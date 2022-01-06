В ГБР знают, что визиты Порошенко в Стамбул и Варшаву были запланированы заранее, - адвокат Головань

Сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует только о том, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

Об этом пишет в фейсбук адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ.

"В очередном анонимном тексте кто-то в ГБР делает удивительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. ... Но если уже признали факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенжеров, пусть уже опубликуют записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Петра Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками", – написал он.

Головань считает, что заместитель председателя ОП Татаров, судья Бортницкая, прокуроры и следователи ГБР выполняют капризы Зеленского, организуя политическое преследование Порошенко.

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"Зеленский, он, конечно, Президент Украины, но это временно. А вот Акт Магнитского - на годы и десятилетия", - резюмировал он.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований заявило, что Петр Порошенко якобы не планировал заранее поездку за границу.