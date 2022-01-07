Санкции против "Северного потока-2" подорвут единство США и Европы и не будут способствовать сдерживанию РФ, - Госдеп
США выступают против реализации проекта "Северный поток-2", однако введение санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим фактором для России в ее политике в отношении Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.
В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.
Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.
"Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - сказал Прайс.
По его словам, в США обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство европейских союзников в решающий момент, когда Штатам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины.
"Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении "Северного потока-2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого", - подчеркнул дипломат.
Прайс напомнил, что США и их европейские партнеры работают над пакетом санкций, которые будут приняты, если Россия "продолжит агрессию против Украины".
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_Рузвельт ведь также категорически не хотел вступать в войну, наблюдая как Англия в одиночку отбивается от гитлеровцев! Но им пришлось вступить - после Пёрл-Харбора...
Другим тоже все понятно с нашим менталитетом
всрався "жандарм світовий"
За деньги они будут дружить с кем выгодно даже с чертом
Не брызгайте слюной --- думайте
На народы им глубоко до одного места
Все решают -- деньги и власть
Так само, як було очікувано, що процес запуску в експлуатацію затягнеться, накладуть обмеження на трубу та будуть тягати по судам та інстанціям, щоб краще побрити косорилих.
По факту газ буде качатися ватними рабами, як має бути, а сама труба, як бізнес проект, при таких витратах на неї, та при зірваних планах, якщо взагалі хоч колись окупиться, то значить ватани не дармо існують на тій планеті.