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Новости Коронавирус и карантин
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Киев (24765) Кличко (4455) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки в Киеве от коронавируса умер 21 человек, выявлены 904 новых случая, - Кличко

За сутки в Киеве от коронавируса умер 21 человек, выявлены 904 новых случая, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 904 больных коронавирусом. 21 человек скончался.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"904 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 21 человек умер. Всего, за период пандемии, в Киеве 8277 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 337 506", - говорится в сообщении.

Заболели за прошедшие сутки: 529 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 333 мужчины в возрасте от 18 до 92 года. А также 20 девочек от 1 до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 12 женщин от 59 до 85 лет и 9 мужчин от 41 до 83 лет.

В больницы столицы госпитализировали 89 больных коронавирусом и 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 755 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 317 639 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 137, в Деснянском – 135 и в Дарницком районе – 116 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели

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Баден-Баден
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07.01.2022 13:34 Ответить
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07.01.2022 13:39 Ответить
В Україні тільки Київ існує?? Коли вже навчитеся писати про всю країну? А то як в кацапів -Масква, Пітєр і во всєй астальной часті гдє то как то так
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07.01.2022 13:54 Ответить
Есть у вакцинации начало, нет у вакцинации.. Короче - колоть надо Всех до самой смерти !

Вот зачем вакцинировать 100% населения?Двойная вакцинация, усиленная вакцинация, а теперь уже четвертая вакцинация, пятая... С научной точки зрения это исключает контрольную группу (невакцинированную). Они доставляют много хлопот, особенно если они остаются здоровыми.
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07.01.2022 14:06 Ответить
Праздники закончились. Начиная "кошмарить" сначала
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07.01.2022 19:04 Ответить
 
 