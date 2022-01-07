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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) религия (852) церковь (1321)

В Украине - религиозный раскол, надо вернуть ее в лоно настоящей веры, - Лукашенко

В Украине - религиозный раскол, надо вернуть ее в лоно настоящей веры, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что "Украину нужно вернуть в лоно настоящей веры".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, об этом самопровозглашенный "президент" заявил во время посещения в Минске храма Преподобных Оптинских старцев.

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - сказал белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, в Украине народ " обездолен до крайности".

Также смотрите: Лукашенко протестующим в Казахстане: "Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными". ВИДЕО

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Топ комментарии
+115
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07.01.2022 14:37
+83
повернулка сломается, шут гороховый=)
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07.01.2022 14:37
+52
Он своей пропитой головой не поймет, что Украина с кацапетами никогда не будут "адним наридом"
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07.01.2022 14:38
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Страница 3 из 3
Focus, просто віруючий це назавжди,а ось атеїст - до першої турбулентності в літаку!
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07.01.2022 17:44 Ответить
Ви не мали рації в літаку...
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07.01.2022 17:54 Ответить
Ні..
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07.01.2022 18:13 Ответить
ПРосто человеческая слабость ..утопающий хватаеца за соломинку...а хитроросракие этим пользуюца впаривая сказки про какого то божка, и шикарно живут с пожертвований наивных верунов..
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07.01.2022 18:45 Ответить
У цієї лукавої мошонки давно "розкол" мізків. Треба насадити дупою на лом (як Каддафі) та провернути декілька разів щоб мізки "повернулись в лоно" реальності.
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07.01.2022 15:50 Ответить
Почему это больное животное еще не усыпили?
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07.01.2022 15:50 Ответить
Наверное ожидают когда будет ходить под себя. Такое случиться когда из-за рвения выслужиться перед пуйлом, схватит инсульт.
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07.01.2022 18:09 Ответить
Усыпляют теперь только после импичмента.
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07.01.2022 18:48 Ответить
Мені теж не зрозуміло . Ну ху.ло хоча б з допомогою газу торгується , а це чмо на х.. кому потрібне ? Може потім в зоопарк хочуть посадити , але ж цілий народ страждає .
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08.01.2022 04:31 Ответить
бульбофраєр - комуняцький екскремент.... ще вчора підривав падло храми, розстрілював священників, монахів, знищував віру як таку, а сьогодні воно щось гавкає про якесь лоно настоящої церкви... ну і пішов ти гнида назад в своє свиняче лоно... назавжди.
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07.01.2022 15:58 Ответить
Краще молися на Гундяя...і не вчи українців.
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07.01.2022 16:00 Ответить
Он прав. И не только церковный, но и языковой, ментальный раскол. Народ не един и страна близится к развалу.
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07.01.2022 16:08 Ответить
Ja, ja, Alexaschka, naturlich !

Кількість прихильників ПЦУ в Україні за рік зросла із 42 до 52%, - опитування

Про належність до УПЦ МП заявили 25% православних.

https://lb.ua/society/2021/07/06/488692_kilkist_prihilnikiv_ptsu_ukraini.html

непогана динаміка - 10% приросту за рік!
чи не так ?
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07.01.2022 16:20 Ответить
Украинський народ един, как и любой другий народ в мире. Кто себя не считает частью народа - тот либо психически больной, либо представитель другого народа, могу подозревать, что народа-оккупанта, народа-захватчика. Украина будет всегда. Пока жив украинский народ. А вот Ефемерная РФ - имперский нарыв на теле россиян - исчезнет и очень скоро.
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07.01.2022 16:33 Ответить
Пипец, по твоей логике рашка уже должна тысячу раз развалится)))
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07.01.2022 19:39 Ответить
Не можем мы быть "обездоленными до крайности" потому что зимой 2005-2006 мы уже замерзли без российского газа, в 2015 доели последних русскоязычных младенцев и в 2016 нацбанк потратил на зарплаты последнюю тонну соли. Хотелось бы узнать у какие там прогнозы на урожай белорусской креветки.
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07.01.2022 16:10 Ответить
Лукашенку кадылом дали по лысине. Нашёлся "христианин" ....
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07.01.2022 16:16 Ответить
Он цыган.
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08.01.2022 08:33 Ответить
Наш бульбофюрер всегда был православным атеистом
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07.01.2022 16:19 Ответить
Христос Рождається! Славімо Його! Брати і сестри, заради Бога, хоча б в цей Визначальний день відмовтеся від ненавесті і образ одне одного в помислах і написаному Вами! Схаменіться, відкрийте душі та серця Ваші Любові до ближнього! Бо лишень в єдності і взаємоповазі
, а не в розбраті та ненавесті відродиться щасливою Україна і її нарід! Невже так важко зрозуміти це...
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07.01.2022 16:19 Ответить
Тухлодир вусатий...щоб тебе хачі закопали цього року! Судак божевільний...
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07.01.2022 16:20 Ответить
Вспоминается песня ДДТ Родина.
Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
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07.01.2022 16:20 Ответить
И этот, мягко говоря, член КПСС, скотоложник, будет нас учить, в какую церковь нам ходить?! Редкостный урод!!!
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07.01.2022 16:22 Ответить
Бачу що Лука три роботи робить, і сидить і пердить і стиранку дробить.

Ще не був космонавтом
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07.01.2022 16:29 Ответить
В лоно вернуть старого усцатого уже не удастся, лоно не выдержит.
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07.01.2022 16:34 Ответить
Та нах возвращать.
Повесить и всё
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07.01.2022 17:30 Ответить
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07.01.2022 17:39 Ответить
от бовдур. краще б слідкував з ким коленька в дупу довбиться
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07.01.2022 16:34 Ответить
даже по праздникам нам продолжают угрожать. от же ж дал боженька соседей...
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07.01.2022 16:36 Ответить
Самое прикольное как образцовые коммунисты(подлые, наглые, верные "заветам") ВНЕЗАПНО стали рьяными христоедами (аж давятся "плотью и кровью") и как смиренные рабы очень боброго Яхве..... готовы убивать всех подряд.
Кстати, Лука, пошел ты козе "в лоно" со своей "верой" - какова цена "веры" если например Путин и ты тоже - упыри знатные - очень верующие?
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07.01.2022 16:41 Ответить
чем дальше тем мозг в кабине заклинил об триперные качаны
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07.01.2022 16:47 Ответить
ДА ПНХ ТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ИНКВИЗИТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СДОХНИ ****!.................................
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07.01.2022 16:50 Ответить
заходь синепалый. будешь переводить, в Украине ждут с веревкой тебя беларусы!))
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07.01.2022 16:56 Ответить
Старий почав дуже багато лаяти. Мабуть, все ж ...йло лукашка призначив своїм .... черговим песиком.
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07.01.2022 17:08 Ответить
Картопляник пшел и не только пшел на
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07.01.2022 17:13 Ответить
***
Пока Земля ещё вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится -
Господи, твоя власть!-
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

Булат Окуджава.
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07.01.2022 17:20 Ответить
А я ще його захищала. Справді, комуніст проклятий. Згинь, тварюка двонога!
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07.01.2022 17:20 Ответить
Задля справедливості треба сказати, що... добряче захищала.
Але факт є фактом. Українці і білоруси то рідні брати і сестри. Московські паскуди не мають жодного стосунку ні до Руської церкви, ні до Руської мови, ні до Руської історії ні до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Ріднішого за Білоруса в Українця (Русича) немає і не буде в цілому Всесвіті. Обдолбані клоуни, червоні кольхозенфюрери, згинуть як роса на сонці, а брати і сестри залишаться навіки братами і сестрами.
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07.01.2022 18:13 Ответить
Таракашка ******** окончательно
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07.01.2022 17:40 Ответить
ахахаха

и это вещает безбожник таракан, "православный атеист", отвечающий "и вас с праздником!" на "Христос Воскрес!"
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07.01.2022 17:45 Ответить
іди в сраку!
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07.01.2022 17:47 Ответить
лукавий слуга , Лука, котрий кров'ю білорусів підписав і підтвердив своє лукаве служіння лукавому,розказує про віру.Нечисть
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07.01.2022 17:58 Ответить
Это уже не касается лукашенко без него разобрались где истинная православная церковь.
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07.01.2022 18:03 Ответить
Интересно, какая настояшая вера у бульбоцаря..в коммунистический билет, в сына еврейки, в зеленые бумажки с умершими президентами США?
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07.01.2022 18:05 Ответить
Випий гнида краще Новичка, повертатель моржовий.
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07.01.2022 18:12 Ответить
а этот совковый чиновник верующий что ли?))
и ввх пока был в кгб сильно верующим был?
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07.01.2022 18:17 Ответить
Цыгане-атеисты, потому у Лукашенко проблем с партией не было.
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07.01.2022 18:47 Ответить
Это хорошо, когда такие идиоты вякают на счёт "повернуть". От этого только быстрее избавимся от РПЦ.
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07.01.2022 18:18 Ответить
Доречи, дружок дитинства найвеличнішого, голова СБУ Баканов, що ходе до московської церкви, приблизно те саме говорив...
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07.01.2022 18:20 Ответить
А где ответ нашего президента "клоуна" или МЗС - Бульбашу? В Казахстане такие события, а эти клоуны язык в ж*пу засунули.
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07.01.2022 18:34 Ответить
Срати на Лукашенка і на профашистську РПЦ . Бандити і самозванці позорні . Путінські шавки .
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07.01.2022 18:35 Ответить
Вообще Лукашенко из цыган. Какая там вера цыган Беларуси?
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07.01.2022 18:45 Ответить
О , дык восточные цыгане легко изъясняются по-мадярски. ... Та шо там мадяры. Если трансильванские (румынские) венгры понимают в Сибири туземцев на 70-80%... Ведь гунны пришли с Большого Турана... Просьба цыгану-бацьке удалиться в бурятский хурал и там вправлять мозги местным шаманам - там его 100500 поймут... ЗЫ ... Во, только что зашли колядники , пропели колядки. Угостил их яблоками, апельсинами, конфетами . Дал денег... Когда отвешивал конфеты, они взмолились , мол, а вам не жалко... Одним словом, довольные ушли дальше колядовать...
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07.01.2022 19:59 Ответить
И ЧТО НА ЭТО ОТВЕТИТ НАШ ГОМИК ой простите комик ПРЕЗИДЕНТ да язык в жопу засунет как всегда и промолчит.(У Ермака понос и посоветовать с ответом некому)
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07.01.2022 18:56 Ответить
Я бы напомнил Луке что в 17 веке вся Беларусь была униатской веры. Пока ее не захватило Московское царство. Просто в Гетьманщине и Запорожье тогда были козаки- охраняли веру. А в землях Беларуси козаков не было. Так что, вернуть теперь им истинную веру униатов? Лучше не надо копаться в истории если знаешь ее плохо
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07.01.2022 18:57 Ответить
С кем у нас раскол?) Украины есть материнская Церковь - Константинопольский патриархат, с которым у нас полная симфония!
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07.01.2022 19:03 Ответить
Що він несе? В Україні давно цю тему проїхали та забули.
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07.01.2022 19:48 Ответить
Не, ну, не с дуба грохнулся РыгорачЪ... На самозванном гундявском сатанате - 500-т летняя анафема , за самозванство. Я уже не говорю , шо анафемный сатанат в 1917-ом году заказал долго жить, был ликвидирован... А во время ВОВ ( с перепугу) Йоська организовал новый КГБэшный, будущий гундяевский, сатанат и выписал сатанистский "томос"... Все знают шо у Йоськи были сатанистские ратицi, на которых было по 6 пальцев.
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07.01.2022 19:52 Ответить
В періоди загострень хворий потребує лікування.Дайте йому таблетку.
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07.01.2022 20:01 Ответить
Смоли рiдкоi йому - в пельку.
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07.01.2022 20:04 Ответить
Южная часть Белорашки когда-то входила в состав киевской митрополии.Так что это наоборот белорусам нужно вылазить из-под московского патриархата и возвращаться под украинскую юрисдикцию.
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07.01.2022 20:04 Ответить
Любой ЗЕбил это подтвердит,вся эта свора ЗЕбилов тут бегала и издевательски коверкала Томос на Томас..ЗЕскот хочет только РПЦ, а Порошенко был против....
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07.01.2022 20:10 Ответить
какое его собачее дело до украинской церкви, пусть вместе с путеным "строит" шеренгами своих московских фсб-ешных попов
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07.01.2022 20:54 Ответить
А точно картофельная возвращалка отросла уже?
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07.01.2022 21:34 Ответить
Бульбофюрер звісно брехливе падло, але тємку підняв правильну - треба гнати московсткий патріархат ссаними ганчірками з України
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07.01.2022 21:52 Ответить
Конченный усатый ушлёпок!
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07.01.2022 21:59 Ответить
чмо усате. куди це падорло лізе? Та ми розірвемо цих кацапур на частини... ВСІХ. Чекаємо цю падлюку у нас...
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07.01.2022 22:06 Ответить
Шановне товариство! Ось зверніть увагу як цей рідкісної душі підераст, ************, вірний слуга кремлівського педофіла- ***** вирішує за українців до якої нам церкви ходити та на якій мові до Бога звертатись. Хотів би щоб йому доповіли наше відношення до нього та щоб він усвідомив що в Україні є дійсна Православна Церква України яка вже 3-и роки як отримала Томос від Вселенського Патріарха Варфоломія. А церква московського сатанату, яка прикривається українською назвою не є українською і на території України знаходиться поза законом. Але поки при владі зе-влада нічого не зміниться, будемо слухати всю ось цю мразоту та єресь. Але українці терплячі, дійде час і до цього московського сатанату, будуть вони тікати з україни разом з кацапами та ************ами. Так що готуйтесь. Слава Україні! Слава Православній Церкві України! Слава метрополіту Епіфанію та українським священникам ПЦУ! Смерть ворогам України! Смерть всім феесбешним попам церков московського сатанату! Смерть всім ************ам, а в першу чергу цьому рідкісної душі підерасту лукашенку! мразота.
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07.01.2022 22:13 Ответить
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07.01.2022 22:24 Ответить
Отстаньте уже от Украины, черти! Все не успокоятся никак
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07.01.2022 22:55 Ответить
ответ один, вооружаться и вооружаться , и стрелять точно в лоб ,другого выхода нет
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07.01.2022 23:02 Ответить
Шокуючи факти: паламар - сепаратист МП Києво-Печерської Лаври вбивав українських воїнів на окупованому російськими фашистами Донбасі. З 52 бойовиків бандитського загону ФСБ РФ «Крим», який захопив Слов'янськ 12 квітня 2014 го, п'ятеро терористів були заслані російські агенти, які легально проживали в Києві і входили в охоронні структури терористичного -бандитського лігва московського патріархату. Про це відверто і детально розповіли самі диверсанти - бойовики в своїх інтерв'ю. Снайпер диверсант Сергій Журик, «терорист паламар Києво-Печерської Лаври», він був керівником нападу на співробітників СБУ 13 квітня. Це був перший бій АТО на Донбасі, в результаті якого трагічно загинув капітан Альфи» Геннадій Біліченко. Кривавий бандит паламар з окупованої РПЦ -Лаври почав війну на Донбасі. Скільки і як можна все це терпіти, і зносити цю московську заразу, лютих ворогів сепаратистів в рясах? І куди дивиться наше незрозуміле видно продажне прокремлівське керівництво України ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони тільки на те чи чогось не гнівається на них ворожий кремль і сам )(уйло..
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08.01.2022 07:06 Ответить
Шёл бы ты лука сажать картошку, халоп путина.
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07.01.2022 23:05 Ответить
Україну вже багато хто хотів кудись повернути, але поїхали в перед ногами 200- м грузом. Таке буде і з тобою придурок, запхай тільки свого носа.
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07.01.2022 23:09 Ответить
Найогидніше , що велика частина в Україні продовжує відвідувати молебні доми московського чортиархату . Вже після отримання Томосу все одно лізуть туди ! І вінчаються , і дітей "хрестять" ! Дебіли невиліковні !
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08.01.2022 04:37 Ответить
-Філія кацапської РПЦ, МП втрачає позиції в Україні: соцопитування показало негативне ставлення українців до окупаційного Московського патріархату. Результати соціологічного дослідження який відбувся в 2020 році, були оприлюднені на офіційному сайті (КМІС). Згідно з ними, 34,3% православних українців відносять себе до ПЦУ. Ще 21,8% опитаних віднесли себе просто до православних без вказівки Церкви. До філіалу сатанинської, російської православної церкви РПЦ, замаскованої під УПЦ МП, себе зарахували тільки 15,4% віруючих видно лютих ворогів України сепаратистів, українофобів і тих прокремлівських виродків хто їх завзято підтримує. А 7,8% опитаних українців взагалі назвали себе атеїстами - безбожниками.
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08.01.2022 07:01 Ответить
нам нужно мягенько свести на них долб*+ославие, а то мы изгои внесистемные, нейтральные, неопределившиеся. Нужна чёткая контрастная граница - там москаль, а там европеец.
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08.01.2022 12:40 Ответить
Просто нужно вернуть его в дурдом...
После этой процедуры у миллионов людей многое нормализуется!!!
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09.01.2022 01:58 Ответить
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