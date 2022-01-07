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США и Япония углубят оборонное сотрудничество для противостояния России и Китаю, - Блинкен

США и Япония углубят оборонное сотрудничество для противостояния России и Китаю, - Блинкен

Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны для противодействия оборонным угрозам, включая гиперзвуковые и космические возможности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны для противодействия возникающим военным угрозам, включая гиперзвуковые и космические", - цитируют СМИ заявление госсекретаря США Блинкена на открытии виртуальной встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

По его словам, американо-японский альянс "должен не только укреплять имеющиеся у нас инструменты, но и разрабатывать новые".

"Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит нашим ученым, нашим инженерам и руководителям программ сотрудничество по возникающим проблемам, связанным с обороной, от противодействия гиперзвуковым угрозам до расширения возможностей космического базирования", - добавил Блинкен.

В качестве угроз он назвал Россию и Китай, которые "на суше, на море, в космосе, киберпространстве нарушают международные нормы", упомянув "наращивание военной мощи России против Украины", "провокационные" действия Пекина в отношении Тайваня, а также последний пуск ракеты Северной Кореей.

При этом Блинкен подчеркнул, что Москва и Пекин "углубляют двухстороннее военное сотрудничество". Он также сообщил, что стороны подпишут пятилетнее соглашение, о базировании американских войск в Японии.

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07.01.2022 09:01 Ответить
Какой Китай?омерика обосралась с каким то х уйлом парашинским
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07.01.2022 09:02 Ответить
Давно пора!!!! Две страны имеющие огромное превосходство в технологиях над всем миром могут поставить мир на уши!!!
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07.01.2022 09:25 Ответить
Технологии есть, а яиц нет.
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07.01.2022 10:23 Ответить
Просто на них ще належним чином не наступили..
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07.01.2022 12:15 Ответить
Для тих, хто не в курсі. США після перемоги в Другій світовій наклали обмеження і зобов'язання на Японію, щоб стримати її експансію. В міру посилення Китаю, все що потрібно США, так це дозволяти Японії військово посилюватись.

Так що дуже смішні коменти панікерів з їхніми "всьо пропало". Китай, при всьому бажанні, Тайвань не може захватити. Про якусь загрозу конкретно США мова навіть не йде.
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07.01.2022 12:55 Ответить
 
 