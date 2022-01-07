Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: "Призываем Россию к деэскалации"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил в Украине и вокруг нее.
Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с президентом Ниинисте о ситуации в Европе и наращивании российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.
Также с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон Столтенберг обсудил наращивание российской армии в Украине и вокруг нее и европейскую безопасность.
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https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111
с 38-28 минуты непосредственно о Бенином НЕлохе и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
Але треба відчувати його глобальну підтримку й його інсайди точно цінувати . Якщо він підніме біля Пороха рейтинг Смєшка - навіть в ЄС не вважають його гіршим варіантом
Ось десь така моя думка, Але усі його передбачування збуваються й ціна їм велика
Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305
Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
Тільки ставка на власні сили, свій (український) Провід, свою господарку, свою Націю, свою Армію.
Усім на нас насрати, навіть власному уряду і президенту - он, чужа армія біля кордонів, країна окупована, а во п"ють пиво в Буковелі.
https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год
Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
обсудили Назарбая...
водки выпили иль чая...
и разъехались скучая...
Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы, связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США. Госдеп сгосдепился. Надо прекращать верить в помощь США! пдры и это мягко сказано!
сдесь не интересует.
Убеждаем убеждаем убеждаем
Свою тайну мы не раскрываем
Трусы мы и вечно это знаем