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Отмена моратория на экспорт леса невозможна без законодательного обеспечения защиты наших лесов, - Стефанишина

Отмена моратория на экспорт леса невозможна без законодательного обеспечения защиты наших лесов, - Стефанишина

Решение об отмене моратория не может быть просто принято без формирования определенной системы и законодательного поля.

Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но не защитит наши национальные интересы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Интерфакс Украина, комментируя инициативу нардепов отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Решение арбитражной панели ЕС установило, что в Украине вообще нет политики в сфере лесного хозяйства как таковой. Поэтому было принятие в первом чтении законопроекта "О рынке древесины", - рассказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что решение об отмене моратория не может быть просто принято, без формирования определенной системы и законодательного поля.

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"В экологическом комитете, Министерстве экологии готовятся соответствующие законодательные инициативы. Сначала должны быть приняты законодательные и подзаконные акты, регулирующие экологическую составляющую и защиту лесов. И тогда уже можно говорить об отличии от моратория. Такую коммуникацию мы ведем и с европейской стороной", - пояснила она.

Стефанишина подчеркнула: отмена моратория – это та ситуация, когда мы можем выполнить решения международных арбитражных институтов, лишь отстояв внутренние интересы, важные в этой области.

"Надо понимать: отсутствие рынка обращения древесины, при отмене моратория, просто упростит вывоз необработанной древесины. В этой ситуации национальный интерес должен быть сохранен. И последовательность шагов важнее скорости", - заявила вице-премьер.

Напомним: в 2015 году принят закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). В 2021 году Верховная Рада приняла в основу законопроект №4197-д "О рынке древесины". Тогда из него была исключена норма по отмене моратория на экспорт древесины, однако позже к ней вернулись путем внесения поправок в проект.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что отмена моратория на экспорт древесины оставит без сырья украинских производителей и промышленников, и поставит их в неравные условия по сравнению с более богатыми европейцами. Поэтому отменять запрет нельзя, однако можно изменить его условия, например – ввести каскадные аукционы, позволяющие продавать сырье в том числе за границу.

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Топ комментарии
+4
Вже майже нічого захищати, бо від лісу залишились одні пеньки та назва, що то ліс, у середині все цінне випиляне залишились одні липки та осока.
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07.01.2022 13:21
+3
Так дубы вековые,граб,ясень,сосны все вывозится как санитарная вырубка.а по факту это все деловой лес.осталось одно кривое и реально больное,директора лесхозов как шейхи живут
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07.01.2022 13:41
+2
то есть, что бы разрешить экспорт кругляка надо законодателно защитить защиту лесов.

а если не экспортировать - защищать не нужно.

что б тебя ...
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07.01.2022 13:26
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Вже майже нічого захищати, бо від лісу залишились одні пеньки та назва, що то ліс, у середині все цінне випиляне залишились одні липки та осока.
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07.01.2022 13:21 Ответить
Какой мароторий? Фсе будит наркобудивелем!!!
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07.01.2022 13:32 Ответить
Так дубы вековые,граб,ясень,сосны все вывозится как санитарная вырубка.а по факту это все деловой лес.осталось одно кривое и реально больное,директора лесхозов как шейхи живут
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07.01.2022 13:41 Ответить
Нужно у Путина учиться, там кругляк не вывозятТам граница на замку . А через нашу таможню можно провезти ВСЁ,ВСЁ что захочешь .Цена вопроса.
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07.01.2022 20:08 Ответить
Китайцы ржут...
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08.01.2022 08:30 Ответить
Ну да,там продают села вместе с жителями
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08.01.2022 08:33 Ответить
Вопрос решается очень просто , рыги в свое время так свинокомплексы строили , они ж не все делали криво. Гос программа на строительство деревоперерабатывающих предприятий , с освобождением на 10-15 лет от НДС и через два года у нас просто не будет кругляка , на поставки за границу , 100% все сами перерабатывать будем , а изделия , брус или доску , можем продавать , как и брикеты из опилок и щепы.
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07.01.2022 13:23 Ответить
то есть, что бы разрешить экспорт кругляка надо законодателно защитить защиту лесов.

а если не экспортировать - защищать не нужно.

что б тебя ...
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07.01.2022 13:26 Ответить
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07.01.2022 13:28 Ответить
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07.01.2022 13:29 Ответить
Та да, заборонять там - доки замість тайги не буде лиса пустеля кацапи не схаменуться, теж саме про газ і нафту.
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07.01.2022 14:23 Ответить
Он воно як. Не вистачає бамажки. Ну нічо, ти ж так само дишеш гівном, а не киснем, мудра пані.
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07.01.2022 13:30 Ответить
Дулю этим гейропейцам ,а не наш лес. Пусть они у своего Х@йла просят .
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07.01.2022 14:20 Ответить
А В УКРАЇНИ ЩЕ Є ЛІСИ ?
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07.01.2022 14:22 Ответить
у нас 10 млн га лесов, прирост 1 га за год 4м3, посчитай сам сколько можем рубать
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08.01.2022 09:06 Ответить
Ти часом не з Зе команди ?
Як що ні, то не підказуй їм, бо Велике Крадівництво рано чи пізно закінчиться, а грощі у офшор треба.
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08.01.2022 21:34 Ответить
Леса вырубают, а потом корни не поглощают воду и происходят затопления и убытки стране миллиардные. Так смысл такого экспорта, чтобы потом получить убытки и ЕС делали из древесины мебель и продавали ее Украине с добавленной стоимостью. Что то дохера убытков стране. За полных лохов держат.
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07.01.2022 14:27 Ответить
Ніхто не хоче в коментарях згадати хто ввів мораторій на експорт кругляка?
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07.01.2022 18:24 Ответить
Так посадили же 1 миллиард деревьев ! ... или не посадили ?
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07.01.2022 19:41 Ответить
гугл карты показывают, что леса все как шахматная доска, переполовинили "санитарными" рубками. А в Европе - однородные.
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08.01.2022 00:24 Ответить
у нас разные методы рубок. у них нет сплошных рубок как у нас
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08.01.2022 09:03 Ответить
уже экологи рассказали, что эти "санитарные" сплошные рубки незаконны.
у них, видать, действительно, санитарные - по одному дереву.
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09.01.2022 12:47 Ответить
да ты прям знаток)))) а что делать с высохшим лесом на 20 га? один сухостой оставлять а другой пилить?
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12.01.2022 11:14 Ответить
Самое смешное в этой истории что наш лес дороже чем европейский, а вот кругляк под видом дров шурует в европу эшелонами.
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08.01.2022 09:02 Ответить
Такі відсталі держави, як Московія та Україна, змушені продавати кругляк за кордон. Інакше народ зовсім не прогодуєш.
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08.01.2022 13:04 Ответить
 
 