , но и дает тебе типа все на шару! И никто не задумывался и не задумывается , что э то рабство по сути. На ШАРУ случают только РАБЫ , у которых перед этим все забрали! Вот это и есть источник популизма. В остальном мире тоже народ приучают к шаре. Типа все государства( достаточно развитые типа в Европе , США и так далее) заботятся о гражданах , такой себе капиталистический социализм (яркий пример Швеция) , но это ведет к эффекту привычки к шаре! Слишком тесные объятья государства удушают инициативу , а слишком слабые - создают олигархию и вседозволенность. И тут важно соблюсти баланс! У нас нет баланса , у нас государство продолжает традицию совка, типа тотального контроля для одних и вседозволенности для других ! А объятья должны быть одинаковыми для всех! И наказание , и поощрение!
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08.01.2022 01:26 Ответить
Фактический глава государства Беня вызвал к себе в Буковель своего президента и дал указание начинать борьбу с олигархами, имея 4 дела в США, арестованные по решению Лондонского суда по всему миру активы. Я ничего не забыл надеюсь.
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07.01.2022 11:43 Ответить
Этот гад Порошенко, он же зачем в Стамбул и Варшаву полетел? Не просто так. С умыслом! Он полетел выбивать поддержку Украине.

Это ж он так все планы Зюзику и Ермаку порушит!!!
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07.01.2022 03:30 Ответить
Я бы посоветовал украинцам не ссориться из за каких то политиков. У нас они все гавно. Куда правду девать. Тут есть один положительный момент - все эти политики с 90 -х связаны меж собой темными делишками. Порошенко явно ради смягчения наказания сдаст всех. А это возможность быстро покончить с остальными преступниками-олигархами. Такая перспектива ,просто сакральная. Нельзя упустить ее.
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07.01.2022 05:12 Ответить
лоооооооооол.
грабят сегодня страну "новые лица" януковича
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07.01.2022 06:33 Ответить
Почему же клоун не начал с Бени? Поводов больше чем достаточно.
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07.01.2022 09:05 Ответить
Да спасибо хоть с кого то начал. Беню мы прощать ему тоже не будем.
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07.01.2022 09:52 Ответить
Ты сметун? Будешь офшорного барыгу сметать если он нарушит закон?
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07.01.2022 11:38 Ответить
Ах ты ж хитрожопый пригожинский паренек ,* да все они АдинаКАвыЯ* ... Нет,негодяй, Порох - настоящий патриот Украины ,именно делами доказал это
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07.01.2022 09:40 Ответить
Не верь тому,кто нагреб в 90- х.
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07.01.2022 09:54 Ответить
Шот ничего не понял...Яснее можно ?
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07.01.2022 10:00 Ответить
не туда, сори
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07.01.2022 10:01 Ответить
сколько тебе лет, сметун?
И что ты знаешь о тех, кто работал в 90-е и выжил???
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08.01.2022 01:03 Ответить
порошенко дбае про украіну а цей продае кусочками коломойському
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07.01.2022 06:46 Ответить
Привіт Порохоботом!!!Як воно,коли перед законом треба відповідати???Лайте,гавкайте))))Як кажуть,собаки лають,караван іде(це прислів'я,якщо не знаєте.Сенс такий-щоб не робив поРох,його час спливає.Україна йде вперед,віддаючи належне крадіям і баригам!!!)Чекає на ваше гав!!!Цукерки вже вам роздали!!!)))
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07.01.2022 08:18 Ответить
Как на счёт крадия Бени, почему до сих пор на свободе?
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07.01.2022 09:07 Ответить
Кудахтать вали на срусайты,курица,там тебя оценят ватники...
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07.01.2022 09:42 Ответить
Если бы перед Законом!
А так, это тупые хотелки мстительного и тупого гринпоца с 200% своей прокуроркой и своим нач.ДБР, и своей татаровско-портновской судьи!
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08.01.2022 01:06 Ответить
Ифан,глупый Ифан
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07.01.2022 09:43 Ответить
Файно відео де сивоногий недогетьман тікає від вручення підозри є доказом про заплановані подорожі!🤣🤣🤣
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07.01.2022 08:57 Ответить
А вот и сечоволая ботва навозец набрасывает себе на роток...
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07.01.2022 09:44 Ответить
Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до Росії на запит її спецслужб. Це підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко наступного дня після екстрадиції, яка відбулася вночі 12 вересня 2019року. Це перший випадок співробітництва українських і російських спецслужб, який офіційно визнав Київ.
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07.01.2022 08:59 Ответить
При всей моей ненависти к клоуну, эту акцию по отношению к параше я полностью поддерживаю, хотя это, во избежанию кривотолков надо было провести еще два года назад.
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07.01.2022 09:18 Ответить
Эти зебилы перешли все рамки. Как зэк действуют по беспределу
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07.01.2022 09:45 Ответить
я не понимаю, он должен был купить билеты за 2 месяца как на wizzair ? Дибилизм какой-то ...
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07.01.2022 09:54 Ответить
Найвеличнішому треба усвідомити, що коли воно вже не буде презом, кротам зекомандИ вигідніше, якщо лідор раптово "двине конІ", наприклад, від перевтоми од багаточисельних відпочинків.. нема тєла - нема дЄла
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07.01.2022 10:01 Ответить
Если бы ДБР вспомнили, что на 2й деньб после отьезда Порошенко встречался с Варфоломеем , то они бы поняли , что такие встречи за пол дня не организовываются. Либо у следователей ДБР полное отсутствие логического мышления, либо они полностью забыли что такое "честь офицера"....
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07.01.2022 10:04 Ответить
Олігархи:Ахмєтов,Порошенко, Коломойський, Фірташ,Мєдвєдчук,це кращі люди України, вони розбагатіли самі і зроблять заможним кожного Українця,бо знають,як це зробити!!! Дайте Порошенку,ще один шанс!
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07.01.2022 10:25 Ответить
Все в одну каструлю..)).суть не в слові оліарх.., а що робить людина для Країни.
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08.01.2022 01:45 Ответить
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