В ГБР знают, что визиты Порошенко в Стамбул и Варшаву были запланированы заранее, - адвокат Головань
Сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует только о том, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка.
Об этом пишет в фейсбук адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ.
"В очередном анонимном тексте кто-то в ГБР делает удивительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. ... Но если уже признали факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенжеров, пусть уже опубликуют записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Петра Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками", – написал он.
Головань считает, что заместитель председателя ОП Татаров, судья Бортницкая, прокуроры и следователи ГБР выполняют капризы Зеленского, организуя политическое преследование Порошенко.
"Зеленский, он, конечно, Президент Украины, но это временно. А вот Акт Магнитского - на годы и десятилетия", - резюмировал он.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований заявило, что Петр Порошенко якобы не планировал заранее поездку за границу.
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Порошенко лично в очереди в кассу за ними стоял?
евреи - лев ребет, зисельс, ройтбурд. и пользы от них стране больше чем от таких как ты
Но выходить тысячами людей на его встречу в аэропорт и на каждый суд - обязательно! Как это было раньше!!!
******* увидит какая огромная поддержка у Порошенко и обосрется. Конечно, это его будет бесить еще больше, но у Украины другого пути нет. Вернее есть, но, возможно, не сейчас.
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Он так хотел стадион, вот и нужно будет собрать стадион зебильного кодла, с его опой , с его продажными министрами,судьями,ментами,гбр,гпу, моносбродом, опзж, мураевыми, мертвечуками, портняшками,лещами,гордонами, мосейчучками, беней и пр. сволочью---очистить страну и через какое-то время вернуться к демократии без кацапозеленорылых!
Пиночет заявил: «Из всех наших врагов главным и наиболее опасным является коммунистическая партия . Мы должны разрушить её сейчас, пока она реорганизуется по всей стране. Если нам это не удастся, она рано или поздно уничтожит нас»
Можно просто в его словах заменить "коммунистическая партия " на "пророссийские силы" и все остальное будет правильно!
Это ж он так все планы Зюзику и Ермаку порушит!!!
грабят сегодня страну "новые лица" януковича
И что ты знаешь о тех, кто работал в 90-е и выжил???
А так, это тупые хотелки мстительного и тупого гринпоца с 200% своей прокуроркой и своим нач.ДБР, и своей татаровско-портновской судьи!