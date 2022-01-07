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Казахстан (778) ОДКБ (131)

Ввод войск в Казахстан - это оккупация, - глава казахской диаспоры в Москве Джамалов

Ввод войск в Казахстан - это оккупация, - глава казахской диаспоры в Москве Джамалов

Полат Джамалов, глава правления московского фонда "Казахская диаспора", назвал ввод войск в Казахстан оккупацией.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто принимал решение о вводе войск, совершенно не понимают казахский менталитет. Ввод войск, какими бы формулами ни обволакивали это решение, я считаю оккупацией", - сказал Джамалов.

Он добавил, что казахи непременно поднимутся в защиту своей страны.

Также смотрите: По протестующим в Аламаты открыли огонь, есть погибшие, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 
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Топ комментарии
+27
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07.01.2022 02:51
+20
Мне только одно интересно.

Кто-то из форумчан реально верит, что РФ просто вовремя подсуетилась, а не приложила непосредственно руку к организации этих протестов?
Что у РФ просто очень вовремя оказались провокаторы среди протестующих?
Что ОДКБ так оперативно приняла решение?
Что на фоне событий на границе Украины, Польши и Балтии у Беларуси и РФ оказались резервы, готовые к отправке в Казахстан?
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07.01.2022 05:14
+17
Самое смешное, как руССкие в один голос орут - да откуда ему в моССкве знать, чего казахи хотят
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07.01.2022 02:12
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Правила форума Совет форумчан
Ой, дурак! (с)

Тьі нє панімаєш! Єто васстанавлєніє СССР! І ***** насрать на ідентичність, волевиявлення, прагнення того народу, який він вирішив повернути в "імперськоє стойло". Та й скільки при цьому загине його теж не хвилює - баби в курсі і готові...

допоки вони не вмиються своєю кров'ю так, щоб аж захлиналися, доти вони будуть робити те, що схочуть. Україна в період 2014-2018 тому приклад.
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07.01.2022 02:06 Ответить
Самое смешное, как руССкие в один голос орут - да откуда ему в моССкве знать, чего казахи хотят
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07.01.2022 02:12 Ответить
Зате московіти знають все. І що хочуть сирійці, українці, грузини. А ще знають, що хоче тібетський Лама, антарктичний пінгвін, середньоазійський ішак та африканські зулуси.
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07.01.2022 08:09 Ответить
.... и оманский ишак.
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07.01.2022 08:16 Ответить
Чего оппозиция не учла, так это непопулярности демократических идей среди казахстанцев. Чтобы понять, насколько жителям страны чужды либеральные ценности, достаточно посмотреть на требования, выдвинутые протестующими. Вот только не на те, которые распространялись в украинских телеграм-каналах и содержали призыв к властям Казахастана осудить оккупацию Крыма и агрессию РФ против Украины - это, скорее всего, фейк. Реальные же требования содержали совсем нелиберальные призывы увеличить роль государства в экономике и в жизни граждан.

Протестующие требовали от властей путевки на курорты, снижения цен и (почему-то) отмены вакцинации. Среди опубликованных требований не было ничего, касающегося, например, отмены цензуры, демонтажа однопартийной системы управления, обуздания пропаганды. То есть, выступали протестующие не за демократию, а за восстановление какого-то позднего СССР.

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07.01.2022 02:13 Ответить
ну, желание оказаться назад в совке у них осуществилось
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07.01.2022 02:32 Ответить
Дуже схоже на фейк та расєйський нарратів, але чому б ні?
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07.01.2022 05:23 Ответить
"и (почему-то) отмены вакцинации. "
На форумах писали, что невакцинированным даже за продуктами запретили из дома выходить.
Семейка Назарбаевых, китайские холуи в Казахстане, видать, совсем сбрендили.
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07.01.2022 10:21 Ответить
Трындеж!
Я слышал о возврате к конституции какого то там года то ли 1996 года
Об освобождении всех полит. заключенных
И про внеочередные выборы... и т.д.
А вы здесь какую то хрень пишете. Вы засланый казачок или недалекий и не очень умный?
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07.01.2022 14:53 Ответить
Ти сам не тільки недалекий і не розумний, ти ще й читати не вмієш. То написав не я, а Цензор.нет, там вкінці є посилання.
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07.01.2022 20:58 Ответить
Ок, да по ссылке не ходил... но тогда возникает закономерный вопрос зачем эту хрень постить? Свои мозги должны же быть или не...?
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07.01.2022 21:35 Ответить
Для того, щоб ті кому важко читати великі тексти, хоч би прочитали основну думку статті. Але я бачу, що ті кому важко читати великі тексти, мають ще й проблеми з розумінням написаного у кілька речень.
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07.01.2022 21:45 Ответить
Ок будьте так ласкаві - поясніть мені недолугому суть вашої думки про той кусок вирваного тексту: "...оппозиция не учла, так это непопулярности демократических идей..." та "нелиберальные призывы увеличить роль государства в экономике и в жизни граждан."
Що малось на увазі які неліберальние ідеї? підняти налоги? єкспропрііровать усьо у експлуататоров? Простіше не було змоги написати? Так пишуть якщо хочуть сбрехати або засрати мізки.
Тільки не треба мене відсилати до тієї простині по ссилі, не хочу 2 години внікать і аналізіровать - нема ні часу. ні натхнення.
Та я вибачусь і закриєму тєму.
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07.01.2022 22:14 Ответить
Якщо ви не хочете вникати і аналізувати, то який сенс сидіти на форумі і писати свої коментарі?
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07.01.2022 22:20 Ответить
Новини в першу чергу, а ще общеніє дорогой мой друг, ваш аналіз новин, та таких же коллег
переживаю хоч і розумію що від мене нічого не залежить...війна мать би її в ... самі знаєте куди
ну якось так
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07.01.2022 22:35 Ответить
Так шо вибачайте пане - не созла ето я - бєзусловно віноват
рєзко так і не по тємі висказався - був такий гріх - вибачаюсь...
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07.01.2022 23:00 Ответить
Вибачаю.
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07.01.2022 23:10 Ответить
Сидеть в Москве и осуждать суверенную политику московии? Сильно-сильно....
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07.01.2022 02:20 Ответить
Бояться волков - в лес не ходить !
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07.01.2022 07:06 Ответить
А почему бу и нет?
Когда в Оренбурге казахов уже чуть ли не больше, чем русских?

"Казахи населяют южную часть Оренбуржья, всего в Оренбургской области проживает 120,2 тысяч казахов, что составляет 6 % населения области, это третья по численности после русских и татар национальная общность области" - Гугль
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07.01.2022 10:23 Ответить
"Введення військ у Казахстан - це окупація" - Абсолютно однозначно!
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07.01.2022 02:49 Ответить
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07.01.2022 02:51 Ответить
Азербайджан мало огірків натоптав у сраку цьому опозіціонеру.
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07.01.2022 08:11 Ответить
Да, азера сделали ошибку что не добили армян. Сейчас ***** слепит совок и начнет отбивать обратно потерянные территории уже с помощью других республик.
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07.01.2022 08:39 Ответить
Мне только одно интересно.

Кто-то из форумчан реально верит, что РФ просто вовремя подсуетилась, а не приложила непосредственно руку к организации этих протестов?
Что у РФ просто очень вовремя оказались провокаторы среди протестующих?
Что ОДКБ так оперативно приняла решение?
Что на фоне событий на границе Украины, Польши и Балтии у Беларуси и РФ оказались резервы, готовые к отправке в Казахстан?
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07.01.2022 05:14 Ответить
Звісно , що кругом стирчать вуха кремлівського ублюдка 😡
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07.01.2022 07:05 Ответить
Три дня назад за такое предположения "особо умные " форумчаен меня на смех подняли и кацапским ждуном обозвали. Они верили в Великую Казахскую Революцию.
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07.01.2022 07:46 Ответить
Нет никакой "Великой Казахской Революции".
Есть тщательно спланированная операция.

На русских политических форумах НЕТ никакого ликования по поводу "КазахстанНАШ".
Российские зайки даже не желают больше воевать, а желают лишь охранять объекты инфраструктуры (читайте сегодня на эту тему статью в российской КП).

Я прямо вся испереживалась, а хватит ли на всех миротворцев в Казахстане инфраструктуры?

Вероятно, зайкам напомнили про басмачей, и про то, сколько у них нелегальных саксаульных мигрантов в РФ и как "крепко" у них защищена южная граница.
И что они так не желают с мусульманами воевать на 3-м фронте - не понимаю я (1-й фронт - Украинский, 2-й фронт - Сирийский).
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07.01.2022 10:28 Ответить
Звісно окупація. Наглий, смердючий крок проти вільного Казахстану. Сподіваюсь, що кінцівкі та голови кацап'ю повідрізають. Успіху казахам!
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07.01.2022 05:16 Ответить
Джамалов що не розуміє , хто ухвалював рішення про введення військ в
Казахстан ? Невже такий наівний?

Звісно що путлєр 😠

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07.01.2022 07:02 Ответить
Лапатні свині смердять по всьому світу...
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07.01.2022 07:43 Ответить
молодцы казахи, наверняка ведь добьются европейського ривня жизни..
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07.01.2022 08:01 Ответить
Во всяком случае доходы у них поболее расейских, в Украине уровень доходов и минимальная оплата труда выше чем в РФ, прикинь!
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07.01.2022 08:11 Ответить
Так открой сайт минфина, мрот ваш посчитай. А какие из кацапов гастеры? Вы ведь калеки по жизни, алкашня. А кто поумней уезжают, и в Украине бизнес имеют, и на западе
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07.01.2022 12:04 Ответить
Тада ривня в ньіх вьісокайа.
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07.01.2022 08:57 Ответить
Иван пшел в будку, тут водки нет!
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07.01.2022 10:20 Ответить
Да, очередная с искуственно созданными условиями.....
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07.01.2022 08:40 Ответить
Джамалов - призывай мусульман к Джихаду !
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07.01.2022 10:05 Ответить
этнический фактор может сыграть огромную роль на этой геополитической локации. И соседние страны и даже народы внутри РФ можно поднять на сторону народа Казахстана.
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07.01.2022 10:14 Ответить
казахи-потомки Золотой Орды, русня мстит за 300-летнее унижение.
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07.01.2022 10:05 Ответить
Как раз Москва и есть приемник Орды, переняла почти все ее земли.
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07.01.2022 10:18 Ответить
И методы!
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07.01.2022 10:19 Ответить
О. Кацапской гэбне есть кого навестить.
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07.01.2022 10:10 Ответить
Стыд и позор украинской власти, которая молчит, пока кацапские нацисты заливают кровью Казахстан.
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07.01.2022 10:12 Ответить
Зелень сидит боится, а то Сватов снимут с показа по ТВ, а это лавэ... понимать надо!
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07.01.2022 10:19 Ответить
Абассаца можно было выразить свое мнение при тоталитарном режиме, ты бы еще мнение жителей КНДР спросил.
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07.01.2022 11:01 Ответить
Капитан очевидность
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07.01.2022 10:12 Ответить
Хорош, борется с московской оккупацией в Москве.)
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07.01.2022 10:13 Ответить
По такой логике и Украина сейчас в окупации, иностранных войск в стране полно и тоже на законных основаниях.
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07.01.2022 10:21 Ответить
Чьих именно войск полно?
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07.01.2022 12:05 Ответить
Мясники ОДКБ размещают свои войска в Казахии навсегда.Применяют расчлененку.
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07.01.2022 10:21 Ответить
Если вы созрели дать отпор - давайте!!!! А нет _ Путин,Кадыров, Лукашенко, Назарбаев - и прочие нелюди , будут вас убивать , сажать в тюрьмы!1 Вы будете их рабами!!! Выбирайте сами!!!!
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07.01.2022 10:28 Ответить
Серед такого народу має знайтись якийсь військовий генерал який заявить що ЦЕ ОКУПАЦІЯ І МИ ПОЧИНАЄМ ВІЙНУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Народу Казахстана терміново потрібен лідер.
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07.01.2022 10:33 Ответить
Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события. Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир» патриарх Кирилл.
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07.01.2022 10:43 Ответить
По поводу Патриарха Кирила. Это Патриарх секты , бандюк, штатная единица ФСБ. История РПЦ полна грязных пятен , которые трудно смыть. В Церкви есть понятие ,, материнская церковь, и принцип рукоположения. Московская церковь была в схизме с 1442 года по 1589 год- ее никто не признавал в Православии. Большую роль в ее формировании сыграла Сарайская епархия , которая после основания Москвы Менге - Тимуром в 1275 году перебралась в Москву. После шантажа, подлогов, подкупов, убийств используя положение Константинополя( завоевания турками) московскую церковь благословил Константинополь. Московская церковь сразу объявила себя -,, всея Руси, хотя к Руси не имела никакого отношения и Русь и частично не входила в ее состав. В 1732 Петр отменил Патриархат и московской церковью управляли ( не канонически) три царицы и к гомик князь Голицын. Дальше несколько лет Патриархата перед революцией и возвращение Патриархата Сталинымв 2МВ. Далее РПУ - инструмент репрессий и пропаганды НКВД, КГБ, ФСБ - фактически политическая партия боевиков- фашистов. Кого куда они только и на какие убийства не благословляли и главное обливали грязью своих ,, папу и маму,,- Константинополь. Сейчас это одна из самых не легитимных и презираемых церквей ( банда) в Православии.
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07.01.2022 11:17 Ответить
Таки да.Путин ХУ8ЙЛО *
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07.01.2022 10:48 Ответить
Прикольный "голова казахської діаспори", який сидить в країні-окупантці. Оруел відпочиває...
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07.01.2022 10:52 Ответить
крим2
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07.01.2022 10:58 Ответить
Москва - тюркский город. Тюркские народы должны требовать признания этого факта и всячески бороться за это. Хозяевами Москвы должны быть татары, казахи , народы Поволжья , башкиры...
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07.01.2022 11:22 Ответить
 
 