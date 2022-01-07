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Новости Война
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Минобороны (9042) оборона (5146) военнослужащие (5998) тероборона (329)

В отряды теробороны в первую очередь будут привлекать граждан с опытом военной службы, - Минобороны

В отряды теробороны в первую очередь будут привлекать граждан с опытом военной службы, - Минобороны

В территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, однако есть исключения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в войске. Об этом говорится в статье 9 Закона "Об основах национального сопротивления", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ. ФОТО

"Граждан Украины, которые не проходили службу в ВС Украины, военных формированиях и правоохранительных органах, среди прочих будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они причисляются в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны. Кроме этого, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны", – добавили в Минобороны.

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Топ комментарии
+7
И много таких в Украине? И то из того что я видел, 90% прошедших армию не умеют стрелять. Вы бы вместо книг и *зельоных тарифов* строили полигоны где каждый мог придти и попрактиковаться в стрельбе в том числе и из новых образцов оружия а не как нас учили 99% времени на военке ето сбор-разбор автомата АК и уставу. К тому же нужны законы о оружии и прав на самозащиту себя и частной собственности. Никто не будет так яро охранять государство как те кто будет чуствовать себя хозяином недвижимости.
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07.01.2022 13:15
+6
Я так понимаю, что трассу Киев - Буковель отремонтировали в срочном порядке потому, что после начала военных действий штаб армии переедет на горнолыжный курорт. Там спокойнее.
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07.01.2022 13:16
+5
ШАНОВНІ ДОПИСУВАЧІ СЬОДНІШНІЙ АДМІНІСТРАТОР НА ЦЕНЗОР.ДА ВИЯВИВСЯ ПАЛКИМ ПОЦІНОВУВАЧЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І НЕ ВИТРИМАВ.
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07.01.2022 13:17
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Почему не привлекают депутатов?
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07.01.2022 13:11 Ответить
патроны экономят,походу..
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07.01.2022 13:13 Ответить
Иван, закусывать надо... А то пишешь бред какой-то...

будут привлекать детей депутатов и министров, порошенковы пойдут тоже киев защищать
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07.01.2022 13:26 Ответить
Покажи хоть одного сына депутата, воевавшего на Донбассе.
Фото сына Порошенко возле артиллерии за 10 км до линии огня показывать НЕ надо - такие фото может сын любого президента сделать.
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07.01.2022 13:29 Ответить
Участие в АТО
Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением.

https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html
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07.01.2022 13:36 Ответить
Я что выше написал?

С сентября 2010 по июнь 2011 года сын Порошенко был вице-консулом отдела по экономическим вопросам Генконсульства в Шанхае.
И потом сразу артиллерией командовать поехал.
Ага, вице-консул - командовать артиллерией.

Это враньё детям пихай.
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07.01.2022 14:07 Ответить
То есть ты утверждаешь что Алексей Порошенко не был в АТО потому что до этого был вице консулом?

Значит и этот Герой Украины не был в АТО потому что перед этим был оперным певцом?

Василий Ярославович Слипак (укр. Василь Ярославович Сліпак; 20 декабря 1974, Львов, УССР - 29 июня 2016, Луганское, по другим данным: Логвиново) - украинский оперный певец[6][7], участвовал в вооружённом конфликте на востоке Украины в составе добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Посмертно награждён званием Герой Украины и орденом «Золотая Звезда»[8].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Слипак,_Василий_Ярославович
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07.01.2022 14:21 Ответить
Нет документальных подтверждений его участия в АТО! С ЕГО СЛОВ он проходил службу под фамилией Анисенко. А также:
...22 серпня 2014 року в ефірі https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB «5 каналу» учасник переговорної групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Антитерористичного центру Ю. Тендіт підтвердив, що бачив Олексія Порошенка в наметі одного з таборів, якого саме не уточнив...
Может в пионерлагаре видел?
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07.01.2022 14:29 Ответить
Ну тебя он там точно не видел. Всем таким как ты еще раз говорю, сходи в зону ООС и поржи над этим с нашими хлопцами. И диван твой проветрится.
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07.01.2022 14:34 Ответить
Сам, очевидно, из окопа пишешь?
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07.01.2022 14:55 Ответить
Пока что отвоевал, прохожу службу офицера запаса первой очереди резерва.
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07.01.2022 15:04 Ответить
Где ты отвоевали в какой должности? В каком подразделении? Кто его командир?
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07.01.2022 15:06 Ответить
бот, я не вижу ответа - где воевал, "воин" херов?
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07.01.2022 16:04 Ответить
204 БрТА, закончил службу в должности старшего инженера по авиационному вооружению в 2019 году. А где ты служил? На твоем диване есть инвентарный номер?
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07.01.2022 16:14 Ответить
"204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна (204 БрТА, в/ч А0959) - авіаз'єднання винищувальної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Бригада розташована на Луцькій авіабазі"

Слышишь, "воин" ёпт, в Луцке на авиабазе он "отвоевал".
Я в таком случае тоже в Мелитополе "отвоевал" в в/ч А3840 возле аэродрома,
где звание лейтенанта запаса получил.
Так что, мой диван - такой же, как и твой диван.
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07.01.2022 16:53 Ответить
в/ч А3840 не возле аэродрома, это и есть транспортная бригада на своем аэродроме. А в каких годах ты совершил этот выдающийся подвиг?
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07.01.2022 17:23 Ответить
А какое значение имеет год, если и тогда, когда я служил, и тогда, когда ты, ни в Луцке, ни в Мелитополе боевые действие не велись. Мой подвиг такой же подвиг, как и твой, если ты реально служил. Но сдаётся мне, что ты просто тупой бот, как тебе и сказали веткой ниже.
Adieu, бот - и не забудь зайти в рошен за пайкой мивины.
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07.01.2022 18:13 Ответить
Ну так ясное дело что есть разница когда служил. У тебя не было командировок в АТО. Или ты считаешь что ребята в зоне ООС безвылазно сидят?
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07.01.2022 18:22 Ответить
Не значит это, бот, не значит - Слипак реально воевал, это все видели.
И твоё сравнение героя Украины, погибшего на войне, с этим вот недоразумением оскорбительна для Слипака - не понимаешь что ли?
Не надо сравнивать белоручку мажора с реальным бойцом.
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07.01.2022 14:53 Ответить
Фото сына Порошенко возле артиллерии за 10 км до линии огня показывать НЕ надо - такие фото может сын любого президента сделать.
Поезжай и сделай такое же, диван твой проветрится.
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07.01.2022 15:03 Ответить
И кто меня к артиллерии подпустит без приказа президента?
Я же не сын президента.
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07.01.2022 15:07 Ответить
Как кто, военком конечно. Все на самом деле просто: идешь в военкомат, говоришь что хочешь прходить воинскую службу по контракту и выбираешь род войск Сухопутные Войска, вид войск Артиллерия. Делов-то.
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07.01.2022 15:17 Ответить
Конечно, чувак - сын порошенко будет в миллиардах папы купаться и фейками о своей службе в армии лохов кормить, сын авакова крадёт бабло из бюджета, в который я плачу налоги и на виллах в Италии свадьбу праздновать, сын Турчинова будет отдыхать в особеняке под Киевом с куском леса, сын прошлого министра обороны Полторака (на фото) будет постить "Катя купается в открытом море на глубине 100 метров, а чего добился ты?". а я конечно пойду в окопе за их спокойную жизнь воевать.
Уже бегу.

Вопрос был о том, чтоб сделать фото у артиллерии, как это сделал сын Порошенко, а не воевать там, как НЕ воевал сын Порошенко. Смысл ясен?

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07.01.2022 15:35 Ответить
https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html


С глазами проблема или читать не умеешь?
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07.01.2022 15:41 Ответить
С мозгом проблема, бот, или о критическом восприятии не слышал?
Я на заборе сейчас "х@й" напишу - ты его сосать начнёшь?
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07.01.2022 16:03 Ответить
Да ты и сейчас своим коротеньким инструментом тут пишешь. Тебе бы помыть его для начала, слишком немытой русней смердит.
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07.01.2022 16:28 Ответить
ну ты офицер инженерных войск включи мозги ну хоть чуть чуть "Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением" как написано в этой писульке ну что бы командовать хотя бы артиллерийским подразделением нужно иметь хоть какое то военное образование тем более в артиллерии , я еще могу поверить что он командовал подразделением мажоров таких как он где то на территории рошена а по поводу фотографий все они давно изучены и обосновано доказано что это фейк
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07.01.2022 16:56 Ответить
Ну ты, спец в армии, инженер авиационной бригады по вооружению - инженерные войска? Поц, что ты вообще об армии знаешь чтобы рассуждать?
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07.01.2022 17:19 Ответить
да практически ни чего - только начал служить еще при СССР а в марте 14 уже был в войсках когда мне было за 40 и занимал две должности так как с младшим командным составом тогда был не очень - а так не ничего и вообще-то сдаётся мне что ты упоротый бот
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07.01.2022 17:31 Ответить
Та пусть сдаётся, мне же зато не сдается что из тебя не очень стратег, раз авиацию и инженерные войска путаешь.
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07.01.2022 17:41 Ответить
Ой, давно так не смеялся... Сыночек гетьмана хоть математику изучал, чтобы отличить вертикальный угол прицеливания от горизонтального?
Максиму на шо он способен, это прицелиться через очко прямой наводкой...
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07.01.2022 14:22 Ответить
Сходи в зону ООС и поржи там над этим с хлопцами, диван хоть твой проветрится.
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07.01.2022 14:26 Ответить
А шо, Алексей сын Порошенко там в афигенном авторитете? Ему случайно там еще бюст не установили? На полосе нейтральной, где цветы...
Ох и жополизы - скоро вы будете утверждать, что Олексій Порошенко під Іловайськом сприяв відходу наших військ включивши на повну потужність музику в своему наметі, шоб війська могли зорієнтуватись куди відходити і де безпечно...
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07.01.2022 14:34 Ответить
Сходи в зону ООС и поржи там над этим с хлопцами, диван хоть твой проветрится.
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07.01.2022 14:35 Ответить
Сказать тебе, почему ты дебил? Ты даешь совет сходить в АТО 72-х летнему инвалиду! У меня остэохондроз от бронежилета болел еще 40 лет назад!
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07.01.2022 14:39 Ответить
Знаешь почему ты дебил? Потому что ты заплесневевший совок, рассказывающий как он от бронежилета пострадал.
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07.01.2022 14:41 Ответить
Старшее поколение и люди среднего возраста с профессиональными рисками (водители, продавцы, офисные служащие, парикмахеры), чаще других страдают от этого недуга. Патология не имеет половой принадлежности: пропорции заболевших мужчин и женщин одинаковы.

Вот что бронежилет животворящий делает. Обычный остеохондроз от малоподвижной жизни превращает в тяжелое ранение, полученное при активном участии в боевых действиях...
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07.01.2022 14:55 Ответить
О, вишь как я не ошибься! Ты у нас диагност, котрому не помеха пространство и время...
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07.01.2022 15:06 Ответить
Как и ты эксперт в размещении позиций тяжелой артиллерии при ведении боевых действий.
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07.01.2022 15:09 Ответить
https://santerramed.ru/napravleniya/nevrologiya/zabolevaniya/osteokhondroz.html https://santerramed.ru/napravleniya/nevrologiya/zabolevaniya/osteokhondroz.html


Почитай на досуге.
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07.01.2022 15:10 Ответить
И почитай на досуге что азимут, угол песта и угол превышения для артиллерии на досуге, если что за умного сойдешь.
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07.01.2022 15:11 Ответить
угол места, сорри.
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07.01.2022 15:13 Ответить
Блин, посоветуй еще чего умного командиру взвода специальной разведки - помоги в китайской топографической карте разобраться, подзабыл я малость науку...
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07.01.2022 15:22 Ответить
Ну если ты такой умный то помоги разобраться с размещением батарей крупнокалиберной артиллерии: на первой линии обороны ее размещать, или сразу в серой зоне батареи развернуть? Ну или может сразу на 10 км вглубь за линией соприкосновения?
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07.01.2022 15:39 Ответить
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07.01.2022 14:02 Ответить
Бояться завеликої кількості "самогубств".
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07.01.2022 14:12 Ответить
А им и бюджет нельзя доверять а не то что защиту страны.
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07.01.2022 14:24 Ответить
P.S.Да и инвалиды они до седьмого колена,кого не возьми ,,не пригоден,, и в военное времья.Вот почему все так хреново в Украины нами руководят одни дистрофики,инвалиды и полудурки.
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07.01.2022 14:26 Ответить
Або пора міняти назву на цензор.да, або адмін сьогодні труханув!
МЕНІ АДМІН ЗАБЛОКУВАВ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.

ЦЕНЗОР.нет ТАКИ ДА!!!!
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07.01.2022 13:13 Ответить
ШАНОВНІ ДОПИСУВАЧІ СЬОДНІШНІЙ АДМІНІСТРАТОР НА ЦЕНЗОР.ДА ВИЯВИВСЯ ПАЛКИМ ПОЦІНОВУВАЧЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І НЕ ВИТРИМАВ.
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07.01.2022 13:17 Ответить
ТАК ЩО НА ЗЕНЗОР.ДА БАГАТО НЕ ПИШИТЬ ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО, У АДМІНІСТРАТОРА САЙТА ДО НЬОГО ПАЛКІ ПОЧУТТЯ, ЗАБЛОКУЄ ВАШ АККАУНТ.
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07.01.2022 13:19 Ответить
Узбагойся, три дня попаришься и снова в путь!
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07.01.2022 13:22 Ответить
И много таких в Украине? И то из того что я видел, 90% прошедших армию не умеют стрелять. Вы бы вместо книг и *зельоных тарифов* строили полигоны где каждый мог придти и попрактиковаться в стрельбе в том числе и из новых образцов оружия а не как нас учили 99% времени на военке ето сбор-разбор автомата АК и уставу. К тому же нужны законы о оружии и прав на самозащиту себя и частной собственности. Никто не будет так яро охранять государство как те кто будет чуствовать себя хозяином недвижимости.
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07.01.2022 13:15 Ответить
Вот-вот, у нас уже 2014-й всем прекрасно показал, что далеко не все носящие погоны и отслужившие могут и хотят воевать. И опять наступаем на те же грабли. Поэтому оружие и доступные патроны, тиры-полигоны-тренинги, военная организация, а не демагогия и лозунги
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07.01.2022 13:33 Ответить
Ну от підпишеш контракт, там і автомат дадуть, і стріляти навчать.
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07.01.2022 14:41 Ответить
Ой и кому вы это рассказываете - этим поцам шо в букавеле?
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07.01.2022 19:26 Ответить
Я так понимаю, что трассу Киев - Буковель отремонтировали в срочном порядке потому, что после начала военных действий штаб армии переедет на горнолыжный курорт. Там спокойнее.
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07.01.2022 13:16 Ответить
Горнолыжноеурортные войска
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07.01.2022 14:26 Ответить
Морочить голову з контрактом будуть одиниці ..Тому тер.оборона знищена .((((((
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07.01.2022 13:19 Ответить
Шикарно. То есть в очередной раз тех кто задницы в 14-15 году по диванам не отлеживал , отправят на защиту. А те кто тогда успешно "отскочил" так же "откосят" и в этот раз?!
Клоуны, не офигели ли вы???
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07.01.2022 13:26 Ответить
Когда в Украине начнутся демонстрации против Зеленого, он поступит как хутин, расстреляет в упор, только не наемниками, а своими, кому он платит. Потеря власти для Зеленого - дорога в тюрьму с Коломойским и Ко...
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07.01.2022 13:29 Ответить
ти в цю маячню , хоч сам віриш ?
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07.01.2022 13:32 Ответить
😂😂😂😂
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07.01.2022 14:17 Ответить
Іншими словами тих кому за 50.
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07.01.2022 13:29 Ответить
Депутати захищати країну не хочуть?
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07.01.2022 13:31 Ответить
8 років війна - схаменулися.

Усі нормальні давним-давно в ТрО.

Усі нормальні давно хто в ОР-1, хто в ОР-2, але в усіх є власна зброя, снаряга та якесь там злагодження.
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07.01.2022 13:52 Ответить
лучше принять адекватный "закон об оружии" с возможностью защиты СВОЕГО дома и семьи в мирное и, с дополнениями, в военное время, без последующего хождения по пещерным судам - и желания у ихтамнетов "мародёрить хохлов" поубавиться на порядок..
..данные же зарегистрированных сейчас в теробороне патриотов, при таком говнокомандуваче-уклонисте и его секретутах-кротах, тут же окажутся у хйла на столе, с адресами и фотографиями...
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07.01.2022 14:03 Ответить
А в чем проблема с оружием?

Мне лично глубоко по*уй на все законы и уголовные кодексы. Ствол стоит у постели. И еще два в сейфе.
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07.01.2022 14:06 Ответить
..в Украине эпохи йурыста-заочника Зели, Люди и за меньшее сидят.., а просто так рисковать свободой, давая козыри (подобные крючки) в руки Козырям лидора *********** бажання нЭма...
ЗЫ больше похоже на мусорскую провокацию (сталкивался с таким), бо только у них и у бандюков такое отношение к законам..)
ЗЫЗЫ есть "серое" оружие у патриота? - поздравляю.. только не надо светить его перед всеми, особенно перед пещерным правосудием пятой колонны.. хотя бы до поры до времени...
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07.01.2022 14:30 Ответить
А при чем здесь серое, воин?

Собираешь документы, идешь, оформляешь "зеленку" на нарезное или гладкое.

Дальше в магазин. В Ибис или Ствол.
А там ассортимент такой шо закачаешься...

Хош быть снайпером по бронетехнике? Покупаешь комплекс под .50BMG и будет тебе счастье.

А хош марксманом? Под православный 7,62х39 или .308 все, что угодно.

Поддержи отечественного производителя, купи ЗБРОЯР Z-10. Или Z-15. Или Z-008

Хош только для короткого городского боя? Аканоидов немерено. Арок немерено. PCC под 9х21 немерено.

Для дома для семьи помповые дробовики любые.

Что еще надо?
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07.01.2022 14:36 Ответить
Помпа з доками- 10 000 гривень. Копійки. І часу фігню витратити.
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07.01.2022 14:43 Ответить
Маю Hatsan Aimguard
Його ціна зараз 6000 грн. Зі знижкою ще менше.
Ідеально.
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07.01.2022 14:48 Ответить
фуле ну не иначе как непуганные оптимисты - будут с помпой против боевого выходить...
посмотрите хоть как казахов расстреливали на улицах из автоматов и снайперских
а дома и квартиры будут просто забрасывать гранатами или расстреливать танками или бтрами как в грузии было, и сделайте выводы
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07.01.2022 19:46 Ответить
Еще одно пришло ))

Хватит косить под украинца, фуфел кацарылый. Это у вас, на рассее, рабам оружие не положено.
Нарезное через 5 лет владения гладким. А из гладкого в магазинах тозки да ижы.

Иди нахер, короче.
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07.01.2022 20:59 Ответить
Ось сам туди і йди мудило
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07.01.2022 21:16 Ответить
Кацапёныш, твои предки неплохо ведь обустроились в Локотской республике?

Брысь на швабру, падаль!
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07.01.2022 18:56 Ответить
То сан-фенікс рембо - долботял зветься, не звертайте уваги
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07.01.2022 21:23 Ответить
купить полувыхолощенное охотничье ружжо с прицельной дальностью 300 метров да еще и по цене какого нибудь зауэра с нашей пенсией и зарплатой - вы серьезно?
А мины-гранаты там не продают в вашем чибисе? Или дают того же года в качестве подарка к гавно АКМу 52 года выпуска за 27 тыс грн?
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07.01.2022 19:38 Ответить
мисливська зброя у нас називається мисливською просто, щоб так називатися. щоб коли заборонять мисливство, можна було легально відібрати у населення всю зброю. тому що ось це - "полувыхолощенное охотничье ружжо" означає, поняття не маю..

у магазині зброї ви можете купити звичайну цивільну вогнепальну зброю, яка від військової відрізняється відсутністю ведення автоматичного вогню. так, більшість карабінів дорогі. так, американська імпортована зброя коштує дорожче, ніж в США. але якщо ви приймаєте рішення, що для вас зброя - це must have, то знайдете гроші. по 100 доларів на місяць відкладайте і через рік купите. з 14 року пройшло вже 8, якщо що. можна було зібрати арсенал. просто воно вам не треба.
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07.01.2022 22:02 Ответить
Ось відсутність авт. вогню це і є наполовину вихолощене. А те що знижена прицільна дальність так це воно просто не вкладається в стандарт - ізнос дульной часті ствола. І коли почнете воювати та ствол хоч трішки нагріється будете дуже неприємно здивовані...
Що до грошей то я як не вакцинований зараз відсторонений від роботи а пенсія в мене 180,5$ так шо для мене це гроші і не малі.
Але якщо країні нас рати на мої потреби і захист, то ок - буде як буде
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07.01.2022 22:26 Ответить
відсутність автоматичного вогню - це пшик. вам він і не потрібен у більшості випадків.

з приводу ствола - повна нісенітниця. американська цивільна зброя надзвичайно стійка, ефективна і надійна. зброяр (наші), думаю, теж не по приколу робили.

так, країні на вас насрати. а де ви бачили країну, якій не насрати на людей в тій чи іншій мірі?

могли вже здогадатися, що розраховувати треба в першу чергу на себе

ви говорите про зараз, а я говорю, що у вас було 8 років, щоб зібрати спорядження. ви цього не зробили, а зараз розповідаєте про ЗП. відкладайте по 10-20 доларів на місяць і через 8 років купите нарізну зброю. хочете безкоштовно - ласкаво просимо до ТрО, тільки коли почнеться, ідіть першим на мобілізацію, бо може не вистачити на всіх.
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08.01.2022 00:00 Ответить
Какие добробаты? Вы армию толком обеспечить не можете. Или один ствол на троих десять патронов?
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07.01.2022 16:15 Ответить
кацапы не соблюдают никаких законов, в донецке на изоляции пленным воинам руки ноги рубили, головы разбивали, гениталии отрезали, током пытали забивали насмерть...
лучше здохнуть с оружием в руках чем быть безоружным замученным на подвале
и хочется быть с хорошим оружием в руках чтобы прихватить с собой побольше кацапских выродков а не изображать мишень с гавняной помпой
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07.01.2022 21:31 Ответить
6л-ть звезда нам если кацап рыпнется по взрослому, мы безоружны и не готовы и никто ни х-я не делает, одна надежда на пацанов в окопах
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07.01.2022 19:48 Ответить
 
 