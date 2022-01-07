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задержание (6651) Казахстан (778) протест (5834)

В ходе спецопераций в Казахстане задержаны более 3 тыс. человек, 26 - убиты, - МВД республики

В ходе спецопераций в Казахстане задержаны более 3 тыс. человек, 26 - убиты, - МВД республики

В Казахстане в ходе спецоперации задержаны более 3 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время задержаны более 3 тысяч человек, ликвидированы 26, еще 18 ранены", - сообщили в МВД республики.

Отмечается, что все здания акиматов в Казахстане освобождены и взяты под охрану.

Также смотрите: По протестующим в Аламаты открыли огонь, есть погибшие, - СМИ. ВИДЕО

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Топ комментарии
+32
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07.01.2022 09:04
+20
Вбивці власного народу. Злочинці у військовій формі.
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07.01.2022 09:08
+19
террористы убили людей, а ты радуешься, малороссийская шваль?
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07.01.2022 09:07
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07.01.2022 09:04 Ответить
полуправда всегда хуже даже ЦИНИЧНОЙ БРЕХНИ ....- так как это пропаганда .... , и у нас тоже ....
...да - пожал руку с пренебрежением - это факт ....
https://www.youtube.com/watch?v=pEGXqZiLFbY

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07.01.2022 09:37 Ответить
террористы убили людей, а ты радуешься, малороссийская шваль?
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07.01.2022 09:07 Ответить
ТЕЛЕГРАМ: Казахстан, Алмата, протесты Последние новости, [06.01.2022 21:08] Участникам протестов в Казахстане может грозить от 8 лет до пожизненного с лишением гражданства. Если остановиться, будет Беларусь 2.0...
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07.01.2022 09:06 Ответить
А якщо ні - Афганістан 2.0?
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07.01.2022 09:07 Ответить
Афганистан 89 го там будет если не остановятся для кацапов
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07.01.2022 10:02 Ответить
А що, законодавством РК передбачена така норма "позбавлення громадянства"? Чи це Токаєв на ходу придумує?
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07.01.2022 09:12 Ответить
А амністію...
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07.01.2022 09:06 Ответить
Вбивці власного народу. Злочинці у військовій формі.
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07.01.2022 09:08 Ответить
Брехня. Поранено понад 1000, а загиблих всього 26? Поранених в таких випадках більше ніж загиблих в 3-4 рази. Реально загиблих не меньше 300.
Невже справді, частину загиблих ховають без ідентифікації , бо вони - випущені щ тюрем ув'язнені , спеціально для влаштування заворушень?!
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07.01.2022 09:15 Ответить
видимо власти Казахстана сваливают в кучу тех, кто ранен но умер не сразу с просто выжившими ранеными.
По идее статистика должна быть хотя бы 1 убитый на 35 раненых.
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07.01.2022 17:42 Ответить
Ну не вийшло в казахів за перший раз, не виходить прямо в лоб на кулемети. Перейти на тиху партизанщину - зібралась десятка патріотів, навіть з мисливською зброєю, підкрались до групки "уміратварітєлей" і залпом, підпалити ел.підстанцію що живить обєкт каратєлєй, зробити аварії на водогонах, кааналізаціях. У них повно всяких карєрів і шахт, роздобути вибухівку не проблема = тоді "братьєв" вже можна і штабелями на родіну відправляти.
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07.01.2022 09:17 Ответить
ага - от тільки ідейних "партизанівЦ та лісів мало ....
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07.01.2022 09:30 Ответить
КИЕВ. 7 января. УНН.

Активисты движения "Демократический Выбор Казахстана" (ДВК) сообщили, что на фоне волнений в Казахстане, 6 января в Киеве неизвестные в гражданской одежде "напали на представителя штаба оппозиционного движения" и пришли к еще одному активисту. Соответствующую информацию в Facebook обнародовала активистка Людмила Козловская, передает УНН.

В сообщении отмечается, что 6 января в Киеве лицо, которое якобы является сотрудником СБУ "побила возле подъезда дома" Заманбека Тлєулиєва, одного из координаторов штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" (ДВК).

В результате у активиста Тлеулиева численное количество ушибов, 4 выбитых зуба и один серьезно поврежденный зуб. Люди, названные сотрудниками СБУ, использовали нецензурную лексику, угрожали Тлєулиєву немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины.

Козловская пишет, что при этом присутствовали сотрудники полиции Украины, которые также вели видеофиксацию того, что происходит. Сообщается, что Тлеулиев вызвал полицию и сообщил о нападении на него неизвестных. "После этого один из сотрудников СБУ показал Тлеулиеву удостоверение на имя Егор Косов", - говорится в сообщении.

По словам Козловской, люди в гражданской одежде пришли в еще к одному активисту - Елдоса Насипбекова. "Сотрудники СБУ заставили Насипбекова написать расписку об "отказе от занятия политической деятельности в Казахстане и отсутствие претензий к действиям сотрудников СБУ". Отмечается, что руководил "сотрудниками СБУ" подполковник Капитанюк Александр Михайлович, - говорится в сообщении. В соответствии с опубликованной информации, после того, связь с этими людьми была потеряна.

УНН на данный момент не получил комментариев от Службы безопасности Украины относительно этой ситуации.
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07.01.2022 09:33 Ответить
Вот шакалы. Служба бабла всегда на кацапов работала не стесняясь.
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07.01.2022 10:02 Ответить
сбу ето 95 квартал что ви хотели))
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07.01.2022 14:26 Ответить
Мясники ОДКБ говорят только,,правду"Казахи ! Наснаги вам!Мы за вашу Свободу и процветание.
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07.01.2022 09:35 Ответить
Російська пропаганда: Україна - країна 404! Її не існує! Вона нічого не вирішує! Маріонетка!!!
Також російська пропаганда: Україна координує революцїї в Білорусі та Казахстані!!!!
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07.01.2022 09:42 Ответить
Опять путинский Интерфакс нас информирует,нормальных источников почему то не находят на ЦН.
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07.01.2022 09:49 Ответить
Это точно, с правоохранителями, превратившимися в убийц только так и поступать.
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07.01.2022 10:00 Ответить
... не кто... Грамматику учи, ЧМО БОТное!!!
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07.01.2022 10:07 Ответить
Если уж брать за образец "В слове неграмотное тоже "не" пишется" - то почему тогда "не кто" раздельно? А вообще, Владимир Александрович, просто скачайте какое-нибудь литературное произведение, задайте в поиске слово "никто" и посмотрите примеры его употребления и написания. Для полноты изучения задайте и "не кто" - сразу говорю, вряд ли отыщете.
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07.01.2022 13:53 Ответить
Там же ("Мастер и Маргарита") абзацем ниже: "никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея." Ну и в слове "поучиться" зря мягкий знак не поставили!
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07.01.2022 15:24 Ответить
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F "поучится", ага
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07.01.2022 15:50 Ответить
https://russkiypro.ru/pravilnoe-pravopisanie-nikto-ili-ni-kto/
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07.01.2022 15:34 Ответить
https://sprint-olympic.ru/uroki/russkij-jazyk-uroki/kak-pravilno-pishetsja/43067-nikto-ili-ni-kto-kak-pishetsja-slitno-ili-razdelno.html Никто или ни кто
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07.01.2022 15:46 Ответить
Чмо, купи книженцию умную и займись ликбезом!!! В данном контексте, единственно правильным, есть местоимение НИКТО!!!
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08.01.2022 08:59 Ответить
есть мало таких придурков как бульбохуйло. у самого руки в кровищи по пояс, так он и белорусов теперь в неё на века вымазал.
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07.01.2022 09:56 Ответить
Вадим Никаноров , я вам таки , объясняю , Лугандон , это общемировое название то шо образовалось на востоке Украины с помощью русни , а вы идите от сюда ,на однокласники , там ваши люди
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07.01.2022 10:09 Ответить
Токаєв - ставленик Москви, як Лукашенко в Білорусі чи Янукович в Україні. А Зе своїми діями-зашкварами також схожий на Януковича, але ''модернізованого''...
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07.01.2022 10:43 Ответить
Правильно писати : Під час окупації Казахстану ......
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07.01.2022 10:54 Ответить
26? Подозреваю, что на порядок больше.
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07.01.2022 10:56 Ответить
3 тыс человек!!!! Это еще как минимум 3 тыс родствеников , и как мин три тыс друзей!!!! 9 тыс человек- ВСТАВАЙТЕ И БОРИТЕСЬ!!!!!! Иначе эти твари станут еще кровожаднее!!!! НЕ СИДИТЕ!!!!!!
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07.01.2022 11:29 Ответить
Минимум в 10 раз больше.
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07.01.2022 11:32 Ответить
Понятно, что убиты сотни, если не тысячи людей.
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07.01.2022 12:26 Ответить
Казахстана больше нет . Забьют , зачистят , пересажают и введут белорусскую диктатуру под руководством ***** . И миллиард мусульман сделают вид что ничего не произошло .
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07.01.2022 12:55 Ответить
Дуже шкода,що в казахів нічого не вийшло. А як все добре починалось...
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07.01.2022 14:36 Ответить
пролилася кров......рашка на цьому неодмінно послизнеться
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07.01.2022 20:14 Ответить
нолик к убитым можно смело прибавлять
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07.01.2022 23:01 Ответить
 
 