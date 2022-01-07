В Украине - религиозный раскол, надо вернуть ее в лоно настоящей веры, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что "Украину нужно вернуть в лоно настоящей веры".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, об этом самопровозглашенный "президент" заявил во время посещения в Минске храма Преподобных Оптинских старцев.
"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - сказал белорусский диктатор.
По словам Лукашенко, в Украине народ " обездолен до крайности".
Пожалуйста, подождите...
Кількість прихильників ПЦУ в Україні за рік зросла із 42 до 52%, - опитування
Про належність до УПЦ МП заявили 25% православних.
https://lb.ua/society/2021/07/06/488692_kilkist_prihilnikiv_ptsu_ukraini.html
непогана динаміка - 10% приросту за рік!
чи не так ?
, а не в розбраті та ненавесті відродиться щасливою Україна і її нарід! Невже так важко зрозуміти це...
Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ще не був космонавтом
Повесить и всё
Кстати, Лука, пошел ты козе "в лоно" со своей "верой" - какова цена "веры" если например Путин и ты тоже - упыри знатные - очень верующие?
Пока Земля ещё вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится -
Господи, твоя власть!-
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!
Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.
Булат Окуджава.
Але факт є фактом. Українці і білоруси то рідні брати і сестри. Московські паскуди не мають жодного стосунку ні до Руської церкви, ні до Руської мови, ні до Руської історії ні до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Ріднішого за Білоруса в Українця (Русича) немає і не буде в цілому Всесвіті. Обдолбані клоуни, червоні кольхозенфюрери, згинуть як роса на сонці, а брати і сестри залишаться навіки братами і сестрами.
и это вещает безбожник таракан, "православный атеист", отвечающий "и вас с праздником!" на "Христос Воскрес!"
и ввх пока был в кгб сильно верующим был?
После этой процедуры у миллионов людей многое нормализуется!!!