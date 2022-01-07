Десятки человек в Казахстане были убиты, когда российские "миротворцы" пытались восстановить порядок, - NYT
Американское издание New York Times обвинило российских миротворцев в убийствах в Казахстане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сообщении издания говорится: "Десятки антиправительственных демонстрантов были убиты в Казахстане, сообщила полиция, когда возглавляемые Россией войска пытались восстановить порядок".
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Предлог - не падайте - нашлась ковидла в дрэгон-фруктах из Вьетнама.
Супермаркеты в Китае закрывают, поедателей фруктов отправляют в самоизоляцию за свой счет, из Вьетнама ввоз фруктов запрещен и закрыты пограничные переходы с Вьетнамом.
Мы же помним, что конфликт между Китаем и Вьетнамом продолжался до начала 1990-х годов?
Мы же помним, что Китай поддеживал режим Пол Пота в Кампучии, которого вышибли в джунгли вьетконговцы?
Да неужто все возвращается?
Кацапії це повернеться у стократному розмірі, але цим шакалам ніде не будуть давати притулку
https://www.nytimes.com/2022/01/06/world/asia/kazakhstan-putin-russia.html
В газете размещено видео (с которого сделано фото в Твиттере) с заголовком:"Протестующие столкнулись с силами безопасности Казахстана."
Хотя в статье отметили, что введением "миротворцев" Путин поссорит с Россией это и следующее поколение казахов, как это ему удалось сделать в Украине.
Я бы сказал: "Решить насущное насрав в будущее" - любимый стиль работы Путина.
Она сказала здесь:
'Вы прекрасно знаете , что полиция Германии имеет кроме оружия и другие успокаивающие средства . МАССОВЫЙ РАССТРЕЛ В ГЕРМАНИИ НИКТО БЫ НЕ ОДОБРИЛ
а в Алма-Ата счёт трупов пошёл за 300'
Я серьезно. Ну кто-то же считал эти 300?