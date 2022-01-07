РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10004 посетителя онлайн
Новости
33 283 115
Казахстан (778) россия (93011) СМИ (3761) США (24834)

Десятки человек в Казахстане были убиты, когда российские "миротворцы" пытались восстановить порядок, - NYT

Десятки человек в Казахстане были убиты, когда российские

Американское издание New York Times обвинило российских миротворцев в убийствах в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении издания говорится: "Десятки антиправительственных демонстрантов были убиты в Казахстане, сообщила полиция, когда возглавляемые Россией войска пытались восстановить порядок".

Десятки человек в Казахстане были убиты, когда российские миротворцы пытались восстановить порядок, - NYT 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Токаев приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
Ето миротворцы? Ето каратели. Ето же те самые *миротворцы* которых нам Меркель, Макарон, ***** и Штанмайер пытается всунуть. Как вам результат их работы?
показать весь комментарий
07.01.2022 12:04
+36
і вітер в голові сноубордиста
показать весь комментарий
07.01.2022 12:05
+35
Оце да, хороший інформаційний постріл з картинкою. Ну а в нас лижи, гори, банош .....
показать весь комментарий
07.01.2022 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Жду "алма-атинку, дочь офицера"
показать весь комментарий
07.01.2022 12:50 Ответить
А между тем Китай закрыл пограничные пункты с Вьетнамом.
Предлог - не падайте - нашлась ковидла в дрэгон-фруктах из Вьетнама.
Супермаркеты в Китае закрывают, поедателей фруктов отправляют в самоизоляцию за свой счет, из Вьетнама ввоз фруктов запрещен и закрыты пограничные переходы с Вьетнамом.
Мы же помним, что конфликт между Китаем и Вьетнамом продолжался до начала 1990-х годов?
Мы же помним, что Китай поддеживал режим Пол Пота в Кампучии, которого вышибли в джунгли вьетконговцы?
Да неужто все возвращается?
показать весь комментарий
07.01.2022 12:49 Ответить
Как теперь кацапы это объяснят? Парубий из отеля Украина их расстрелял? Или грузинские снайперы?
показать весь комментарий
07.01.2022 13:28 Ответить
Десятки осіб в Казахстані було вбито, коли російські "миротворці" намагалися відновити порядок, - NYT Джерело:

Кацапії це повернеться у стократному розмірі, але цим шакалам ніде не будуть давати притулку
показать весь комментарий
07.01.2022 13:41 Ответить
Теперь русским жителям Казахстана лучше съезжать оттуда. Нормальной жизни для них там уже не будет.
показать весь комментарий
07.01.2022 13:51 Ответить
Все имеет свою цену....русские отбирают одну из главных базовых ценностей,человеческую жизнь...пройдет какое-то время и появятся те,кто будет отбирать жизни у русского народа...потом это назовут геноцидом...но русские в этом виноваты будут сами,но самое печальное,большенство из тех,кто сейчас говорит что русские плохие,потом их будут жалеть...а россия это зло и наступает время,когда или россия будет уничтоженна или все живое с россией вместе...но пока есть те,для кого русские деньги не смердят,скорее наступит второй вариант...и ковид это первое,но далеко не последнее звено в это цепи
показать весь комментарий
07.01.2022 14:00 Ответить
Фейковая новость. Оригинал статьи The New York Times:
https://www.nytimes.com/2022/01/06/world/asia/kazakhstan-putin-russia.html

В газете размещено видео (с которого сделано фото в Твиттере) с заголовком:"Протестующие столкнулись с силами безопасности Казахстана."
Хотя в статье отметили, что введением "миротворцев" Путин поссорит с Россией это и следующее поколение казахов, как это ему удалось сделать в Украине.
Я бы сказал: "Решить насущное насрав в будущее" - любимый стиль работы Путина.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:08 Ответить
Мое личное уважение тому, кто читает первоисточники.
показать весь комментарий
07.01.2022 14:22 Ответить
первоисточник никому здесь не нужен, вон на враньё сколько откоментировались с умным видом...
показать весь комментарий
07.01.2022 14:30 Ответить
А я вот жду от Sophia-Maria Duglass ссылку на первоисточник на 300 трупов в Казахстане:

Она сказала здесь:
'Вы прекрасно знаете , что полиция Германии имеет кроме оружия и другие успокаивающие средства . МАССОВЫЙ РАССТРЕЛ В ГЕРМАНИИ НИКТО БЫ НЕ ОДОБРИЛ
а в Алма-Ата счёт трупов пошёл за 300'

Я серьезно. Ну кто-то же считал эти 300?
показать весь комментарий
07.01.2022 14:39 Ответить
Незнаю, як сприймають російських варварів казахи так само як білоруси, чи східняки України , з кадриків рос Тв олівье?))..але де ступае їх чобіт там кров, розруха..і смерть.
показать весь комментарий
07.01.2022 15:16 Ответить
От ***, а цензоровские предсказатели - аналитики предвещали, что казахская армия повернет оружие против кацапских карателей и даст им оторваться ещё больше, чем украинская армия в Крыму.
показать весь комментарий
07.01.2022 17:52 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕМ МИРОМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И СНЕСТИ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ !!!
показать весь комментарий
08.01.2022 03:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 