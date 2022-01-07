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Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: "Призываем Россию к деэскалации"

Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил в Украине и вокруг нее.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Ниинисте о ситуации в Европе и наращивании российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.

Также с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон Столтенберг обсудил наращивание российской армии в Украине и вокруг нее и европейскую безопасность.

Также читайте: "Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте

Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: Призываем Россию к деэскалации 01
Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: Призываем Россию к деэскалации 02

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Топ комментарии
+3
Столтенберг, тебе больше всех надо? Езжай на лыжах покатайся, отдохни. Бери пример с бубочки.
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07.01.2022 12:51
+3
Олекса Моцно Лютий

https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год



Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
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07.01.2022 12:54
+2
інфа вимагає перехресної перевірки

Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305


Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
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07.01.2022 12:43
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Правила форума Совет форумчан
расии щас не до нас, им нада спасать назарбаевщину
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07.01.2022 12:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111

с 38-28 минуты непосредственно о Бенином НЕлохе и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
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07.01.2022 12:59 Ответить
особливо хочу зазначити. дивлюсь усі відео Швеця , серед усіх "БУВШИХКРЕМЛІВСЬКИХ" довіра тільки до нього .Саме кін нищить Іларіонова що пригрівся в Україні, але НІКОЛИ!!! він не ліз прямо в характеристики влади в Україні , тільки глобальні аналізи глобальних гравців щодо України у тому числі. Але це відео найконкретніше щодо ситуаціїсаме для УКраїни з її БЄофісом на Банковій
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07.01.2022 13:04 Ответить
Він нещодавно спалився, коли назвав Смєшка кращим майбутнім президентом України та Горндона вихваляв, тому вже треба не всьому вірити, що він каже.
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07.01.2022 13:08 Ответить
він не вихваляв Гордона він сказав коли з ним спілкувався -ще у 2017 здається . Так він не підтримує пороха , на моє запитання йому , чому ж його так ненавидить *********** він сказав що не лізтиме в справи українців -самі розберуться.
Але треба відчувати його глобальну підтримку й його інсайди точно цінувати . Якщо він підніме біля Пороха рейтинг Смєшка - навіть в ЄС не вважають його гіршим варіантом
Ось десь така моя думка, Але усі його передбачування збуваються й ціна їм велика
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07.01.2022 13:34 Ответить
для ЄС потрібна коаліція чи ні ? З ким , як ви вважаєте з Разумковим краще чи з Смєшком?
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07.01.2022 13:37 Ответить
інфа вимагає перехресної перевірки

Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305


Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
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07.01.2022 12:43 Ответить
"Обговорили", "домовилися щоб обговорити", "вчергове обговорили де і коли б іще обговорити", "запланували обговорити", "ініціювали обговорення".... Тупі нездалі боягузливі пиз.аболи.
Тільки ставка на власні сили, свій (український) Провід, свою господарку, свою Націю, свою Армію.
Усім на нас насрати, навіть власному уряду і президенту - он, чужа армія біля кордонів, країна окупована, а во п"ють пиво в Буковелі.
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07.01.2022 12:49 Ответить
так то він від пива розпух ? я думав бджоли !
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07.01.2022 12:53 Ответить
Столтенберг, тебе больше всех надо? Езжай на лыжах покатайся, отдохни. Бери пример с бубочки.
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07.01.2022 12:51 Ответить
Олекса Моцно Лютий

https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год



Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
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07.01.2022 12:54 Ответить
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07.01.2022 13:03 Ответить
Похоже финны и шведы уже сами намылились в НАТО, прекрасно осознавая полную неадекватность своего восточного соседа. Вот вам кстати и пресловутая "финляндизация", которую нам мягко навязывают росс"либералы", так между словами, как-бы невзначай
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07.01.2022 13:04 Ответить
Призываем перепризвать,а чтобы не перепризваться-еще раз призвать.
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07.01.2022 13:04 Ответить
Да идите вы фсе на йух,санкционеры-************ себявжопу,ссыкли!!№
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07.01.2022 13:06 Ответить
по3,14здели призывая...
обсудили Назарбая...
водки выпили иль чая...
и разъехались скучая...
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07.01.2022 13:07 Ответить
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07.01.2022 13:16 Ответить
Ссыкуны тупоголовые. 8 лет уже война де факто идет, а они "призывают". Тьху, блин. А ***** ударными темпами свой совок 2.0 восстанавливает
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07.01.2022 13:18 Ответить
Госдеп США: ввод войск ОДКБ в Казахстан не повлияет на предстоящую серию переговоров между РФ и США. Хотя к законности ввода есть вопросы. - Что и требовалось доказать. США сдали путину ВСЕ !!!Часть Запада за ждёт встречи Байден/куйло, вторая часть ЕС ждет СП2..

Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы, связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США. Госдеп сгосдепился. Надо прекращать верить в помощь США! пдры и это мягко сказано!





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07.01.2022 13:25 Ответить
Вот что значит коммунистическое воспитание Норвежской рабочей партии. Непрерывное пустое балабольство десятилетиями. В КГБ этот перспективный агент влияния значился как "Стеклов". Пока его перебежчик не заложил.
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07.01.2022 13:28 Ответить
Вы не заметили за все время что что то не то делаете? Ваши заклики скорее ***** возбуждают. ***** даже у вас в Вашингтоне переворот организовал, можно сказать вам на голову настрал, а вы все закликаете даже санкции не наложили
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07.01.2022 13:34 Ответить
Столтенберг, отвяньте от Украины тогда и война прекратится. Путину тоже станет не интересна Украина. А что бы в нашего правительства стали на место мозги, их надо послать в окопы, пусть побудут в шкуре тех, кто защищает Украину.
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07.01.2022 14:07 Ответить
Столтенберг едеш в гости,проезжай мими,твое мнение умных людей
сдесь не интересует.
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07.01.2022 14:22 Ответить
Призываем призываем призываем
Убеждаем убеждаем убеждаем
Свою тайну мы не раскрываем
Трусы мы и вечно это знаем
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07.01.2022 16:17 Ответить
 
 