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Франция не исключает остановку "Северного потока-2" в случае прямого вторжения РФ в Украину

Франция не исключает остановку

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к "серьезным стратегическим последствиям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, одним из вариантов таких последствий является пересмотр вопроса "Северного потока-2".

"Путин предложил обсудить с НАТО вроде бы возвращение в зоны влияния из прошлого... что означало бы, что Россия восстановит дух Ялты", - сказал он, имея в виду конференцию между союзными государствами Второй мировой войны в феврале 1945 года, давшей Советскому Союзу контроль над восточноевропейскими соседями.

Министр сказал, что несмотря на заверения Путина о том, что он начинает выводить войска из региона, Париж еще не видел этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против "Северного потока-2" подорвут единство США и Европы и не будут способствовать сдерживанию РФ, - Госдеп

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Топ комментарии
+30
НЕ будет этого, не будет Европа без газа сидеть. Нам нужно на себя только рассчитывать
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07.01.2022 15:03
+26
8 рік йде війна в в Україні і вони досі на бачать прямого вторгнення.
Бо влада язик в жопу затягнула та постить відосіки.
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07.01.2022 15:05
+26
А прямое вторжение в Казахстан они проспали?
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07.01.2022 15:07
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НЕ будет этого, не будет Европа без газа сидеть. Нам нужно на себя только рассчитывать
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07.01.2022 15:03 Ответить
100%
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07.01.2022 15:18 Ответить
Россия это 40% рынка ЕС или 175млр м3 .
Вот, представляю как немецкий бюргер сидит в доме без газа в случае, когда Россия вторглась в Украину. Ведь Украинский транзит стал - ноль, СП-2 - ноль, СП-1 чуть-чуть - 55млр , Польша и Турция - 0 из-за солидарность с Украиной. Где ЕС будет брать нужные 120млр ??

Немецкому потребителю пофиг Россия и Украина. Ему нужен газ .
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07.01.2022 16:34 Ответить
8 рік йде війна в в Україні і вони досі на бачать прямого вторгнення.
Бо влада язик в жопу затягнула та постить відосіки.
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07.01.2022 15:05 Ответить
А прямое вторжение в Казахстан они проспали?
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07.01.2022 15:07 Ответить
Думаю як би не домовленість то була, бо щось усі дуже довго мовчать
Схоже відкупились КЗ від кровожерливого х-ла на якийсь час
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08.01.2022 00:02 Ответить
як би це сказав Жан Ів Кусто то я повірив , а так бреши далі !
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07.01.2022 15:08 Ответить
Прям як у мусарні: коли вб'ють, тоді приходьте
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07.01.2022 15:09 Ответить
Класна штука-демократія. Фуйлу дали спокійно відтяпати Крим, дамбас, а тепер ці дебіли опам'ятались. А я чомусь думав, що демократія - це підтримання порядку.
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07.01.2022 15:12 Ответить
демократии нет, есть одна махровая демагогия..
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07.01.2022 15:45 Ответить
они не опомнились. В случае того кол-ва технкии и прямого вторжения, будет сотни тысяч, а то и миллион беженцев. И ломанутся они в европу. Именно это их и волнует.
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07.01.2022 22:31 Ответить
Жабоїди, а Крим і Донбас , це не пряме вторгнення
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07.01.2022 15:16 Ответить
? Франція закликає запустити Півн.Потік2 щоби була можливість його зупинити...

жабоїди дуже, дуже розумні... точніш - хитросракі...
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07.01.2022 15:23 Ответить
Не вже вам, імпотентам не зрозуміло, що цього й домагалося *****?
Побудую трубу, потім потягаю свій металобрухт з обдовбаними алкашами повз український кордон. Полякаю вторгненням.
Як результат - ПП2 подарували світовому терористові.
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07.01.2022 15:23 Ответить
а шо,он ужє запущен?
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07.01.2022 15:26 Ответить
Эти ЛГБТшники и любители трахать старух надоели. СП-2 и так не работает.
В случаи активной агрессии параши речь должна идти об остановке СП-1, Дружба и Южного потока, арест во всем мире всех активов параши для возмещения ущерба Украине, полный запрет на торговлю любыми товарами с кацапстаном. А снятие санкции только после выведения войск с Донбаса, вывод *миротворцев* с Казахстана, освбождение Крыма , Южной Осетии и Абхазии, референдум о независимости в Чечне, возврат Калининграда Германим и Курил Японии.
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07.01.2022 15:27 Ответить
сстарухи и лгбт это какая никакая-но любовь
а вот трахать кони и шойгу-та еще скрепа
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07.01.2022 15:56 Ответить
Ну тогда всё. Можете останавливать. Или ещё в природе есть дегенераты, которые верят про "комбайнёров и шахтёров Донбаса" и кацапское оружие с танками, откопанное из шахты?
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07.01.2022 15:35 Ответить
Естьт, есть, француза и немцы например. Или депутат ВР от партейки подонков и сброда "Слуга народа" Шевченко.
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07.01.2022 15:43 Ответить
Я думаю все всё прекрасно понимают. Просто одним не хочется терять жирного торгового партнёра, а депутату не хочется терять свои 30 серебряников.
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07.01.2022 15:48 Ответить
Проститутка тоже всё понимает.
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07.01.2022 15:50 Ответить
и шо?а тем не менее древнейшая на земле профессия .
не хочешь от них зависеть-старайся пользоваться своим очарованием,что б нормальные женщины благоволили
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07.01.2022 15:57 Ответить
А то, что по сравнению в властями Франции, Германии и т.д., проститутки - святые и непорочные люди имеющие такую профессию.
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07.01.2022 16:41 Ответить
Увы я таких дегенератов встречал в прошлом году у нас, в Украине...
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07.01.2022 15:53 Ответить
Вот это и есть план Путина, навязать СП2 шантажируя нападением на Украину. Пока получается, надеюсь сенаторы США смогут переломить ситуацию...
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07.01.2022 15:38 Ответить
а смысл россии его вообще запускать?)
их более чем устраивают нынешние цены на газ!
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07.01.2022 15:41 Ответить
Такое впечатление, что вся Франция это страна слепых падальщиков болеющих на гонорею (триппер). Не видят кто их уже давно ё...имеет. Вторжение в Украину произошло уже в 2014 году, а они всё из себя девственницу изображают.
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07.01.2022 15:41 Ответить
от заспокоїли- велике ДяКУЮ від всіх українців
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07.01.2022 15:43 Ответить
Одной строкой - Госдеп против новых санкций по "СП-2" они подорвут отношения с союзниками!
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07.01.2022 15:48 Ответить
ЯК ВЖЕ ЗАБЕБАЛА ЦЯ ЄВРОПА ЗІ СВОЄЮ СТУРБОВАНОСТЬЮ ТА ПОГРОЗАМИ НА МАЙБУТНЄ
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07.01.2022 15:48 Ответить
Эти слова могут порадовать только наш МИД, где сидят такие же профессиональные и прожженые лжецы.
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07.01.2022 15:49 Ответить
Зеленский молчит! Зеленский не стал портить отношения с роCoссией из за оккупации Казахстана. Собирается провернуть трюк как в Беларуси, Казахстане а там должность главы федерального округа Нового Рейха. По плодам их узнаете их.

СБУ это ФСБ, с приходом Зеленского судьба Казахстана ждет Украину:

У киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара ******** начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы. По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.
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07.01.2022 15:50 Ответить
якась мабуть дезінформація.
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07.01.2022 17:17 Ответить
'С бєсконєчного Нічего
В бєсконєчноє- Нікуда...', О. Галич
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07.01.2022 15:56 Ответить
"Допускает" ещё не означает "гарантирует".
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07.01.2022 15:56 Ответить
а яке взагалі відношення Франція має до північного потоку,навіщо і хто нам це все лайно в вуха вливає?
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07.01.2022 15:58 Ответить
а что вы хотели услышать от французов?
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07.01.2022 15:59 Ответить
Хехе.
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07.01.2022 16:02 Ответить
Ботан грозит гопнику что позвонит папочке. Вот только тронь и я пазваню.
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07.01.2022 16:02 Ответить
Афигеть для путлера наказание! Макрон: "Єслі путєн ввідьот вайска в Украіну- я не сяду завтракать до 11 часов!"
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07.01.2022 16:05 Ответить
Уже пора прекратить писать о подобных заявах, они кроме смеха ничего не вызывают))))
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07.01.2022 16:34 Ответить
под этот комент, можно было бы сразу заказать пару подводок , они бы и кредит хороший дали
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07.01.2022 16:41 Ответить
Что б вы сдохли, ссыкуны. Прислал бы ***** к вами своих "миротворцев", что бы они вас на бутылку посадили, тогда бы по другому запели.
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07.01.2022 17:20 Ответить
Той потік, разом з першим потоком і турецьким треба щоб знищили якісь невідомі екологічні активісти. Тому, що потоки знищують екологію моря.
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07.01.2022 17:26 Ответить
та вы же и гниды вместе с меркель позволили фуйлу строительство СП-2
как раз после вторжения!
фуле вы мозги пиплу компостируете?
8 лет сплошного вторжения -невторжения
а кто вторгся и куда в 2014 году ?
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07.01.2022 18:50 Ответить
Им в принципе навплевать когда дело не касается энергоносителей и лгбт. Никаких ценностей и идеологий кроме доллара, прямо как у нашей элиты.
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07.01.2022 19:41 Ответить
нам надо поднять лгбт-шников как самых уважаемых людей и вопрос №1 .
А потом показать, как кацапы их цинично ущемляют.
Тогда может жабоеды и обеспокоятся. А ради норм. людей они переживать точно не будут.
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07.01.2022 22:35 Ответить
в Ялте-45 договорились не менять в Европе границы. Навсегда. В Европе любой квадратный миллиметр земли когда-то кому-то принадлежал, помимо нынешнего собственника.
Аннексия Крыма была первым нарушением этих соглашений.
После Косово если бы Крым объявили независимой страной, все бы заткнулись, и было бы все тихо и спокойно в целом, ибо крыть нечем.
Однако безмозглое комитетское ***** возомнило себя великим геополитиком, результатом будет конец этой недосверхдержавы росии
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08.01.2022 03:16 Ответить
А Северный поток 1 так и будет работать и не смущать? Меркель привет!
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08.01.2022 04:57 Ответить
Франции не нужен росийский газ!
Если ***** парализует украинскую трубу, на С2 будут молиться зависящие страны.
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08.01.2022 09:09 Ответить
 
 