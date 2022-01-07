За сутки в Киеве от коронавируса умер 21 человек, выявлены 904 новых случая, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 904 больных коронавирусом. 21 человек скончался.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"904 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 21 человек умер. Всего, за период пандемии, в Киеве 8277 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 337 506", - говорится в сообщении.

Заболели за прошедшие сутки: 529 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 333 мужчины в возрасте от 18 до 92 года. А также 20 девочек от 1 до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 12 женщин от 59 до 85 лет и 9 мужчин от 41 до 83 лет.

В больницы столицы госпитализировали 89 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 755 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 317 639 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 137, в Деснянском – 135 и в Дарницком районе – 116 случаев", – отметил Виталий Кличко.

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