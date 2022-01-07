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НАТО (8637) россия (93011) Эстония (1353) Алар Карис (46)

Ультиматум России под угрозой оружия не может быть основой для переговоров, - президент Эстонии Карис

Ультиматум России под угрозой оружия не может быть основой для переговоров, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ультиматум России по поводу "гарантий безопасности" не может служить основой для переговоров с Западом.

"Ультиматум под угрозой оружия не может быть основанием переговоров. Однако мы должны продвигаться вперед в диалоге, и вместе с союзниками по НАТО Эстония сделает это на следующей неделе в Совете Россия-НАТО, в ОБСЕ и во всех других форматах, где мы можем и должны говорить о европейской безопасности. Для полной ясности: шантаж в виде российского ультиматума в стиле "вы должны выполнить все наши требования, или..." не может быть основой переговоров", - сказал Карис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он также дал понять, что НАТО не согласится с требованиями России.

"Меня больше беспокоил бы вопрос, что произойдет, если НАТО примет требования России. Но поскольку такой вопрос не возникает, то по крайней мере в этом я не вижу причины для беспокойства. НАТО в течение 73 лет успешно переживала одну холодную войну и переживет вторую или третью холодную войну, оставаясь гарантом свободы и независимости своих членов", - сказал Карис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступать, - президент Эстонии Карис

Эстонский президент также заявил, что поддерживает оказание военной помощи Украине противотанковыми комплексами "Джавелин".

"Близ Украины сосредоточены значительные военные силы, идут постоянные попытки подорвать Украину изнутри, а риторика Москвы в последние месяцы указывает на то, что ситуация очень серьезная…Говоря так, я не называю ситуацию настолько неизбежной, что мы не могли бы ее изменить. Мы можем, конечно. Вместе союзниками мы сейчас и делаем это, разъясняя руководству России, какими будут последствия нового нападения на Украину", - добавил он.

Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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Топ комментарии
+8
И тем не менее может судя по всему. А в ответ только сопли и озабоченности.
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07.01.2022 14:14
+5
Там это, рашка Казахстан захватывает, но либеральныс европейским дурачкам не до этого
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07.01.2022 14:00
+4
раSSія це країна-Терорист!
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07.01.2022 14:11
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Там это, рашка Казахстан захватывает, но либеральныс европейским дурачкам не до этого
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07.01.2022 14:00 Ответить
Думаешь что зря НАТО в Казахстан десант не отправила?
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07.01.2022 14:40 Ответить
Вор не может воровать, грабитель не может грабить, коррупционер не может брать взятки.
Декларации - это прекрасно.
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07.01.2022 14:02 Ответить
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07.01.2022 14:29 Ответить
раSSія це країна-Терорист!
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07.01.2022 14:11 Ответить
И тем не менее может судя по всему. А в ответ только сопли и озабоченности.
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07.01.2022 14:14 Ответить
Если противопоставить ему невиданной серьезности озабоченность, то еще как может.
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07.01.2022 14:20 Ответить
правильно, с террористами переговоров нельзя вести.
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07.01.2022 14:29 Ответить
Чуть не в тему, но уже третий день ломал голову, кого же мне напоминает токаев...
А это азаров пахло янович, голос и интонация - один в один, разве что, кроме картавости.
Теперь 100%, токаев кончит свою жизнь на помойке и в нищете...
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07.01.2022 14:30 Ответить
шо доозабочивались?
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07.01.2022 14:30 Ответить
Ультиматум мавзолейного быдла 19 ноября 1939 года оказался полным Фиаско для советского быдла...,французы и англичане уехали из Мацковии,вместо них на Мацковию прилетел фон Риббентроп 23 августа...для срочного подписания братского Договора на 10 лет...Договор закончился утром 22 июня 1941 года...,а с ним сдох следом и сраный СССр...
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07.01.2022 14:31 Ответить
Пройдемся бегло по 20-му веку...1905 год...особрались в Японии При Цусиме...следом сраная революцияя 1905-07 гг,...рехВОРмы Столыпина 1908-11 годов оказались Туфтой...премьера РАБссии Столыпина застрелили в Киеве как собаку...,через 3 года Первая Мировая,в которой РАБссию обосрали трехэтажным говном Кайзера Вильгельма... ну а дальшен вы помните Брестский позорный Мир,потом Версальский позор на весь Мир...а далее потекло рюсскае дерьмо по Красной площади...
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07.01.2022 14:40 Ответить
Трусливые при Байдене США мало того, что никак не препятствуют готовящемуся нападению россии на Украину, так еще и расстрелы протестующих в Казахстане не замечают. А Европа совсем спит - ни одной даже озабоченности. Твари, пропустить к вам кацапо-войска что ли?
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07.01.2022 14:45 Ответить
Байден ничего не сдал в Украине...тем более Эрдоган говорил с Байденом по телефоеу почти 3 часа...,а это значит Джавелины и Байрактары в Украине давно рзвернуты...,больше сказать на этот счет не имею права...

Sorry///чуваки....
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07.01.2022 14:53 Ответить
Кажуть что Султан ЭРДОГАН ПРИЛЕТИТЬ в Украину 17 січня разом з Порошенком Голобородьки...готуйтеся....
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07.01.2022 15:07 Ответить
 
 