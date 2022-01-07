9 января украинцы проведут глобальную акцию "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin"

9 января украинцы проведут глобальную акцию "#СкажиПутіну_НІ / #SayNOtoPutin". Организаторы призывают украинцев во всем мире провести аналогичные акции на местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу акции в фейсбуке.

"К сожалению, зло не спит на праздники. Путин хочет утопить в крови Казахстан, а 10 января – принудить Украину к капитуляции. Для этого он держит на нашей границе 100-тысячную орду. 9 января украинцы по всему миру выйдут, чтобы обратиться к мировым лидеров с призывом сказать "нет" Путину и его имперской политике. Компромиссы с Путиным приведут только к новым войнам и жертвам", - рассказали организаторы акции.

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В Киеве акция состоится 9 января в 11:30 на Михайловской площади. Организаторами выступают "Рух Опору Капітуляції" и "Вільні Люди".

"10 января будет решаться судьба Украины. Она может быть решена без нашего участия. Поэтому мы должны выйти и передать свое послание миру. Украинцы собираются не только в Киеве. В Чикаго, США акция состоится в 15:00, место – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорке, США - в 14:00, место - Union Square Park", - отметили организаторы акции

"Призываем Запад #СкажиПутіну_НІ на его ультиматум. Диктатор хочет силой восстановить СССР. Это надо остановить. #УкраїнціЧинитимутьОпір оккупантам. Ничего о нас без нас. Не примем ультиматумов против нашей свободы и общих интересов союзников. Украина и Запад #СильнішіРазом", - озвучили свои требования организаторы акции.

Они также призвали украинцев организовать 9 января акции на местах.

"1️⃣ Напечатайте или напишите на листе А4, или большего формата, два лозунга - #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist или украинские варианты #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір.

2️⃣ Договоритесь с друзьями и сделайте совместное фото с плакатом. Если не выходит ни с кем скоординироваться, можете сфотографироваться и самостоятельно.

3️⃣ Можете сфотографироваться даже у своей церкви после службы. Это может быть памятное здание, городской или сельский совет, табличка с названием города/села.

4️⃣ Выложите ваше фото в соцсетях – фейсбук, инстаграмм, твиттер и т.д. В сообщениях используйте хештеги #SayNOToPutin #СкажиПутіну_Ні #UkrainiansWillResist #УкраїнціЧинитимутьОпір. Также пишите, в каком городе или селе сделано фото.

5️⃣ Ваши фото присылайте в обсуждении события, на наш электронный ящик [email protected], или на страницу Руху Опору Капітуляції. Обязательно укажите, где именно сделано фото.

6️⃣ О месте и времени акций в своих городах сообщайте в обсуждении события", - посоветовали организаторы акции.

"Эта акция должна передать голос всех украинцев, поэтому призываем воздержаться от партийных флагов и использовать только государственные флаги и другую национальную символику. В воскресенье мы должны выйти и четко сказать международному сообществу и действующей власти, что компромиссы с Путиным - недопустимы. Мы не примем ультиматум Кремля и то же призываем сделать Запад. Как бы ни прошли переговоры, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам", - призвал "Рух Опору Капітуляції".