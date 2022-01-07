Войска пророссийской ОДКБ взяли под контроль аэропорт в Алматы, - Минобороны РФ
Войска пророссийской ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт в Алматы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.
Также он сообщил, что войска ОДКБ вместе с правоохранителями поддерживают правопорядок в Казахстане.
По его словам, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алматы, и другие важные объекты.
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Пожалуйста, подождите...
до них "брати" в гості приїхали.
але це сарказм.
насправді дуже жаль.
Хотелось бы услышать ещё чего нибудь вумного от архистратегов с ВАЗоавским образованием.
Они вдесятеро омерзительный казламордых!
АО "НАК "Казатомпром" является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.
В 2017 году добыча урана составила 12 488 тонн, что составляет 21% от мирового объема добычи.
Активы национальной атомной компании включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечной продукции - от геологоразведки, добычи урана, производства продукции ядерного топливного цикла до науки, социального обеспечения и подготовки кадров.
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Uranium One
Uranium One - уранодобывающая компания, непосредственное подразделение российской государственной корпорации "Росатом". Компания Uranium One владеет добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США.
Я одно знаю, что теперь к своей империи путлер будет изо всех сил пытаться пристегнуть и независимый Казахстан. Это именно то, что он пытался проделать с Украиной. А глаза пусть у тебя слезятся фрик, от того что родины у тебя нет.
Penner Nikolas
@NikolasPenner
Он прав на все 100 % Это окупация Казахстана
https://twitter.com/i/status/1479244015052668931
@V_Terron
·
https://twitter.com/V_Terron/status/1473898469651894278 23 дек. 2021 г.
В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz
стала огидна не тільки Україні,Україна й весь світ відсувається від неї подалі,як пасажири, затиснувши носи, відсуваються від смердючого бомжа у вагоні метро. На не хочуть будувати нове, прогресивне і всіляко паскудять тим, хто хоче і може це робити, й це - основна ознака
бо в Донецком аэропорту против тогда ещё слабовооружённых украинцев у них были большие проблемы с сотнями ИХ 200тых потеряшек
СБУ это ФСБ, с приходом Зеленского судьба Казахстана ждет Украину:
У киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара ******** начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы. По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.
Так же проходил и Октябрьский переворот 1917 года.
Так же был захвачен и Крым.