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Повышение пенсий, "авиационный безвиз" с ЕС и рекордный ВВП: Кабмин представил свои основные достижения за прошлый год

Повышение пенсий,

Среди ключевых свершений правительство назвало ремонт дорог, расширение услуг "Дії", модернизацию армии и поддержку ветеранов.

Кабинет Министров Украины представил собственные основные достижения за 2021 год. Об этом 7 января сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Системное повышение пенсий, "авиационный безвиз" с Евросоюзом, рекордный ВВП в долларовом эквиваленте и обеспечение эффективными вакцинами - среди основных достижений правительства в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В Кабмине уточнили, что в течение 2021 года пенсии росли 10 раз и средняя выплата составляла 4 тыс. грн, что превысило фактический прожиточный минимум. Существенно повышены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам.

Вместе с тем на финансирование противодействия пандемии в прошлом году государство потратило более 35 млрд грн, которые были направлены на доплаты медикам, обеспечение кислородным оборудованием, тестирования и другие мероприятия.

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Что касается авиационных достижений, то в 2021 году между Украиной и Евросоюзом было заключено соглашение об Общем авиационном пространстве, которое расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС и наоборот, увеличит географию полетов и будет способствовать удешевлению билетов.

Также в 2021 году дан старт созданию украинского государственного авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA).

Кроме того, в рамках программы президента "Большая стройка" восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов.

Что касается электронного развития, то в "Дие" добавилось более 20 электронных услуг и доступно уже 15 цифровых документов. В 2021 году Украина стала первым государством мира, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, а украинские COVID-сертификаты получили признание в ЕС.

В Кабмине указали и на продолжение обеспечения армии современным вооружением и техникой в 2021 году.

"В 2021 году Правительство продолжило обеспечение армии современным вооружением и техникой. В прошлом году ВСУ получили более 3 тысяч основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тысяч приборов ночного видения. Также осуществляется строительство корветов типа ADA, самолетов АН-178-100Р, активизировано производство ракетных комплексов "Нептун" и вооружения, которое составит ракетный щит государства", - говорится в отчете правительства.

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Вместе с тем, утверждается, что в 2021 году государство обеспечило рекордную финансовую поддержку ветеранов.

"В прошлом году направлена ​​выплата денежной компенсации на жилье для 659 ветеранов войны. Полностью закрыта потребность в жилье для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни", - отметили в Кабмине.

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Топ комментарии
+29
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07.01.2022 14:52
+27
Черговий відвертий золотий дощ брехні від зелених кротів.
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07.01.2022 14:49
+21
Ну да, вот проклятые порохоботы. Требуют снабдить армию ГСМ, разблокировать замороженную ракетную программу, разблокировать закупки снаряжения, обмундирования, броников и кевларовых касок, которые последний раз закупались при "барыгах". Начать производство своих ракетных катеров с ПКР вместо закупки британских "пукалок", способных бороться только с легкими катерами. Разблокировать закупки и производство своих ПТРК от "Луча", которых на 2022 год не заказано ни одного экземпляра. Вот это гады, порохоботы.
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07.01.2022 15:14
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Ну ты ******** долго ещё будешь смердеть на сайте?
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07.01.2022 15:51 Ответить
Руссопропагандон , иди люби свою свою расею. Что ты тут потерял?
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07.01.2022 15:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E

Раджу це переглянути,вірніше про бюджет України на 22-й рік не скажеш.
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08.01.2022 16:08 Ответить
Очень умилило про пенсии - системное повышение!!!Стаж 40 лет-было 2100гр. в 2020ом году,стало 2200гр. в 2021ом,следующее повышение - март месяц.Повышение за год менее 5%.Про инфляцию скромно промолчу.А судьям бессистемно добавили до 60ти тысяч гр. ещё 30 тыс.гр..
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07.01.2022 15:24 Ответить
Ну вот же Теперь у вас на двоих с судьей вполне достойная пенсия
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07.01.2022 15:41 Ответить
Спасибо - улыбнуло!
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07.01.2022 17:22 Ответить
ДА... *****-и всех простых работяг.А ЗЕгавно не хочет даже разобраться .Даже не хочется говорить о том ,что .С таким отношением к своиму народу может существовать Украина. Намажте пятки САЛОМ и бегите с этой страны с ее долбанными президентами
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07.01.2022 18:49 Ответить
Если-бы мне сбросить хоть с десяток лет - хрен бы меня нарисовали на этой территории!
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07.01.2022 20:03 Ответить
Басни Скумбриевича или бред сумасшедшего . Реальная картина другая
Валовой внутренний продукт Украины в 2021 г. (млн. грн.)
2021 Номинальный ВВП Реальный ВВП Разница
в фактических ценах в ценах 2020 г. Реальный Номинальный
1 кв. 1008562 882197 -126365 -12.5%



Аналогично 2 и 3 кв. https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
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07.01.2022 15:38 Ответить
Обсосы, даже ничего не смогли придумать? Безвиз, как бы вам не хотелось, который (на моей памяти пытались обосцать бобки...и которые сейчас работают в Польше, Словакии и так далее, которые голососали за бородатую бабушку, и - ***** - благодаря этому (безвизу) остальным бобикам в Украине подняли зарплату) был принят при других условиях и людях, не будет вашей заслугой - проходимцы, шуты, клоуны, ВОРЫ, тупой сброд!
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07.01.2022 15:45 Ответить
Слава найвеличнішому з правителів планети пану Зеленському та його уряду в другому пришесті!
Якщо враховувати "продуктовий набір" від Зеленського то прогрес конкретний ,самі подивіться там Хліб-по 5 грн,молоко по 10 грн,а скумбрія# по 8 грн за кілограм.
Зажерся нарід..
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07.01.2022 15:53 Ответить
Повышение пенсий... А повышение инфляции и платежек еще больше повышения пенсий. И равно - этого уравнения - все стали беднее!
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07.01.2022 15:53 Ответить
ПРОЧИТАЛ!!!! НЕТ СЛОВ ,ОДИН МАТ!!!! Кто вам ВВП делает если все рабочие уехали. Стою в очереди на польскую визу больше месяца. Народ от вас бежит!!! УРОДЫ!!!!!
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07.01.2022 16:00 Ответить
Цікаво що воно більше підвищувало, пенсії чи ціни? Тоді, який у цьому сенс???
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07.01.2022 16:05 Ответить
Ну какое повышение пенсии? Мне добавили 17 грн ,это за 41 год трудового беспрерывного стажа,ну за чем смеятся?
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07.01.2022 16:17 Ответить
Опять Порох виноват, сделал ползучий безвиз...
Теперь у зЕлоха огромное поле новых завоеваний, сделать пешеходный, автомобильный, мореходный и железнодорожный безвиз!!!
Какую гадость вы там нюхаете? ***** явно, дерьмо вам подкинуло! Может конечно со скидкой?
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07.01.2022 16:18 Ответить
Многое забыли....А теплые зимы обеспечили ? А цунами и землетрясения напротив не допустили. Народ непрерывно развлекает 95 канал и всем позволено смеяться над их шутками. Нет! Эти слуги много чего натворили..... кое за что даже отвечать придется.
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07.01.2022 16:29 Ответить
чому платні боти впродовж форуму в чинних економічних проблемах звинувачують міфічного "Вальцмана", а не фігуру, яка прямо визнає "https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/20/7237880/ У мене єврейська кров "??? І це далеко не перше визнання - згадаємо в'ю ********** Г+Г 02.03.2014року!
Хоча - це ще якось можна зрозуміти: такі методички, саме так ботам (нехай навіть якщо вони позиціонують себе тягнисраковою сволотою) наказано брехати. А от чому адміни труть спростування цих побрехенньок - оце незрозуміло!
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07.01.2022 17:07 Ответить
Брешуть безбожно. Ні мені, ні моїй дружині пенсію у 2021 році не підвищували. Щось було здається у 2018 році чи раніш.
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07.01.2022 18:39 Ответить
А рекордний номінальний ВВП є лише свідченням шаленого зростання цін. Бо реальний ВВП є рекордно низьким. А якщо подивитися на статистику реального виробництва то там взагалі катастрофа - майже по всіх галузях виробництва товарів вироблено менше або значно менше. Рекордним за реальним виробництвом був 2008 рік.
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07.01.2022 18:45 Ответить
У Европах не нужен наш товар, нужна раб сила.
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08.01.2022 05:03 Ответить
Одни получают сотни тысяч зарплаты и плюс десятки тысяч пенсии, другие едва сводят концы с концами на 2-4 тысячи пенсии........ это называется пенсионная реформа?!
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07.01.2022 19:26 Ответить
Ну да.. моєму свекрові підвищили пенсію...на цілих 18 грн... Зараз "намастить" статистику від Зебілів на Хліб , і повечеряє...
А де ж при такому ''потужному" ривку 13-та пенсія, яку виплачували при Гройсмані у 2018 році? Чи " попєрєднікі" погані, а зелені "большевічкі" будуть годувати лише лозунгами та мріями??? 😡
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07.01.2022 20:13 Ответить
чем больше еврей отдыхает, тем больше у пенсионеров пенсии. нелох лошарит лохов по полной
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07.01.2022 21:14 Ответить
Падлы!!!! Больше 36 лет стажа! Зарплата в три раза была больше минимальной, а пенсия 2300!!!! Суки!!!! Последнее типа "повышение", аж на 5 грн!!!!! Падлы брехшивые!!!!
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07.01.2022 23:22 Ответить
Они решили, что увеличив цены на коммуналку, компенсировали низкие пенсии и реальные зарплаты.
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08.01.2022 09:12 Ответить
всё равно зраданиновижу.
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08.01.2022 00:06 Ответить
Начнем с того, что за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд. Курс гривни на межбанке за неделю упал на 10 коп. с 27.23 до 27,33 грн/$. Несмотря на очень высокие закупочные цены на газ и другие энергоносители, ниже гривне не дает упасть рекордный экспорт украинской агропродукции: Украина с начала 2021/22 маркетингового года, по состоянию на 29 декабря, экспортировала 31 млн 575 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 5 млн 511 тыс. тонн больше, чем в прошлом. Экспорт украинской агропродукции составил $24,4 млрд в январе-ноябре 2021г, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В 2020г Украина экспортировала агропродукции на $22,2 млрд. Уже на $2,2 млрд больше чем в прошлом году и это без учета декабря. Но, 70% всего товарного экспорта Украины - это с/х сырье, минеральные продукты и недрагоценные металлы. К сожалению, найти в экспорте высокотехнологические товары с высокой добавленной стоимостью проблематично. По уму полученные государством дополнительные доходы надо было бы направить на сбалансирование бюджета и сокращение госрасходов. По уму нужно было бы снижать налоговую и регуляторную нагрузку на экономику, чтобы создать возможности для изменения структуры экономики. Однако желание разогреть экономику государственными инвестициями и внутренним потреблением оказалось сильнее, а на накопление долговых обязательств правительство смотрело сквозь пальцы. По оценке МВФ, в 2020-м необходимый объем ресурсов для финансирования госдолга составил 15% ВВП (более $23 млрд), в 2021 - 13,9% ВВП (более $26 млрд), в 2022 доля вырастет до 14,5% ВВП (более $30 млрд). Это оценки основаны на прогнозе ВВП в 2021 в $189 млрд и $209 млрд. Эти цифры уместно соотнести с объемом госрасходов. В 2021г они составят 41% ВВП или $77,5 млрд. Получается, что долговые обязательства - это 33,5% расходов органов госуправления. В 2022 расходы органов госуправления Украины оцениваются на $81,5 млрд. Финансирование госдолга обойдется в почти в 37% этой суммы.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
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08.01.2022 01:56 Ответить
Рекорд 2021 года - это инфляция более 20%! И ещё мы хотим автогаз как в Казахстане после подорожания - по 8 грн! Зачем хвалиться большим ВВп и нищим народом?
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08.01.2022 05:01 Ответить
Рекордный ВВП за счет поднятия цен, в первую очередь на газ, отопление ...
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08.01.2022 09:10 Ответить
Сволочи! Шоб ваши потомки, семь поколений, жили на 2300 с такими ценами и тарифами как вы нам устроили! Падлы бессовестные и брехшивые!
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08.01.2022 11:28 Ответить
А єто и есть замыслом ЗЕбылов,подстрекательство к бунту а за тем просьба к ***** введи войска.Как думаете почему ЗЕ и его команда еще и словом не обмолвилась и не дала оценку ситуации в Казахстане?Так это чтоб не обидеть ***** и не лишится его защиты.
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08.01.2022 16:12 Ответить
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