Ввод войск в Казахстан - это оккупация, - глава казахской диаспоры в Москве Джамалов
Полат Джамалов, глава правления московского фонда "Казахская диаспора", назвал ввод войск в Казахстан оккупацией.
Об этом он заявил в эфире российского телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ.
"Те, кто принимал решение о вводе войск, совершенно не понимают казахский менталитет. Ввод войск, какими бы формулами ни обволакивали это решение, я считаю оккупацией", - сказал Джамалов.
Он добавил, что казахи непременно поднимутся в защиту своей страны.
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Пожалуйста, подождите...
Тьі нє панімаєш! Єто васстанавлєніє СССР! І ***** насрать на ідентичність, волевиявлення, прагнення того народу, який він вирішив повернути в "імперськоє стойло". Та й скільки при цьому загине його теж не хвилює - баби в курсі і готові...
допоки вони не вмиються своєю кров'ю так, щоб аж захлиналися, доти вони будуть робити те, що схочуть. Україна в період 2014-2018 тому приклад.
Протестующие требовали от властей путевки на курорты, снижения цен и (почему-то) отмены вакцинации. Среди опубликованных требований не было ничего, касающегося, например, отмены цензуры, демонтажа однопартийной системы управления, обуздания пропаганды. То есть, выступали протестующие не за демократию, а за восстановление какого-то позднего СССР.
На форумах писали, что невакцинированным даже за продуктами запретили из дома выходить.
Семейка Назарбаевых, китайские холуи в Казахстане, видать, совсем сбрендили.
Я слышал о возврате к конституции какого то там года то ли 1996 года
Об освобождении всех полит. заключенных
И про внеочередные выборы... и т.д.
А вы здесь какую то хрень пишете. Вы засланый казачок или недалекий и не очень умный?
Що малось на увазі які неліберальние ідеї? підняти налоги? єкспропрііровать усьо у експлуататоров? Простіше не було змоги написати? Так пишуть якщо хочуть сбрехати або засрати мізки.
Тільки не треба мене відсилати до тієї простині по ссилі, не хочу 2 години внікать і аналізіровать - нема ні часу. ні натхнення.
Та я вибачусь і закриєму тєму.
переживаю хоч і розумію що від мене нічого не залежить...війна мать би її в ... самі знаєте куди
ну якось так
рєзко так і не по тємі висказався - був такий гріх - вибачаюсь...
Когда в Оренбурге казахов уже чуть ли не больше, чем русских?
"Казахи населяют южную часть Оренбуржья, всего в Оренбургской области проживает 120,2 тысяч казахов, что составляет 6 % населения области, это третья по численности после русских и татар национальная общность области" - Гугль
Кто-то из форумчан реально верит, что РФ просто вовремя подсуетилась, а не приложила непосредственно руку к организации этих протестов?
Что у РФ просто очень вовремя оказались провокаторы среди протестующих?
Что ОДКБ так оперативно приняла решение?
Что на фоне событий на границе Украины, Польши и Балтии у Беларуси и РФ оказались резервы, готовые к отправке в Казахстан?
Есть тщательно спланированная операция.
На русских политических форумах НЕТ никакого ликования по поводу "КазахстанНАШ".
Российские зайки даже не желают больше воевать, а желают лишь охранять объекты инфраструктуры (читайте сегодня на эту тему статью в российской КП).
Я прямо вся испереживалась, а хватит ли на всех миротворцев в Казахстане инфраструктуры?
Вероятно, зайкам напомнили про басмачей, и про то, сколько у них нелегальных саксаульных мигрантов в РФ и как "крепко" у них защищена южная граница.
И что они так не желают с мусульманами воевать на 3-м фронте - не понимаю я (1-й фронт - Украинский, 2-й фронт - Сирийский).
Казахстан ? Невже такий наівний?
Звісно що путлєр 😠