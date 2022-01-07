Ультиматум России под угрозой оружия не может быть основой для переговоров, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ультиматум России по поводу "гарантий безопасности" не может служить основой для переговоров с Западом.

"Ультиматум под угрозой оружия не может быть основанием переговоров. Однако мы должны продвигаться вперед в диалоге, и вместе с союзниками по НАТО Эстония сделает это на следующей неделе в Совете Россия-НАТО, в ОБСЕ и во всех других форматах, где мы можем и должны говорить о европейской безопасности. Для полной ясности: шантаж в виде российского ультиматума в стиле "вы должны выполнить все наши требования, или..." не может быть основой переговоров", - сказал Карис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он также дал понять, что НАТО не согласится с требованиями России.

"Меня больше беспокоил бы вопрос, что произойдет, если НАТО примет требования России. Но поскольку такой вопрос не возникает, то по крайней мере в этом я не вижу причины для беспокойства. НАТО в течение 73 лет успешно переживала одну холодную войну и переживет вторую или третью холодную войну, оставаясь гарантом свободы и независимости своих членов", - сказал Карис.

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Эстонский президент также заявил, что поддерживает оказание военной помощи Украине противотанковыми комплексами "Джавелин".

"Близ Украины сосредоточены значительные военные силы, идут постоянные попытки подорвать Украину изнутри, а риторика Москвы в последние месяцы указывает на то, что ситуация очень серьезная…Говоря так, я не называю ситуацию настолько неизбежной, что мы не могли бы ее изменить. Мы можем, конечно. Вместе союзниками мы сейчас и делаем это, разъясняя руководству России, какими будут последствия нового нападения на Украину", - добавил он.

Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.