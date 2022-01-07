В ходе спецопераций в Казахстане задержаны более 3 тыс. человек, 26 - убиты, - МВД республики

В Казахстане в ходе спецоперации задержаны более 3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время задержаны более 3 тысяч человек, ликвидированы 26, еще 18 ранены", - сообщили в МВД республики.

Отмечается, что все здания акиматов в Казахстане освобождены и взяты под охрану.

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