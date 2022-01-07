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9 января украинцы проведут глобальную акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

9 января украинцы проведут глобальную акцию

9 января украинцы проведут глобальную акцию "#СкажиПутіну_НІ / #SayNOtoPutin". Организаторы призывают украинцев во всем мире провести аналогичные акции на местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу акции в фейсбуке.

"К сожалению, зло не спит на праздники. Путин хочет утопить в крови Казахстан, а 10 января – принудить Украину к капитуляции. Для этого он держит на нашей границе 100-тысячную орду. 9 января украинцы по всему миру выйдут, чтобы обратиться к мировым лидеров с призывом сказать "нет" Путину и его имперской политике. Компромиссы с Путиным приведут только к новым войнам и жертвам", - рассказали организаторы акции.

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В Киеве акция состоится 9 января в 11:30 на Михайловской площади. Организаторами выступают "Рух Опору Капітуляції" и "Вільні Люди".

"10 января будет решаться судьба Украины. Она может быть решена без нашего участия. Поэтому мы должны выйти и передать свое послание миру. Украинцы собираются не только в Киеве. В Чикаго, США акция состоится в 15:00, место – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорке, США - в 14:00, место - Union Square Park", - отметили организаторы акции

"Призываем Запад #СкажиПутіну_НІ на его ультиматум. Диктатор хочет силой восстановить СССР. Это надо остановить. #УкраїнціЧинитимутьОпір оккупантам. Ничего о нас без нас. Не примем ультиматумов против нашей свободы и общих интересов союзников. Украина и Запад #СильнішіРазом", - озвучили свои требования организаторы акции.

Они также призвали украинцев организовать 9 января акции на местах.

"1️⃣ Напечатайте или напишите на листе А4, или большего формата, два лозунга - #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist или украинские варианты #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір. 
2️⃣ Договоритесь с друзьями и сделайте совместное фото с плакатом. Если не выходит ни с кем скоординироваться, можете сфотографироваться и самостоятельно.
3️⃣ Можете сфотографироваться даже у своей церкви после службы. Это может быть памятное здание, городской или сельский совет, табличка с названием города/села.
4️⃣ Выложите ваше фото в соцсетях – фейсбук, инстаграмм, твиттер и т.д. В сообщениях используйте хештеги #SayNOToPutin #СкажиПутіну_Ні #UkrainiansWillResist #УкраїнціЧинитимутьОпір. Также пишите, в каком городе или селе сделано фото.
5️⃣ Ваши фото присылайте в обсуждении события, на наш электронный ящик [email protected], или на страницу Руху Опору Капітуляції. Обязательно укажите, где именно сделано фото.
6️⃣ О месте и времени акций в своих городах сообщайте в обсуждении события", - посоветовали организаторы акции.

"Эта акция должна передать голос всех украинцев, поэтому призываем воздержаться от партийных флагов и использовать только государственные флаги и другую национальную символику. В воскресенье мы должны выйти и четко сказать международному сообществу и действующей власти, что компромиссы с Путиным - недопустимы. Мы не примем ультиматум Кремля и то же призываем сделать Запад. Как бы ни прошли переговоры, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам", - призвал "Рух Опору Капітуляції".

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Топ комментарии
+10
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07.01.2022 11:30
+9
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07.01.2022 11:21
+7
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07.01.2022 11:40
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Когда оно издохнет ?
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07.01.2022 11:21 Ответить
В своё время. Но навряд ли это сильно изменит политику рф.
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07.01.2022 11:27 Ответить
Залежить від наступника. Після смерті Сталіна багато чого змінилося. Якщо прийде хтось прагматичний, кому кортить замирення із Заходом (не через людинолюбство, звичайно, а щоб спокійно тримати власні активи у незкріпному світі) - для нас це може бути вигідно.
Але може прийти і відморозок, Шойгу наприклад...
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07.01.2022 13:43 Ответить
Согласен, но тут покажет только время.
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07.01.2022 13:48 Ответить
треба навчитися давати йому відсіч, а не сподіватися, що воно скоро здохне
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07.01.2022 11:37 Ответить
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07.01.2022 11:21 Ответить
Чистая клоунада,нет нужно говорить своим предателям, например тем,кто вкладывал капиталы в экономику засрашки,строил там заводы и создавал путинцам рабочие места.
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07.01.2022 11:28 Ответить
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07.01.2022 11:30 Ответить
Хутін до…***!
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07.01.2022 11:32 Ответить
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07.01.2022 11:33 Ответить
лучше "#СкажиПутіну_НА ***
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07.01.2022 11:34 Ответить
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07.01.2022 11:37 Ответить
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07.01.2022 11:39 Ответить
Блин, прочитал первое предложение как "скажи ***** хай(типа HI - привет)". Задумался...
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07.01.2022 11:38 Ответить
расіся в гівні, скажи ій НІ!
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07.01.2022 11:38 Ответить
Москаль північний наш ворог вічний! А коли ми скажемо ні москальским клоунам які керуют Україною! Якби москалі не сподівалися що їх будут тут зустрічати квітами а знали що тільки кулями як фіни наприклад! То вони до нас би і не лізли!
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07.01.2022 11:39 Ответить
Занадто толерантні слова, як для такого нещастя, як путін. Не заслуговує!!!!
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07.01.2022 11:40 Ответить
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07.01.2022 11:40 Ответить
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07.01.2022 11:41 Ответить
в мене смерть путєна асоціюється із зайцем, качкою та яйцем)))
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07.01.2022 11:43 Ответить
Хай краще як Сталін - здохне "у долині сечі" ©
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07.01.2022 13:45 Ответить
а чому тільки путіну у нас гідні кандидатури е такоz
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07.01.2022 11:41 Ответить
лучше бы зеле это сказали
а так, просто акция отвлечения...
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07.01.2022 11:42 Ответить
Вот именно. путин опять всех поимел - вот об этом и говорит эта акция
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07.01.2022 11:44 Ответить
вместо бесполезных перформансов нужно строить собственную крепкую политически и экономически страну, и только тогда начнут уважать и принимать в расчет, а не заниматься "игрой членом на рояле"...
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07.01.2022 11:56 Ответить
С кем ты это будешь строить? Страна идёт к развалу и это очевидно.
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07.01.2022 12:17 Ответить
к сожалению(
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07.01.2022 14:11 Ответить
Крыса мавзолейная привезла батальон снайперов в Казахстан...,отстреливают всех подряд...
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07.01.2022 11:47 Ответить
мавзолейные набирают силу и расширяют влияние.
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07.01.2022 12:56 Ответить
я очікую початку руху "Зеля+Беня+Єрмак" - ГЕТЬ!
Це більш нагально для України в ******** ситуації.
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07.01.2022 11:48 Ответить
А саме для того, щоб переключити увагу і гнів з зеленої падлюки, цю акцію і вигадали.
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07.01.2022 15:23 Ответить
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07.01.2022 11:49 Ответить
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07.01.2022 11:50 Ответить
А для чого вся ця клоунада?
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07.01.2022 11:51 Ответить
Путлер теперь палач и Казахстана....ГААГА ждет...
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07.01.2022 11:51 Ответить
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07.01.2022 11:53 Ответить
А де старе, добре "ла-ла-ла"?!
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07.01.2022 11:58 Ответить
Террористы и мародёры проводят акцию непокоры чтобы свергнуть режим.
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07.01.2022 12:24 Ответить
Значить Різдво Христове ми святкуємо разом з бандитами з РПЦ , а як біда та небезпека - одразу біжимо до цивілізованого християнського світу просити помочі . Нікрасіво якось . Як дібіли себе ведемо.
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07.01.2022 13:04 Ответить
оно, конечно, хорошо.
Вот я представляю, 1941 год, советские дети рисуют на листочках "Скажи бяке Гитлеру нет!
Sag nein zum Scheiß Hitler!"
И клеят на столбах и стенах.
Всё, после этого Гитлер точно передумает нападать, захворает и капут.
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08.01.2022 00:37 Ответить
что-то слово "нi" выглядит как английское "hi'.
Say HI to Putin.
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08.01.2022 10:08 Ответить
 
 