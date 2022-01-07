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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 7177 новых подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на утро 7 января.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Среди инфицированных за прошедшие сутки 364 ребенка и 203 медработника.

За прошедшие сутки госпитализированы - 1866 человек. В то же время 192 человека умерли от коронавируса.

Выздоровели – 5595 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели – 3 696 468 человек;
- выздоровели – 3 506 509 человек;
- летальных случаев – 97 088;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 933 070.

Кроме того, за прошедшие сутки 71 841 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4620 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели 01

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Топ комментарии
+4
А це в черговий раз доказує, що штрикання не має жодного відношення до захисту від вірусу.
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07.01.2022 11:23
+2
На самій гірці заразитися чи заразити практично не можливо. Якщо і передається вірус, то в готелях, їдальнях, басейнах. Ну тоді потрібно або все зачиняти по всій країні (кінотеатри, концерти, спортзали....) або не списувати все на гірськолижний відпочинок. Кількість відпочиваючих в горах ні в яке порівняння не йде з усіма іншими, які не їздять в гори.
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07.01.2022 09:19
+1
Ви, можливо, не катаєтеся на лижах. По-перше, з'їжджати в масці - це ідіотизм, на гірці ви точно ні з ким не контактуєте. Під'їждаєте до під'йомника на лижах. Ви технічно, через довжину лиж попереду та позаду не можете наблизитися до людини. Весь день на свіжому повітрі, концентрація вірусу в повітрі наближена до нуля. В супермаркеті перед святами, куди сходили всі люди, де товклися за продуктами, та стоячи в черзі, було значно небезпечніше. Або в кінотеатрі, просидівши 2 години поруч з іншими людьми. Вже сотні разів сказано спеціалістами, що ймовірність передати хворобу або заразитися в закритому приміщенні значно перевищує ніж на відкритому просторі.
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07.01.2022 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Число нових випадків вперше за останні 3 тижні більше, ніж число нових випадків.
Це погана новина.
І це при тому, що свята ще тривають і людини не повернулись з відпочинку (переважно , гірськолижного) курорти треба на зиму не відкривати. Хоча б кілька років. Інакше - кожного року будемо ходити по колу (.
Так що вакцинуй - не вакцинуй, а гірські
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07.01.2022 08:29 Ответить
На самій гірці заразитися чи заразити практично не можливо. Якщо і передається вірус, то в готелях, їдальнях, басейнах. Ну тоді потрібно або все зачиняти по всій країні (кінотеатри, концерти, спортзали....) або не списувати все на гірськолижний відпочинок. Кількість відпочиваючих в горах ні в яке порівняння не йде з усіма іншими, які не їздять в гори.
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07.01.2022 09:19 Ответить
Ще й можна! Жодної соц. дистанції там, всі дихають в обличчя один одному, з'їзжають ясна річ без масок
Згадайте, звідки почався короновірус в Європи - з гірськолижних курортів Італії та Австрії. А звідти відпочивальники розвезли його по всій Європі.
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07.01.2022 09:33 Ответить
Ви, можливо, не катаєтеся на лижах. По-перше, з'їжджати в масці - це ідіотизм, на гірці ви точно ні з ким не контактуєте. Під'їждаєте до під'йомника на лижах. Ви технічно, через довжину лиж попереду та позаду не можете наблизитися до людини. Весь день на свіжому повітрі, концентрація вірусу в повітрі наближена до нуля. В супермаркеті перед святами, куди сходили всі люди, де товклися за продуктами, та стоячи в черзі, було значно небезпечніше. Або в кінотеатрі, просидівши 2 години поруч з іншими людьми. Вже сотні разів сказано спеціалістами, що ймовірність передати хворобу або заразитися в закритому приміщенні значно перевищує ніж на відкритому просторі.
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07.01.2022 09:56 Ответить
Але в черзі на підйомник заразитися елементарно....😀
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07.01.2022 12:48 Ответить
Гори, ліси зачинить на вхід і вихід.👎
Супермаркети і громадський транспорт 🤟 - відчиняти з 8-ї по 12-у
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07.01.2022 10:37 Ответить
Нашо в такому разі людей штрикали, шоб все позакривати? В такі місця в нас же нештрикнутих не пускають.
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07.01.2022 11:07 Ответить
А це в черговий раз доказує, що штрикання не має жодного відношення до захисту від вірусу.
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07.01.2022 11:23 Ответить
Хочу це почути від агітаторів, але в них шось з логікою.
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07.01.2022 11:25 Ответить
От і я проти, щоб все закривати. Нехай кожна людина прораховує ризики для свого здоров'я і оберігається. Можна поїхати в гори на один день, як роблю я, користуючись близкістю проживання, при цьому не спілкуючись ні з ким. Можна поїхати на декілька днів в гори, оминаючи скупчення людей в їдальнях, зупиняючись в малесеньких садибах і готуючи самому їжу.
Можна ходити в супермаркет або кінотеатр з самого ранку, не пересікаючись з натовпом. Варіанти є для кожного, хто хоче про себе подбати.
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07.01.2022 11:32 Ответить
зауваження: пандемії в Україні немає - не оголошували офіційно, бо вона має бути лише після введння надзвичаного стану; ті тестування, які проводять в Україні на виявлення якогось ковіду вже визнані в світі, як неправдиві. ЦЕНЗОРе, не перекручуйте інформацію, надавайте лише правдиві відомості!!
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07.01.2022 11:37 Ответить
 
 