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обстрел (25772) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

За минувшие сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки войска РФ обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра 7 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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07.01.2022 11:19 Ответить
Захисники наші, ріднесенькі, з Різдвом Христовим !!! Бережи вас Господь !!!
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07.01.2022 11:39 Ответить
Цю фразу сказав президент Казахстану Токаєв: "За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями".

Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!
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07.01.2022 12:13 Ответить
российские войска уже давно управляют Украиной, через олигархов и их ставленников, через которых олигархическая власть ставит щит и обеспечивает свою безопасность. То бишь у олигархов и Кремля - логика такая, что если власть будут свергать, то на их власть над Украиной это не повлияет, а только марионетку скинут, а олигархи, которые есть Кремлевские кошельки не пострадают и продолжат править Украиной. Почему столько людей прошло войну и есть столько подразделений обученных и не могут уничтожить власть врага над Украиной. Почти весь список форбс Украина - это кремлевские агенты и грабители Украины. Нужно не марионеток сносить, а нужно самих олигархов уничтожить! Украина освободится от Кремля только тогда, когда все олигархи окажутся ликвидированы. И нужно зачистку проводить не снизу пирамиды, а сверху - с самых влиятельных олигархов, которые захватили все ресурсы страны и контролируют всю экономику страны и грабят народ беспощадно и тем более они не Украинцы и им насрать на Украинскую нацию! Они изнутри уничтожат Украину и сдадут ее Кремлю.
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07.01.2022 12:38 Ответить
 
 