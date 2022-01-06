Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что силы "миротворцев" вправе применять оружие против "вооруженных банд". Заявления об оккупации он отвергает.
Об этом Зась заявил в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы ОДКБ, "миротворческие силы" ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, но при необходимости их могут усилить.
Точный срок их пребывания в Казахстане неизвестен и может составлять от нескольких дней до нескольких недель.
Он заявил, что после завершения "антитеррористической операции" войска ОДКБ должны вывести из Казахстана. Он добавил, что "миротворцы" пришли, чтобы "помочь Казахстану" в трудные времена.
"Все эти инсинуации, что сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять... нет, для этого есть полиция. У нас немного другие задачи. Все эти передергивания, что какое-то вторжение началось, или оккупация, еще что-то ㅡ это полная чушь", ㅡ заявил Зась.
В то же время, он заявил, что "миротворцы" ОДКБ в Казахстане имеют право применять оружие "в случае нападения вооруженных банд".
Пожалуйста, подождите...
@faruq_shami12
В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и Алматинской области было выборочным. В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны - Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).
дороже, чем они могли себе представить....
Просто будет всё печально и напрасно, если одно г-м сменит другое.
Такие версии есть, и я могу с ними в чём-то и согласится.
Пессимизм уже годами выработался.
*****, так они его уже и применили в Алматы. Или там тоже "исконно нашеские" территории с "исконно нашенским" населением, как и "везде"?
Хреновы "одноверцы миротворческие", ёп твою ...
5 hours ago (16:53 GMT)
Turkish president voices solidarity with Kazakhstan
In a phone call with his Kazakh counterpart, the Turkish president has expressed solidarity with Kazakhstan.
Recep ****** Erdogan told his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev that Turkey is closely following the unfolding situation and stands in solidarity with the country, said a statement by Turkey's communications directorate.
"In a phone call to Tokayev, our president expressed his wish for a new government to be established in Kazakhstan as soon as possible to end the country's tension," it added.
Президент Турции выразил солидарность с Казахстаном
В телефонном разговоре со своим казахстанским коллегой президент Турции выразил солидарность с Казахстаном.
Реджеп ***** Эрдоган сказал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и солидарна с этой страной, говорится в заявлении управления связи Турции.
«В телефонном разговоре с Токаевым наш президент выразил желание, чтобы в Казахстане как можно скорее было сформировано новое правительство, чтобы снять напряженность в стране», - говорится в сообщении.
5 chasov nazad (16:53 po Grinvichu)
какого-то сходняка путинских холуёв.
Китайцы как войдут, от миротворцев только ошмётки полетят.
Американский Конгресс, кстати - тоже.
Зеля может улететь после смачного подсрачника - но это его проблемы.
Вот доказательство того, что вход в Среднюю Азию стоит рубль, а выход - два; то есть после того, как вошли, выйти оттуда они не смогут, и это в Кремле понимают:
"Депутаты Госдумы планируют оставить миротворцев ОДКБ в Казахстане навсегда" - МК
Вы знаете, когда в СССР закончилась война в басмачами в Средней Азии?
Думаете, что в середине 20-х годов прошлого века?
Ошибаетесь, она закончилась только с началом 2-й мировой войны, когда финансирование басмачей закончилось.
А сейчас финансирование казахских националистов не закончится никогда, вообще никогда.
Понимают ли это русские?
А как же, оттого и везут в Казахстан "миротворцы" следующее:
"Россия отправила в Казахстан новейший комплекс РЭБ «Леер-3»
Передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и передвижением войск." - МК
Опачки, да в Казхстане, оказывается, есть войска с которыми придется воевать?
А сообщались про каких-то международных террористов, которые казахов мутят.
Подавление мобильной связи.
Имитация работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 и отправка ложных сигналов (сообщений).
Ведение разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM.
Обнаружение абонентских точек (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи).
Передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Воздушное наблюдение за обстановкой на поле боя и передвижением войск.
Оценка состояния армейских и флотских объектов.
Исследование рельефа местности
Нет, это не оккупация, это другое.
Это начало войны. И в этой войне надо помогать братьям-казахам.
Да, конечно.
А вот после этого начнется самое интересно.
Оккупантам придется передвигаться по стране сугубо в конвоях ожидая нападения в любую минуту.
Нападения будут специфическими.
Пошли офицеры водочки выпить - наутро проснулись слепыми: вместо этанола им подали метанол.
Пошла военнослужащая в магазин за пудрой - нашли изнасилованную и разрубленную на куски, с изъятыми органами.
То есть будет происходить все то, что подштанцы творили в ЛДНР, только проделывать все это будут с военнослужащими ОДКБ, и с азиатским, так сказать, колоритом.
И это никогда не закончится.
Вот такие вот перспективы у этой "миротворческой" операции.
Интересно, а решаться ли они на ковровые бомбардировки?
Вот так вот, с плакатиками вышли люди совершенно невинными, молча постояли, и за это их будут судить.
Многие решаться выступить там в поддерку Украины или Казахстана, как думаете?
Правда, в Китае демонстрантов не судили.
Их давили танками.
Российские пропагандисты из кишок сейчас лезут на форумах, ликуя за Тяньаньмень, хотят повторить,
Как думаете, перебросят танковые колонны в Казхстан?