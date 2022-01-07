Франция не исключает остановку "Северного потока-2" в случае прямого вторжения РФ в Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к "серьезным стратегическим последствиям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, одним из вариантов таких последствий является пересмотр вопроса "Северного потока-2".

"Путин предложил обсудить с НАТО вроде бы возвращение в зоны влияния из прошлого... что означало бы, что Россия восстановит дух Ялты", - сказал он, имея в виду конференцию между союзными государствами Второй мировой войны в феврале 1945 года, давшей Советскому Союзу контроль над восточноевропейскими соседями.

Министр сказал, что несмотря на заверения Путина о том, что он начинает выводить войска из региона, Париж еще не видел этого.

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