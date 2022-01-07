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Санкции против "Северного потока-2" подорвут единство США и Европы и не будут способствовать сдерживанию РФ, - Госдеп

Санкции против

США выступают против реализации проекта "Северный поток-2", однако введение санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим фактором для России в ее политике в отношении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.

Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.

"Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - сказал Прайс.

По его словам, в США обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство европейских союзников в решающий момент, когда Штатам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины.

"Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении "Северного потока-2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого", - подчеркнул дипломат.

Прайс напомнил, что США и их европейские партнеры работают над пакетом санкций, которые будут приняты, если Россия "продолжит агрессию против Украины".

Также читайте: Среди партнеров США в Европе существует "жесткий консенсус" по противодействию агрессии России, - Госдеп

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Топ комментарии
+24
А в чем интересно заключается сдерживание РФ? Кремль уже окупировал почти все постсоветские страны, уже почти совок слепил, росийские ядерные бомбардировщики летают над границейЕС, росийские наемники штурмуют польскую и литовскую границу, ***** уже даже штурм ВАшингтона и переворот устроил в США, а вы поете о сдерживании Рашки? Откройте глаза вам уже на голову насрали
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07.01.2022 08:29
+16
Луганская ТЭЦ, что в Счастье, в ДЭТЕК входит Ахметовский, отапливает пол ОРДЛО, уголь завозят из РФ, там по другому нельзя, ЖД пути восемь лет проложить не могут. Половина бенза и солярных у нас из РФ, страна торгует с агрессором полным ходом. Понятно, что есть объективные факторы, и денежки не пахнут. Семенченко , организатор « блокады» , в тюрьме который месяц, Пороху измену шьют. Что вы хотите от США и ЕС? Тут нужно крестик снять, или трусы одеть…
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07.01.2022 08:20
+16
Молодцы. Угождайте и поощряйте маньяка чтобы не потерять отношения с друзьями маньяка. Я лично все уже понял и про вашу демократию и про ваши ценности
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07.01.2022 08:21
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світ зійшов з ума?
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07.01.2022 08:13 Ответить
Don't look up...
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07.01.2022 08:16 Ответить
гугл перекладач зло.
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07.01.2022 08:46 Ответить
Як там щодо "Байден прийде і порядок наведе"? Ця потвора з скрєпостаном давно в змові(((
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07.01.2022 08:13 Ответить
сенатор-республіканець Тед Круз - так держать
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07.01.2022 08:19 Ответить
_Ублюдки сговорились с путлером. Получат Третью Всемирную в итоге, тупые, безответственные мерзавцы!
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07.01.2022 08:19 Ответить
Ну раз сам Лещенко сказал, значит не будет.
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07.01.2022 08:22 Ответить
Конечно не будет. США и Европа мирно под ***** лягут и будут его ублажать чтобы небылавайны
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07.01.2022 08:23 Ответить
_Не выйдет так, Польша лапки при нападении не сложит, несмотря на то, что будет предана германией и францией. Байденом также скорей да, чем нет. Вектор, когда Запад не даёт отпора фашистам, неизбежно завершается всемирной войной - просто потому, что потерявший от безнаказанности берега маньяк сам по своей воле не остановится. И воодушевлённый отсутствием отпора со стороны Запада зайдёт настолько далеко, что Запад будет просто вынужден ответить - или же быть порабощённым рашистами.
_Рузвельт ведь также категорически не хотел вступать в войну, наблюдая как Англия в одиночку отбивается от гитлеровцев! Но им пришлось вступить - после Пёрл-Харбора...
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07.01.2022 08:37 Ответить
Они на неё уже напали в 2010, плуг! И атакуют прямо сейчас.
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07.01.2022 08:42 Ответить
Честно сказать,с данной обстановкой в мире, большая война не помешала бы.
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07.01.2022 11:18 Ответить
Луганская ТЭЦ, что в Счастье, в ДЭТЕК входит Ахметовский, отапливает пол ОРДЛО, уголь завозят из РФ, там по другому нельзя, ЖД пути восемь лет проложить не могут. Половина бенза и солярных у нас из РФ, страна торгует с агрессором полным ходом. Понятно, что есть объективные факторы, и денежки не пахнут. Семенченко , организатор « блокады» , в тюрьме который месяц, Пороху измену шьют. Что вы хотите от США и ЕС? Тут нужно крестик снять, или трусы одеть…
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07.01.2022 08:20 Ответить
Щільний двіж ху@лостанських фур по М06 свідчить про нєрушьімую дружбу брацкіх народоф, *****(
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07.01.2022 08:39 Ответить
Я так и не понял. Семенченко плохой или хороший ?
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07.01.2022 09:58 Ответить
Это как политическая ситуация сложится, по ходу он использованный . Теперь трудно оценить как развивалась бы ситуация, если бы мы поддерживали взаимодействие с предприятиями на территории ОРДЛО , при условии их работы в правовом поле Украины. Но по результату, мы теперь их продукцию покупаем у раши и дороже, это у тех кто остался, а большинство кацапы попилили на металлолом. Кому от этого легче? Было бы понятно, если бы прекратили всю торговлю с агрессором, но ведь торгуют. Значит одним мона, а другим тюрма…
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07.01.2022 11:52 Ответить
Бред сивой кобылы это называется. Мозгов нет - лучше молчи. Как это ТЭЦ, которая вырабатывает электричество "отапливает" пол ордло? ТЭЦ никого не отапливает и отапливать не может. И второе - Луганская ТЭЦ никак не связана с ордло. ВООБЩЕ никак. Ни одного ватта электричества в ордло не идет и идти не может... 100% электричества ордло идет из рф.
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07.01.2022 10:44 Ответить
Шариков, ты из Кривого Рога? Так вот , для дегенератов, турбины ТЭЦ вращаются паром, для его создания и используются тысячи тонн угля, соотв. Остаётся теплоноситель, который используется для отопления и горячего водоснабжения. Счастье точно греют, да и все что было подключено при союзе, не думаю что кто то резал тепловые магистрали
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07.01.2022 11:46 Ответить
Молодцы. Угождайте и поощряйте маньяка чтобы не потерять отношения с друзьями маньяка. Я лично все уже понял и про вашу демократию и про ваши ценности
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07.01.2022 08:21 Ответить
Сами войну не объявляем, торгуем, за транзит газа жопу рвем, а от других что то требуем.
Другим тоже все понятно с нашим менталитетом
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07.01.2022 11:34 Ответить
серед продажних повій -
всрався "жандарм світовий"
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07.01.2022 08:21 Ответить
це повна хрєнь...
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07.01.2022 08:22 Ответить
Німеччина це не вся Європа !
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07.01.2022 08:26 Ответить
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07.01.2022 08:28 Ответить
А в чем интересно заключается сдерживание РФ? Кремль уже окупировал почти все постсоветские страны, уже почти совок слепил, росийские ядерные бомбардировщики летают над границейЕС, росийские наемники штурмуют польскую и литовскую границу, ***** уже даже штурм ВАшингтона и переворот устроил в США, а вы поете о сдерживании Рашки? Откройте глаза вам уже на голову насрали
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07.01.2022 08:29 Ответить
Держдеп высрался словами шалавы меркельши, зуб шредера даю
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07.01.2022 08:33 Ответить
кендюх фріців важливіше за кров українців
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07.01.2022 08:40 Ответить
СП-2 это деньги для Германии и ЕС
За деньги они будут дружить с кем выгодно даже с чертом
Не брызгайте слюной --- думайте
На народы им глубоко до одного места
Все решают -- деньги и власть
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07.01.2022 09:17 Ответить
В прошлый раз такая ******** позиция привела ко Второй Всемирной войне.
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07.01.2022 09:26 Ответить
Не всегда. ЕС покупало нефть и газ у СССР, и что?
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07.01.2022 09:50 Ответить
Ну, вот оно
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07.01.2022 09:26 Ответить
Ложь.
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07.01.2022 09:36 Ответить
Трамп був поганий, а Байден добрий. Так?
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07.01.2022 09:43 Ответить
И тут инфу из госдепа почему то откомментировал брехливый путинский Интерфакс,вы ****** почему не хотите работать с нормальными источниками,лубянка запрещает?
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07.01.2022 09:56 Ответить
Это что?Мировой гегемон опять сдулся?
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07.01.2022 10:30 Ответить
Залякало ***** вже й цих. Чого тільки доб'ються... Ще більшої нахабності.
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07.01.2022 10:39 Ответить
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07.01.2022 10:44 Ответить
Ви вже разом з Європою, вибачте за не літературне висловлювання, про*срали частину Грузії в 2008 році, Крим і Донбас в Україні 2014 році, здали Білорусь і зараз здаєте Україну в цілому всю агресору. Та таким поступом скоро вся Європа буде під кремлівським чоботом.
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07.01.2022 10:45 Ответить
Не думаю,что вся Европа,но видимо ссср2 быть.
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07.01.2022 11:15 Ответить
История Запад ничему не учит, блд! Жалко, что эти "миротворцы" продажные не рядом расположены с безумной ордой лаптеногих недофашиков...
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07.01.2022 10:58 Ответить
Следующий шаг Минские соглашения. Америка и Россия все-таки поделили сферы влияния.
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07.01.2022 11:08 Ответить
Да ладно,ще в 14 було зрозуміло що ваша шайка-партєйка з однієї з ****** банди міжнародних аферистів.Так що продовжуйте мотиляти ротом,бо зі справами у вас все навпаки.
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07.01.2022 11:37 Ответить
Іншими словами-сша і європа ЄДИНІ в підтримці "Північного потоку-2"(росії).європу путлер купив,а на байдена у нього,скоріш за все,є компромат.байден чомусь дозволив добудувати "ПН",а тепер ще й не проти того щоб росія його запустила.
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07.01.2022 12:03 Ответить
Чи, може вже час поставити свій Провід, зробити свою Армію, свою Націю, скувати свою Зброю, укріпити свою Віру і Церкву?
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07.01.2022 12:25 Ответить
Чому тут взагалі дивуватись? Ви думали, що Німеччина відмовиться від напівхалявного газу з колонії підорахи? Це тоді, коли колонія сама вбухала не реальні гроші в трубу, щоб догодити своїм покровителям? Все було очікувано.
Так само, як було очікувано, що процес запуску в експлуатацію затягнеться, накладуть обмеження на трубу та будуть тягати по судам та інстанціям, щоб краще побрити косорилих.
По факту газ буде качатися ватними рабами, як має бути, а сама труба, як бізнес проект, при таких витратах на неї, та при зірваних планах, якщо взагалі хоч колись окупиться, то значить ватани не дармо існують на тій планеті.
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07.01.2022 13:06 Ответить
Смотря на гниль Европы, надо задуматься, а стоит ли с ними вообще иметь дело.
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07.01.2022 15:20 Ответить
Вся гниль, хочет на пособие жить и не тужить. Украина сильная, но тоже начинает страдать от тупого зебильного инакомыслия внутри нее. Мы 100 лет в обед не нужны, не НАТО не ЕС, а вот наши ресурсы нужны.
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07.01.2022 16:07 Ответить
 
 