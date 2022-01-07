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Полицейский в Харьковской области пытал человека для признания в убийстве, а судмедэксперт "не увидел" следов побоев, - прокуратура

Полицейский в Харьковской области пытал человека для признания в убийстве, а судмедэксперт

Оперуполномоченному отделу полиции и судебно-медицинскому эксперту из Харьковской области сообщено о подозрении. Полицейскому – в пытках, а судмедэксперту – в вынесении ложного заключения, совмещенного с обвинением в тяжком преступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Расследованием установлено, что в ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. В целях раскрытия преступления на место убийства прибыли правоохранители, где при общении со свидетелями узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем.

С целью скорейшего раскрытия убийства заместитель начальника одного из отделов полиции ГУНП в области и оперуполномоченный решили использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером того же дня они приехали к мужчине, надели на него наручники, доставили в отдел полиции, где долгое время поочередно избивали его заполненной водой пластиковой бутылкой.

Кроме того, установлено, что судебно-медицинский эксперт составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные заключения судебно-медицинской экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных мужчине работниками полиции.

6 января 2021 года оперуполномоченному и судебно-медицинскому эксперту сообщено о подозрении. Ему инкриминируется ч.2 ст.384 УК Украины, грозит наказание в виде работ сроком до 2 лет или ограничение свободы сроком до 5 лет, или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины, которая инкриминируется оперуполномоченному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

30 сентября 2021 года в указанном уголовном производстве заместителю начальника одного из отделов ГУНП в области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 УК Украины.

Также смотрите: СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Полицейский в Харьковской области пытал человека для признания в убийстве, а судмедэксперт не увидел следов побоев, - прокуратура 01
Полицейский в Харьковской области пытал человека для признания в убийстве, а судмедэксперт не увидел следов побоев, - прокуратура 02

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Топ комментарии
+9
Повышать зарплаты Нужно!!! Но не таким трутням,а их 90 процентов как минимум,а ЗА РЕАЛЬНУЮ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ,а у нас под"шумок" и бабло и УБДшки давай...И звания тоже,генералов и полканов,как собак
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07.01.2022 08:44
+7
За такое весь райотдел нужно увольнять,пусть следят друг за дружкою и стучат,если что,наверх,больше порядка будет.
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07.01.2022 09:52
+4
"Валюша"! Якщо не тямиш - чого ти лізеш у обговорення? Вибач - але ти нагадуєш мені школярку що пробує "рассуждать о семейной жизни"!
По-перше - судмедекспертиза не знаходиться у підпорядкуванні МВС взагалі
По-друге - у відповідності з законом "Про СМЕ" судмедексперт - самостійна процесуальна особа Він ОСОБИСТО несе відповідальність за складений ним висновок! ТОбто - це проблема конкретної особи" а не "системи" (я кілька разів представляв інтереси їх "контори" і вигравав справи) Якщо експерт (фізична особа) отримав "могорич" - то це проблема самого експерта а не "системи"
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07.01.2022 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Повышать зарплаты Нужно!!! Но не таким трутням,а их 90 процентов как минимум,а ЗА РЕАЛЬНУЮ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ,а у нас под"шумок" и бабло и УБДшки давай...И звания тоже,генералов и полканов,как собак
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07.01.2022 08:44 Ответить
За реально виконану роботу - що ви маєте на увазі? Скільки злочинів розкрив, скільки підозрюваних зловив, - стільки й отримуєш?
Так нині і робиться, тільки додайте сюди , ще повне розкриття злочину підтверджує зізнання підозрюваного. А от це зізнання різними методами і вибивають
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07.01.2022 09:10 Ответить
Так нажаль, і це повністю потворна совкова ментівська система. Дякуємо мультимільйонеру авакову за це.
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07.01.2022 10:04 Ответить
Моя нова полиция
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07.01.2022 08:51 Ответить
Розігнати нах це аваківське кодло.
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07.01.2022 09:00 Ответить
"Валюша"! Якщо не тямиш - чого ти лізеш у обговорення? Вибач - але ти нагадуєш мені школярку що пробує "рассуждать о семейной жизни"!
По-перше - судмедекспертиза не знаходиться у підпорядкуванні МВС взагалі
По-друге - у відповідності з законом "Про СМЕ" судмедексперт - самостійна процесуальна особа Він ОСОБИСТО несе відповідальність за складений ним висновок! ТОбто - це проблема конкретної особи" а не "системи" (я кілька разів представляв інтереси їх "контори" і вигравав справи) Якщо експерт (фізична особа) отримав "могорич" - то це проблема самого експерта а не "системи"
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07.01.2022 09:26 Ответить
А ты часто так делал?
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07.01.2022 11:40 Ответить
Монастирський-чорт!))
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07.01.2022 09:38 Ответить
То Аваков -чорт.Его люди.
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07.01.2022 10:13 Ответить
За такое весь райотдел нужно увольнять,пусть следят друг за дружкою и стучат,если что,наверх,больше порядка будет.
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07.01.2022 09:52 Ответить
Наказать обоих. Совковый беспредел - долой.
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07.01.2022 09:55 Ответить
Судмедексперт и менты одно ведомство,а ворон ворону глаз не выклюет.И только один Бог ведает сколько уже народу погибло в застенках польции от рук таких гестаповцев.Система все скроет.
Ведь каждое ,,выбитое,, чистосердечное для когото в ментуре премия а для кого-то повышение по службе.
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07.01.2022 10:06 Ответить
НЕ можу зрозуміти. Ми оплатили СКОТАМ роботу, надали ВЛАДУ. Вони мучили людину і їм лише до 5????
Це як? По нормальному по 20 років з конфіскацією та компенсацією.
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07.01.2022 10:25 Ответить
Треба цим блюстителям не зарплатні збільшувати а терміни ув"язнення за їх злочинну діяльність. Злочинці у законі.
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07.01.2022 10:38 Ответить
Палицая под суд, за соучастие в убийстве! А судмедэксперта? Тоже под суд, за скрытие преступления! Обоим не менее пятнарика, не известно скольких невинных они посадили...
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07.01.2022 10:40 Ответить
Обоих на каторгу.
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07.01.2022 10:45 Ответить
мразь мусорская
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07.01.2022 10:50 Ответить
Брав приклад з президента.
Думаєте татаров не з таких от падлюк ?
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07.01.2022 11:08 Ответить
Еще прокуратуре и суду накинуть бы по 10 , а то как то странно , как по мне... Украл огнетушитель в Прокрватуре- от двух до пяти и за пытки при исполнении тоже самое ...
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07.01.2022 15:22 Ответить
Вот потому и уходят из полиции. Одни уйобки кругом, дискредитируют других.
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07.01.2022 15:56 Ответить
Потрібно, щоб поліцай за подібні злочини сидів не в мєнтовській зоні, а в загальній. Тоді і 2 роки йому вічністю покажуться.
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07.01.2022 17:05 Ответить
 
 