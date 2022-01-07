Десятки человек в Казахстане были убиты, когда российские "миротворцы" пытались восстановить порядок, - NYT

Американское издание New York Times обвинило российских миротворцев в убийствах в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении издания говорится: "Десятки антиправительственных демонстрантов были убиты в Казахстане, сообщила полиция, когда возглавляемые Россией войска пытались восстановить порядок".

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