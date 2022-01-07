Повышение пенсий, "авиационный безвиз" с ЕС и рекордный ВВП: Кабмин представил свои основные достижения за прошлый год
Среди ключевых свершений правительство назвало ремонт дорог, расширение услуг "Дії", модернизацию армии и поддержку ветеранов.
Кабинет Министров Украины представил собственные основные достижения за 2021 год. Об этом 7 января сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Системное повышение пенсий, "авиационный безвиз" с Евросоюзом, рекордный ВВП в долларовом эквиваленте и обеспечение эффективными вакцинами - среди основных достижений правительства в 2021 году", - отмечается в сообщении.
В Кабмине уточнили, что в течение 2021 года пенсии росли 10 раз и средняя выплата составляла 4 тыс. грн, что превысило фактический прожиточный минимум. Существенно повышены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам.
Вместе с тем на финансирование противодействия пандемии в прошлом году государство потратило более 35 млрд грн, которые были направлены на доплаты медикам, обеспечение кислородным оборудованием, тестирования и другие мероприятия.
Что касается авиационных достижений, то в 2021 году между Украиной и Евросоюзом было заключено соглашение об Общем авиационном пространстве, которое расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС и наоборот, увеличит географию полетов и будет способствовать удешевлению билетов.
Также в 2021 году дан старт созданию украинского государственного авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA).
Кроме того, в рамках программы президента "Большая стройка" восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов.
Что касается электронного развития, то в "Дие" добавилось более 20 электронных услуг и доступно уже 15 цифровых документов. В 2021 году Украина стала первым государством мира, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, а украинские COVID-сертификаты получили признание в ЕС.
В Кабмине указали и на продолжение обеспечения армии современным вооружением и техникой в 2021 году.
"В 2021 году Правительство продолжило обеспечение армии современным вооружением и техникой. В прошлом году ВСУ получили более 3 тысяч основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тысяч приборов ночного видения. Также осуществляется строительство корветов типа ADA, самолетов АН-178-100Р, активизировано производство ракетных комплексов "Нептун" и вооружения, которое составит ракетный щит государства", - говорится в отчете правительства.
Вместе с тем, утверждается, что в 2021 году государство обеспечило рекордную финансовую поддержку ветеранов.
"В прошлом году направлена выплата денежной компенсации на жилье для 659 ветеранов войны. Полностью закрыта потребность в жилье для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни", - отметили в Кабмине.
Пожалуйста, подождите...
Раджу це переглянути,вірніше про бюджет України на 22-й рік не скажеш.
Валовой внутренний продукт Украины в 2021 г. (млн. грн.)
2021 Номинальный ВВП Реальный ВВП Разница
в фактических ценах в ценах 2020 г. Реальный Номинальный
1 кв. 1008562 882197 -126365 -12.5%
Аналогично 2 и 3 кв. https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
Якщо враховувати "продуктовий набір" від Зеленського то прогрес конкретний ,самі подивіться там Хліб-по 5 грн,молоко по 10 грн,а скумбрія# по 8 грн за кілограм.
Зажерся нарід..
Теперь у зЕлоха огромное поле новых завоеваний, сделать пешеходный, автомобильный, мореходный и железнодорожный безвиз!!!
Какую гадость вы там нюхаете? ***** явно, дерьмо вам подкинуло! Может конечно со скидкой?
Хоча - це ще якось можна зрозуміти: такі методички, саме так ботам (нехай навіть якщо вони позиціонують себе тягнисраковою сволотою) наказано брехати. А от чому адміни труть спростування цих побрехенньок - оце незрозуміло!
А де ж при такому ''потужному" ривку 13-та пенсія, яку виплачували при Гройсмані у 2018 році? Чи " попєрєднікі" погані, а зелені "большевічкі" будуть годувати лише лозунгами та мріями??? 😡
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/