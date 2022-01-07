За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 7177 новых подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на утро 7 января.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Среди инфицированных за прошедшие сутки 364 ребенка и 203 медработника.
За прошедшие сутки госпитализированы - 1866 человек. В то же время 192 человека умерли от коронавируса.
Выздоровели – 5595 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 696 468 человек;
- выздоровели – 3 506 509 человек;
- летальных случаев – 97 088;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 933 070.
Кроме того, за прошедшие сутки 71 841 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4620 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.
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Це погана новина.
І це при тому, що свята ще тривають і людини не повернулись з відпочинку (переважно , гірськолижного) курорти треба на зиму не відкривати. Хоча б кілька років. Інакше - кожного року будемо ходити по колу (.
Так що вакцинуй - не вакцинуй, а гірські
Згадайте, звідки почався короновірус в Європи - з гірськолижних курортів Італії та Австрії. А звідти відпочивальники розвезли його по всій Європі.
Супермаркети і громадський транспорт 🤟 - відчиняти з 8-ї по 12-у
Можна ходити в супермаркет або кінотеатр з самого ранку, не пересікаючись з натовпом. Варіанти є для кожного, хто хоче про себе подбати.