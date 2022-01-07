Полицейский в Харьковской области пытал человека для признания в убийстве, а судмедэксперт "не увидел" следов побоев, - прокуратура

Оперуполномоченному отделу полиции и судебно-медицинскому эксперту из Харьковской области сообщено о подозрении. Полицейскому – в пытках, а судмедэксперту – в вынесении ложного заключения, совмещенного с обвинением в тяжком преступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Расследованием установлено, что в ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. В целях раскрытия преступления на место убийства прибыли правоохранители, где при общении со свидетелями узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем.

С целью скорейшего раскрытия убийства заместитель начальника одного из отделов полиции ГУНП в области и оперуполномоченный решили использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером того же дня они приехали к мужчине, надели на него наручники, доставили в отдел полиции, где долгое время поочередно избивали его заполненной водой пластиковой бутылкой.

Кроме того, установлено, что судебно-медицинский эксперт составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные заключения судебно-медицинской экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных мужчине работниками полиции.

6 января 2021 года оперуполномоченному и судебно-медицинскому эксперту сообщено о подозрении. Ему инкриминируется ч.2 ст.384 УК Украины, грозит наказание в виде работ сроком до 2 лет или ограничение свободы сроком до 5 лет, или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины, которая инкриминируется оперуполномоченному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

30 сентября 2021 года в указанном уголовном производстве заместителю начальника одного из отделов ГУНП в области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 УК Украины.

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