Полицейский в Харьковской области пытал человека для признания в убийстве, а судмедэксперт "не увидел" следов побоев, - прокуратура
Оперуполномоченному отделу полиции и судебно-медицинскому эксперту из Харьковской области сообщено о подозрении. Полицейскому – в пытках, а судмедэксперту – в вынесении ложного заключения, совмещенного с обвинением в тяжком преступлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Расследованием установлено, что в ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. В целях раскрытия преступления на место убийства прибыли правоохранители, где при общении со свидетелями узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем.
С целью скорейшего раскрытия убийства заместитель начальника одного из отделов полиции ГУНП в области и оперуполномоченный решили использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером того же дня они приехали к мужчине, надели на него наручники, доставили в отдел полиции, где долгое время поочередно избивали его заполненной водой пластиковой бутылкой.
Кроме того, установлено, что судебно-медицинский эксперт составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные заключения судебно-медицинской экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных мужчине работниками полиции.
6 января 2021 года оперуполномоченному и судебно-медицинскому эксперту сообщено о подозрении. Ему инкриминируется ч.2 ст.384 УК Украины, грозит наказание в виде работ сроком до 2 лет или ограничение свободы сроком до 5 лет, или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
Санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины, которая инкриминируется оперуполномоченному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
30 сентября 2021 года в указанном уголовном производстве заместителю начальника одного из отделов ГУНП в области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 УК Украины.
Пожалуйста, подождите...
Так нині і робиться, тільки додайте сюди , ще повне розкриття злочину підтверджує зізнання підозрюваного. А от це зізнання різними методами і вибивають
По-перше - судмедекспертиза не знаходиться у підпорядкуванні МВС взагалі
По-друге - у відповідності з законом "Про СМЕ" судмедексперт - самостійна процесуальна особа Він ОСОБИСТО несе відповідальність за складений ним висновок! ТОбто - це проблема конкретної особи" а не "системи" (я кілька разів представляв інтереси їх "контори" і вигравав справи) Якщо експерт (фізична особа) отримав "могорич" - то це проблема самого експерта а не "системи"
Ведь каждое ,,выбитое,, чистосердечное для когото в ментуре премия а для кого-то повышение по службе.
Це як? По нормальному по 20 років з конфіскацією та компенсацією.
Думаєте татаров не з таких от падлюк ?